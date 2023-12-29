Ребров обещал пробежать полумарафон за 1000 плюсов. Челлендж выполнен – но это было ооочень трудно

Рассказ Артема.

Друзья, всем привет! Летом рассказывал, как ненавидел бегать во время карьеры и как полюбил бег после ее окончания. Тогда мы придумали челлендж: если вы ставите 1000 плюсов, я бегу полумарафон до конца года.

Плюсы набрались быстро, поэтому вариантов не осталось. Сразу приступил к подготовке, а в середине декабря преодолел дистанцию в Санкт-Петербурге.

Результатом удовлетворен: 1 час и 46 минут. Это около 5 минут на километр – вполне рабочее время, учитывая заснеженную трассу.

Больше такие длинные дистанции бежать не планирую. Сейчас расскажу, что именно мне не понравилось и почему от коротких гонок (5 км и 10 км) кайфую куда больше.

Поехали!

* * *

Я начал бегать еще до нашего челленджа. Нанял тренера, потому что хотелось прогрессировать, а сам не понимал, что делать. Спортсмены помешаны на результатах, во мне это все осталось.

В конце прошлого года у нас вместе с переводчиком, начальником команды, тренером вратарей и тренером по физподготовке зародилась традиция бегать в день выездных матчей. Потом присоединились доктор, ребята из службы безопасности и медиакоманды. На сборах в Эмиратах бегали много, но без какого-то плана: «А давайте пятерку сегодня. Окей. А давайте через неделю десятку. Окей. Может, в среду четырнадцать километров? Погнали».

Ни о пульсе, ни о расчете нагрузки мыслей даже не было. У меня даже часов не было, чтобы работу сердца измерить. У кого-то были Apple Watch, по ним считали данные для всех. После забегов постил скрины, а мне пишут: «Что-то пульс у тебя высоченный, точно все нормально?» А я отвечаю: «Да это не мой пульс». В итоге племянница подарила часы на день рождения.

К десяти километрам меня готовила в прошлом профессиональная легкоатлетка. Она долго работала в World Class, куда я давно хожу, и в футбольной секции, где мои дети занимались.

До работы с тренером бежал десятку примерно за 45 минут на «Ночном забеге», со средним темпом между 4:30 и 4:40. Это было испытание: очень быстро стартовал, по ходу забега то один бок болел, то другой, в общем, далось непросто.

С тренером же через некоторое время на другом старте спокойно выбегал из 43 минут, средний темп – 4:19. Вот такая разница, если делать все с умом.

Самое интересное: финиширую, а через пару минут Жора Щенников прибегает. Не представляете, как приятно бывшему вратарю обойти действующего защитника ЦСКА на целых две минуты!

Спросил: «Жор, чего тут делаешь? А он говорит: «Да просто по фану вышел продышаться!» Я про себя думаю: «Как он по флангу-то носился в свое время! Неужели сейчас я быстрее? Невозможно поверить». Очень вдохновило, хотя мозгом понимал, что он не готовился и просто подвигаться вышел. И что при должной подготовке, скорее всего, обошел бы меня.

Дальше – мой пост с обещанием. Вижу, плюсы набираем, не отвертеться. Пишу тренеру: «Так, надо готовиться к 21,1».

Она меня отговаривала еще до челленджа: «Артем, пожалуйста, давай без марафонов. У меня были люди, которые во время забега не выдерживали, вставали, с трудом оживали и заканчивали уже как зомби – никакого кайфа, одни мучения. Надо очень серьезно готовиться, чтобы пробежать легко и без страданий».

Но я захотел попробовать. И тем более не марафон, а всего половинку. В общем, начали подготовку.

Открыл на Sports.ru забеги по всему миру и понял, что на ближайшие не успеваю, могу бежать к ноябрю-декабрю. Были варианты в Европе и Дубае, но решил не усложнять и выбрал Питер.

И быстро понял, о чем меня предупреждали. Когда бегаешь десяточки, тренировки занимают не так много времени. А когда дистанцию увеличиваешь более чем в два раза, за неделю надо набегать около 70 километров.

А где столько времени взять, если ты работаешь? А еще бегать в Москве летом и не летом – очень большая разница. В сентябре-октябре еще хорошо, а потом снег и морозы, куча неудобств.

В какой-то момент стало невозможно бегать на улице – снега насыпало горы. Но тренироваться-то надо, пошел на дорожку. А это просто пытка: одно дело потрусить 30 минут под ненапряжное интервью на ютубе после силовой, а другое – бежать 18 километров, настоящее мучение. Плюс на дорожке неполноценная тренировка, не все мышцы работают.

Я даже хотел плюнуть, но тренер уже не отпускала: «Нет, раз подписался, давай работай».

Недели за три до полумарафона слег с температурой и несколько дней не бегал. Тренер говорит: «Если в ближайшее время не сможешь нормально работать, лучше действительно не бежать дистанцию, может пойти во вред».

В чем еще сложность бега и его отличие от футбола? В футболе ты можешь полгода не тренироваться, а потом выйти и провести матч года. Я, например, пенальти от Халка взял сразу после крестов. Да, я работал, но пропустил очень много матчей. В любительском футболе вообще можно не прикасаться к мячу год и на одной ноге шагом всех обыгрывать, если есть какой-то уровень.

В беге же неделя без тренировок – большая проблема, показатели сразу ухудшаются, надо наверстывать. Поэтому бегуны себя очень берегут перед соревнованиями: не ходят в общественные места, избегают любого риска, в общем, очень себя любят. Выпадение из графика подготовки – фатально.

