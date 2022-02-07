От академии «Арсенала» до срока за наркотики – путь героя Кубка Англии из пятой лиги. Его спасло телешоу с Ианом Райтом

Невероятная история игрока «Борэма».

Спасибо Кубку Англии, что регулярно радует нас красивыми историями. Вы могли читать посты про слезы отца Харви Эллиота после первого гола сына за «Ливерпуль» и болельщиков «Кристал Пэлас», которые собрали деньги на лечение смертельно больной жены тренера соперника.

Но главная сказка этого розыгрыша – выход «Борэма» из Нон-лиги (пятого по счету дивизиона) в пятый раунд. В 1/16 обыграли «Борнмут» 1:0, который вообще-то рвется в АПЛ. Непрофессиональные команды так далеко не забирались с 2017-го.

Одним из авторов этой сказки стал полузащитник Эдриан Клифтон.

33-летний Клифтон забивал важные голы во втором и третьем раунде после выхода на замену. И его история заслуживает отдельного рассказа.

Клифтона отчислили из академии «Арсенала» – меньше чем через год он сел за наркотики

Эдриан родился и вырос в Хакни – одном из самых криминальных боро на Северо-Востоке Лондона. В 11 Клифтон попал в академию «Арсенала», где занимался до 15 лет.

«В «Арсенале» у меня был тренер Дермот Драмми, который тоже был из Хакни, – вспоминает Клифтон. – Он предупреждал: «Держись подальше от улиц». Драмми понимал, что я уязвим к неправильному образу жизни, просто потому что он знал, откуда я».

Драмми, кстати, стал одним из самых известных молодежных тренеров Англии – после «Арсенала» он долго работал в академии «Челси». К сожалению, Дермот покончил с собой в 2017-м.

Клифтона же отчислили из академии «Арсенала» в 2004-м, после этого не прошло и года, как Эдриан оказался в тюрьме в первый раз. Всего за решетку он отправлялся трижды. В последний раз – за хранение тяжелых наркотиков.

Легенда «Арсенала» Райт делал шоу про футбол в тюрьме: тренировал ребят и заботился о них

Но Эдриану повезло – в колонию, где он отбывал 5-летний срок, приехало телешоу Sky One «Футбол за решеткой». В этой передаче бывший бомбардир «Арсенала» Иан Райт пытался с помощью футбола изменить жизнь нескольких молодых заключенных.

Тогда, в 2009-м, история Клифтона произвела на Райта огромное впечатление, ведь парень за пару лет проделал путь от школы «Арсенала» до тюрьмы. Легендарный футболист даже доехал до мамы Эдриана.

«Я предпочту, чтобы он оставался в заключении. Так я хотя бы буду знать, где он, – признавалась мать. – Уж всяко лучше, чем я буду каждый день переживать, что или он убьет кого-то, или его убьют. Я не хочу услышать, что мой ребенок умер».

Клифтону до сих пор тяжело слышать эти слова, но благодаря Райту он начал меняться. Помогла банальная моральная поддержка: Эдриан говорил, что раньше в тяжелые моменты жизни рядом с ним не было ни отца, ни старшего товарища.

«Как-то ты сказал: «Думаю, после тюрьмы ты еще сможешь поиграть». И я такой: «Вау, сам Иан Райт думает, что я хорош в футболе». Один раз я уходил со съемок – и ты похлопал меня по спине. Это было неожиданно, придавало уверенности. Многие из парней ведут себя буйно только из-за неуверенности, это травма детства», – вспоминает Эдриан.

Райт проводил тренировки, общался с пацанами и просто говорил, что их жизнь наладится: «В этом и заключается роль наставника. Не надо каждый раз говорить пафосные речи – просто будь рядом, показывай понимание и любовь. Дай людям понять, что они могут попросить у тебя помощи», – объясняет Иан.

Райт дал Эдриану шанс в футболе. Сейчас Клифтон даже играет за сборную

Райт не просто помогал в рамках шоу: когда Клифтон вышел из тюрьмы, Иан устроил ему просмотр в «Уикоме». Клифтон не убедил тренеров, но главным было выбраться из Хакни.

Эдриан больше не хотел возвращаться к преступлениям и наркотикам, он устроился грузчиком на склад и играл в футбол за любительскую команду. В 2015 году Клифтон даже дебютировал в сборной – сыграл в отборе на чемпионат мира за Монтсеррат (заморская территория Великобритании).

Сейчас у футболиста «Борэма» 12 международных матчей, 4 гола и 4 ассиста. Он работает газовым инженером, а в «Борэм» перешел летом. Тренер доволен отношением к делу – правда, полузащитника чаще используют как запасного.

Но успехи в Кубке Англии дали повод вспомнить про «Футбол за решеткой». К тому же от тюрьмы, где отбывал срок Клифтон, около часа езды до стадиона «Борнмута». Перед матчем Райт и Эдриан встретились и вместе пересмотрели хайлайты из шоу 10-летней давности.

«Если ты забьешь «Борнмуту», я закончу вообще все. Я этого очень хочу», – признавался Иан.

Забить в четвертом раунде у Клифтона не получилось, зато команда прошла дальше. Теперь у Эдриана есть шанс отличиться против «Эвертона». Просто потому что 10 лет назад ему помог хороший человек.

Фото: East News/Focus Images/Sipa USA; REUTERS/Paul Childs