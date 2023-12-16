Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва

Закрываем вопрос.

Друзья, всем привет, давно не было постов, но декабрь будет насыщенным – планирую сразу два!

Начнем с Унаи Эмери, раз его «Астон Вилла» так хорошо идет в АПЛ. Отличный повод вспомнить работу с ним. И поразмышлять, почему у Эмери не получилось в «Спартаке».

Устраивайтесь поудобнее.

* * *

Когда Унаи ехал в «Спартак», мне было грустно. Испанец тут ни при чем: я переживал из-за ухода Карпина.

Вы же помните, как круто мы финишировали весной 2012-го и пробились в Лигу чемпионов? Этого никто не ждал, поэтому заранее договорились с Эмери, а Карпина оставляли только гендиректором.

Мне кажется, Валера сам не особенно верил в настолько успешный финиш. А после побед над «Зенитом» в Питере и над «Локомотивом» в последнем туре ощущалось, что и он расстроен.

К сожалению, отменить договоренности было нельзя. Эмери становился тренером, Карпин – генеральным. Все – с этим надо было смириться и идти дальше.

Эмери мы толком не знали, но ждали топ-тренера – все-таки с «Валенсией» занимал 3-е место в Ла Лиге. Унаи приехал, пару недель потренировались в Тарасовке, дальше поехали в Австрию. У Эмери был небольшой штаб: помощник, аналитик, тренер по физподготовке, а тренером вратарей оставили Валерия Клейменова.

Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум привет-пока.

Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами. Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

Мы, конечно, со всеми над этим посмеивались.

Эмери вставал на колени перед Макгиди и умолял хорошо подать угловой. Что?

На тренировках Эмери одна штука мне очень нравилась, а одна – просто раздражала.

Нравилось, что вратари максимально вовлекались в работу с полевыми. Бывает, мы сами по себе в углу, а главный потом требует, чтобы вратари ногами хорошо играли.

С Эмери мы постоянно вместе с полевыми работали над передачами, выходом из обороны, учились начинать атаки, менять их направление. Ничего сложного – простые, но очень эффективные упражнения. Вы прекрасно знаете, что это мое слабое место. С Унаи я здорово подтянул игру ногами, и это помогло мне в дальнейшем.

А не нравилось, что Эмери мог прийти в конце тренировки, отодвинуть Клейменова и бить по воротам. Или навешивал, объясняя, где надо выходить, а где не надо. За Клейменова было обидно – приходит главный, его отодвигает и сам тренирует.

Представьте, Клейменов бы забрал защитников с советами, как линию правильно держать. Мне кажется, если ты хочешь поработать с вратарями, подойди и спроси у тренера по вратарям. А Эмери просто врывался – в моем понимании, это неуважение.

Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин. Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить.

Но вернемся к Эмери. Когда он только ушел, мне казалось, проблема в его мягкости. Что использовал только метод пряника, а наших надо бы почаще кнутом.

Это действительно так, но дело не только в кнуте. Мне еще явно не хватало житейского опыта, чтобы понять приемы тренера. Например, был очень интересный случай. Эйден Макгиди не мог подать угловой так, как просил Эмери. И Унаи, очевидно, чтобы расслабить его, чтобы разрядить обстановку, в шутку встал на колени, соединил ладони и как бы умоляюще сказал: «Эйден, пожалуйста, подай угловой хорошо».

Сейчас, когда много с кем поработал, когда увидел все с другого ракурса, прекрасно понимаю, что это было. А тогда мне и всем остальным казалось, что это всерьез. Что тренер встал на колени и умоляет игрока подать угловой. Ну и отношение команды сразу: «Что это за цирк вообще».

Да, наверное, это проблема Эмери, что футболисты его не поняли и что шутки не работали. Думаю, он тоже получил опыт: надо четко понимать, что люди правильно считывают посыл. Иначе ничего хорошего не будет.

Действительно ли Карпин настраивал команду против Эмери?

Впрочем, это был лишь мелкий эпизод на первых сборах. На старте и тура до пятого больших претензий к тренеру обычно не бывает. Все же хотят себя проявить, доказать, что достойны места в основе. Это когда тебя не ставят, тренер сразу плохой, а при подготовке к сезону все обычно хорошо, негативным впечатлениям не придаешь значения. В Австрии Эмери придумал кучу разных активностей: например, рафтинг, сплавлялись по реке, там реально нужна командная работа. Всем очень нравились такие развлечения – ну, пока чемпионат не начался.

