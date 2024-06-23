Павлович проиграл два боя подряд – что делать дальше?

И как вернуться в титульную гонку?

Два поединка назад Сергей Павлович максимально близко подобрался к титулу в тяжелом весе, но уступил сначала Тому Аспиналлу, а затем и Александру Волкову .

Теперь у него два поражения подряд и место вне топ-3 дивизиона. Как исправить ситуацию?

Проигравший в поединке Аспиналла и Блейдса – сложный бой, победа в котором моментально вернет в топ

Через месяц на UFC 304 пройдет бой за временный титул между Томом Аспиналлом и Кертисом Блейдсом. Оба бойца – бывшие соперники Павловича. Фаворитом считают Аспиналла (хотя Джон Джонс с этим не согласен). Но одностороннего поединка не ожидается: Блейдс обладает серьезным набором навыков и способен усложнить жизнь временному чемпиону.

Помешать Павловичу год назад у него не вышло. Блейдс не провел ни одного тейкдауна, а его удары в стойке не несли большого урона. Аспиналл добился гораздо большего успеха, оформив нокаут за минуту. Павлович чисто попал по нему один раз, но пошатнуть соперника не получилось.

Конечно, Павловичу будет гораздо труднее с Аспиналлом. Подвижный стиль в стойке, основанный на постоянных челноках, делает его очень трудной мишенью для любого панчера. А вот Блейдс – вполне решаемая задача.

Павлович уже показывал, что перевести его при помощи проходов тяжело: у него хороший спрол и колоссальная сила, позволяющая эффективно блокировать попытки тейкдаунов. В стойке Блейдс техничен, но не уникален. У него нет преимущества в скорости, росте или размахе рук, что делает его удобным и проходимым соперником.

Победа над Аспиналлом/Блейдсом – лучший вариант для быстрого камбека в титульную гонку. Вопрос лишь, получит ли такой поединок Павлович, идущий на серии из двух поражений.

Жаилтон Алмейда – возможность забрать оставшийся хайп проспекта из Бразилии

В начале карьеры в UFC Алмейда казался уникальным явлением для тяжелого веса – легкий, быстрый, не очень высокий, но суператлетичный борец с отличными навыками БЖЖ. Первые пять боев в UFC завершились в пределах двух раундов, среди соперников были солидные бойцы – Шамиль Абдурахимов и Жаирзиньо Розенстрайк.

Последние несколько поединков разрушили представление о непобедимом борце-бразильце. Против Деррика Льюиса Алмейда показал скучное залеживание (21 минута контроля, четыре попытки сабмишена, ни одной успешной), а Кертису Блейдсу глупо проиграл: попал под обстрел хаммерфистами после неудачной попытки прохода в две ноги.

Алмейда закрыл поражение от Блейдса быстрой победой против Александра Романова, но победная серия и хайп уже потеряны. Возможный поединок против Павловича ему выгоден – можно завалить большого нокаутера и вернуть внимание фанатов. Для Павловича выгоды меньше, но сам соперник достаточно удобен. Алмейда плохо работает в стойке, а попытки перевести такого крупного соперника могут отнять у него много сил.

Соперники из конца топ-10 – хороший шанс на победу, но мало выгоды

Классический вариант для любой звезды тяжелого веса, проигравшей несколько боев подряд – возврат к соперникам из конца топ-10 или топ-15. Там всегда одни и те же лица: Деррик Льюис, Жаирзиньо Розенстрайк, Марчин Тыбура и другие. Отличный вариант размяться, вернуть уверенность и перезарядиться перед новым походом за титулом.

Есть ли в подвале рейтинга сложные соперники для Павловича? Нет, все, кто располагаются ниже седьмой строчки рейтинга – абсолютно проходимые бойцы. Среди них есть те, кого уже Павлович бил – тот же Льюис или Туиваса, еще есть Маркос Де Лима и Родриго Феррейра – серые тяжеловесы из самого конца топ-15.

Из оставшихся интересны Розенстрайк и Тыбура. Первый – достаточно техничный кикбоксер, которому сильно не хватает стабильности и навыков борьбы. Не так давно он разгромил Шамиля Газиева, закрыв поражение от Жаилтона Алмейды. Тыбура чуть больше сосредоточен на борьбе. В последнем поединке он задушил Тая Туивасу в первом же раунде и сейчас находится на восьмой позиции в рейтинге – прямо за Алмейдой.

Кажется, лучшим вариантом будет как раз Алмейда. Поединок против него – золотая середина между риском и наградой за победу. Да, бои против Розенстрайка или Тыбуры – хорошая возможность получить еще один красивый нокаут, но позицию Павловича они не улучшат. Чтобы вернуть то, что утеряно, необходимо принимать более серьезный вызов.

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Павлович виноват только сам

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Luke Hales, Carmen Mandato, Chris Unger