Деннис Родман выпустил свою коллекцию NFT. Они связаны с его прической

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Если вы знаете Денниса Родмана в первую очередь как баскетболиста, то для вас абсолютно не секрет, какой он яркий персонаж, а его стиль точно шокировал своей откровенностью и неким родмановским акционизмом. Его фирменные прически — это настолько большая и важная тема в истории НБА, что это обыгрывал даже Дэвид Леттерман в своем токшоу. Там Родману дали балончик краски, и седые волосы Леттермана стали кислотно зелеными. Абсолютно легендарный момент.

Деннис красит волосы Леттерману.

Для фанатов баскетбола это все не было новостью, но теперь стиль Родмана стал не только темой для баскетбольных форумов, но и перебрался в в другие направления, например, в моду и стиль. Да, люди из модных издательских домов не знают треугольного нападения и в чем крутость Денниса, но они знают, что пафосный стиль Родмана стал настоящим учебником для современных стилистов: его луки постоянно можно увидеть в инстаграм аккаунтах модных изданий, блогов и журналов, а прически — это вдохновение для модных современных парикмахеров, которым надоели строгие модельные стрижки, которые не вызывают эмоций, им нужен трэш, прикол и самовыражение. У Денниса этого было так много, что спустя несколько десятков лет с момента окончания своей карьеры он влияет на мир моды и стиля.

Теперь его прически это не только визуальный мудборд парикмахера, но и ценная вещь. Бывший чемпион NBA планирует выпустить свою яркую коллекцию NFT под названием «Rodman’s Barbershop» (Парикмахерская Родмана) на OpenSea. Родман посотрудничал с диджитал-художниками Джеффом Худом и Софи Уоттс из NFT-студии Metacurio. Они создали серию из 5 000+ NFT, посвященную прическам Денниса. В премьерной коллекции будут представлены иллюстрированные силуэты Родмана с различными цветами и стилями волос, имитирующие его фирменные образы.

«Мы хотели увековечить чувство моды, стиль и браваду Денниса и дать поклонникам и коллекционерам возможность стать обладателями одной из многочисленных причесок, которые сделали Денниса мировой иконой».

Каждый такой NFT-лот будет стоить 175 долларов. Купить его можно будет с 11-го апреля на OpenSea.

Интересно, что Деннис хоть и участвует в подобном выпуске NFT впервые, но у него уже с начала 2021-го года есть аккаунт на OpenSea, где он покупает NFT-лоты и тем самым формирует свою коллекцию, которая ему уже сейчас стала довольно ценной инвестицией. Его профиль можно посмотреть вот здесь. Там у него уже 33 лота, которые очень интересно отображают его стиль и вкусы. Советую посмотреть.

Родман в съемке GQ.

Зачем это Деннису? Сложно ответить. Возможно, он все так же хочет делать какие-то яркие штуки, хочет быть заметным, эпатировать. Плюс, тут он видит свою финансовую выгоду, которая к тому же позволяет ему быть заметным и популярным даже среди того поколения, которое не могло видеть его игры вживую. И, возможно, у него крайне толковые консультанты, которые смогли его стиль обуздать и перенесли в новый цифровой сегмент. Все-таки какие-то новаторские штучки — почерк Родмана.

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Фото: hypebeast.com; gq.com; popdust.com