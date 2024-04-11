У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?

Объясняет Артем Денисов.

Вероятно, футбол еще никогда не видел двух настолько результативных крайних защитников в одной команде

Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг вместе набрали 48 результативных действий во всех турнирах. И ведь сезон продолжается!

Гримальдо идет вторым по гол+пас в «Байере» следом за Флорианом Виртцем (32 очка). Фримпонг занимает четвертую позицию, между латералями затесался Виктор Бонифасе (25 очков), который был травмирован несколько месяцев. С продуктивностью Гримальдо и Фримпонга потеря главного центрфорварда не стала трагичной.

В топ-лигах (берем только гол+пас в чемпионатах) Фримпонг и Гримальдо – с отрывом самые результативные крайние защитники. Больше 10 результативных действий еще накопили только Федерико Димарко из «Интера» и Киран Триппьер из «Ньюкасла» – по 11.

Монструозность атакующего вклада Гримальдо и Фримпонга хорошо заметна в сравнении с лучшими сезонами некоторых легендарных атакующих крайних защитников.

Дани Алвес – 25 (4+21) очков в сезоне-2010/11.

Роберто Карлос – 23 (10+13) очка в сезоне-2000/01.

Жорди Альба – 20 (3+17) очков в сезоне-2018/19.

Майкон – 19 очков (7+12) в сезоне-2009/10.

Марсело – 16 очков (3+13) в сезоне-2016/17.

Если бы в «Байере» сиял только Гримальдо (или Фримпонг), это уже смотрелось бы невероятно мощно. Но сверкают оба, так что сезон выглядит уникальным.

В XXI веке нечто похожее было у Трента Александер-Арнолда и Энди Робертсона в «Ливерпуле». Вряд ли Фримпонг и Гримальдо сумеют столько же сезонов вместе разбивать защиту соперника, но даже легендарная пара Трента и Робертсона в конкретной кампании не показывала настолько мощную результативность.

Сезон-2021/22 – лучший для обоих: Трент набрал 21 (4+14) очко, Робертсон – 18 (3+15). Специфика ливерпульского дуэта – ориентация на ассисты, максимум Роббо – 3 гола в сезоне-2021/22, максимум Трента – по 4 гола в сезонах-2019/20 и 2022/23. Гримальдо и Фримпонг отличаются бомбардирскими навыками: оба пробили десятку голов, Фримпонг так вообще забивает чаще, чем ассистирует.

Kicker подсчитал, что в истории Бундеслиги Фримпонг и Гримальдо – точно самая результативная пара. До них лидерство держали Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру, кошмарившие чемпионат Германии-2019/20 за «Дортмунд».

Важное замечание: в отличие от многих упомянутых крайних защитников, Гримальдо и Фримпонг выступают в схеме с тремя центральными. Но ведь не только «Байер» придерживается этой схемы, а подобной статистики (тем более сразу у двух латералей) нет ни у кого. Так что ценный нюанс, но он точно не перечеркивает восторги дуэтом. Когда «Байер» позиционно обороняется, Гримальдо и Фримпонг дисциплинированно садятся на фланги защиты.

Как Гримальдо и Фримпонг оказались в «Байере»

«Байер» купил 20-летнего Фримпонга у «Селтика» в январе 2021-го. В Шотландии Джереми пробыл лишь полтора года – транзитная точка между «Байером» и академией «Ман Сити». Зато «Селтик» неплохо заработал: купил голландца за 360 тысяч евро, продал за 11 миллионов.

Фримпонг стал одним из самых опасных крайних защитников Бундеслиги (1+6 по гол+пас в первый полный сезон), затем одним из самых опасных крайних защитников Европы (8+7 только в Бундеслиге во второй полный сезон). Сейчас Джереми 23 года.

Алекс Гримальдо лишь к 28 годам добрался до топ-лиг – в мае 2023-го «Байер» подписал его свободным агентом. Гигантский успех спортивного менеджмента.

Гримальдо – воспитанник «Барселоны», но не получил шанса в главной команде и отправился в «Бенфику», где задержался на восемь сезонов. Регулярно забивал и ассистировал, дважды набирал 21 результативное действие за кампанию – в прошлом сезоне-2022/23 (8+13) и 2018/19 (7+14).

Решающим фактором при выборе «Байера» стал разговор с Хаби Алонсо.

Как вообще возможно играть с настолько атакующими крайними защитниками

Необходимы качественная структура позиционной атаки и эффективная реакция на потерю мяча. Формула простая, только реализовать ее очень сложно. У Хаби Алонсо получается.

Есть очень полезный статистический показатель – наклон поля, альтернатива владению мячом. Владение работает так: 60 действий с мячом у одной команды, 40 у другой – значит, владение 60% на 40%. Наклон поля работает так: 10 действий с мячом в финальной трети у одной команды, 10 действий в финальной трети у другой – значит, наклон поля 50% на 50%.

У «Байера» 62,8% владения – лучший результат в Германии. И у «Байера» 68,8% наклона поля – тоже лучший результат в Германии, в топ-лигах показатель выше только у «Ман Сити» и «Арсенала». Это значит, что «Байер» не просто контролирует мяч, а территориально доминирует над соперником.

Гримальдо и Фримпонг держатся в стабильно высоких позициях – розыгрыш мяча идет через тройку центральных защитников и двух пасующих опорников.

Эффективность реакции «Байера» на потерю мяча можно подтвердить статистикой по контрпрессингу: «Байер» возвращает мяч в течение шести секунд после потери в финальной трети в 56,2% случаев, выше показатель в топ-лигах только у «Ливерпуля». «Байер» не дает соперникам выбегать в контратаки, Гримальдо и Фримпонгу не приходится постоянно нестись в свою штрафную.

Они концентрируются на обостряющих действиях – и создают угрозу совершенно по-разному.

Гримальдо – очень умный и техничный, мастер стандартов и неочевидных голов

Извините, «умный» и «техничный» – возможно, слишком банальные определения, но они идеально характеризуют Гримальдо. Редко увидишь у крайних защитников такое хладнокровие при принятии решений и такую технику работы с мячом.

Кстати, забавно: записал в текст «умный» и «техничный», а потом наткнулся на интервью спортивного директора «Байера» Симона Рольфеса, где он называет Гримальдо… «умным и техничным, быстро читающим игровые ситуации».

Гримальдо – тотальный атакующий крайний защитник, умеющий все, что может потребоваться от игрока этой позиции. Прострелы, навесы (в том числе со стандартов), розыгрыши накоротке со входом в штрафную, удары со смещением, вскрывающие пасы, собственные открывания за спины. Ну ладно – умеет почти все, потому что в дриблинг идет редко.

Гримальдо может быть в любой точке на левой стороне поля. Фримпонг – в любой точке на правой стороне. Фримпонг обеспечивает повсеместность за счет уникальной физики – пролетает из точки А в точку Б за пару секунд. Гримальдо всегда в нужной точке за счет чтения эпизодов и понимания позиционной игры.

Это называют футбольным интеллектом: «Принятие решений на последней трети поля – мое сильное качество. С каждым сезоном прибавляю в этом компоненте. Хаби увидел, что это мое преимущество, поэтому дает свободу решать, когда двигаться в центр, а когда остаться на фланге. Он знает, что я могу прочитать атаку наперед и понять, где буду опаснее».

Последите только за движениями Гримальдо: как он разыгрывает комбинации с Флорианом Виртцем; как смещается в узкую позицию, когда левый центральный защитник (например, Пьеро Инкапиэ) поднимается и дает ширину на фланге; как превращается в ситуативного форварда, когда мяч на правой стороне поля, на территории Фримпонга; как превращается в ситуативного центрального полузащитника, задающего темп позиционной атаке.

Фишка Гримальдо – дальние удары и особенно прямые удары со штрафных. Все началось с «Баварии» (2:2) в первом круге, когда Гримальдо вколотил с сумасшедшей траекторией так, что даже Лерой Сане был шокирован.

У Алекса невероятное качество ударов, в Бундеслиге он забил на 4,9 гола больше ожидаемого – лучше реализация только у 11 футболистов топ-лиг. Хаби Алонсо считает, что секрет коварной точности – маленькая ступня Гримальдо.

Алекс не согласен: «Может, это немного помогает, моя нога меньше, чем у большинства футболистов, но это не главная причина. Я наношу удар по технике Жуниньо и Гарета Бэйла. Это не мое изобретение, но я пытался улучшить его, работая много лет. В моей жизни было много одиноких часов наедине с воротами».

Недавно «Байер» опубликовал видео, как Алонсо вместе с Гримальдо работает над ударами из-за штрафной.

Гримальдо – главный фанат Алонсо внутри «Байера». Никто не говорит так много приятных слов в адрес Хаби.

Выделю три пункта:

1. Система комплиментов и критики: «Хаби очень требователен, но всегда уважителен. Он справедливый тренер. Если дашь неточный простой пас на тренировке, сразу отчитает: «Ты не можешь совершать такие ошибки». Но как только получится что-то крутое, он будет первым, кто похвалит».

