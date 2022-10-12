«Матчи с «Зенитом» важны, но за победу над ЦСКА тебе простят все». Колонка Реброва перед дерби

И история про Абаскаля.

Друзья, всем привет! В воскресенье нас ждет суперматч с ЦСКА. Очень жду его, а пока предлагаю погрузиться в прошлое и поговорить о тех дерби, в которых мне довелось участвовать. И вообще о том, что для игроков «Спартака» значит это противостояние.

Поехали!

* * *

Я болею за «Спартак» с детства, а матчи против ЦСКА за школу (Ребров играл за команду МИФИ, которая выступала в элитной лиге юношеского первенства Москвы – Sports.ru) всегда были особенными. Безумно хотелось обыграть армейцев.

Но спустя годы я увидел, как к дерби относятся воспитанники «Спартака». Это что-то с чем-то. Как-то перед игрой с ЦСКА смотрю на одного из молодых, а его натурально трясет. Спрашиваю: «Саш, ты чего?» Он отвечает: «Как чего? Это же ЦСКА, в нас еще в академии заложили, что важнее этого матча ничего не существует». Сложно словами передать, но человек сидел прямо обезумевший.

У меня тоже с детства был особый настрой на ЦСКА, пусть и не до такой степени.

Мое первое дерби за «Спартак» – 2012 год, когда был длинный сезон. Дикань получил травму, весеннюю часть доигрывал я.

Старые «Лужники», беговые дорожки, тысяч 50 на трибунах. Мы проиграли 1:2, после стандартов Тошича пропустили два. В первом случае Ари срезал в свои, а во втором я поставил лишнего человека в стенку. Не будь его, мяч бы мне в руки прилетел, а так случился рикошет – и гол.

Почему-то из той игры сразу вспоминается Понтус Вернблум – всегда он был такой бесячий и кусачий. Постоянно какие-то стычки устраивал, всех поддевал, грамотно провоцировал. Настоящий клещ, который никому не дает покоя.

При этом в жизни он совершенно нормальный, приветливый. После игр подходил, благодарил за игру, вообще без негатива. Просто придумал себе такую роль на поле, специально исполнял весь этот трэшток, помогая своей команде. Думаю, это работало.

Еще Хонда невыносимо бил наклболом. Мяч летит прямо, а потом раз – как вильнет или свалится вниз. Может, помните, в «Сибири» был такой Дмитрий Молош? Лупил издалека, а ты до последнего не понимаешь, в какую точку ворот мяч прилетит. Основная задача – до конца стоять, потому что в процессе полета мяч несколько раз менял направление.

А Хонда то же самое делал, но с более близких расстояний. Очень сложно было реагировать.

Второе мое дерби тоже получилось неудачным. Мы проиграли 0:1, а я привез гол. Я уже рассказывал, что там получилось комично. За тур до этого я взял пенальти от Халка, мы победили «Зенит» 4:2, Леонид Арнольдович после игры сказал, что мы наблюдаем рождение новой звезды. А дальше как раз случился тот матч против ЦСКА с моей ошибкой на выходе и голом Думбия.

Идет закидушка, я вылетаю на нее и обсираюсь. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел. Болельщики ЦСКА мне еще кричали: «Тема, молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!»

Помню, тогда подумал: «Что ж такое-то? С Томском проиграл ЦСКА, с «Шинником» проиграл, со «Спартаком» уже два раза проиграл, да еще и привез». К счастью, в следующем матче с Якином мы в Химках победили. Нас валтузили всю игру, но мы выстояли, а Комбаров забил единственный гол с пенальти.

Правда, во втором матче в том сезоне проиграли ЦСКА 0:4. Мне еще позвонил болельщик и сказал: «Снимайте футболки «Спартака» и отдавайте нам. Вернем, когда снова будете достойны их носить».

Я ответил, что снимать не буду. Да, мы проиграли, но я не считаю, что не достоин носить футболку «Спартака». Больше звонков с такими требованиями не было.

Вспомнил тот матч, а в голове внезапно всплыл Патрик Эберт. Он, по-моему, тогда играл в старте. Это чемпион мира по тренировкам! Вы бы видели, как он пахал и старался. После тренировки оставался и наносил 200 ударов по воротам дополнительно. Потом писал в инстаграме: «Скоро наконец-то увидите нового меня. Я восстановился и готов к победам». Но, к сожалению, выходил на поле, а там не получалось.

В чемпионском сезоне мы обыграли ЦСКА два раза. Перед первым матчем еще не было такой уверенности в победе, а перед вторым – вообще никаких сомнений, что хлопнем их.

Первое дерби на «Открытии» закончилось 0:4 в пользу ЦСКА. А матч второго круга в чемпионском сезоне – первое дерби на «ВЭБ Арене». Мы тогда очень хотели, чтобы они тоже проиграли первое дерби на новом стадионе. И все получилось!

