Не закапывайте Усмана. Он реально неудобен для Чимаева

Но в среднем весе будет тяжело.

Дана Уайт и его команда матчмейкеров сделали невозможное: потеряв двух из четырех бойцов главных поединков UFC 294, сделали турнир по афишам еще сильнее.

Бой Камару Усмана и Хамзата Чимаева раскручивался еще в полусреднем весе. Теперь они встретятся в среднем и в разных условиях.

У Усмана вообще есть шансы?

Усман – тяжелый соперник для Чимаева в полусреднем весе: тяжело повалить из-за мощнейшей физики, а его прямые – супероружие

Возможный поединок Камару Усмана и Хамзата Чимаева раскручивался давно. После победы Чимаева над Гилбертом Бернсом казалось, что следующий поединок (или максимум через один) он проведет за титул, которым владел Усман.

«Думаю, он молодой парень, который делает то, что должен, с оппозицией, которую ему дают. Он делает работу на пять с плюсом. Знаете, если я все еще буду здесь к моменту, когда он сюда попадет, тогда мы поговорим об этом и разберемся», – говорил Усман после победы Чимаева на UFC 267.

Уже в июле-2023, на международной неделе боев, Усман сказал: «Знаете, я ведь все еще бугимен в этом дивизионе. Я просил у UFC бой с этим парнем. Если ты хочешь драться, хочешь стать чемпионом, то сбрось чертов вес и выходи на бой». Чимаев ответил: «Усман, почему ты постоянно говоришь обо мне? Ты говорил, что хочешь драться в среднем весе. Говорил, что это для тебя не проблема. Может быть, ты и бугимен, но я волк. Приходи».

Для Усмана более удобен поединок в полусреднем весе – потому что он очень большой и физически мощный для 77 кг. Но нельзя сказать, что Усман выигрывает у всех за счет веса.

Его огромные мышцы спины, груди и рук очень хорошо дополняют топовые навыки защиты от тейкдаунов. Для сравнения: возьмите телосложение другого полусредневеса-борца Колби Ковингтона и Камару Усмана. И увидите большую разницу.

В последние годы Усман сильно прибавил в стойке. После перехода в зал Тревора Уиттмана он улучшил работу джебом, сделав это главным оружием. Усман использует джеб для контроля дистанции, постоянно угрожая им перед лицом соперника, успевает просунуть в ответ на атаки соперников и начинает с него комбинации.

Эти комбинации чаще всего не сложные, но эффективные. Его двойки – сверхоружие. Размах рук и сила, которая в них генерируются = сломанные челюсти, как в поединке против Колби Ковингтона, и невероятные по мощи нокауты, как в бою против Хорхе Масвидаля.

Почему это важно? Против Бернса Чимаев пропускал много джебов и прямых. Судя по всему, он не успевает реагировать на них, не уклоняется и не очень хорошо закрывает блок. При этом у Бернса размах рук на 13 см меньше, чем у Усмана. Чимаеву стоит подготовить геймплан против прямых и джебов соперника, иначе они нанесут очень большой урон.

В среднем весе у Чимаева будет больше преимуществ. Но не списывайте Усмана

К несчастью для Усмана, бой пройдет в среднем весе. Здесь большую роль сыграет телосложение Чимаева. Если в полусреднем весе он казался вытянутым и достаточно худым, то в среднем весе будет более мощным и, соответственно, против бойцов с таким низким центром тяжести, как у Усмана, драться проще.

Еще одна важная вещь – для перехода в другой вес бойцы серьезно готовятся и набирают мышечную массу. А переход из полусреднего в средний – достаточно значительный. Усман между тренировочными лагерями весит приблизительно 190 фунтов (86,1 кг).

Это больше лимита среднего веса, но меньше, чем весит обычный средневес. Например, Роберт Уиттакер между поединками весит 215 фунтов (97,5 кг), а Марвин Веттори – 207 футов (93,8 кг). Чимаев подойдет к бою примерно в таком же весе. Разница после взвешивания между ним и Усманом будет больше пяти кг.

Чимаев подойдет к поединку значительно более мощным, и, соответственно, его борьба будет еще более эффективной, а удары нанесут еще больше урона. Остается лишь два вопроса, ответы на которые даст только сам бой: что будет с кардио Чимаева и как увеличение мышечной массы повлияет на ловкость – одну из его главных особенностей.

При этом Усмана не стоит списывать. Многие фанаты считают, что на нем сильно скажется возрасте, но как будто забыли, что в позапрошлом поединке Усман четыре раунда доминировал над Эдвардсом, а в прошлом – проиграл близким решением. У многих вызывает вопросы его физическая форма.

Не стоит забывать, кто такой Усман. Он с юных лет занимался одним из самых требовательных к физической форме видов спорта – вольной борьбой. Очевидно, что привычка постоянно следить за физической формой никуда не делась. Недавние посты в соцсетях Усмана и Гилберта Бернса это подтверждают. Поэтому даже если Усман и не прошел полный лагерь к бою, то физически точно готов к трем раундам.

Фото: instagram.com/usman84kg; instagram.com/ufc; East News/James Gilbert/Getty AFP, Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports/Sipa USA