У меня же такой возможности нет: надо ездить в офис, работать, быть на скамейке, решать кучу бытовых дел. И как-то выкраивать время для тренировок. Плюс нужно восстановление, потому что совмещать с работой очень тяжело. Понадобился массаж, баня.

Мечтал поскорее уже пробежать и выйти из этой бесконечной гонки. К счастью, все-таки выздоровел, к забегу был точно готов.

Старт в воскресенье, в Питер приехали в субботу. Тренер сказала, что обязательно нужно хотя бы чуть-чуть пробежаться накануне.

Дальше план забега мне рассказывает, а я уточняю: «А пивка-то можно хоть стаканчик выпить накануне?» Она такая: «Артем, кто о чем! Ладно, выпей одно пиво, но строго до 22:00».

У нас была компания из пяти человек: тренер вратарей, тренер по физподготовке и еще два наших товарища. Тренер по физподготовке сразу убежал вперед, а тренеру вратарей я сказал: «Если смогу идти в темпе 5:00, то просто буду за тобой бежать». Так в целом и получилось, но с нюансами.

Во-первых, очень сложно бежать по снегу, пусть и по укатанному. И чем дальше, тем сложнее. То проскальзываешь, то чуть проваливаешься, где-то мягче, где-то жестче. Этот фактор очень важный.

Во-вторых, первая половина действительно далась легко, могли даже фразами обмениваться, какого-нибудь деда бегущего обсудить или чувака в футболке с коротким рукавом.

А вот дальше – все сложнее. Сразу вспомнил слова тренера: «Тебе до 16-го километра должно быть легко, но это обманчиво, будь готов дальше серьезно работать, не расслабляйся».

Так и случилось. Примерно с 16-го понимаю, что силы уходят, не до разговоров. А самый ужас начался на 18-м. Такое необычное ощущение: «Ноги из-под тебя уходят, ты ими не управляешь, они как-то сами все делают. Будто бежишь не ты, а твое сознание».

Смотрю пульс, там уже под 180, а мне еще километра три бежать. Что делать, старался меньше думать о том, как тяжело. И подбадривал себя, успокаивал тем, что все, скоро финиш. И как ни странно, темп сохранил, самые тяжелые километры пробежал так же, как и стартовые. Только на последнем чуть сдал, но при этом ускорился на финишных 100 метрах.

Добился этого только благодаря плотной и старательной подготовке. Без нее финишировал бы пешком, вообще не сомневаюсь.

Какие выводы?

Очень рад, что справился. В моей жизни теперь есть полумарафон в хорошем рабочем темпе. Мотивации и вдохновения на марафон не появилось.

Если когда-то и соберусь, то только при наличии свободного времени и условий для тренировок. Иначе – одни мучения, а хочется получать удовольствие.

Ставка на спорт – это прекрасно, но только когда кроме спорта в твоей жизни ничего нет. Возможно, с радостью бы накручивал километры с утра, если бы знал, что плюхнусь днем спать до вечера.

Мне же иногда приходилось вставать в 5 утра, чтобы хватило времени на двухчасовую тренировку перед рабочим днем. Жена говорила: «Зачем ты над собой издеваешься, поспи!» А когда заболел: «Вот, добегался, зачем тебе это вообще?»

Бегать я точно продолжу, просто не более десятки. Потренировался полчаса-час вечерком и не паришься. Наступает время забега – бежишь в кайф и не издеваешься над собой. Это идеальный формат для меня!

Наверное, в комментариях будут люди, которые скажут: «Как вообще можно добровольно бегать? Это и есть издевательство над собой!»

Отвечу сразу.

1. Мне нужен спорт, это мое здоровье. У меня сердце привыкло работать, мне нужно поддерживать себя в тонусе.

2. Для меня любой спорт – удовольствие. Я люблю потеть, люблю движение. Моя работа сейчас не связана с движением, как у тренеров вратарей или у тренеров по физподготовке. Остается только заниматься дополнительно.

3. Почему бег? Потому что легко и доступно. Да, зимой сложно, но даже весной или осенью чаще достаточно кроссовок и какой-то минимальной спортивной одежды. Где бы ты ни был – оделся и побежал.

4. И, конечно же, эндорфины (гормон радости) после финиша. Это сложно понять тем, кто не бегает, но каждый раз невероятно испытывать это счастье и эйфорию.

5. Ну и приятно выпить бокальчик пивка после бега – самое вкусное пиво именно после спорта, особенно в жаркую погоду.

Я уже записался на пару забегов на 10 километров летом. Планирую улучшать показатели – например, выбежать из 40 минут. Если уж стремиться, то к солидному показателю.

Не обещаю, что обязательно сделаю, но пусть будет такая цель.

P.S. Пользуясь случаем, благодарю за помощь в подготовке к забегу моего тренера Юну Трейстер. У нее интересное профессиональное прошлое, которое она в деталях описала в книге. Давайте ее разыграем? А заодно и игровую футболку любого футболиста «Спартака», какого выберете (правда, чем звезднее будет выбор, тем, возможно, дольше придется подождать).

Итак, задание для конкурса. Я раньше целовал штанги, но в беге они не предусмотрены. Давайте придумаем какой-нибудь новый яркий ритуал перед забегами? Кто предложит лучший вариант, получит и книгу, и футболку.

Действуем!

Фото: архив Артема Реброва