К сожалению, то дерби стало последним в моей карьере. А может, и не к сожалению: вспоминать тот матч очень приятно. И мой тройной сэйв на старте игры, и безумную радость после. Скакали как мальчишки, вместе с тренером вратарей Джанлукой бесились и радовались. А потом с семьями прямо в спортивной кипе поехали в ресторан праздновать. Наверное, один из лучших моментов в моей карьере.

Запомнились ощущения от игры около фанатки ЦСКА – они тебя провоцируют, а ты чувствуешь, что сильнее и что сегодня ты их превосходишь. Я вообще не любитель им как-то отвечать, но тогда можно было маленький жест показать. Это, правда, разговор с самим собой больше.

Мне еще было очень интересно, как игроки ЦСКА и «Спартака» общаются в сборной. Оказалось, что никакого противостояния там нет. С Васей Березуцким вообще можно часами угорать и трепаться, с Акинфеевым тоже очень приятно поговорить.

Конечно, сейчас немного не хватает Игнашевича и Березуцких, потому что с ними у меня дерби и ассоциируется. Как-то не так давно Акинфеев тащил в игре с нами, я ему написал: «Игорь, играй как можно дольше, с тобой дерби только интереснее». Он в ответ скромно отшутился в своем стиле. Это важно проговорить: Игорь никогда себя не превозносит и не ставит выше других.

Из тренеров внимательнее всех к дерби относился Доменико Тедеско. Он не накачивал, но было видно, что настрой особый. Запомнился момент перед кубковым матчем в марте 2020-го, перед коронавирусом, когда Ларссон забил победный с паса Максименко.

Селя тогда был сломан, у меня поднялась температура, а вскоре Макси тоже слег. Вратарей не было вообще. Мне звонят и говорят: «Приезжай, играть некому». Я был готов, но Макси все-таки восстановился и вышел. А тогда вообще многие были с температурой, еще человека четыре.

Незадолго до игры с Зобниным встречаем Тедди в лифте. Говорим ему: «Все заболели, как играть будем?» Тедеско ответил: «Вообще не парьтесь. Все, кто не смогут играть, пусть выздоравливают, а мы точно победим». Мы с Зобой переглянулись – и как-то тоже уверенность почувствовали. И команда дальше тоже. В итоге победили и вышли в полуфинал Кубка.

Интересно, как сейчас будет готовить Абаскаль. Потому что он на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причем это не одна речь, а процесс на несколько дней.

Еще в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого все дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает. Например, слово «уникальный». Имеется в виду, что сейчас мы можем победить четвертый раз подряд, это уникально, ни у кого в этом сезоне еще четырех побед подряд не было.

В общем, подведение к игре делится на несколько частей, но одна цепляется за другую, а перед матчем все складывается в единую картину. Получается вдохновляюще.

У нас в команде есть человек, который раньше играл за ЦСКА, а теперь в «Спартаке». Речь про Никиту Чернова. Помню, перед трансфером Каттани очень переживал из-за этой темы, советовался со мной. Я ответил, что все нормально, он же не напрямую переходит. И к тому же знал, что Никита – отличный парень. Ну и просто так сложилось, что он играл в «Крыльях» и получил предложение от «Спартака». И что, ему от такого хорошего варианта отказываться и играть всю жизнь в Самаре? Вообще не вижу тут никаких проблем.

Мог бы я перейти в ЦСКА? Если бы поступило предложение, когда я был в «Шиннике», то, наверное, да, я бы рассматривал. Но после «Спартака» уже точно нет. Но сравнивать меня и Чернова странно – у нас совсем разные истории.

Я не буду придумывать, что легионеры как-то по-особенному относятся к дерби. Мне ребята рассказывали, что Алекс, Ковач, Йиранек, Ковалевски очень проникались игрой с ЦСКА, а из нынешних выделил бы Промеса.

Он же сразу сказал, что вернулся для возвращения титула. И Квинси очень настроен на этот результат, перед каждым матчем он невероятно сконцентрирован. Уверен, Промес очень хорошо понимает, и что такое ЦСКА, и что такое «Зенит».

Меня иногда спрашивают: «Что для тебя важнее? Матч с «Зенитом» или с ЦСКА»? Я отвечаю обычно так. Предположим, плохой сезон, но ты обыграл «Динамо»? Тебе скажут: «Окей, молодцы, но все равно все плохо». С «Зенитом» примерно то же самое. Важно, конечно, но не более того. А вот за победу над ЦСКА тебе простят все – любой сезон и любой провал.

Есть же пример Никиты Баженова, у которого не так много голов за «Спартак». Но он забил тот самый гол ЦСКА, который прервал ту жуткую серию. И его до сих пор благодарят. Это очень показательно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Песня, Александр Вильф