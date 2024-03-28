Чимаев обещал «скоро увидеться» с пятью чемпионами UFC. Подерется, но опять с бывшим

«Хороший парень против плохого».

Президент UFC Дана Уайт анонсировал бои первого турнира в Саудовской Аравии. Главный – поединок двух претендентов из среднего веса Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера .

Чимаев постоянно вызывал чемпионов на бой, но пока получил только двух бывших.

«Скоро увидимся» – универсальное средство вызова соперников

Хамзат Чимаев выступает в UFC с 2020 года. После трех побед за два месяца Чимаева считали главным проспектом в UFC, но тяжелые последствия коронавируса замедлили его прогресс. После перерыва в год Чимаев вернулся и быстро разобрался с Ли Цзинлянем, в тяжелом поединке победил топа полусреднего веса Гилберта Бернса и задушил Кевин Холланда.

После неудачной весогонки на UFC 279 Чимаев перешел в средний вес и провел следующий поединок лишь спустя 13 месяцев. Планировалось, что он подерется с Пауло Костой, но тот слетел из-за травмы. За 10 дней до поединка Чимаев получил нового соперника – бывшего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана. Хамзат победил решением.

За четыре года в UFC Чимаев до сих пор так и не получил бой против действующего чемпиона. При этом как минимум пять раз вызывал действующих обладателей пояса, пользуясь одной и той же фразой – «see you soon» («скоро увидимся»):

«Поздравляю, Леон Эдвардс, скоро увидимся, парень»

«Не бойся, парень [Алекс Перейра], я обещаю, что сделаю этот быстро, скоро увидимся»

«Поздравляю, Исраэль Адесанья, скоро увидимся»

«Шон Стрикленд, поздравляю, скоро увидимся»

«Скоро увидимся, биплиси [Дрикус дю Плесси]. UFC 300»

Так и не увиделся.

Чимаев в прошлом выражал уважение Уиттакеру и говорил о потенциальном поединке: «Хороший парень против плохого»

Возможность проведения поединка между Уиттакером и Чимаевым обсуждалась еще в 2022 году. Тогда журналисты спросили у Хамзата о таком потенциальном противостоянии. «Мне нравится этот парень, а я не хочу бить хороших парней. Мне нужен кто-то плохой, чтобы я не испытывал сожаления после того, как побью его. Я бы хотел потренироваться с Уиттакером, он очень хорош, один из лучших в мире», – сказал Чимаев в сентябре-2022.

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Но уже в феврале-2023 года Чимаев вызвал Уиттакера в соцсетях. «Хороший парень против плохого парня, давайте сделаем это. Только уважение, Роберт Уиттакер». Спустя год их бой все-таки назначили. Уиттакер и Чимаев встретятся на UFC Saudi Arabia 22 июня. Дана Уайт уже заявил, что их поединок станет претендентским.

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Фото: Gettyimages.ru /James Gilbert