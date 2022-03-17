«Вильярреал» – особенный четвертьфиналист ЛЧ. Полсостава – воспитанники, а на остальных тратили не больше 6 млн евро

Еще несколько историй об уникальности клуба и города.

«Вильярреал» неожиданно обыграл «Ювентус» в гостях 3:0 и прошел в 1/4 Лиги чемпионов. Отмечаем это особенное событие новыми деталями об особенном клубе.

Вильярреал – самый маленький город в истории 1/4 ЛЧ. Это столица керамики (в честь нее даже назвали стадион)

Вильярреал – это небольшой городок в 60 км от Валенсии, где живут больше 50 тысяч человек. Просто вдумайтесь: в плей-офф Лиги чемпионов успешно выступает клуб из города, который сопоставим по численности населения с Воркутой, Салехардом и Гусь-Хрустальным.

Впрочем, у Вильярреала богатая история. В XIII веке его основал король Хайме I Арагонский в период Реконкисты – освобождения территории Испании от мусульманских завоевателей. Новый городок стал представительством монарха в регионе, название так и переводится с испанского – дом короля.

В XIX веке в городе в промышленных масштабах выращивали апельсины. После Гражданской войны на заработанные от апельсинов деньги открыли несколько керамических предприятий. Керамика стала градообразующим производством, по сей день в Вильярреале и регионе Кастельон производится до 90% всей испанской керамики – часть крупнейших фабрик входит в группу Pamesa. И этой компанией, и «Вильярреалом» владеет один человек – местный бизнесмен Фернандо Роиг. Роиг – член знаменитой бизнес-династии, которая владеет крупнейшей сетью испанских супермаркетов Mercadona, а его старший брат Пако в 90-х был президентом «Валенсии».

Фернандо хотел осчастливить жителей города, в котором находится его керамический бизнес, поэтому в 1997-м меньше чем за полмиллиона выкупил «Вильярреал», тогда игравший в Сегунде.

За 4 года Роиг перестроил стадион. Финал первой реконструкции «Эль Мадригаля» был перед дебютом в Лиге чемпионов: тогда под требования УЕФА арену подготовили за 89 дней.

В 2017-м стадион снова ремонтировали, в него вложились несколько местных керамических фирм, всего поучаствовало 16 компаний. Название стадиона логично поменяли с «Эль Мадригаль» на «Эстадио де ла Серамика» – в честь главной гордости региона.

Надо ли говорить, что фасад обновленной арены теперь облицован названиями местных производителей?

И да, 23-тысячный стадион почти всегда забит болельщиками. По большей части, владельцами абонементов.

Академия «Вильярреала» – топ. Воспитали половину игроков, обыгравших «Юве»

У Роига был план: выйти в Ла Лигу за три года (справились за сезон), построить качественный стадион (результат вы видели выше) и создать академию для местных парней. У него получилось.

Процесс был небыстрый, но уже к концу нулевых появился и футбольный городок, и тренировочная база, и первые яркие выпускники. Например, легенда «Вильярреала» Бруно Сориано родился в Артане, в 16 километрах от стадиона клуба. Сориано закончил два года назад, но в составе, выбившем «Ювентус», хватало выпускников академии «Вильярреала». Давайте немного про каждого.

Пау Торрес – главная звездочка клуба. Он родился и вырос в городе, дядя тоже играл за «Вильярреал», а брат занимался в академии. Торрес называет малую родину зоной комфорта, до сих пор приезжает в городок (съехал в пригород в дом побольше) и общается с местными друзьями.

Ману Тригерос – в «Вильярреале» уже 12 лет. Он не местный, родился в Толедо и занимался в школе «Барселоны». За это время стал примером для молодых футболистов. Во-первых, он идеально олицетворяет прессингующий стиль команды. Во-вторых, Ману – дипломированный педагог, он даже преподавал в одной из местных школ.

Йереми Пино – еще одна звездочка, 19-летний крайний полузащитник. Родился на Канарах, начинал в школе «Лас-Пальмаса», а в 15 лет на него вышли скауты испанских топов. Йереми отказал «Барселоне» и отправился в «Вильярреал». Пино уже сыграл за сборную Испании, а в феврале стал первым игроком «Вильярреала», оформившим покер в Ла Лиге.

Альфонсо Педраса – родился на другом конце Испании, в маленьком городке с населением 800 человек. Но скауты «Вильярреала» рассмотрели талант и уже в 15 лет перевезли к себе. Педраса поездил по арендам (заезжал в «Бетис» и «Лидс»), но сейчас регулярно появляется в составе.

Самуэль Чуквуэзе – нигерийца заметили в играх за молодежную сборную Нигерии. Меньше чем за год он пробился сквозь несколько молодежных команд «Вильярреала» к основе. С тех пор развитие вингера чуть-чуть затормозилось, но ему всего 22 года – все еще впереди.

Жерар Морено – главный бомбардир «Вильярреала» приходил в клуб дважды. Сначала в 18 лет – но, поездив по арендам, вернулся в «Эспаньол». Потом в 26 – уже готовым игроком. В команде его считают воспитанником, потому что он пощупал систему «Вильярреала».

В запасе против «Ювентуса» остались Марио Гаспар и Мои Гомес – еще два выпускника академии. Треть заявки на «Юве» (8 из 24) состояла из воспитанников.

Тратят тоже разумно: пользуются арендами, подбирают свободных агентов

При этом «Вильярреал» очень грамотно ведет себя на трансферном рынке. Например, во время кризиса в «Валенсии» почти за бесценок забрал пару полузащитников Парехо-Коклен – опытные игроки обошлись клубу меньше чем в 10 миллионов евро.

Этим летом команда усилилась под Лигу чемпионов: голландец Арно Данджума из «Борнмута» стал рекордным приобретением в истории клуба (23,5 млн евро), но им уже интересуются европейские топы.

Если не смотреть на воспитанников, состав на «Юве» собирали очень бюджетно. За шестерых заплатили меньше 6 миллионов евро:

• Джованни Ло Чельсо – аренда из «Тоттенхэма»;

• Дани Парехо – 2,25 млн у «Валенсии»;

• Этьен Капуэ – 2 млн у «Уотфорда»;

• Серж Орье – бесплатно;

• Рауль Альбиоль – 4 млн у «Наполи»;

• Херонимо Рульи – 5 млн у «Реал Сосьедада»;

• Франсис Коклен – 7,1 млн у «Валенсии»;

• Арно Данджума – 23,5 млн у «Борнмута»;

• Первис Эступиньян – 16,5 млн у «Альмерии».

У того же Данджумы в контракте прописана опция выкупа за 75 миллионов евро – и в январе, если верить испанским медиа, голландским нападающим интересовался «Ливерпуль» (но в итоге купил Луиса Диаса). Так что деньги даже за рекордную покупку «Вильярреал» наверняка отобьет.

Сегодня «Вильярреал» – один из главных примеров, как заточенность на местный рынок (причем во всем) дает результат.

Фото: East News/CHINE NOUVELLE/SIPA, pressinphoto, Marco BERTORELLO / AFP, Reporter Torino ; commons.wikimedia.org/Dorieo; Gettyimages.ru/Manuel Queimadelos Alonso, Alex Caparros; globallookpress.com/Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency