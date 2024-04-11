Зачем вратарям вазелин? Объясняет Артем Ребров

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Контекст от редакции. Вратарь «Ман Юнайтед» Андре Онана во время недавней игры против «Ливерпуля» попал в кадр трансляции с баночкой вазелина.

Тем для шуток – тьма, но оказалось, что это рабочий инструмент вратарей. Ребята из телеграм-канала «Буря в стакане» сразу нашли кучу цитат.

🗣 Экс-вратарь «Юнайтед» Марк Боснич: «Иногда материал перчаток может быть слишком сухим – увлажнение вазелином улучшает сцепку с мячом».

🗣 Бен Фостер: «Впервые я увидел, как вазелин на перчатки наносит Джо Харт – это было на ЧМ-2014. Он сказал: «Фоззи, честно говоря, это меняет правила игры!» Трудно объяснить, но на тренировке я могу определить, кто пользуется вазелином – как только ты поймаешь мяч, он действительно становится более цепким».

🗣 Джо Харт узнал о вазелине от Каспера Шмейхеля: «Когда я закончил с Umbro и тестировал новые перчатки в предсезонке, говорили о вазелине. Я думал, что не сработает. Но Каспер настоял. Я доверял ему, поэтому последовал совету – и больше никогда не жалел».

Неужели все вратари мажут перчатки вазелином? Зачем? Ведь мяч может выскользнуть? Мы обратились к бывшему голкиперу «Спартака» Артему Реброву, который, как выяснилось, тоже пользовался вазелином.

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Всем привет! Про вазелин – все так, как говорят Боснич, Фостер и Харт. Это очень полезная штука, многие вратари его используют.

Я впервые об этом узнал еще во время игровой карьеры, когда приехал Тедеско со своим штабом. Тренер вратарей Макс Урванчки сразу говорит: «Вот, держите вазелин».

Мы смотрим на него: «Чего, какой еще вазелин?» У нас же некоторые это слово воспринимают с подтекстом.

В общем, он берет и мажет им перчатки. Мы спрашиваем: «Что это, зачем?»

Урванчки говорит: «А чего объяснять? Вы попробуйте и сразу все поймете».

Мы попробовали – и действительно. Сцепление с мячом сразу стало куда лучше. Потому что покрытие перчаток силиконовое, оно хорошо взаимодействует с вазелином, улучшает трение. Благодаря этому мяч фиксируется прекрасно – прямо прилипает.

Правда, это работает только в сухую погоду. В дождь использовать вазелин нельзя, только хуже станет.

Что еще стало открытием: вазелин всегда есть у врачей команды. Раньше, по-моему, миллеровский был, сейчас в Дубае покупают. Им обрабатывают пятки перед играми и тренировками, чтобы не было мозолей. Или бутсы мажут, чтобы грязь не прилипала. Поэтому мы просто у врачей брали тюбики, да и все.

А используется так: мажешь на штангу несколько полосочек, в течение игры подходишь и переносишь на перчатки, растираешь, минут на 20-30 хватает. На штанге вазелин долго может висеть, хоть неделю, ничего с ним не происходит. Очень удобно.

Уже после того, как все узнал сам, обратил внимание, что вратари в Европе делают то же самое. Постоянно подходят к штанге и что-то переносят с нее на перчатки. Практика действительно очень распространенная.

Кстати, напомнило гандболистов, которые тоже используют мазь для лучшего сцепления с мячом – мой приятель Костя Игропуло как-то рассказывал и показывал. Там не совсем вазелин, что-то более липкое, но суть такая же.

Насколько помню, Максименко использует вазелин до сих пор, а Селихов и Свинов как-то спокойнее к этому. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает.

Предлагаю всем вратарям – и профессионалам, и любителям – обязательно попробовать, почувствуете разницу.

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Фото: East News /Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media; РИА Новости /Антон Денисов, Владимир Песня