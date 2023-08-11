12 комментариев

Бедные.

Всем привет! Сегодня очень неожиданная тема – бег вратарей. На самом деле, довольно важный фактор, потому что много киперов из-за этого пострадали. В том числе и я: в детстве мне привили ненависть к бегу, а отношение к нему изменил уже после 35 лет. И только тогда понял, зачем он нужен.

Ниже расскажу кучу историй про вратарей и бег – как Березовский умирал в Турции с пульсом за 200, как Кински за нагрузки летел избивать тренера и как из-за меня команда бегала лишние круги.

А еще как бег сделал лучше Максименко. Погнали!

* * *

Недавно с одним из друзей в «Лужниках» пробежал пятерочку. Дальше мы пошли в баню, а там нас ждал третий друг. Он играл со мной лет в 14-15. И спрашивает: «Ушастый, какая пятерка? Ты же в детстве вообще бегать не мог, мы из-за тебя кроссы перебегали заново».

Так и было: команда бежит три круга – если не укладывается в нужное время, то заново. Чаще всего бегали заново из-за меня. Напихать, правда, мне не могли. Я, во-первых, капитан, а во-вторых – ну что я сделаю? Бегу, стараюсь, задыхаюсь. Просто не получается! Ребята даже пытались тащить на себе, но тоже не вышло.

Однажды, когда из-за меня надо было перебегать третий раз, тренер говорит: «Ладно, хватит, иди поотжимайся – и довольно. До 17 лет, пока кресты не получил, бегать просто ненавидел. И, конечно, не бегал. Тренер дает кросс, все бегут, два вратаря в конце плетутся – да и нормально.

После крестов при восстановлении снова пришлось бегать. Тогда ни условий, ни какой-то термухи, ни часов с пульсом – тупо по снегу бежишь во дворе между сугробов.

В следующий раз с бегом столкнулся в 2003-м – с чешским тренером «Динамо» Ярославом Гжебиком. От него мы узнали и про часы, и про пульсометр на груди, и про все приборы. Раньше ничего такого не видели.

У Гжебика был тест: надо было находиться в анаэробной зоне определенное время. Это когда ты просто на максимуме идешь, насколько организм позволяет. Не справляешься – у него играть не будешь. Так, к слову, зачехлили Сашу Точилина, который был капитаном команды.

С Гжебеком приехали чехи, которые могли бегать с утра до вечера: Гашек (кстати, брат хоккейного вратаря Гашека), Збончак и Влчек. Гашек – просто монстр: сухой, ни грамма жира, постоянно жрал какие-то водоросли. Носились они все как безумцы, у каждого по три сердца.

При этом количество часов и пульсометров ограничено. Например, на одного человека вешали пульсометр, а по его данным бежали еще двое. Для вратарей это лучший расклад: мерили у Березовского, а он только ускорится – пульс сразу под 200 взлетал. Мы с Карчемарскасом и Мишей Комаровым бежали рядом и курили, никакого напряга. Помню картину: второй или третий сбор в Турции, Рома все с себя сбросил, в одних подтрусниках еле бежит, чуть ли не тошнит.

Я тогда не задавался вопросом, зачем вратари бегают. Знаете, когда ты футболист, вообще многими вопросами не задаешься. Сказали – сделал. За тебя подумают, все организуют, все принесут. Главное – тренируйся и играй.

С одной стороны, это удобно и классно. С другой – хорошо бы параллельно еще и к жизни адаптироваться. А то бывали случаи, когда бывшие футболисты в 35 лет не могли себе почту завести. Я не придумываю – реально такое было! Человек не знал, как зарегистрировать аккаунт. Не знал, куда зайти и где нажать. Или билеты на самолет не могут купить, потому что привыкли, что билеты им просто присылают.

Впервые мне объяснили, зачем вратарю бегать, уже под конец карьеры. При том, что тогда бегать уже стал лучше. Мы бежали с Селей и Макси: я хоть и в 35 лет, но двигался лучше, даже тащил их за собой. В общем, как минимум не страдал, как раньше.

Тогда в штабе Тедеско работал тренер вратарей Макс Урванчки. И он постоянно бегал, постоянно на дорожке. Я его спрашиваю: «Зачем тебе это? Ты вот настоящий вратарь – ######## [шизанутый]». Он посмеялся и ответил, что это способ медитации, голове помогает, мозги прочищает. Ладно, говорю, с тобой все понятно, а другим вратарям зачем?

