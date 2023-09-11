24 комментария

Выводы Артема Денисова.

За четыре тура Лиги 1 мы:

👏 увидели два гола Далера Кузяева за «Гавр»;

👏 услышали один очень красивый комплимент Далеру от тренера;

👏 поняли, что «Гавр» точно не безнадежен в борьбе за выживание;

Делаем первые выводы.

Коротко о футболе «Гавра». Много борьбы и позиционная гибкость

«Гавр» достойно стартовал и идет 10-м в чемпионате Франции. Пока лишь одно поражение и уже одна разгромная победа.

Только в матче с «Ренном» «Гавр» выглядел объективно слабее, но спасся на волевых: проигрывал 0:2, остался вдесятером на 62-й минуте при 1:2, все равно сделал 2:2 и еще более 20 минут героически держался до финального свистка.

Против «Монпелье» и «Бреста» – вполне равные матчи. Против «Лорьяна», который не проиграл «ПСЖ» и «Ницце» и разгромил «Лилль», «Гавр» казался даже лучше соперника.

«Гавр» мало чем выделяется и стилистически, и статистически. Пока команда прекрасно реализует моменты (лучше только «Монако»), неплохо разыгрывает стандарты и очень много допускает со стандартов у своих ворот – с них пропустила аж три гола из пяти.

Еще «Гавр» лидирует по числу верховых единоборств, и это пока самое важное, что нужно знать о стиле команды. «Гавр» либо сразу далеко выбивает мяч в борьбу, либо короткими розыгрышами от ворот выманивает соперника и пробует длинные забросы. При этом в первых турах у «Гавра» даже не было столба впереди, за мячи бились Исса Сумаре (182 см) и Набиль Алиуи (175 см). Что-то даже получалось.

Другая особенность «Гавра» – смены схемы. Только среди стартовых сочетаний видим три за четыре игры: 3-5-2, 4-4-2, 4-1-4-1. Признак гибкости и адаптаций к соперникам.

Кузяев важен для обоих выраженных черт «Гавра». В случае с единоборствами он ищет подборы за счет поиска свободного пространства и дает прямолинейным атакам единственный тонкий инструмент – включения вторым темпом к штрафной.

Кузяев – лидер «Гавра» по ударам, по пасам под удар, по предударным действиям, по сделанным и принятым продвигающим пасам, по действиям в чужой штрафной. Нигде нет феноменальных показателей, но важен именно сам факт лидерства. Любопытно, что Далер обгоняет всех именно по атакующим метрикам. Да, атака у «Гавра» очень скромная.

По схемам еще проще: Кузяев побывал и восьмеркой, и вторым нападающим, и даже вингером на обоих флангах, садящимся крайним защитником при обороне. Далер – один из гарантов схематичной вариативности «Гавра».

Тренер «Гавра» назвал Кузяева лучшим (из тех, кого тренировал) в плане понимания свободного пространства. Это очень ценная похвала

«Вероятно, Кузяев – лучший игрок из всех, с кем я работал, в плане поиска свободных зон и правильного перемещения по полю. Благодаря игровому интеллекту он может быть на несколько ходов впереди соперника. Он находит пространство, бежит туда, получает мяч и принимает нужные решения», – очень подробный комплимент от тренера «Гавра» Луки Элснера.

Именно в понимании пространства Кузяев значительно сильнее партнеров. Он не выглядит физически сильнее, не дирижирует игрой за счет передач, не может стабильно обострять за счет дриблинга. Но он гораздо лучше других понимает устройство футбола: как прибежать к штрафной так, чтобы без опеки нанести удар; как открыться между линиями; как найти подбор после стыка за ничейный мяч.

Вот примеры из одного матча против «Бреста».

Дебютный гол (видео здесь) – шикарное исполнение. Но перед ударом Кузяев замечательно нашел свободную зону между защитой и полузащитой «Бреста».

У Кузяева еще до забитого мяча был отличный момент. Он среагировал на заброс к флангу и предложил себя набегающего. Опорник «Бреста» проспал включение Далера, так что Кузяев без давления принял мяч в штрафной. Плохой удар, но включение просто супер.

После гола – включение другого типа. Кузяев увидел дыру в центре защиты «Бреста» и мгновенно туда ускорился, попросил навес, получил мяч. Защитник все-таки успел накрыть.

И это не все! Новая опция: «Гавр» насыщает фланг, Кузяев туда не идет для еще большего перегруза, а заполняет опорную зону, где много воздуха («Брест» стянулся на фланг). Ситуативная роль – свободная десятка, нацеленная на удар. Здесь Далер прекрасно предложил себя, чтобы ему быстрее накатили под удар, но партнер передержал мяч.

Полузащитник «Гавра» Нолан Мбемба охарактеризовал Кузяева одним словом – умный. Далер правда играет в умный футбол. В нем нет брутальности стыков или тонких вскрывающих передач. Фундамент – поиск свободного пространства.

Как Кузяев за четыре тура отыграл на четырех позициях?

Удобная картинка.

Основная позиция Кузяева – восьмерка в тройке полузащитников в центре поля. Рядом с ним – явно более оборонительный опорник-разрушитель (Уссама Таргаллин или Абдулайе Туре) и вторая восьмерка – немного более оборонительная, чем Кузяев (Рассул Ндиайе или Яссин Кешта). Далер – бокс-ту-бокс, то есть тот, кто постоянно бегает от своей штрафной к чужой. На этой позиции стартовал в трех из четырех матчах: дважды в схеме 3-5-2, однажды – в 4-1-4-1.

Вторая позиция – второй форвард в схеме 4-4-2. Кузяев держится на острие, пока команда без мяча: поддавливает центрального защитника и перекрывает траекторию паса на опорника. При владении Кузяев обычно уходит глубже. Именно так действовал против «Ренна», где в отрезках на мяче предлагал себя чуть ли не на позиции правого защитника.

Пока получилось средне. Кузяев достойно работал без мяча, но при владении растворялся. Ему гораздо удобнее включаться из глубины, чем стартовать высоко, потом спускаться, а потом снова включаться в штрафную.

Две побочных позиции – левый вингер и правый вингер – увидели в конце матча против «Ренна», когда «Гавр» остался вдесятером. Фактически Кузяев был дополнительным крайним защитником в попытках отбиться от позиционных атак «Ренна». Нормально. Об атаках и речи не шло.

Позиционная вариативность Далера складывается из все того же понимания футбольного пространства и (новинка!) гигантского бегового объема. Элснер назвал Кузяева марафонцем, а защитник «Гавра» Готье Льорис говорил: «В стыках он не очень силен, зато невероятно много бегает».

Микс из постоянного и при этом осмысленного бега Кузяева – важный инструмент Элснера в выборе оборонительных планов на матч.

Против «Монпелье» и еще чаще против «Бреста» Кузяев выдвигался на опорника соперника.

Так Элснер хотел поддавливать, не давать комфортно разыгрывать мяч. «Гавр» при этом почти не прессинговал. Цель Элснера – точечными усилиями (рывки Кузяева) затруднить продвижение соперника. Ресурсов на высокий и интенсивный командный прессинг у «Гавра» нет. Далер делал так, чтобы команде не приходилось постоянно сидеть в автобусе у штрафной.

Пока самый оригинальный оборонительный план «Гавра» был против «Лорьяна». Со схемой 4-1-4-1, привычной для «Гавра» в прошлом сезоне, но выбранной в этом только на четвертый тур, Элснер придумал необычную прессинг-стратегию. «Лорьян» играет с тройкой центральных защитников. Обычно команды в 4-1-4-1 (или 4-3-3, как удобнее) выдвигают на тройку ЦЗ собственное атакующее трио (центрфорвард + два вингера).

Но «Гавр» поступил иначе.

По самому центральному в тройке защитнику «Лорьяна» выдвигался центрфорвард «Гавра» Энди Логбо, на крайних ЦЗ – не вингеры «Гавра», а две восьмерки Кешта и Кузяев.

Это одновременно и смелый план (Кешта и Кузяев раскрывают центр при выдвижении), и аккуратный (выдвижений не так много, вингеры перекрывают фланги, «Гавр» выжидает лучших моментов для прессинга). «Лорьян» – команда, которая любит выманивать в прессинг, чтобы через пас выйти из обороны и атаковать свободное пространство в быстром выпаде. «Гавр» не повелся и ввел инъекцию нестандартного ситуативного прессинга.

Кузяев очень хорошо справился с задачей. Кешта хуже выбирал моменты для выдвижений, поэтому почти все удачные выходы «Лорьяна» были через его зону. Через зону Кузяева продвижений не было.

Это тактически увлекательно. Можно ждать новых идей Элснера, где Кузяев наверняка исполнит важные роли.

В чем Кузяев может стать лучше

Единственный очевидный пункт – единоборства. Лига 1 остается очень атлетичным чемпионатом, где трещит даже железный корпус. Показатель побед Далера в верховых дуэлях – 44,4%. Дальше борьбы будет много, учитывая силовой стиль игры «Гавра». Кузяев не выглядит плюшевым, но пока ему сложно. Со временем должен привыкнуть, антропометрия и старательность все-таки позволяют. В дебютном матче «Гавр» пропустил после того, как Кузяева продавил форвард Акор Адамс (видео).

Есть вещи, в которых Кузяев просто может быть эффективнее. Например, при открываниях между линиями он пока принимает не лучшие решения. Хорошо находит пространство, принимает мяч, но дальше без восторгов: может медленно развернуться, может поспешить и дать пас в аут. Или навесы: Кузяев порой уходит на фланг в редких позиционных атаках «Гавра» и подыскивает точки для кроссов. Пока без явной угрозы.

И понятно, что у Кузяева есть технические ограничения. Он не лезет в дриблинг, не вырезает пасы за спину, у Далера ничем не выделяющаяся по топ-меркам работа с мячом. Скорее даже хорошо, что Далер не пытается дебрюйнить пасами за спину. Он осознает сильные и слабые стороны, подсвечивая хорошее и маскируя плохое.

Еще один аспект связан не с тактикой или качеством игры. «Нам показалось странным, что он не праздновал гол в ворота «Бреста». Ему кричали: «Эй, это твой первый мяч в новом клубе! Улыбнись», – озадачен вратарь Артюр Десма. «Далер сдержанный человек, – говорил Готье Льорис. – Думаю, еще остается языковой барьер. Он умеет говорить по-английски, но, к его сожалению, в раздевалке мы всегда говорим на французском». Будет замечательно, если Далер освоится внутри коллектива.

Впрочем, на поле он вообще не выглядит отстраненным. Регулярно подсказывает партнерам, куда дать пас и какую позицию занять в обороне. Однажды даже накричал на одноклубника, который не открылся под передачу. Хотя обычно спокоен и на все реагирует с одним выражением лица.

***

Было сложно предугадать старт лучше. «Гавр» выглядит крепкой командой и вряд ли вылетит без шансов. Кузяев – лидер, усложняющий простые атаки «Гавра» умными включениями к штрафной с качественным поиском пространства, при этом очень полезный без мяча за счет гигантской беговой работы и, опять же, понимания пространства. Два гола – просто супер.

Как у команды со скромными ресурсами, у «Гавра» могут быть серьезные спады. И Кузяев, конечно, не тот тип игрока, который в одиночку затащит атаку каждые выходные (чем он незаметнее для соперника, тем опаснее). И физически предстоит очень тяжелый сезон с постоянной беготней.

Будут сложности – тоже напишем. Но пока что все отлично.

Фото: East News/LOIC VENANCE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press