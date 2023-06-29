В Бундеслиге сыграет клуб, который никогда там не выступал, – «Хайденхайм». Вместе с ним в элиту поднялся «Дармштадт» с очень атмосферным стадионом.

Что нужно знать о командах? И кого там стоит изучить с прицелом на Fantasy.

«Хайденхайм»: 17-летний союз с тренером и два очевидных лидера

Претендент на главный сказочный сюжет в современном футболе. 16 лет назад тренер Франк Шмидт устроился в «Хайденхайм» из четвертого немецкого дивизиона, а теперь они вместе в Бундеслиге. В 2007-м Шмидта просили поработать два матча, пока не найдут тренера с опытом, одна из этих игр закончилась победой 9:1, и «Хайденхайм» уговорил Шмидта остаться подольше.

До того, как возглавить «Хайденхайм», Шмидт провел в клубе последние четыре года игровой карьеры, так что их союз длится 20 лет. Для Шмидта Хайденхайм еще и родной город – там живут всего 50 тысяч человек. Шмидт любит ассоциировать клуб с городом: «Весь Хайденхайм – это прочный средний класс. Люди привыкли упорно трудиться на общее благо. Наш клуб разделяет ценности трудолюбия и единства. Мы никогда не останавливаемся, выкладываемся на максимум, как и люди, которые приходят болеть за нас».

«Хайденхайм» стабильно играл во второй Бундеслиге с 2014-го, почти всегда финишировал в верхней половине, однажды даже заходил в стыковые матчи, где уступил «Вердеру» только по правилу гостевого гола. Сезон-2022/23 – чемпионский и невероятно драматичный. В последнем туре «Хайденхайм» нуждался в победе для прямого подъема без стыков, но горел «Ян Регенсбургу» из зоны вылета 0:2. 2:2 загорелось на 93-й минуте, 3:2 – на 99-й.

Так «Хайденхайм» сотворил историю. Шмидт приходил в клуб с одной трибуной с видом на луг, где прогуливались два осла. Теперь стадион вмещает 15 тысяч человек, намечается расширение .

А вот трансферное окно скромное – потрачено всего 2,3 млн на двух игроков (один из них просто выкуплен после аренды). Зато нет потерь основных футболистов – у «Хайденхайма» проверенный состав, сюда забегают не на год-два. Семейный клуб.

И очень легко угадать главных действующих лиц. Их двое: центрфорвард Тим Кляйндинст и левый вингер Ян-Никлас Бесте . Кляйндинст наколотил 25+7 – лучший бомбардир второй Бундеслиги, Бесте собрал 12+12, он лучший ассистент.

Кляйндист – большой форвард (194 см), много забивающий головой и помогающий в подыгрыше. Он выбивает 10+ голов уже четвертый сезон подряд. В прошлом сезоне забивал гораздо больше ожидаемого. По Бесте сложно догадаться, что он начинал карьеру левым защитником. Очень много и навешивает, и смещается под удары. Очевидные варианты для Fantasy.

Еще важно упомянуть вратаря Кевина Мюллера и центрального защитника Патрика Майнку. Те самые проверенные игроки: Мюллер в клубе с 2015-го, Майнка – с 2018-го. Отыграли больше всего минут за «Хайденхайм» в прошлом сезоне.

Ждем знакомый воинственный стиль «Хайденхайма» с большим числом длинных передач и навесов в схемах 4-1-4-1/4-2-3-1.

«Дармштадт»: колючий в защите, слабоват в атаке

Восхождение а-ля «Хайденхайм» у «Дармштадта» было пораньше: сквозь регионалки и Оберлиги прошли в третий дивизион, потом во вторую Бундеслигу, в первом же сезоне там заработали подъем в элиту, где даже выжили – это сезон-2015/16. Но вылетели во втором сезоне и вместе с «Хайденхаймом» держались неподалеку от лидеров второй Бундеслиги.

Есть потери: в «Аугсбург» переехали центральный защитник Патрик Пфайффер и центрфорвард Филлип (да, именно так, а не Филипп) Титц. Нападающий был лучшим бомбардиром «Дармштадта», а Пфайффер – главным столпом обороны.

Правда, забивал Титц не так уж много (12 голов, девятое место в лиге), а у «Дармштадта» и без Пфайффера неплохая защита. Команда пропустила меньше всех (33 мяча), в символическую сборную сезона попали вратарь Марсель Шуэн и оба латераля Маттиас Бадер и Фабиан Холланд . Все на месте, могут быть опциями в Fantasy. Особенно Шуэн.

Но атака кажется слишком скромной – в топ-8 второй Бундеслиги «Дармштадт» забивал меньше всех. И лучше вряд ли станет – пока купили только центрфорварда «Реймса» Фрэйзера Хорнби, который провалился в «Реймсе» и кое-как подавал признаки жизни в аренде в бельгийском «Остенде». Слабовато для первой Бундеслиги. Кроме Титца порог в 5+ голов пробил лишь универсальный игрок атаки Брайдон Ману (7+7). Не самый грозный вариант.

Так что «Дармштадту» со схемой 3-4-3 стоит надеяться именно на оборону . Даже по меркам второй Бундеслиги это была очень осторожная команда, любящая колоть в ответ. Вряд ли концепт изменится.

Фото: Heiko Becker/dpa, IMAGO/Pressefoto Rudel/HerbertHeiko Becker/dpa, Global Look Press