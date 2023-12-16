Артем Ребров
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Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва

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Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

Закрываем вопрос. 

Друзья, всем привет, давно не было постов, но декабрь будет насыщенным – планирую сразу два!

Начнем с Унаи Эмери, раз его «Астон Вилла» так хорошо идет в АПЛ. Отличный повод вспомнить работу с ним. И поразмышлять, почему у Эмери не получилось в «Спартаке».

Устраивайтесь поудобнее.

* * *

Когда Унаи ехал в «Спартак», мне было грустно. Испанец тут ни при чем: я переживал из-за ухода Карпина.

Вы же помните, как круто мы финишировали весной 2012-го и пробились в Лигу чемпионов? Этого никто не ждал, поэтому заранее договорились с Эмери, а Карпина оставляли только гендиректором. 

Мне кажется, Валера сам не особенно верил в настолько успешный финиш. А после побед над «Зенитом» в Питере и над «Локомотивом» в последнем туре ощущалось, что и он расстроен.

К сожалению, отменить договоренности было нельзя. Эмери становился тренером, Карпин – генеральным. Все – с этим надо было смириться и идти дальше.

Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге. Унаи приехал, пару недель потренировались в Тарасовке, дальше поехали в Австрию. У Эмери был небольшой штаб: помощник, аналитик, тренер по физподготовке, а тренером вратарей оставили Валерия Клейменова.

Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум привет-пока.

Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами. Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

Мы, конечно, со всеми над этим посмеивались.

Эмери вставал на колени перед Макгиди и умолял хорошо подать угловой. Что?

На тренировках Эмери одна штука мне очень нравилась, а одна – просто раздражала.

Нравилось, что вратари максимально вовлекались в работу с полевыми. Бывает, мы сами по себе в углу, а главный потом требует, чтобы вратари ногами хорошо играли. 

С Эмери мы постоянно вместе с полевыми работали над передачами, выходом из обороны, учились начинать атаки, менять их направление. Ничего сложного – простые, но очень эффективные упражнения. Вы прекрасно знаете, что это мое слабое место. С Унаи я здорово подтянул игру ногами, и это помогло мне в дальнейшем. 

А не нравилось, что Эмери мог прийти в конце тренировки, отодвинуть Клейменова и бить по воротам. Или навешивал, объясняя, где надо выходить, а где не надо. За Клейменова было обидно – приходит главный, его отодвигает и сам тренирует.

Представьте, Клейменов бы забрал защитников с советами, как линию правильно держать. Мне кажется, если ты хочешь поработать с вратарями, подойди и спроси у тренера по вратарям. А Эмери просто врывался – в моем понимании, это неуважение.

Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин. Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить. 

Но вернемся к Эмери. Когда он только ушел, мне казалось, проблема в его мягкости. Что использовал только метод пряника, а наших надо бы почаще кнутом.

Это действительно так, но дело не только в кнуте. Мне еще явно не хватало житейского опыта, чтобы понять приемы тренера. Например, был очень интересный случай. Эйден Макгиди не мог подать угловой так, как просил Эмери. И Унаи, очевидно, чтобы расслабить его, чтобы разрядить обстановку, в шутку встал на колени, соединил ладони и как бы умоляюще сказал: «Эйден, пожалуйста, подай угловой хорошо». 

Сейчас, когда много с кем поработал, когда увидел все с другого ракурса, прекрасно понимаю, что это было. А тогда мне и всем остальным казалось, что это всерьез. Что тренер встал на колени и умоляет игрока подать угловой. Ну и отношение команды сразу: «Что это за цирк вообще».

Да, наверное, это проблема Эмери, что футболисты его не поняли и что шутки не работали. Думаю, он тоже получил опыт: надо четко понимать, что люди правильно считывают посыл. Иначе ничего хорошего не будет.

Действительно ли Карпин настраивал команду против Эмери?

Впрочем, это был лишь мелкий эпизод на первых сборах. На старте и тура до пятого больших претензий к тренеру обычно не бывает. Все же хотят себя проявить, доказать, что достойны места в основе. Это когда тебя не ставят, тренер сразу плохой, а при подготовке к сезону все обычно хорошо, негативным впечатлениям не придаешь значения. В Австрии Эмери придумал кучу разных активностей: например, рафтинг, сплавлялись по реке, там реально нужна командная работа. Всем очень нравились такие развлечения – ну, пока чемпионат не начался.

А потом у меня появилась обида. Унаи вызвал после сборов: «Слушай, у меня был выбор между тобой и Диканем, выбрал Диканя. Если что, ты второй». Я ответил, что никаких вопросов, спасибо за честный разговор, ценю, буду работать. 

