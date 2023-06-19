Аргонавтика
Блог

«Гавр» с Кузяевым и мегабомбардир-грузин в «Метце» – что за новички в Лиге 1?

Набиль Алиуи
Йоанн Сальмье Йоанн Сальмье
Маттье Юдоль Маттье Юдоль
Метц Метц
Аруна Санганте
Александр Укиджа Александр Укиджа
Юссеф Мазиз Юссеф Мазиз
Гавр Гавр
Лоик Него Лоик Него
Жорж Микаутадзе
Лука Элснер
лига 1 Франция лига 1 Франция
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Знакомимся с прицелом на Fantasy.

За новичками Лиги 1 стоит следить – одного из них усилит Далер Кузяев. 

Кто там лидеры и кого брать, если вам нужны игроки как менеджеру в Fantasy – изучаем «Гавр» и «Метц».

«Гавр»: культ обороны со слабой атакой

В сезоне-2022/23 «Гавр» повторил рекорд Лиги 2 по наименьшему числу пропущенных – всего лишь 19, то есть 0,5 в среднем за матч. Этот факт лучше всего символизирует «Гавр» – команда добивается результатов именно за счет надежной обороны

На контрасте с защитой атака выглядит блекло – 9-е место в Лиге 2 (45 мячей). «Гавр» скопил 10 побед со счетом 1:0 и шесть ничьих 0:0. Получается, почти половина всех матчей закончилась без голов или с одним.

Реалистичный ориентир «Гавра» в борьбе за выживание – «Аяччо» в сезоне-2022/23. Именно «Аяччо» установил рекорд Лиги 2 в 19 пропущенных мячей – «Гавр» на следующий год выбил тот же результат. «Аяччо», как и «Гавр», ничем не выделялся в атаке – 11-е место Лиги 2 по забитым в год подъема. Крепкая оборона и слабая атака – с таким рецептом «Аяччо» достойно держался в топ-дивизионе 16 туров, но потом поплыл и спустился в зону вылета. Но пример «Аяччо» полезен для «Гавра» – даже с нулевым нападением при нормальной защите можно бороться. Лишь бы не заглохнуть на полпути.

Тактически «Гавр» не боится меняться. На предсезонке словенский тренер Лука Элснер сменил стабильную в прошлом сезоне схему 4-3-3 на конфигурацию с тремя центральными защитниками – 3-5-2. Хотя с оборонительным настроением «Гавра» правильнее будет 5-3-2. 

«Беги, трудись, постарайся ради фанатов, усложни сопернику игру», – это не ироничное лаконичное резюме «Гавра», а реальные слова Элснера об установке на сезон в Лиге 1.

Неудивительно, что самой крепкой по именам линией кажется защита. Здесь есть проверенный в борьбе за выживание центральный защитник Йоанн Сальмье, до этого выступавший за «Труа», и правый защитник Лоик Него – француз, натурализованный Венгрией, который здорово выглядел на Евро-2020. Него очень долго играл за венгерский «Фехервар», там забил аж 39 голов в 312 матчах. Оба перешли в «Гавр» свободными агентами – отличная работа спортивного директора Матье Бодмера, легендарного по меркам Лиги 1 футболиста.

Но главный человек в обороне – ЦЗ Аруна Санганте. Железный игрок основы, цепкий в единоборствах, умеющий давать длинные передачи. В прошлом сезоне еще и забил три мяча. Правда, для фэнтези-турнира смущает, что собрал слишком много желтых – аж 11 штук. Но красных нет. Ему всего 21 год – велика вероятность, что с хорошим сезоном в Лиге 1 пойдет в команду сильнее.

В атаке все значительно скромнее. Лучший бомбардир «Гавра» в Лиге 2 – универсальный игрок атаки Набиль Алиуи – забил лишь шесть мячей, это 31-й результат в чемпионате. Пока что заметного усиления нет (хотя обещают игрока, способного придумать голы в одиночку). 

На этом фоне выбор Далера Кузяева в фэнтези не так уж плох. Элснер уже анонсировал, что видит его бокс-ту-боксом, который, конечно, важен для обороны, но при этом должен приносить пользу в атаке включениями в штрафную. Кузяев точно будет в основе – двое из трех основных центральных полузащитников «Гавра»-2022/23, Виктор Лехаль и Амир Ричардсон, больше не в клубе. Первый уехал играть в Катар, второй вернулся из аренды в «Реймс». Так что вполне есть смысл ждать голов от Кузяева.

«Метц»: сверкает мегабомбардир-грузин, но его почти наверняка продадут

Ярчайший футболист «Метца» – 22-летний грузинский форвард Жорж Микаутадзе, родившийся и выросший во Франции. Он стал лучшим бомбардиром Лиги 2-2022/23, наколотил 23 мяча. Еще и восемь ассистов добавил. Мощная статистика. 

Очень техничный, позиционно вариативный (может сыграть и на флангах атаки), способный забивать из-за штрафной, любящий изящный дриблинг, сильный пенальтист.

Правда, увидеть Микаутадзе на острие «Метца» в Лиге 1 – почти утопия. Клуб не скрывает, что получил много предложений по Микаутадзе, и предположительно требует 15 млн евро. Почти наверняка Микаутадзе сменит клуб до закрытия летнего трансферного окна, а «Метц» инвестирует деньги в новичков.

Пока куплен только 24-летний форвард Симон Элизор за 400 тысяч из бельгийского «Серена», в прошлом сезоне он забил восемь мячей за полсезона в аренде в «Лавале», тоже команде Лиги 2. Это больше, чем кто угодно из «Гавра» за весь сезон. Да и вообще больше «Метца» (61 гол) в Лиге 2 забил только «Сент-Этьен».

Всем управляет дуэт из тренера Ласло Белени и спортдира Пьера Дреосси. Их пригласили в «Метц» сразу после вылета по итогам Лиги 1-2021/22 – через год уже вернулись в топ-дивизион. Вполне в духе лифта, которым часто называют «Метц». Белени аж 70 лет, румын не любит разговоры про возраст и не загадывает, будет ли «Метц» его последней работой в карьере. Игроки «Метца» уже привыкли, что Белени даже в таком возрасте неплохо ускоряется на тренировках. 

В фэнтези можно аккуратно рассмотреть атакующего полузащитника Юссефа Мазиза (8+5 в Лиге 2) и левого защитника Маттье Юдоля (3+5). Первый не очень стабилен, второй раньше не выделялся на уровне Лиги 1, зато сейчас капитан и выходил в старте во всех матчах прошлого сезона.

Вариант-талисман – вратарь Александр Укиджа ростом 185 см. Любитель очень агрессивных входов и мастер красивых сэйвов. Осторожно: в последних трех сезонах железно хватал минимум по одной красной карточке. В прошлом сезоне вообще две.

***

Дедлайн в Лиге 1 – в 22:00 мск 11 августа, когда стартует первый матч сезона, «Ницца» против «Лилля».

Дебют Далера Кузяева ожидаем в воскресенье – в 23:00 его «Гавр» сыграет в гостях с «Монпелье».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий