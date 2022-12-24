«Удар Акинфеева – как у Халка». Ребров о пенальти и штрафных от вратарей

У Селихова потенциал Чилаверта.

Друзья, всем привет! Сегодня поговорим на неожиданную тему – как вратари бьют пенальти и штрафные.

Ребята из Sports.ru напомнили, что в моей карьере есть пенальти, забитый в официальном матче. Давайте расскажу, как это было. Потому что после того гола решил, что больше никогда не пойду к точке.

* * *

2009 год, я был в «Сатурне», вратарей тренировал Юрий Николаевич Шишкин. Единственный русский футболист, игравший в Бразилии.

Он веселый мужик, банда вратарей тоже веселая была. Мы всегда с юмором тренировались, шутки-прибаутки – а после тренировок оставались бить друг другу пенальти. Я, Макаров, Чилюшкин, Кински. Обязательно на что-то – то на шоколадки, то на что-то еще.

Запомнилось, как Кински однажды сказал: «Вот бы пенальти когда-нибудь пробить». Он хотел, но все никак не складывалось.

Мы с Чилюшкиным тогда играли и за основу, и за дубль. Я иногда сам просился выйти за молодежку, чтобы практика была. Как-то поехали в Ростов – и основа, и дубль. Ну, обычный выезд, таких много было.

Играю за дубль, 84-я минута, мы побеждаем 4:1. И нам дают пенальти – парни все кричат: «Тема, давай-давай, пробей!»

Я как-то даже подумать не успел. Побежал туда, взял мяч, поставил на точку. И вдруг думаю: «Так, #####, а что теперь делать-то, как туда бить?» На тренировках это все легко, а в игре кажется чем-то совершенно новым и неизвестным. Конечно, паниковского не было, но чуть волновался.

Стою, думаю: «На силу бить? Или на точность? Блин, зачем я вообще сюда пришел?» Ну не уходить же теперь – надо пробивать. Решил щекой бить плотно в правый угол – получается, от вратаря в левый. Залетело, хотя кипер то ли коснулся, то ли под ним прошло.

Никакой радости от гола не испытал. Мне стало дико неловко и неудобно перед коллегой. Я быстро развернулся и убежал в свои ворота. Бегу и думаю: «Блин, как же неприятно-то. А если бы мне так забили? Да еще он задел, чуть не потащил».

Все оставшееся время матча думал: «Что мной двигало? Зачем мне надо было этот пенальти бить? Что мне это дало?»

Еще удивительно, что до гола я вообще не думал о вратаре, что могу его расстроить или как-то задеть, хотелось только забить. А когда забил, началась рефлексия.

Самое смешное, что после этого я гол пропустил! Мне тренер вратарей – Толя Рожков – говорит: «Знаешь, почему ты пропустил? Потому что пенальти пошел бить!» Но это не наезд, просто укорили меня аккуратно.

После этого стало вдвойне неприятно. Тогда же и сказал себе: «В жизни больше не пойду бить. Надеюсь, в сериях пенальти тоже никогда не дойдет».

Правда, один раз чуть не дошло. Помните, был такой легендарный турнир «Копа дель Соль»? Там случился матч с «Русенборгом» с длинной серией. Это ужас: ни я, ни мой коллега не можем взять ни одного удара. Я пропускаю 9-й из 9 и думаю: «Ну все, скоро мне бить, хоть бы не дошло». Кто-то из наших в итоге не забил (Федор Кудряшов – Sports.ru), поэтому все же не дошло до меня.

У меня вообще детская травма с этими сериями. Ездили мы как-то то ли в Данию, то ли в Швецию на турнир, там мне пришлось бить последнему. Я промазал – дал выше. Из-за этого мы проиграли. Я потом извинялся, ревел в подушку, очень сложно перенес.

А нормально ли вообще вратарю бить пенальти?

Для медиамира ничего круче не придумаешь – вратарь идет бить, забивает, соцсети счастливы. Да, были Сенни и Чилаверт – тут вопросов нет. Ребята подходили к мячу и четко клали его в сетку. Но каждый должен заниматься своим делом.

Конечно, можно предположить, что вратарь лучше понимает психологию и действия другого вратаря, поэтому ему проще забить, но не переоценивал бы этот фактор.

Возьмем, например, Селихова. У него шикарный удар, он классно исполняет и штрафные, и пенальти. И что, он сейчас пойдет к точке и будет забирать голы Соболева и Промеса?

Окей, допустим, Селихов будет забивать 10 из 10, а главное – результат команды. Но поводов отодвигать Квину или Соболя нет. Если все дружно перестанут забивать с точки вообще, тогда да, можно рассмотреть Селихова, а так не вижу смысла придумывать велосипед, если этот нормально катится.

Не случайно привел пример Селихова – вижу у него потенциал Чилаверта. По пенальти вообще 100%, да и по штрафным тоже – удар очень хороший. И интересный! Не пушка, как у Колодина, Каряки, Игнашевича. И не такой мягкий бананчик, как у Месси. А резаный щекой плотно – вот так Чилаверт и бил.

Еще крутой удар у Акинфеева. Если он бахнет плотно в тот угол, где вратарь стоит, то это будет прямо удар Халка, с такой же бешеной силой.

При этом не факт, что Халк от ворот выбивал бы так же хорошо, как Акинфеев. Это совсем разные техники. Мы это как-то видели на примере Глушакова за сборную. Он встал в ворота из-за травмы Лунева, но не мог мяч нормально поднять и от ворот выбить.

Еще у нас был Андрей Дикань, который забил несколько пенальти. В «Спартаке» он одиннадцатиметровые не бил, потому что штатным был Дима Комбаров, который почти не промахивался. А до этого в Хабаровске Дикань один раз пробил по фану, попал, а ему сказали: «Ну, давай, бей теперь». Андрюха, если не ошибаюсь, подходил и с колотухи клал. На тренировках в «Спартаке» именно так и исполнял.

Вообще, пенальти от вратаря – особый психологический прием. Считается же, что пропустить пенальти не обидно и ничего страшного, но здесь получается, что пропускаешь от вратаря, а это уже такое себе. Потом будут глумиться: «Да тебе даже вратарь забил!»

Поэтому я хоть и против, но не могу не признать, что в этом что-то есть. Причем пенальти – технически достаточно простой элемент, техники и умений вратаря хватает, чтобы забить.

Главное, справиться с психологией. А забить гол с 11 метров в 7-метровые ворота вратари могли и 50 лет назад, не говоря уже о современных, которые ногами играют, как полевые.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Владимир Астапкович, Алексей Куденко, Виталий Белоусов