«Мы хотим вратарям органы перебить, инвалидами сделать?» Ребров убежден, что выходить нужно с коленом

По мотивам столкновения Мамина и Пиняева.

Всем привет! Пока не начался новый тур, давайте обсудим нашумевший эпизод прошлой недели – столкновение вратаря Артема Мамина из «Урала» и Сергея Пиняева из «Локомотива».

Конечно, гематома Пиняева выглядит жутко, мне очень жаль, что он получил травму. Но в этом посте хочу поддержать вратаря.

Сейчас объясню.

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Когда смотрел матч, немного испугался за Пиняя: «Думаю: бедный, не дай бог сотряс или что-то такое».

Но еще больше шокировало, когда ВАР позвал судью. Мы сидим, ребята из клуба спрашивают: «Это что, теперь такие пенальти дают?»

Я отвечаю: «Какой пенальти? Вратарь просто колено выставил. Всегда же так делают, я всю карьеру так делал. Ничего не понимаю».

А дальше началась глобальная дискуссия. Пиняев свое говорит, Мамин – свое, эксперты – свое. Мне же вообще странно, что это обсуждается, вратарь на своей территории всегда выходил и выходит с коленом. Какие вопросы?

Начали раскачивать историю, выяснилось, что есть новые правила, согласно которым вратарь не может выходить с коленом. Более того – за это ставят пенальти!

Это реально стало для меня новостью. Даже не новостью, а шоком.

И не только для меня. Есть большой чат на 300 вратарей, который когда-то создал Кафанов. Там много российских киперов, есть действующие в РПЛ (Джанаев и Беленов), специалисты, тренеры и так далее. Сразу пошло горячее обсуждение, но не увидел ни одного мнения от вратаря, что в этой ситуации надо ставить пенальти.

Даже спросил Селю, Макси и Свинова – они тоже за вратаря, для всех норма выходить с коленом и себя защищать.

Вот давайте представим, что Пиняев на скорости врезается в живот или пах Мамина. Это же удар по органам – по печени, по селезенке, очень опасно.

Да, Пиняй по башке не получает, а вместо него по органам получает вратарь. Потому что он вообще никак не может себя защитить. Руки наверху, увернуться невозможно, вратарь в этой ситуации просто беззащитен без колена. Так должно быть?

Получается, мы оберегаем нападающих, а вратарей бросаем под удар. Причем нападающие вообще-то могут просто остановиться и не бежать во вратаря, когда нет ни единого шанса достать мяч. Вот куда бежал Пиняев, как он собирался сыграть в этот мяч? Для чего он туда бежал?

Есть очень показательная история с Деяном Радичем, который лишился селезенки. Мы хотим всем вратарям органы перебить, инвалидами сделать?

Получается несправедливо, особенно учитывая ситуацию с нижними мячами, когда киперы кидаются в ноги вперед руками и головой. Да, рискованно, но все вратари осознают, что могут хорошо получить по голове. Как Дикань от Кержакова, Габулов от Веллитона и даже я от Фарфана.

Так и здесь: летишь на вратаря, который играет наверху, будь готов получить коленом по башке. Такие всегда были правила. Откуда взялись пенальти за самооборону?

Причем судьи обязаны следовать этим установкам – и ничего им не предъявишь, они просто выполняют работу и указания сверху. С Маминым пенальти, к счастью, не дали, но чем это обернется? Прилетит Мажичу как боссу или не прилетит? Ему же диктуют в ФИФА/УЕФА новые трактовки. Пока ничего не понятно.

Мне бы очень хотелось, чтобы нападающие больше думали в таких эпизодах.

Чтобы не катились в подкатах во вратарей, когда мяч уже в руках зафиксирован. И не летели в тело, когда вратарь ловит мяч в высшей точке, до которой им никак не добраться.

Чтобы нападающие понимали: вратарь ставит колено не потому, что хочет их убить, а чтобы защитить себя и не остаться без почки или без яичка.

Да и никакое колено не потребуется, если вратарь будет знать, что в него никто не въедет. Здесь нужно взаимоуважение с обеих сторон – и тогда не будет таких ситуаций. В идеале вратарь должен понимать, что в него не въедут, а нападающий – что в него умышленно никто не пойдет коленом. Тогда и будет все хорошо.

Кстати, еще важно понимать, что многие вратари автоматом поднимают колено, когда идут за верхним мячом. Потому что с детства так учат, такая механика, инстинкт. Вратарям реально придется переучиваться, если колено официально запретят. И я не уверен, что здесь можно до конца переучиться.

Я попробовал выпрыгнуть и забрать мяч в высшей точке – без колена неудобно и ненормально. Это как начать нажимать на педаль тормоза и газа левой ногой, а не правой.

Но опять же: если здраво оценить, что ты до мяча не добираешься и что лететь во вратаря глупо, никаких травм не будет. Ни у нападающих, ни у вратарей.

В этом мой главный посыл.

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Фото: РИА Новости /Владимир Песня; кадры трансляции