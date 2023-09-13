15 комментариев

Артем Денисов разбирает очень приятную команду.

В 2023 году я только и делаю, что рекомендую смотреть «Байер».

Вот ссылка на текст с тренерским портретом Хаби Алонсо по итогам первых месяцев в «Байере».

Вот большие итоги Бундеслиги-2022/23 с главой «Надо следить за «Байером» Алонсо, это очень интересно!»

Вот большое превью Бундеслиги-2023/24 с комплиментами «Байеру» за трансферное окно.

Текст, который вы сейчас открыли, – еще одна (не обещаю, что последняя) попытка убедить вас включить «Байер», лидирующий в Бундеслиге после трех туров с 9 очками (столько же только у «Баварии»).

Те, кто уже проникся «Байером», не уходите! Вместе зафиксируем силу команды на старте сезона.

Свежайшее впечатление – очень сильное трансферное окно. Восхищает, как новички легко и быстро вписались в «Байер»

«Байер» – претендент в номинации «лучшая клубная работа на трансферном рынке». Мало кто заслуживает 10 из 10 – «Байер» точно близок к наивысшей оценке.

Из лидеров «Байер» расстался только с Муссой Диаби, больше в истории заработал лишь на продаже Кая Хавертца в «Челси» (80 млн). Еще выгодно продан левый защитник Митчел Баккер, который не тянул уровень «Байера», не подходил по стилю и не соблюдал дисциплину. Хоть какие-то деньги получены за Керима Демирбая, одного из самых регрессивных футболистов Бундеслиги, которого не оживил даже Алонсо.

С новичками у Хаби все гораздо лучше. Они прекрасно вписались в «Байер».

Виктор Бонифасе – новый результативный центрфорвард, которого так не хватало «Байеру» в прошлом сезоне из-за хронических травм Патрика Шика. Бонифасе уже наколотил 4+2 уже за три стартовых тура: постоянная нацеленность на ворота и в то же время подыгрыш, опция выхода из обороны через длинный пас и в то же время тонкий дриблинг сквозь двух соперников. Защитник «Гладбаха» Ко Икатура в борьбе с Бонифасе натянул ему футболку на голову – пока можно остановить только так.

Йонас Хофманн создал дуэт слегка оттянутых к флангу десяток в схеме 3-4-2-1 с Флорианом Виртцем, они легко делят опорную зону соперника. Хофманн – идеальный игрок для позиционного футбола Алонсо.

Гранит Джака – игрок типажа… Хаби Алонсо. В Бундеслиге только Йозуа Киммих касается мяча чаще Джаки. Гранит подхватывает ничейные мячи, гарантирует стабильное владение и тонко выискивает эпизоды, где аккуратный перепас одной передачей можно конвертировать в угрозу.

Алекс Гримальдо – нетипичный латераль, который при долгих атаках «Байера» на правом фланге превращается в изолированного нападающего слева. Есть потенциал для контратак на фланге Гримальдо через связку с Виртцем.

Остальные гарантируют глубину состава. Натан Телла может стать реинкарнацией Диаби, через которого «Байер» будет переключаться с позиционных атак на быстрые выпады. Артур – подмена для Фримпонга, Матей Коварж – второй номер за Лукашом Градецки, готовый подстраховать, если основной вратарь поплывет, Станишич – шикарный вариант в аренду, универсальный защитник, который обязательно пригодится, когда Эдмонд Тапсоба и Одилон Коссуну уедут на Кубок африканских наций.

В августе-сентябре всегда увлекательно изучать команды, которые сильно улучшились за счет трансферов. «Байер» – замечательный пример такого клуба, где трансферы нанизываются на амбициозный игровой фундамент.

Коротко: чем «Байер» так крут

У «Байера» отличная позиционная атака. Это самое сложное, что есть в футболе. Конечно, не гарант титулов (позиционная защита все-таки значит больше), но команд с сильной позиционной атакой гораздо меньше, чем команд с сильной позиционной защитой. Особенно заметно по турнирам сборных, где все ограничены сжатыми сборами – среди сборных достаточно позиционно сильных защит, а вот атак – очень мало.