А потом у меня появилась обида. Унаи вызвал после сборов: «Слушай, у меня был выбор между тобой и Диканем, выбрал Диканя. Если что, ты второй». Я ответил, что никаких вопросов, спасибо за честный разговор, ценю, буду работать.

Андрюха Дикань начал, а дальше в кубковом матче выходит Серега Песьяков. Получилось, я очень зауважал Эмери за честный разговор перед сезоном, но в итоге вышло некрасиво. Он обещал, что буду вторым, а вторым я не был. Как понимаю, из-за того, что Пес лучше играет ногами. Я вообще не спорю, все так и есть, мало кто сравнится в России с Серегой по этому аспекту. Но скажи честно: Дикань первый, Песьяков из-за лучшей игры ногами второй, а ты – третий.

Я тогда прямо обиделся на Эмери, но не показывал никак, только с отцом и немного с женой обсуждал. В итоге меня за терпение вознаградили – поставили на «Бенфику» в Лиге чемпионов. Повторю историю, как Унаи меня похвалил при всей команде.

Мы победили «Бенфику», на следующий день утренняя тренировка. Вдруг Эмери при всех говорит: «Мне бы хотелось отдельно выделить Артема Реброва. Он нормально отнесся к тому, что начал сезон третьим, работал, получил шанс и воспользовался им».

В моей жизни такого ни до, ни после больше не было – чтобы тренер при всех хвалил меня. Вторую игру с «Бенфикой» в Лиссабоне играл тоже я – и даже отбил пенальти.

Но тогда случилось неоднозначное. В Лиссабон мы вылетали из Шереметьево, а я почему-то поперся в аэропорт на машине. По пути встал в жуткую пробку и серьезно опоздал. Как выяснилось – в нее все встали и все опоздали. Эмери мы ждали дольше всех. Хорошо, был чартер, без нас он в любом случае бы не улетел. Прилетели, вечером тренировка, Эмери возмущается: «Ребят, как так, ответственный матч, а вы все в аэропорт опаздываете».

Ну как ты можешь отчитывать кого-то за опоздание, если опоздал сам? Тренер не должен предъявлять футболистам за то, что не идеально исполняет сам. Игроки очень внимательны к такими вещами. И если тренер требует быть на ужине вовремя, а сам опаздывает, то никакого авторитета у него не будет, его всерьез никто не воспримет. Особенно если нет результатов.

А их и не было. В Лиге чемпионов мы хорошо сыграли с «Барселоной» на выезде, но при Эмери проиграли 4 из 5 матчей. В чемпионате начали сезон с трех побед, но потом неприятная серия: попали 0:5 «Зениту», проиграли «Тереку» и «Локомотиву». В общем, ситуация накалилась, появились недовольные.

Есть теория, что якобы Карпин настраивал ребят против Эмери, чтобы поскорее вернуться и самому тренировать, но я не верю в это. Валеры вообще не было около команды, он работал в офисе и даже не приближался к раздевалке.

А вот отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артема тогда был десятый номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге все закончилось тренеришкой.

Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артем хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто поражение чувствительное, он эмоциональный, шел и ляпнул. В итоге фраза привела к такому скандалу.

Кстати, с Дзюбой у меня нормальные отношения, мы никогда не ругались. Наверное, потому что друг другу всегда высказывали все в лицо. Для него важно, когда говорят прямо и начистоту и ничего не утаивают. В этом случае никаких проблем с ним не будет.

Он мог надо мной шутить про игру ногами, но не более. Гораздо жестче прикалывался Макеев. Например, я поцелую штангу, а он следом подходит и со всей силы лупит по ней, чтобы я видел.

В чем главная проблема Эмери?

Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления.

Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него.

И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идет с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него.

Но когда первое или просто высокое место – постоянная цель, а не мечта, вести за собой сложнее. Наверное, нужна другая харизма, другие методы, другое все.

И поэтому совершенно не удивлен, что у Эмери в очередной раз получается в команде вроде «Астон Виллы». Это его стихия, в которой ему хорошо и комфортно.

Очень рад за Унаи.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Ступников, Алексей Филиппов