Андрюха Дикань начал, а дальше в кубковом матче выходит Серега Песьяков. Получилось, я очень зауважал Эмери за честный разговор перед сезоном, но в итоге вышло некрасиво. Он обещал, что буду вторым, а вторым я не был. Как понимаю, из-за того, что Пес лучше играет ногами. Я вообще не спорю, все так и есть, мало кто сравнится в России с Серегой по этому аспекту. Но скажи честно: Дикань первый, Песьяков из-за лучшей игры ногами второй, а ты – третий.

Я тогда прямо обиделся на Эмери, но не показывал никак, только с отцом и немного с женой обсуждал. В итоге меня за терпение вознаградили – поставили на «Бенфику» в Лиге чемпионов. Повторю историю, как Унаи меня похвалил при всей команде.

Мы победили «Бенфику», на следующий день утренняя тренировка. Вдруг Эмери при всех говорит: «Мне бы хотелось отдельно выделить Артема Реброва. Он нормально отнесся к тому, что начал сезон третьим, работал, получил шанс и воспользовался им».

В моей жизни такого ни до, ни после больше не было – чтобы тренер при всех хвалил меня. Вторую игру с «Бенфикой» в Лиссабоне играл тоже я – и даже отбил пенальти.

Но тогда случилось неоднозначное. В Лиссабон мы вылетали из Шереметьево, а я почему-то поперся в аэропорт на машине. По пути встал в жуткую пробку и серьезно опоздал. Как выяснилось – в нее все встали и все опоздали. Эмери мы ждали дольше всех. Хорошо, был чартер, без нас он в любом случае бы не улетел. Прилетели, вечером тренировка, Эмери возмущается: «Ребят, как так, ответственный матч, а вы все в аэропорт опаздываете».

Ну как ты можешь отчитывать кого-то за опоздание, если опоздал сам? Тренер не должен предъявлять футболистам за то, что не идеально исполняет сам. Игроки очень внимательны к такими вещами. И если тренер требует быть на ужине вовремя, а сам опаздывает, то никакого авторитета у него не будет, его всерьез никто не воспримет. Особенно если нет результатов. 

А их и не было. В Лиге чемпионов мы хорошо сыграли с «Барселоной» на выезде, но при Эмери проиграли 4 из 5 матчей. В чемпионате начали сезон с трех побед, но потом неприятная серия: попали 0:5 «Зениту», проиграли «Тереку» и «Локомотиву». В общем, ситуация накалилась, появились недовольные.

Есть теория, что якобы Карпин настраивал ребят против Эмери, чтобы поскорее вернуться и самому тренировать, но я не верю в это. Валеры вообще не было около команды, он работал в офисе и даже не приближался к раздевалке. 

А вот отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось тренеришкой.

Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу.

Кстати, с Дзюбой у меня нормальные отношения, мы никогда не ругались. Наверное, потому что друг другу всегда высказывали все в лицо. Для него важно, когда говорят прямо и начистоту и ничего не утаивают. В этом случае никаких проблем с ним не будет.

Он мог надо мной шутить про игру ногами, но не более. Гораздо жестче прикалывался Макеев. Например, я поцелую штангу, а он следом подходит и со всей силы лупит по ней, чтобы я видел.

В чем главная проблема Эмери? 

Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления. 

Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него. 

И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идет с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него.

Но когда первое или просто высокое место – постоянная цель, а не мечта, вести за собой сложнее. Наверное, нужна другая харизма, другие методы, другое все. 

И поэтому совершенно не удивлен, что у Эмери в очередной раз получается в команде вроде «Астон Виллы». Это его стихия, в которой ему хорошо и комфортно.

Очень рад за Унаи.

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«Кински сказал: «Я сейчас этому тренеру ##### дам». Ребров рассказывает, как вратарей заставляют бегать

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Ступников, Алексей Филиппов

50 комментариев
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У него не получилось потому что Вы офигевшее разбалованное лимитное говно,думаю это всем очевидно особенно сейчас
+165
-11
+154
Блин, я прикалывался насчет того что Спартак слишком крутой для Эмери, а эти товарищи и правда так думают🤦🏼‍♂️😂
+79
-2
+77
очень смешно говорить о том, что у Эмери не получилось в ПСЖ и Арсенале, вешая ярлык, что он с топами не справляется. По игре ПСЖ Эмери второго сезона с отрывом лучший в истории этой команды, лишь "чудо Айтекина" не позволило Парижу пройти далеко в ЛЧ.
В Арсенале занял пятое место и дошёл до финала Кубка УЕФА - да, не самое великое достижение, но Артета лишь за несколько сезонов вышел на уровень лучше (да и то, пока лишь в одном сезоне).
Да и вообще, с чего Ребров взял, что в Севилье или Вилле давление меньше, чем в "великом Спартаке", особенно учитывая, что о футболе в РФ 7-10 изданий пишет, а в Испании и Англии кратно больше.