Важно разделять качественную позиционную атаку и владение как оборонительный инструмент. Второе – о сохранении мяча, о перепасе как защитной функции (пока мяч у нас, нам не забьют). 70% владения не означают, что у команды сильная позиционная атака.

«Байер» Алонсо – про атаку, а не про владение как самоцель. «Байер» закрывает соперника на чужой половине и давит, а не просто играет в собачку. «Байер» динамичен, а не статичен: футболисты постоянно рисуют ромбы и треугольники вместо переката от защитника А к защитнику Б и обратно. «Байер» банально умеет быстро и точно играть накоротке – звучит так же просто, как красиво выглядит вживую.

И да: у «Байера» лучшая позиционная атака на старте Бундеслиги и лишь четвертое место по владению (58,7% – у «Баварии» 67%, у «Дортмунда» 64%, у «Айнтрахта» 62%). Никаких противоречий.

И просмотр матчей «Байера» интригует. Перед нами еще совсем не машина вроде команды Гвардиолы, которая не упадет ниже определенной высокой планки. «Байер» еще строится, там нет (да и не будет) состава уровня «Сити», «Барсы», «Баварии». Именно поэтому результат, когда он есть (а на старте о-го-го какой), так радует.

Автоматизмы позиционной атаки в «Байере» гармонично сплетаются с индивидуальными качествами футболистов.

Главный герой »Байера» – конечно, Флориан Виртц. Не скромный олененок Бэмби, с которым мило сравнивают Джамала Мусиалу, а тасманский дьявол. Дерзит, рычит, любит стычки и сублимирует агрессию в постоянные обводки и пасы под удар. Виртцу удобен драйвовый футбол от штрафной до штрафной, но чтобы сиять везде, а не только в Бундеслиге, нужно научиться позиционной игре. И у Флориана прекрасно получается! Он боготворит Алонсо в интервью и блестяще ищет пространство между линиями.

Джака – дирижер-задира. Хофманн – символ, что в атлетичном современном футболе до сих пор можно тащить за счет игрового интеллекта. Фримпонг сохраняет моральное право после четырех удачных обводок пробовать пятую. Центральные защитники Тапсоба, Та и Коссуну – три богатыря контрпрессинга. Опорник Паласиос – художник разрушения. Бонифасе – лютая смесь из природной мощи (что ждешь от стереотипного 189-сантиметрового нигерийского нападающего) и элегантных решений вроде дриблинга с финтами и фэйковых пасов (что не ждешь от стереотипного 189-сантиметрового нигерийского нападающего).

Подробнее о тактике: Алонсо прокачал горе-защитника и очень сильно насыщает опорную зону

Теперь – больших глубоких деталей об игре «Байера».

1. Отчетливое разделение между флангами: правый – под комбинации с численными перегрузами, левый – вспомогательный, с меньшим насыщением.

Два игрока, обеспечивающих перегруз правого фланга, – Флориан Виртц и Одилон Коссуну.

Виртц по схеме располагается слева под нападающим, но Хаби Алонсо наделяет Флориана максимальной свободой перемещения, так что Виртц с удовольствием включается в розыгрыши справа.

Коссуну – правый центральный защитник в тройке, который при владении играет значительно выше Та и Тапсоба, коллег по обороне. Коссуну поднимается почти к краю штрафной соперника.

Его главная польза – не обостряющие передачи или проходы, а контрпрессинг, то есть отборы и перехваты, если «Байер» потеряет мяч. Чем дальше Коссуну защищается от своей штрафной, тем лучше он защищается.

