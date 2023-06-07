25 комментариев

Рассказывает Артем Денисов.

Мы подготовили масштабные итоговые тексты о топ-чемпионатах Европы. Здесь – все про Бундеслигу: 18 команд (на каждую – по 3 абзаца с конкретным ракурсом), главные тактические тренды, лучшие трансферы, лучшие футболисты.

1. Главное увольнение евросезона – в «Баварии»

Увольнение Нагельсманна изначально казалось очень странным и грустным решением. «Бавария» максимально уверенно двигалась в Лиге чемпионов, забивала больше всех в Европе, наращивала надежность в обороне, улучшила контрпрессинг даже в сравнении с мощной версией Флика. Киммих закрепился в роли лидера, Мусиала совершил прорыв.

Да, это была не идеальная команда – если приходилось защищаться, низкая позиционная оборона выглядела неубедительно. И вопросы к физподготовке, которых стало очень много при Тухеле, возникали уже при Нагельсманне. Сейчас знаем, что внутри клуба были недовольны затянувшимся отпуском после раннего вылета Германии с ЧМ, предполагая, что именно из-за этого «Бавария» так упала в физике в 2023-м. Но хорошего, даже замечательного было гораздо больше.

При Тухеле «Бавария» явно просела – и не только по результатам. Плохая физформа, сырая атака, медлительность в позиционках, слабое завершение, психологическая яма, спад конкретных игроков (Упамекано, Горетцка), которых Тухель публично критиковал. Вылет из ЛЧ, вылет из Кубка Германии. Без выигранной Бундеслиги было совсем близко к катастрофе. В «Баварии» прекрасно осознавали кризис – не зря новость об увольнении гендира Кана и спортдира Салихамиджича прилетела спустя пару минут после чемпионства. Этим «Бавария» признала стратегический провал.

2. Плохая осень и хорошая весна «Дортмунда»

Перед ЧМ «Боруссия» шла 6-й после 15 туров. Из игроков реально стабильным был только Джуд Беллингем. Многих других надломили травмы: Ройс, Адейеми, Кобель, Геррейру, Дауд, Байно-Гиттенс, Вольф, Менье. Вы вообще помните, как выглядит Матеу Морей? У Аллера и вовсе была онкология. А редкие доступные игроки не восхищали. У Малена 0+1 за 17 матчей, хотя он почти всегда выходил в основе. Придуманая Терзичем структура позиционной атаки на бумаге выглядела хорошо, но не работала в реальности.

После ЧМ «Боруссия» набрала больше всех очков в Бундеслиге и забивала больше всех в топ-5 лигах. Да, не справилась с задачей победить «Майнц» ради чемпионства, по делу проиграла важнейшие весенние матчи (против «Челси» в ЛЧ, против «Лейпцига» в Кубке Германии, против «Баварии» в Бундеслиге). Нужно помнить и то и то. И понимать, что прогресс «Дортмунда» по ходу сезона очевиден: команда начала показывать качественный футбол на дистанции.

Джан пережил фундаментальный ренессанс: от неповоротливого и собирающего ненужные фолы увальня к хладнокровному, страхующему всех-всех-всех диспетчера. Еще неожиданнее реинкарнация Дониэлла Малена, который будто бы переключил уровень с «Бундеслига» обратно на «Эредивизи», где разрывал за ПСВ. Адейеми стабильно выкручивал позвонки крайних защитников. Брандт стал главным героем 10-матчевой победной серии во всех турнирах, Геррейру вырвался в лидеры среди лучших ассистентов Бундеслиги, а Аллер оказался подходящим умным столбом.

3. «Лейпциг» – чемпион Германии после назначения Розе

С 8 сентября, когда Марко Розе сменил уволенного Доменико Тедеско, «Лейпциг» набрал 61 очко за 29 туров. У «Баварии» 60, у «Дортмунда» – 59.

Краткое описание игры «РБ» – гармоничная агрессия. Прессинг активный, но не суицидальный. Центральная ось (защитники Гвардиол-Орбан и опорники Шлагер-Лаймер) смелая, но не безрассудная. Много спокойного владения без попыток превращать матчи в шоу без середины поля. Но если уж контроль утерян, то за счет слаженного контрпрессинга и компактности команда быстро вернет мяч и больно ужалит. В роли полуфлангового плеймейкера сверкал Доминик Собослаи, протеже Розе. Нкунку окончательно освоился как центрфорвард со свободой перемещений.

Конечно, это не идеальная команда. Все помнят уничтожение 0:7 от «Ман Сити», но не стоит забывать и про 0:1 от «Бохума» и 0:3 от «Майнца» сразу после возвращения из Англии – «Лейпциг» убивали прессингом. Другие чувствительные неудачи связаны со слишком аккуратным владением, переходящим грань стерильного контроля. Работы хватает, а пока можно наслаждаться вторым выигранным Кубком Германии подряд – хороший материальный символ нового подъема «Лейпцига». Главное, чтобы Розе не закончил, как Тедеско – пока достижения и позитивные впечатления о прогрессе в качестве игры пугающе похожи.

4. «Унион»: взлом xG и великая дисциплина

«Унион» заслужил отдельный итоговый текст – вот он целиком, а здесь резюме.

