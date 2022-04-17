Иммобиле – уже легенда Серии А. Бьет рекорды XX века и целит на лучшего бомбардира в истории

180 голов есть.

«Лацио» проигрывал дома «Торино» – к 90-й минуте было 0:1. Но включился Чиро Иммобиле.

Главный бомбардир римского клуба открылся на дальней штанге и замкнул навес Сергея Милинковича-Савича.

Итог – ничья 1:1. Этот гол стал для Иммобиле уже 25-м в сезоне. И отправил Чиро прямиком в историю.

Дело в том, что нападающий «Лацио» забивает 25 голов уже третий сезон: до этого Иммобиле добирался до отметки в сезонах-2017/18 и 2019/20. До него три таких сезона выдавали только два футболиста: Иштван Ньерш из «Интера» (в 1948-51 годах) и Гуннар Нордаль из «Милана» (у которого аж 5 таких сезонов в конце 40-х и начале 50-х).

За последние 70 лет в Серии А не было нападающего, который бы стабильно забивал так много. Ни Златан, ни Лука Тони, ни Тотти, ни Дель Пьеро, ни Шевченко, ни Креспо – никто не забивал больше 25 голов в трех разных сезонах.

Иммобиле может стать лучшим бомбардиром в истории Серии А. Пока он идет по графику

У Иммобиле хватает и других достижений. Например, в сезоне-2019/20 он получил «Золотую бутсу» – в XXI веке только Лука Тони и Франческо Тотти еще в середине 2000-х получали эту награду из форвардов Серии А.

Да и самый результативный сезон в истории Серии А – тоже у Чиро, 36 голов. Столько же забивали Гонсало Игуаин и Джино Россетти еще в 1920-х.

Прямо сейчас Иммобиле со 180 голами занимает 14-е место в общем топе бомбардиров Серии А. Выше него действующих игроков не осталось – столько же забил Куальярелла.

А дальше график в духе Александра Овечкина:

⚽️ До Батистуты (12-е место) – 4 гола;

⚽️ До Дель Пьеро и Джиладрино (делят 9-е место) – 8 голов;

⚽️ До Роберто Баджо (7-е место) – 25;

⚽️ До Ди Натале (6-е место) – 29;

⚽️ До Тотти (2-е место) – 70;

⚽️ До Сильвио Пиолы (1-е место) – 94.

Надо понимать, что тот же Тотти наколотил 250 голов за 618 матчей, а Чиро в чемпионате Италии провел только 288 игр. Вообще, в топ-20 этого бомбардирского списка всего двое, кто провел меньше 300 встреч – Иммобиле и Нордаль (3-е место общего топа, 291 игра и 225 голов). У них же и лучшая средняя результативность – 0,63 гола за матч у Чиро, 0,77 – у Гуннара.

Тот же Нордаль – лидер Серии А по числу хет-триков, у него их аж 17 (столько же у Джузеппе Меаццы). Иммобиле всего 7 раз забивал по 3 мяча в одном матче, но тут тоже из действующих игроков его никто не обходит. Восемь у Марко Ван Бастена, 10 – у Филиппо Индзаги. Его догнать более чем реально.

В среднем за сезон в «Лацио» Чиро забивает 24,6 гола. Для того, чтобы догнать Тотти, нужно удержать результативность на таком уровне еще хотя бы три сезона (не считая окончания этого). Для Сильвио Пиолы – четыре или пять, если учесть падение результативности.

В феврале Иммобиле исполнилось 32 года – самый расцвет для нападающего в Италии. Тот же Тотти играл до 41 года, Ди Натале, Лука Тони и Филиппе Индзаги – до 39. Колотить голы до 35 лет в нынешней Серии А более чем реально.

Иммобиле любят в клубе. Но в сборной все плохо – он хочет уйти

Сам Иммобиле скоро может сосредоточиться чисто на клубной карьере – в «Лацио» форварда обожают, а вот болельщики сборной Италии сделали Чиро козлом отпущения после невыхода на ЧМ-2022.

После шквала критики нападающий задумался о завершении карьеры в сборной – об этом сообщило издание La Repubblica. Сам Чиро косвенно подтвердил, что такие мысли действительно есть.

«Я пока еще не решил [продолжу ли выступать за сборную], – сказал Иммобиле после матча с «Торино». – Критика – это часть футбола. Я понимаю и принимаю это. Но я не переношу беспричинный хейт. Когда я заслуживаю критики, я ее принимаю, но некоторым просто нравится плодить ненависть».

Иммобиле пока закрыл для себя двери в сборную. Ему еще предстоит разговор с Роберто Манчини – тренер попробует убедить лучшего итальянского форварда последних лет не бросать национальную команду.

Фото: REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE; globallookpress.com/Tano Pecoraro