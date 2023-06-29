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Сказочный «Хайденхайм» и закрытый «Дармштадт» – что нужно знать о новичках Бундеслиги?

Тим Кляйндинст Тим Кляйндинст
fantasy fantasy
Кевин Мюллер Кевин Мюллер
Марсель Шуэн Марсель Шуэн
Брайдон Ману Брайдон Ману
Дармштадт Дармштадт
Патрик Майнка Патрик Майнка
Фабиан Холланд Фабиан Холланд
Ян-Никлас Бесте Ян-Никлас Бесте
Франк Шмидт
Хайденхайм Хайденхайм
бундеслига Германия бундеслига Германия
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В Бундеслиге сыграет клуб, который никогда там не выступал, – «Хайденхайм». Вместе с ним в элиту поднялся «Дармштадт» с очень атмосферным стадионом.

Что нужно знать о командах? И кого там стоит изучить с прицелом на Fantasy.

«Хайденхайм»: 17-летний союз с тренером и два очевидных лидера

Претендент на главный сказочный сюжет в современном футболе. 16 лет назад тренер Франк Шмидт устроился в «Хайденхайм» из четвертого немецкого дивизиона, а теперь они вместе в Бундеслиге. В 2007-м Шмидта просили поработать два матча, пока не найдут тренера с опытом, одна из этих игр закончилась победой 9:1, и «Хайденхайм» уговорил Шмидта остаться подольше.

До того, как возглавить «Хайденхайм», Шмидт провел в клубе последние четыре года игровой карьеры, так что их союз длится 20 лет. Для Шмидта Хайденхайм еще и родной город – там живут всего 50 тысяч человек. Шмидт любит ассоциировать клуб с городом: «Весь Хайденхайм – это прочный средний класс. Люди привыкли упорно трудиться на общее благо. Наш клуб разделяет ценности трудолюбия и единства. Мы никогда не останавливаемся, выкладываемся на максимум, как и люди, которые приходят болеть за нас». 

«Хайденхайм» стабильно играл во второй Бундеслиге с 2014-го, почти всегда финишировал в верхней половине, однажды даже заходил в стыковые матчи, где уступил «Вердеру» только по правилу гостевого гола. Сезон-2022/23 – чемпионский и невероятно драматичный. В последнем туре «Хайденхайм» нуждался в победе для прямого подъема без стыков, но горел «Ян Регенсбургу» из зоны вылета 0:2. 2:2 загорелось на 93-й минуте, 3:2 – на 99-й. 

Так «Хайденхайм» сотворил историю. Шмидт приходил в клуб с одной трибуной с видом на луг, где прогуливались два осла. Теперь стадион вмещает 15 тысяч человек, намечается расширение

А вот трансферное окно скромное – потрачено всего 2,3 млн на двух игроков (один из них просто выкуплен после аренды). Зато нет потерь основных футболистов – у «Хайденхайма» проверенный состав, сюда забегают не на год-два. Семейный клуб. 

И очень легко угадать главных действующих лиц. Их двое: центрфорвард Тим Кляйндинст и левый вингер Ян-Никлас Бесте. Кляйндинст наколотил 25+7 – лучший бомбардир второй Бундеслиги, Бесте собрал 12+12, он лучший ассистент.

Кляйндист – большой форвард (194 см), много забивающий головой и помогающий в подыгрыше. Он выбивает 10+ голов уже четвертый сезон подряд. В прошлом сезоне забивал гораздо больше ожидаемого. По Бесте сложно догадаться, что он начинал карьеру левым защитником. Очень много и навешивает, и смещается под удары. Очевидные варианты для Fantasy.

Еще важно упомянуть вратаря Кевина Мюллера и центрального защитника Патрика Майнку. Те самые проверенные игроки: Мюллер в клубе с 2015-го, Майнка – с 2018-го. Отыграли больше всего минут за «Хайденхайм» в прошлом сезоне.

Ждем знакомый воинственный стиль «Хайденхайма» с большим числом длинных передач и навесов в схемах 4-1-4-1/4-2-3-1.

«Дармштадт»: колючий в защите, слабоват в атаке

Восхождение а-ля «Хайденхайм» у «Дармштадта» было пораньше: сквозь регионалки и Оберлиги прошли в третий дивизион, потом во вторую Бундеслигу, в первом же сезоне там заработали подъем в элиту, где даже выжили – это сезон-2015/16. Но вылетели во втором сезоне и вместе с «Хайденхаймом» держались неподалеку от лидеров второй Бундеслиги. 

Есть потери: в «Аугсбург» переехали центральный защитник Патрик Пфайффер и центрфорвард Филлип (да, именно так, а не Филипп) Титц. Нападающий был лучшим бомбардиром «Дармштадта», а Пфайффер – главным столпом обороны.

Правда, забивал Титц не так уж много (12 голов, девятое место в лиге), а у «Дармштадта» и без Пфайффера неплохая защита. Команда пропустила меньше всех (33 мяча), в символическую сборную сезона попали вратарь Марсель Шуэн и оба латераля Маттиас Бадер и Фабиан Холланд. Все на месте, могут быть опциями в Fantasy. Особенно Шуэн.

Но атака кажется слишком скромной – в топ-8 второй Бундеслиги «Дармштадт» забивал меньше всех. И лучше вряд ли станет – пока купили только центрфорварда «Реймса» Фрэйзера Хорнби, который провалился в «Реймсе» и кое-как подавал признаки жизни в аренде в бельгийском «Остенде». Слабовато для первой Бундеслиги. Кроме Титца порог в 5+ голов пробил лишь универсальный игрок атаки Брайдон Ману (7+7). Не самый грозный вариант.

Так что «Дармштадту» со схемой 3-4-3 стоит надеяться именно на оборону. Даже по меркам второй Бундеслиги это была очень осторожная команда, любящая колоть в ответ. Вряд ли концепт изменится.

Фото: Heiko Becker/dpa, IMAGO/Pressefoto Rudel/HerbertHeiko Becker/dpa, Global Look Press

1 комментарий

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RokeSantaCruz
Будет интересно понаблюдать за Хайденхаймом, очень уж интересная команда
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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