Деннис Родман выпустил свою коллекцию NFT. Они связаны с его прической

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Если вы знаете Денниса Родмана в первую очередь как баскетболиста, то для вас абсолютно не секрет, какой он яркий персонаж, а его стиль точно шокировал своей откровенностью и неким родмановским акционизмом. Его фирменные прически — это настолько большая и важная тема в истории НБА, что это обыгрывал даже Дэвид Леттерман в своем токшоу. Там Родману дали балончик краски, и седые волосы Леттермана стали кислотно зелеными. Абсолютно легендарный момент.
Для фанатов баскетбола это все не было новостью, но теперь стиль Родмана стал не только темой для баскетбольных форумов, но и перебрался в в другие направления, например, в моду и стиль. Да, люди из модных издательских домов не знают треугольного нападения и в чем крутость Денниса, но они знают, что пафосный стиль Родмана стал настоящим учебником для современных стилистов: его луки постоянно можно увидеть в инстаграм аккаунтах модных изданий, блогов и журналов, а прически — это вдохновение для модных современных парикмахеров, которым надоели строгие модельные стрижки, которые не вызывают эмоций, им нужен трэш, прикол и самовыражение. У Денниса этого было так много, что спустя несколько десятков лет с момента окончания своей карьеры он влияет на мир моды и стиля.
Теперь его прически это не только визуальный мудборд парикмахера, но и ценная вещь. Бывший чемпион NBA планирует выпустить свою яркую коллекцию NFT под названием «Rodman’s Barbershop» (Парикмахерская Родмана) на OpenSea. Родман посотрудничал с диджитал-художниками Джеффом Худом и Софи Уоттс из NFT-студии Metacurio. Они создали серию из 5 000+ NFT, посвященную прическам Денниса. В премьерной коллекции будут представлены иллюстрированные силуэты Родмана с различными цветами и стилями волос, имитирующие его фирменные образы.
«Мы хотели увековечить чувство моды, стиль и браваду Денниса и дать поклонникам и коллекционерам возможность стать обладателями одной из многочисленных причесок, которые сделали Денниса мировой иконой».
Каждый такой NFT-лот будет стоить 175 долларов. Купить его можно будет с 11-го апреля на OpenSea.
Интересно, что Деннис хоть и участвует в подобном выпуске NFT впервые, но у него уже с начала 2021-го года есть аккаунт на OpenSea, где он покупает NFT-лоты и тем самым формирует свою коллекцию, которая ему уже сейчас стала довольно ценной инвестицией. Его профиль можно посмотреть вот здесь. Там у него уже 33 лота, которые очень интересно отображают его стиль и вкусы. Советую посмотреть.
Зачем это Деннису? Сложно ответить. Возможно, он все так же хочет делать какие-то яркие штуки, хочет быть заметным, эпатировать. Плюс, тут он видит свою финансовую выгоду, которая к тому же позволяет ему быть заметным и популярным даже среди того поколения, которое не могло видеть его игры вживую. И, возможно, у него крайне толковые консультанты, которые смогли его стиль обуздать и перенесли в новый цифровой сегмент. Все-таки какие-то новаторские штучки — почерк Родмана.
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Фото: hypebeast.com; gq.com; popdust.com
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