2. Мнение о том, что Хаби по-прежнему мог бы играть: «Он все еще в форме. Мало кто в мире способен на передачи, которые он до сих пор исполняет. Каждый раз, когда он участвует в тактическом упражнении на владение мячом, он ускоряет ритм, чтобы команда видела, в каком темпе нужно двигать мяч».

3. Наконец, просто очень красивая цитата: «Мне нравится наблюдать, как он работает с молодыми игроками. Мне бы очень хотелось такого тренера, как Хаби, когда мне было 20 лет».

Фримпонг – спринт, спринт, спринт, спринт, обводка, спринт, спринт, спринт, спринт, прострел, спринт, спринт, спринт, спринт, удар, спринт (чтоб отпраздновать гол)

Любимый факт про Фримпонга: в начале марта он лидировал в Бундеслиге по действиям с мячом в чужой штрафной. Харри Кейн, который сыграл на 400 минут больше, уступал Фримпонгу по касаниям в чужой штрафной.

И Кейн до сих пор касается мяча в чужой штрафной реже, чем Фримпонг! Как и Эрлинг Холанд. Как и Роберт Левандовски.

Но сейчас Джереми спустился на второе место в Бундеслиге, его обогнал форвард «Лейпцига» Лои Опенда: 181 против 172. В пересчете на 90 минут Фримпонг лучше, но все равно второй в лиге: 7,96 у Джереми, 8,26 у Виктора Бонифасе.

Абсолютная фантастика. Для сравнения: у Гримальдо показатель более чем в два раза меньше, чем у Фримпонга. Вполне вероятно, что в истории футбола не было крайнего защитника, который настолько часто оказывался бы в чужой штрафной.

Внушительная доля касаний Фримпонга в штрафной – результат собственных рейдов на дриблинге. У Джереми 59 удачных проходов с мячом в штрафную. С отрывом лучший в Германии. Всего на девять проходов меньше, чем у всего «Хайденхайма».

Дар Фримпонга – бесконечные ускорения. В Бундеслиге есть восемь игроков, чья максимальная скорость превосходит максимальную скорость Фримпонга, но многие из них не способны так ускоряться в рутинном режиме, а Джереми выжимает 30 км/ч в каждой второй атаке. По спринтам он занимает второе место.

Тепловая карта Фримпонга здорово фиксирует типичный забег: начинает широко у боковой, затем по дуге влетает в штрафную под разрезающий пас, а дальше либо короткий прострел в центр штрафной, либо удар.

Меньше Фримпонга в «Байере» пасуют только нападающие (Бонифасе, Шик, Иглесиас, Гложек) и вратари (Градецки, Коварж). Но визуально нет ощущения, что Фримпонг отрезан от команды.

Алонсо органично встроил элитного бегунка в позиционную атаку. Контролирующей системе нужен хотя бы один элемент, который будет всегда заточен на обострение. Такая система никогда не станет абсолютно стерильной, потому что Джереми в любом матче хоть один раз из десяти успешно зайдет в штрафную на скорости.

Фримпонг был звездой Бундеслиги еще до Алонсо в контратакующем «Байере». Остался звездой и в «Байере» с позиционной атакой, поскольку его ускорение пробивает даже автобусы.

Можно обозвать Фримпонга прямолинейным, но суть не поменяется – его нереально сложно нейтрализовать. Слишком быстрый, слишком ловкий, слишком энергичный. Можно бросить полкоманды, чтобы остановить голландца на дриблинге, но одна стенка с Виртцем и фирменным вскрывающим пасом решит проблему.

Всем наставит рога.

Еще один дар Фримпонга – отсутствие мышечных травм при уникальной спринт-нагрузке. В его крошечном теле большая сила.

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Гримальдо порой не хватает скорости и резкости. Фримпонг – ниже среднего, явный недостаток мощи. Защита пятеркой в линию маскирует слабости. Да и есть небольшой прогресс, Фримпонг справедливо замечал: «Некоторые говорят, что я слишком легкий для игры в обороне. Считаю, что корпус стал крепче, меня не отталкивают от мяча, как раньше. Хотя я не занимаюсь с отягощениями, потому что из-за этого могу потерять скорость».

Оба, кстати, хороши в контрпрессинге, так что помогают забрать мяч еще на чужой половине.

Главный и счастливый вывод: «Байер» забил благодаря Гримальдо и Фримпонгу гораааааздо больше, чем пропустил из-за Гримальдо и Фримпонга.

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Флориан Виртц – главный игрок «Байера» и новая суперзвезда Германии

Фото: Gettyimages /Christof Koepsel / Freier Fotograf, Lars Baron / Staff, Sebastian Widmann / Freier Fotograf; Uwe Anspach/dpa, Valter Gouveia/Keystone Press Agency, Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»