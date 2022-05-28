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Фабиньо сыграл за «Реал» один матч – требовался правый защитник. Его хотел Моуринью

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Тогда еще не был опорником.

Фабиньо готовится сыграть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Бразильский опорник восстанавливается после травмы, но, если верить Юргену Клоппу, игрок уже в норме – и не пропустит главный матч сезона.

Соперником будет бывшая команда Фабиньо – да, футболист провел сезон в мадридском «Реале». Правда, это была молодежка, а сам Фаб тогда был защитником.

Фабиньо выдернули из «Риу Аве» – спустя 20 дней после трансфера в Португалию. Моуринью срочно требовался правый защитник

В 2012-м в португальский «Риу Аве» привезли очередную порцию бразильских талантов. 1 июля приехали правый защитник Фабиньо из молодежки «Флуминенсе» и вратарь Эдерсон из «Рибейрао».

Фабиньо провел 45 минут в предсезонном матче, устроил барбекю одноклубникам – и внезапно уехал. Прямо во время вечеринки бразильцу позвонил агент с интересным предложением. Тогда «Реал» отдал Карвахаля в «Байер», поэтому клуб искал молодого правого защитника для «Кастильи».

«В тот же вечер Лусио (брат Деку и агент Фабиньо) пришел и сказал паковать чемоданы – утром приедет Жорже Мендеш. Я тогда не понимал, что происходит, мне ничего не говорили. Уже в машине Мендеш сказал, что мы едем в Мадрид подписывать контракт с «Кастильей». Я позвонил маме в Бразилию – она заплакала», – рассказывал Фабиньо.

В «Риу Аве» бразилец провел меньше трех недель. Жорже Мендеш помог сразу двум клиентам: пристроил Фабиньо и нашел запасного правого защитника для Жозе Моуринью. В «Реале» его встретили красиво.

«Меня поселили в отель, я лег спать. Но ночью в дверь постучали, – вспоминает Фабиньо. – Я посмотрел в глазок и не поверил. За дверью стояли Мендеш и Жозе Моуринью. Я был в пижаме и не знал, что сказать. Жозе хотел поприветствовать меня, а я застеснялся – не был готов к такому приему».

В «Реале» Фабиньо видели только защитником – поэтому он ушел

В «Кастилье» тогда подобралась неплохая компания. В обороне играли Диего Льоренте (сейчас в «Лидсе») и Начо. В опорной зоне был Каземиро, в атаке – Черышев, Мората, Хесе, Васкес и Рауль Де Томас.

Фабиньо сразу занял место правого защитника. И да, в «Реале» его использовали только в обороне.

«Он был скромный, но мы видели огромный потенциал, – вспоминает Альерто Торил, тренировавший «Кастилью». – С ростом 190 см он стал правым защитником, это непривычно для футболиста с его комплекцией. Иногда он выходил в центре обороны, но в полузащите – никогда. Хотя мы тогда не знали, какая позиция станет для него оптимальной».

К тому же, в полузащите уже был Каземиро – другой звездный бразильский опорник. Поэтому Фабиньо провел 30 матчей в защите и даже забил 2 гола. Торил говорит, что Фаб был очень спокойный, принимал верные решения и хотел развиваться. В штабе Моуринью это видели – и брали бразильца на тренировки с основой.

Жозе даже выпустил Фабиньо за главную команду «Реала» – на концовку матча с «Малагой». Бразилец оформил голевой пас на Ди Марию – тот сделал счет 6:2. В составе на тот матч были Бензема и Модрич.

«Кастилья» в том сезоне финишировала восьмой в Сегунде, на строчку выше «Барсы Б» с Серхи Роберто, Деулофеу и Рафиньей. Но летом Моуринью ушел, в «Реал» вернули Карвахаля – и Фабиньо отправился в «Монако», куда Жорже Мендеш перевез лучших клиентов.

Именно там, во Франции, в бразильском правом защитнике рассмотрели топового опорника. Теперь Фабиньо выйдет против бывших одноклубников – на «Стад де Франс» его задачей будет сдержать Модрича и Бензема.

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Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Kaz Photography

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