Это просто шикарная находка Хаби Алонсо. До Хаби казалось, что «Байер» выкинул 23 млн евро за физически одаренного, но пугающе нервного и нестабильного защитника, которого может напрячь почти любой игрок атаки. Коссуну все еще порой ошибается, но прогресс при новом тренере невероятный. Теперь еще и необычная роль, которая одновременно подчеркивает сильные качества самого игрока и усиливает «Байер».

2. Шикарное насыщение опорной зоны соперника. Вскрыть опорную зону – самая тяжелая задача в позиционных атаках. Обычно это пространство защищается лучше всего. Но «Байер» за счет быстрых передач и численного превосходства стабильно штурмует зону перед штрафной.

Десятки Виртц и Хофманн, центральные полузащитники Джака и Паласиос, латерали Фримпонг и Гримальдо, центрфорвард Бонифасе и все тот же Коссуну – все они захаживают в опорную соперника. Не все сразу, естественно, но пространство постоянно в опасности.

3. Сильный центр поля из Джаки и Паласиоса. Каркас «Байера».

Паласиос инициирует контрпрессинг, больше всех в «Байере» зарабатывает отборы и перехваты, а Джака подхватывает ничейные мячи. Вдвоем они уничтожили беднягу Николаса Зайвальда, которым этим летом перешел из «Зальцбурга» в «Лейпциг».

Если Паласиос и Джака – скелет, то Тапсоба, Та и Коссуну – бронежилет. В случае длинных забросов, когда мяч перелетает через головы Джаки и Паласиоса, включаются высокие и очень сильные защитники. И мяч снова у «Байера» – не прошло и 15 секунд.

4. Разнообразный прессинг. Особенно важен Хофманн.

Против «Гладбаха» и «Дармштадта», играющих с тройкой ЦЗ, был ожидаемый прессинг с выдвижением Виртца, Бонифасе и Хофманна на защитников соперника. Против «Лейпцига» с двойкой ЦЗ – сразу два варианта.

Первый знаком по прошлому сезону: Виртц и Хофманн (тогда был Диаби) выдвигались на защитников, Бонифасе держался чуть глубже и следил за разыгрывающим опорником.

Но если у «Лейпцига» сразу два опорника спускались в розыгрыш, то на пару ЦЗ шли Виртц и Бонифасе, а Хофманн и кто-то из связки Джака/Паласиос накрывали пару опорников «Лейпцига».

«Байер» не прессингует интенсивно все 90 минут, Алонсо не ставит цель во что бы то ни стало высоко вернуть мяч, гораздо важнее давлением вынудить соперника сыграть длинным пасом, чтобы Тапсоба, Та или Коссуну выиграли верх и восстановили владение «Байера».

5. Дальние удары. «Байер» идет 2-м в Бундеслиге по ударам из-за штрафной. Ну еще бы Хаби Алонсо запретил бить издали, да?

Как-то все слишком идеально, нет?

Пока с качеством футбола и результатами все правда отлично. Не было бы отлично, не было бы и этого текста. Но мы говорим о дистанции всего в три тура. За топ-игру в этих матчах «Байер» заслуживает много комплиментов (готово!), но это не означает, что через год шутки про Неверкузен потеряют актуальность.

«Байер» точно рановато называть соперником «Баварии» – только если теневой угрозой. Состав у «Баварии», конечно, значительно сильнее, даже с учетом трансферов «Байера».

Еще слегка напрягло, что «Байер» в первых двух турах против «Лейпцига» и «Гладбаха» опрометчиво переходил в режим энергосбережения. Ладно против «Гладбаха» с 3:0 на 53-й минуте, но против «РБ» «Байер» резко сел в позиционную оборону при 3:1 и за минуту едва ли не получил 3:3: «Лейпциг» забил и затем сразу не реализовал идеальный голевой момент.

Все, сеанс восхищений «Байером» закончен. Календарь удобно выдал матч «Байера» против «Баварии» сразу после международной паузы – 15 сентября, пятница, 21:30 по московскому времени.

Фото: IMAGO/Norbert SCHMIDT, IMAGO/Moritz Mueller, IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto/Global Look Press