Про Спартак смешно, его тупо выжили паспортисты.
Но время всё расставило по местам: Эмери - один из лучших тренеров мира за последние 10 лет, а Валера как был, так и остался, так и останется бестрофейником. Думаю, в Спартаке он держался так долго из-за любви менять по 25 человек каждое ТО, вероятно попиливая со всякими Поповыми и Асхабадзе (тут могу ошибаться, уже давно запутался и забыл, какой дружок Валеры какого сменял).
+58
-1
+57
Ответ nonm79
Блин, я прикалывался насчет того что Спартак слишком крутой для Эмери, а эти товарищи и правда так думают🤦🏼‍♂️😂
поразительно, какое пренебрежение сквозит в последних словах Реброва к тем же Севилье и Астон Вилле.
Ну да, куда там Севе, с двумя на момент начала работы Эмери КУЕФА, главной команды Андалусии, и Вилле, обладателя КЕЧ, ряда внутренних трофеев, главной команды Бирмингема, команд, о которых пишут как внутри страны, так и в международных СМИ, в которых регулярно появляются и играют всякие рамосы, фабиано и навасы до Самого Спартака!!!!
+37
-5
+32
Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить.
________________
Возможно Валерий Карпин сверхчеловек , но то что он не уступал в свои 40+ игрокам это печально и это было заметно по матчам в еврокубках
+25
0
+25
Вопрос на самом деле риторический. Это как пытаться преподавать литературу людям, не умеющим читать. В принципе, похожая история была и с Микаэлем Лаудрупом.
+23
0
+23
Потому что детали важны. Тренер не может из вас, довольно плохоньких футболистов сделать топов. Особенно когда вы сами как говно себя ведете (Дзюба), когда руководитель сам привел и сам же палки в колеса сует (Карпин). Если команды нет, каждый сам по себе как получилось с Унаи, то что он может сделать? Сильно разочаровали и игроки и Карпин. А Эмери сразу видно было по потенциалу. Очень хвалебно Бердыев отзывался об игре, типа нонсенс в РПЛ такая игра, я типа изучаю от и до. Учусь, говорит. Карпину до сих пор не симпатизирую, да он как тренер так и ни разу ничего не показал. Ни трижды со Спартаком, ни с Ростовом, ни со сборной. Посредственный тренер. Харизматичный человек. Но однажды очень хитрожопо поступивший со своим же тренером, чтобы ликвидировать его в итоге из команды. История показала, кто есть кто. Кто Карпин как тренер, кто Эмери как тренер.
+20
0
+20
Ответ Алексей Окатов
У него не получилось потому что Вы офигевшее разбалованное лимитное говно,думаю это всем очевидно особенно сейчас
в конце плюс-минус тот же вывод и написан, только поделикатнее
+22
-3
+19
Если честно, офигеваю с количества геморроя в голове у многих сограждан. Наверное везде так, но живешь здесь, а не везде. Вам привезли тренера, профессиональнала, который добился успеха в топ-лиге, а тут куча бытовых обид в стиле: "Серёга, наших бьют.". Ну, отодвинул он тренера вратарей, ну отчитал за опоздание своё и Ваше, ну, встал на колени перед Макгиди. И что? Мы в своей жизни в своей работе сталкиваемся с уймой проблем, и по серьёзнее, и как-то находим компромисс. А тут уважение-неуважение. Вы не уважаете контракт своим неуважением к работе. А все остальное в топку. Эмери и в ПСЖ и Арсенале достойно отработал, потому что там профессионалы, а не эмоционально слабые личности.
+15
-2
+13
Ответ Jesse Boy
должна быть колонка другого Артёма
там видеоблог
+11
0
+11
Когда-то Старостин сказал одну легендарную фразу: "Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке", однако этого завета сам же и Спартак абсолютно не умеет придерживаться. У Эмери все бы получилось, если бы в Спартаке не было бы токсичных высокомерных персонажей, которые всегда любили тянуть одеяло на себя. Эта проблема осталась и сейчас, а Эмери - большой специалист, неоднократные титулы ЛЕ об этом говорят. 😎
+12
-1
+11
Ответ Борис Потапкин
в конце плюс-минус тот же вывод и написан, только поделикатнее
Смеялись они с ребятами,обиделся он
+11
-2
+9
Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него.
____________________________________
А Спартак разве не средняя команда?
+11
-3
+8
Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ.(с)
Не получилось?? А ты давай попади туда, ну или твой Валера
+5
-1
+4
по-моему это Спартак не справился с Эмери, скорее привезли действительно топового тренера и весь остальной клуб себя "проявил"
+4
0
+4
Ну, в целом автор подтвердил, что не получилось у Эмери, потому что СМ по-прежнему считал себя большой командой (по факту таковой не являясь), а игроки ментально ещё были совки на серьёзных щах. Спасибо за честность.
+4
-1
+3
должна быть колонка другого Артёма
+2
0
+2
Артём, при всем уважении как ты можешь сравнивать Валенсию или Астон Виллу с командой из РПЛ. Я не говорю про историю и армию болельщиков. Я про конкретные результаты и качество состава.
