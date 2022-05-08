«Бавария» год охотилась за Гинтером, а тот выбрал... «Фрайбург». Почему?

А Мюнхен все еще ищет защитника.

Летом Бундеслигу ждет серьезная миграция центральных защитников. Уже известно, что Никлас Зюле и Нико Шлоттербек перейдут в дортмундскую «Боруссию». А Маттиас Гинтер из «Гладбаха» долго думал – и в итоге подписал контракт с «Фрайбургом».

Чемпион мира 2014 года двинулся свободным агентом. Еще и в клуб, где воспитывался.

«Я долго обдумывал, какой шаг будет следующим в моей карьере, – признался Матиас. – Он должен был стать особенным. И нет ничего более особенного, чем возвращение на родину. То, как «Фрайбург» развивается, каким потенциалом обладает, как сложилось наши переговоры, – это просто дар судьбы».

Гинтер был одним из самых ценных лотов на рынке свободных агентов. За ним охотились топ-клубы из Германии и других европейских стран («Барселона» и «Интер»), поэтому выбор скромного «Фрайбурга» может удивить.

Ради «Фрайбурга» Гинтер отказал «Баварии». Мюнхен вообще в пролете

Слухи об иностранных топах появлялись и пропадали, но «Бавария» следила за Гинтером целый год, да и сам защитник не скрывал, что был в переговорах.

«Я не могу много говорить об этом, – слова Матиаса в марте. – Решение еще не принято. Думаю, все произойдет через две-четыре недели. Я общаюсь с Ханси Фликом, прислушиваюсь к его мнению. Но решение приму сам».

SportBild и Sport1 писали, что деньги – не проблема: Гинтер просил не очень высокую зарплату. Просто «Бавария» уведомила защитника, что он не первый в очереди трансферных целей, а Маттиас хотел чувствовать себя нужным в новом клубе. Поэтому выбрал «Фрайбург».

А ведь «Баварии» очень нужен центральный защитник. Чемпион Германии летом лишится Никласа Зюле – с ним не смогли продлить контракт. Гигантский центрдеф уедет в «Дортмунд». Остаются всего три стабильных защитника, способных сыграть в центре: Павар, Эрнандес, Упамекано. Есть молодой Танги Ньянзу, но его будущее в клубе тоже под вопросом.

«Бавария» долго вела Гинтера и Рюдигера, но обоих уже упустила: первый выбрал «Фрайбург», второй – «Реал».

Нико Шлоттербек, которого привлекают в сборную Германии, тоже был на трансферном рынке – и перейдет в «Боруссию». Bild пишет, что «Бавария» пыталась перехватить 22-летнего защитника, но и тут проиграла. Гинтер, кстати, будет прямой заменой для Нико во «Фрайбурге».

Не самая типичная ситуация для Бундеслиги.

«Фрайбург» классно развивается: у клуба новый стадион, отличная академия и мечты об ЛЧ

Гинтер выбрал «Фрайбург» не только из-за ностальгии. Хотя и из-за нее тоже. Прошло 10 лет с момента ухода Гинтера в «Дортмунд», но в клубе до сих пор много знакомых лиц.

Прямо сейчас в команде играют несколько человек, с которыми Маттиас буквально вырос: например, левый защитник и капитан Кристиан Гюнтер (привлекается в сборную), опорник Николас Хефлер, Жонатан Шмид. Самое главное: на месте тренер Кристиан Штрайх – он в команде с 2011 года.

У «Фрайбурга» очень хорошая академия. Нико Шлоттербек, который уходит в «Дортмунд» за 20 млн евро, тоже воспитанник местного футбола. Среди других выпускников: Деннис Аого, Максимилиан Филипп, Оливер Бауманн, Омер Топрак, Даниэль Калиджури – достаточно заметные по меркам Бундеслиги футболисты. Сейчас на подходе новое поколение звездочек.

За 10 лет без Гинтера клуб проделал большой путь. Был вылет во вторую Бундеслигу в середине 2010-х, но «Фрайбург» сразу же вернулся, а в этом сезоне всерьез борется за место в в Лиге чемпионов – против «РБ Лейпциг».

А еще клуб близок к первому серьезному трофею в истории – в финале Кубка Германии сыграет все с тем же «Лейпцигом».

При этом «Фрайбург» развивается и экономически. В этом году клуб переехал на новый 35-тысячный стадион. В конце сентября тепло попрощались со старой 24-тысячной ареной, победив «Аугсбург» 3:0 и спев напоследок вместе со зрителями You’ll Never Walk Alone.

Возможно, Гинтер из-за своего выбора недосчитается пары титулов чемпиона, но будет играть в родном городе – и за клуб, который становится все более амбициозным.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Martin Rose; scfreiburg.com