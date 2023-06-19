Знакомимся с прицелом на Fantasy.

За новичками Лиги 1 стоит следить – одного из них усилит Далер Кузяев.

Кто там лидеры и кого брать, если вам нужны игроки как менеджеру в Fantasy – изучаем «Гавр» и «Метц».

«Гавр»: культ обороны со слабой атакой

В сезоне-2022/23 «Гавр» повторил рекорд Лиги 2 по наименьшему числу пропущенных – всего лишь 19, то есть 0,5 в среднем за матч. Этот факт лучше всего символизирует «Гавр» – команда добивается результатов именно за счет надежной обороны .

На контрасте с защитой атака выглядит блекло – 9-е место в Лиге 2 (45 мячей). «Гавр» скопил 10 побед со счетом 1:0 и шесть ничьих 0:0. Получается, почти половина всех матчей закончилась без голов или с одним.

Реалистичный ориентир «Гавра» в борьбе за выживание – «Аяччо» в сезоне-2022/23. Именно «Аяччо» установил рекорд Лиги 2 в 19 пропущенных мячей – «Гавр» на следующий год выбил тот же результат. «Аяччо», как и «Гавр», ничем не выделялся в атаке – 11-е место Лиги 2 по забитым в год подъема. Крепкая оборона и слабая атака – с таким рецептом «Аяччо» достойно держался в топ-дивизионе 16 туров, но потом поплыл и спустился в зону вылета. Но пример «Аяччо» полезен для «Гавра» – даже с нулевым нападением при нормальной защите можно бороться. Лишь бы не заглохнуть на полпути.

Тактически «Гавр» не боится меняться. На предсезонке словенский тренер Лука Элснер сменил стабильную в прошлом сезоне схему 4-3-3 на конфигурацию с тремя центральными защитниками – 3-5-2. Хотя с оборонительным настроением «Гавра» правильнее будет 5-3-2.

«Беги, трудись, постарайся ради фанатов, усложни сопернику игру», – это не ироничное лаконичное резюме «Гавра», а реальные слова Элснера об установке на сезон в Лиге 1.

Неудивительно, что самой крепкой по именам линией кажется защита. Здесь есть проверенный в борьбе за выживание центральный защитник Йоанн Сальмье, до этого выступавший за «Труа», и правый защитник Лоик Него – француз, натурализованный Венгрией, который здорово выглядел на Евро-2020. Него очень долго играл за венгерский «Фехервар», там забил аж 39 голов в 312 матчах. Оба перешли в «Гавр» свободными агентами – отличная работа спортивного директора Матье Бодмера, легендарного по меркам Лиги 1 футболиста.

Но главный человек в обороне – ЦЗ Аруна Санганте. Железный игрок основы, цепкий в единоборствах, умеющий давать длинные передачи. В прошлом сезоне еще и забил три мяча . Правда, для фэнтези-турнира смущает, что собрал слишком много желтых – аж 11 штук. Но красных нет. Ему всего 21 год – велика вероятность, что с хорошим сезоном в Лиге 1 пойдет в команду сильнее.

В атаке все значительно скромнее. Лучший бомбардир «Гавра» в Лиге 2 – универсальный игрок атаки Набиль Алиуи – забил лишь шесть мячей, это 31-й результат в чемпионате. Пока что заметного усиления нет (хотя обещают игрока, способного придумать голы в одиночку).

На этом фоне выбор Далера Кузяева в фэнтези не так уж плох. Элснер уже анонсировал, что видит его бокс-ту-боксом, который, конечно, важен для обороны, но при этом должен приносить пользу в атаке включениями в штрафную. Кузяев точно будет в основе – двое из трех основных центральных полузащитников «Гавра»-2022/23, Виктор Лехаль и Амир Ричардсон, больше не в клубе. Первый уехал играть в Катар, второй вернулся из аренды в «Реймс». Так что вполне есть смысл ждать голов от Кузяева.

«Метц»: сверкает мегабомбардир-грузин, но его почти наверняка продадут

Ярчайший футболист «Метца» – 22-летний грузинский форвард Жорж Микаутадзе, родившийся и выросший во Франции. Он стал лучшим бомбардиром Лиги 2-2022/23, наколотил 23 мяча . Еще и восемь ассистов добавил. Мощная статистика.

Очень техничный, позиционно вариативный (может сыграть и на флангах атаки), способный забивать из-за штрафной, любящий изящный дриблинг, сильный пенальтист.

Правда, увидеть Микаутадзе на острие «Метца» в Лиге 1 – почти утопия. Клуб не скрывает, что получил много предложений по Микаутадзе, и предположительно требует 15 млн евро. Почти наверняка Микаутадзе сменит клуб до закрытия летнего трансферного окна, а «Метц» инвестирует деньги в новичков.

Пока куплен только 24-летний форвард Симон Элизор за 400 тысяч из бельгийского «Серена», в прошлом сезоне он забил восемь мячей за полсезона в аренде в «Лавале», тоже команде Лиги 2. Это больше, чем кто угодно из «Гавра» за весь сезон. Да и вообще больше «Метца» (61 гол) в Лиге 2 забил только «Сент-Этьен».

Всем управляет дуэт из тренера Ласло Белени и спортдира Пьера Дреосси. Их пригласили в «Метц» сразу после вылета по итогам Лиги 1-2021/22 – через год уже вернулись в топ-дивизион. Вполне в духе лифта, которым часто называют «Метц». Белени аж 70 лет, румын не любит разговоры про возраст и не загадывает, будет ли «Метц» его последней работой в карьере. Игроки «Метца» уже привыкли, что Белени даже в таком возрасте неплохо ускоряется на тренировках.

В фэнтези можно аккуратно рассмотреть атакующего полузащитника Юссефа Мазиза (8+5 в Лиге 2) и левого защитника Маттье Юдоля (3+5). Первый не очень стабилен, второй раньше не выделялся на уровне Лиги 1 , зато сейчас капитан и выходил в старте во всех матчах прошлого сезона.

Вариант-талисман – вратарь Александр Укиджа ростом 185 см. Любитель очень агрессивных входов и мастер красивых сэйвов. Осторожно: в последних трех сезонах железно хватал минимум по одной красной карточке. В прошлом сезоне вообще две.

***

Дедлайн в Лиге 1 – в 22:00 мск 11 августа, когда стартует первый матч сезона, «Ницца» против «Лилля».

Дебют Далера Кузяева ожидаем в воскресенье – в 23:00 его «Гавр» сыграет в гостях с «Монпелье».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press