В Арсенале и ПСЖ Эмери показал отличные результаты, вряд ли кто-то другой выжал бы из того состава канониров что-то больше в эпоху Сити и Клоппа.
Я всегда говорил и буду говорить - Эмери прекрасный тренер, который мог дать результат в Спартаке. И очень жаль, что не получилось. После увольнения Мистера, в команду в том же сезоне взяли трех игроков в стартовый состав и лучшего бомбардира чемпионата Швеции. В следующем сезоне взяли ещё Ташчи, Косту, Глушакова, армянскую звезду и парагвайца из чемпионата Китая. В течении года Карпин по сути собрал новую команду.
Что выиграл Федун от увольнения Эмери? Он не спас сезон - Карпин закончил 4-м, а в следующем сезоне привычно завалил финиш.
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0
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Артем спасибо большое за статью. Очень приятно и интересно читать о внутренней кухне клубов. Особенно когда автор - размышляющий и анализирующий многое зрелый мужчина.
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Вроде шёл адекватный текст и истории из того времени, а потом я дошел до части "В чем главная проблема Эмери? " и всё... занавес. Влепил минус. На полном серьезе сравнивать ПСЖ, Арсенал и Спартак, господи... "спартаковские" - это реально какая-то секта, это касается и болельщиков и самих футболистов связанных со Спартаком.
И дело даже не в том что это разные клубы по величине и т.д. причем тут вообще давление, если ситуации в ПСЖ и Арсенале - кардинально отличаются от Спартака. В ПСЖ и Арсенале играли состоявшиеся мировые звезды и их капризы и разбалованность и нежелание подстраиваться под тренера понятны, но каким боком тут Спартак вообще? команда даже по меркам РПЛ звезд толком не имела
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-3
+2
Ответ Алексей Окатов
Смеялись они с ребятами,обиделся он
Футбольный клуб это тот же самый коллектив что и у тебя в офисе, если вдолгую смотреть, у них там вся жизнь. Ты никогда за спиной над шефом не смеялся?
+3
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как-то скомкано получилось( Вот Артем говорит, что обиделся и его сделали третьим! А потом говорит, что Эмери его на Бенфику поставил и похвалил после матча, так вот здесь самое интересное!!!! Почему не Диканя и Песьякова, у кого-то дисквалификация была или травма! или Эмери увидел как тренируется Артем и поставил третьего вратаря на Бенфику? если да, значит Эмери не просто так влезал в тренировку вратарей! Что было после... Выпускали Артема на матчи РПЛ после этого? Вот что надо описывать при работе и анализе тренера!!! Какие установки на матч давал, как общался с командой после 0:5 от Зенита? А здесь по факту, три факта, эта штука понравилась, эта не очень, меня похвалили при всех и вывод, который уже не высказал только ленивый(
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В чем главная проблема Эмери?
--
У Эмери нет проблем, проблема у деревяшек, которых он тренировал.
Не позорился бы вратаришка.
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У него и не могло получиться. Хотя свой класс он всё равно показал и впервые вывел Спартак в групповой турнир через игры плей-офф (с Фенербахче). Но в условиях когда владелец клуба - Федун, а гендиректор - Карпин это было нереально. В эту эпоху владелец клуба любил не создавать штаб единомышленников, а набить штаб антагонистами чтобы все за всеми следили и постоянно ругались.
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Очень умиляет читать как футболисты обижаются то на одно, то на другое. Бедняги, какие тут тренировки на самом деле.
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Ни о чём. Ну хоть бы что-то интересное рассказал... Второй пост такой же интересный будет?
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В Спартаке есть «Спартаковский Дух», с которым не справится даже Гвардьола
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Давно обратил внимание на то, что у наших игроков очень ограниченный кругозор, отсутствуют базовые знания о мировом футболе, не знают зарубежных ни игроков, ни тренеров, ни клубов. Профессионалы. Кроме того, психологически незрелые, воспринимают все в лоб, никаких полутонов. Отсюда какое-то раздутое самомнение и снобизм.
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Невио Скала - первый иностранный тренер Спартака давно ответил на этот вопрос: нельзя требовать от запорожца мощностей мерседеса!
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Ответ Jesse Boy
должна быть колонка другого Артёма
колонка у Артема не больше наперстка
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