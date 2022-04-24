Дух баскетбола в картинах Дэвина Строттера

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где объясняют, что баскетбол – это искусство.

Работы художника Дэвина Троя Строттера — воплощение любви к баскетболу. Один из главных героев творчества — Майкл Джордан в разных его образах. Известный своими мрачно-юмористическими альтернативными расовыми повествованиями в различных средствах, от вырезанной бумаги до неоновых вывесок, Стротер признает основу «американской культуры» в афроамериканских исполнителях и артистах – от джаза и блюза до современных танцев, спорта и хип-хопа.

Дэвин Трой Строттер.

Молодой художник находит вдохновение в таких разных элементах, как стендап-комедия, музыкальные тексты и современная политика. Его яркие, красочные коллажи черпают вдохновение у таких художников, как Джозеф Корнелл, Марсель Дюшан и Анри Матисс. Несмотря на визуальную простоту, Стротер не уклоняется от неудобных тем и через свои трагические абсурды сталкивает зрителей с некоторыми из наиболее актуальных вопросов современности. Интересно, что в 2009 году Канье Уэст вел свой блог, где ометил работы Дэвина и тем самым помог привлечь внимание общественности и галлеристов к Девину. Круто, что баскетбол проник в галереи. Посмотрите видео про него.

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