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40 лет назад Ули Хенесс чудом выжил в авиакатастрофе: спас непристегнутый ремень и охотник на «Ниве»

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Летел на матч Германии и Португалии.

Ули Хенесс – легендарный президент «Баварии», построивший самую доминирующую команду в истории Бундеслиги. В четверг исполнилось 40 лет, как Ули чуть не разбился в авиакатастрофе.

Полетел смотреть на Брайтнера. К пилоту и до этого были вопросы

В 1979 году Хенесс закончил карьеру из-за проблем с коленом – и сразу стал менеджером «Баварии», самым молодым в Бундеслиге.

17 февраля 1982-го Ули весь день вел переговоры с футболистами. Все шло неплохо, настроение было отличное.

Поэтому менеджер «Баварии» позвал друга – издателя Гельмута Зиммлера – слетать в Ганновер на товарищеский матч Германии и Португалии. Очень уж хотел посмотреть, как играет еще один хороший друг Пауль Брайтнер.

Хенесс звал с собой и президента клуба Вилли Хоффманна, но тот отказался – не хотел лететь на самолете с пропеллером. Возможно, на решение руководителя повлияла и личность пилота – Хенесса согласился подбросить знакомый пилот Вольфганг Юнгингер.

Юнгингер был неплохим горнолыжником – в 1974-м даже брал бронзу на чемпионате мира. Но вот с пилотированием все было не так хорошо. За пару лет до полета с Хенессом Вольфганг уже совершал аварийную посадку из-за того, что самолет был плохо заправлен. Тогда обошлось без жертв, но несколько пассажиров получили травмы.

Ули этот факт из биографии пилота не смутил. В 18:19 четыре человека – Хенесс, Зиммлер, Юнгингер и второй пилот Томас Купфер – сели в самолет Piper Seneca и вылетели в сторону Ганновера.

Хенесс не пристегнул ремень – при крушении его выкинуло из самолета. Это спасло Ули

Салон Piper PA-34-200T Seneca II рассчитан на 6 человек, но два кресла остались свободными. Хенесс сел сзади справа – и быстро уснул. Через полтора часа, на подлете к Ганноверу Юнгингер сообщил диспетчеру аэропорта о проблеме – плохой видимости из-за тумана.

Самолет выходил на посадку, но службы аэропорта посоветовали набирать высоту и уходить севернее. После этого контакт с Piper Seneca потеряли. А потом самолет пропал и с радаров – за 12 км до взлетно-посадочной полосы ганноверского аэропорта. В районе местности под названием «Das Schwarze Moor» – Черное болото.

Сразу же в этот район выехали спасатели – пожарные и скорая помощь. Самолет протаранил верхушки деревьев и вспахал поле, проехав более 100 метров. Ули Хенесс не помнил, что тогда случилось – возможно, спал, как и большую часть полета. Или просто отшибло память при приземлении.

Спасатели потом найдут корпус самолета почти целиком вкопанным в землю зимнего поля. Пилотов изуродовало до неузнаваемого состояния, Зиммлер тоже скончался сразу после крушения. 

А вот Хенессу сказочно повезло. В отчете спасателей сказано: «Выжить в этом крушении было практически невозможно – это чистая удача, что хоть кто-то уцелел».

А причина проста и неожиданна. Хенесс не пристегнулся ремнем безопасности – поэтому при крушении его выкинуло из салона самолета. Это и спасло. Вообще, ремень безопасности спасает людей при авариях, но в конкретном случае Ули очень повезло. Лучше все-таки пристегиваться при полетах.

Саму причину аварии узнать не удалось – в Piper Seneca не было бортовых самописцев. 

Если бы не охотник на «Ниве», Хенесс бы замерз в чистом поле

Во время крушения 43-летний инженер Карл-Хайнц Деппе был в лесу – взял собаку и поехал на охоту. В 9 вечера Деппе уже ехал домой довольный – подстрелил лису и завернул ее в одеяло.

Проезжая на «Ниве» (в Германии ее продавали как внедорожник «Лады») через городок Рис, Карл-Хайнц увидел множество машин с мигалками: скорая, полиция, пожарные. Он остановился узнать у знакомого офицера, в чем дело. Фирма Деппе сотрудничала с аэропортом, поэтому он хорошо знал некоторых людей на месте событий.

«Мне сказали: «Тебя послал сам Господь! Где-то здесь разбился самолет, можешь проехать туда?» – вспоминает охотник. – Они на своих тяжелых машинах не могли проехать по зимней дороге в лесу, была грязища. Поэтому пришлось мне одному поехать на поиски на моей «Ниве».

Погода была плохая: зима, туман. Но Деппе нашел место крушения: он увидел след от самолета и проехал по нему до разбитого вдребезги Piper Seneca. Огня не было, но в свет фар попала фигура, ползущая на четвереньках к машине – это был Ули Хенесс в порванной одежде. Он только и смог сказать: «Я очень замерз, я очень замерз».

Карл-Хайнц посмотрел в салоне самолета на остальных – им было уже не помочь. Салон самолета практически целиком закопался в землю.

Охотник дотащил Ули до машины, посадил дрожащего менеджера «Баварии» на сиденье и собирался ехать в больницу – но «Нива» не завелась, сдох аккумулятор.

Тогда Деппе достал лису из багажника, выкинул мертвого зверя, а одеяло отдал выжившему Ули – у него было сильное переохлаждение, он провел полтора часа в чистом поле после аварии. Карл-Хайнц оставил Хенесса в машине, а сам взял собаку, ружье и пошел по лесу за подмогой.

Вскоре, спасатели добрались до машины – и Ули доставили в местный госпиталь. Забавно, но Деппе вообще не интересовался футболом, поэтому когда охотнику сказали, что он спас самого Ули Хенесса, Карл-Хайнц только ответил: «Кто такой Ули Хенесс?»

Ули позвал всех спасателей в Мюнхен. Охотник подарил его жене палантин из той самой лисы

Хенесс отделался парой переломов, сотрясением мозга, контузией легкого, переохлаждением. Естественно, были и психологические последствия. Все-таки в этой катастрофе погибли друзья Ули. Но тяжело пришлось и Деппе.

«Это было очень грустное событие, трое человек умерли. Я видел их трупы в ночи, это меня очень тяготило. С тех пор я лишь раз летал на самолете – к огромному сожалению моей жены», – рассказал охотник.

Брайтнеру и Карлу-Хайнцу Румменигге сообщили о авиакатастрофе сразу после финального свистка – они первым делом поехали к Ули, который был в тяжелом состоянии. Первым делом после пробуждения Хенесс спросил: «Как сыграли?». Если что, Германия обыграла Португалию 3:1.

Менеджер «Баварии» быстро восстановился от травм и вернулся к работе, но теперь празднует 17 февраля как второй день рождения. И всегда садится в самолете справа в последнем ряду.

Еще Ули позвал Деппе и всех спасателей, врачей, пожарных в гости в Мюнхен – чтобы поблагодарить. Деппе приехал не с пустыми руками. На следующий день после катастрофы он отправился на то же поле за лисой. Из ее шкуры он сделал палантин и подарил жене Хенесса Сюзи:

«Если бы я не выслеживал эту лису полдня, то не оказался бы в нужное время в нужном месте. Без меня Ули Хенесс бы замерз в том поле. Так что эта лиса спасла ему жизнь».

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Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Wolfgang Weihs

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