Он ответил, что во время пробежки лучше проходит восстановление. Дальше я увидел, как это работает на деле. Мы сдавали анализы после игр, у Макси показатель закисленности мышц был очень высокий. После матчей он два-три дня отходил. Как только начал бегать, все улучшилось: восстанавливаться стал значительно быстрее. Уже на следующий день – свежий. Макси даже сам говорил: «Классно, что ввели бег. Намного лучше стал себя чувствовать».

Так что тезис, что вратарю не надо бегать, больше не принимаю. Наверное, кроссы наперегонки с Гашеком не нужны, а вот бег для восстановления – необходим.

Но не все вратари спокойно это воспринимали. Самое веселье было в «Сатурне». Первый сбор, Турция, десятый день бесконечной беготни. Усталость накопилась, на одной из пробежек 35-летний Кински не выдержал: «Все, я пошел к этому Реберу. Я ему сейчас натурально ##### дам!»

Мы его тормозим, а тот решительно идет в сторону тренера и говорит, что сейчас будет с ним, цитирую, ########## [драться]. К счастью, по пути остыл.

Кстати, из-за постоянной беготни на сборах Турцию, можно сказать, ненавижу. Прилетаешь в январе в Анталью и понимаешь, что в ближайшие месяцы начнется ад. Смотришь на эти гольф-поля даже сейчас – жутко становится. Травма ментальная нанесена.

Вообще, про бег у меня интересное наблюдение. До Абаскаля был уверен, что если на предсезонке плотно не поработали на физику и не набегали нужный объем, то команда провалится. Абаскаль – первый тренер, который предложил очень интенсивную нагрузку без беготни. По сути, все спринты, все фартлеки, все эти нагрузки у него вложены в упражнения с мячом.

Нет, я всегда думал, что хорошо бы делать такую работу через мяч. Но как? Никто не мог сделать. А Абаскалю удалось. У него огромная наработанная база методик, огромный набор упражнений, которые он использует. Все на спринтах, все активно, все приближено к игровым ситуациям. Там даже схалявить не получится – никто же не любит в футбол проигрывать.

Что касается меня, то сейчас реально полюбил бег. Причем первый год после окончания карьеры не бегал вообще, только в зал ходил, максимум – велик крутил.

Все перевернулось в Эмиратах, когда переводчик, начальник команды, один из тренеров вратарей и один из тренеров по физподготовке начали меня вытаскивать. 2 километра, 5, 7, 10, доходили даже до 14.

Мне как-то понравилось: бежишь, смотришь по сторонам, косули ходят, мысли лишние уходят, реально некий сеанс медитации. После пробежки – выброс эндорфинов, классное настроение. Плюс форму поддерживаешь. У нас даже традиция есть: в каждом городе на выезде нашей беговой компанией пробежаться с утра.

Так дошел и до соревнования – ночного забега на 10 километров в Москве. Мы той же компанией зарегистрировались, договорились бежать вместе.

Я предложил темп – 5:00-5:20 на километр (это около 50-53 минут на 10 км), они такие: «А давай 4:40-4:50 (быстрее 50 минут). Ладно, думаю, давайте по 4:50, но не быстрее.

Выхожу на старт и ощущаю знакомое чувство, которого уже сто лет не было – предыгровой мандраж! Очень кайфанул, неожиданно приятно снова такое испытать.

Стартуем – и наши как понесутся. Я на часы смотрю, а там темп 4:20. «Куда вы понеслись?» На третьем километре у меня левый бок начал колоть. Думал, что все, сейчас встану.

Там еще такая трасса, что половина дистанции в одну сторону, а потом назад – туда, где стартовали. И есть же те, кто бежит быстрее 30 минут эту десятку. Вижу, что уже какие-то спортсмены мне навстречу несутся, натурально на спринте! Очень впечатлило.

В общем, бок болит, в моменте хотелось остановиться и не бежать уже никуда. Но спорт – это же преодоление. Всю жизнь преодолевал – как я тут встану? Чуть от нашей банды отстал, но не сильно сбавил, разбегался – и отпустило.

А на седьмом километре заболел другой бок. Вижу, что переводчик тоже начинает сдаваться – по 4:20 уже не может. Я ему говорю: «Давай уже со мной, пусть они сами рекорды ставят». Последние три километра мы с ним вдвоем спокойно добежали – с общим временем около 45 минут. А у тренера вратарей и тренера по физподготовке – около 43:50, что ли.

Было классно. Теперь думаю попробовать полумарафон. Только сложно найти мотивацию, потому что это уже не десятка, а серьезная работа: надо тренироваться и готовиться.

Может, здесь пообещать, что в ближайшие полгода пробегу где-нибудь полумарафон?

Давайте так: 1000 плюсов к этому посту – и бегу полумарафон! И, конечно, рассказываю все о подготовке, настрое и самом забеге.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; fcdm.ru