«Унион» финишировал 4-м по реальным очкам (62), хотя по ожидаемым очкам (41) занял 13-е место. Ничего подобного в Бундеслиге еще не было. Ничего подобного не было и в других топ-лигах в этом сезоне. Феномен объясняется невероятной продуктивностью на стандартах^ «Унион» забил 18 голов (1-я позиция), хотя создал моментов на 7,8 xG (15-я позиция).

Но успех «Униона» – это не только взлом xG. Команда отлично защищается: не подпускает соперника не то что к своей штрафной, даже к своей трети поля! Компактная, агрессивная, дисциплинированная оборона проверена не одним матчем, не двумя, а целым сезоном. Тотальный культ дисциплины и физподготовки. Некоторые игроки даже не дебютируют за команду, пока их физформа и дисциплинированность не соответствуют тренерским ожиданиям.

Тактика «Униона» стабильна и эффективна. Если у соперника два ЦЗ, «Унион» держит щит в 5-3-2. Если три ЦЗ, левый центральный полузащитник Хаберер порой поднимается выше, делает 5-2-3. Крайние центральные защитники выдергиваются из линии, если нападающий соперника предлагает себя в недодачу. Этих крайних ЦЗ сразу страхуют. Опорник Рани Хедира часто выдвигается вперед на разыгрывающего опорника соперника. Получив мяч, «Унион» либо быстро пробует забросить его в атаку, либо успокаивает игру, переводит дух и… тоже забрасывает мяч в атаку длинным пасом. И ведь соперники боятся! Почти не прессингуют «Унион», не задирают оборонительную линию, чтобы не получить точный пас за спины защитникам.

5. «Фрайбург» второй год выдыхается на финише: мимо ЛЧ и Кубка Германии

Бундеслига-2021/22: «Фрайбург» уступает в финале Кубка Германии по пенальти и не попадает в лигочемпионские топ-4, хотя после 32-го тура еще был там. Бундеслига-2022/23: «Фрайбург» вылетает в полуфинале Кубка Германии и не попадает в лигочемпионские топ-4, хотя после 30-го тура еще был там. И абсолютно везде, во всех случаях именно «Лейпциг» убивал мечты «Фрайбурга».

«Фрайбург» – команда-полумера. Большую часть сезона это определение работает в хорошем смысле: «Фрайбург» бережлив к шансам, коллекционирует победы в ничейных по содержанию матчах, но растерзать, уничтожить соперника – такого нет. Не играет выдающимся образом, но выдающимся образом добывает результат. И понятные игровые паттерны работают: постоянные смены схемы (с 4-Х-Х на 3-Х-Х), делающие «Фрайбург» одним из главных трансформеров Европы, мешают сопернику адаптироваться, забросы Гинтера всегда находят голову Грегорича, решающие и бонусные голы забиваются со стандартов Грифо. И да, связка Грифо и Гюнтера на левом фланге традиционно эффективна.

А на финише магия «Фрайбурга» пропадает. Ничейные матчи заканчиваются поражениями. Везет соперникам, а не «Фрайбургу». Ну и да – крепкое игровое качество на дистанции в заключительных играх сезона тоже обретает мутный оттенок.

6. Надо следить за «Байером» Алонсо, это очень интересно!

Тренерский стиль Хаби Алонсо еще только формируется, и следить за этим процессом максимально увлекательно. Алонсо любит позиционный футбол, при этом отпускает Фримпонга, Диаби и Виртца в быстрые атаки, и «Байер» второй год подряд выглядит одной из самых опасных команд Европы в контратаках. Алонсо строит надежную защиту с пятеркой в линию (иногда матчи заканчивают аж семь профильных защитников), превзошел Гвардиолу в использовании центрального защитника на краю обороны (у Пепа они ложные фулбеки, в крайнем случае страхующие фланг, а Пьеро Инкапье оказывался реальным латералем). При этом Хаби явно фанатеет от немецкого контрпрессинга. И если просто в прессинге команда еще аккуратна, иногда даже инертна, то в ситуациях сразу при потерях мяча старается быстро восстанавливать владение.

Алонсо за все хорошее и против всего плохого. Ну только в приятном, непопулистском смысле. Очевидно любит позиционный футбол Гвардиолы, точно помнит о контратаках Моуринью и готов адаптировать командные идеи под индивидуально лучших игроков, как Анчелотти. Это не значит, что Алонсо превзойдет учителей, но уже сейчас понятно, что мы видим вдумчивого тренера, и это тот случай, когда игровой бэкграунд безусловно помогает в новой роли.

Было бы опрометчиво уже этим летом менять клуб. Мы увидели, что «Байер» Алонсо может и качественно играть, и стабильно набирать очки, но нужно закрепить впечатление целым сезоном. И главное, чтобы сам «Байер» соответствовал: сохранил бы как минимум одного из пары Диаби/Фримпонг (Виртц точно сейчас не уйдет), усилил бы левый фланг защиты (тут уже галочка – придет Алекс Гримальдо из «Бенфики»), насытил бы центр поля и – самое важное – нашел бы центрфорварда. Набор Шик-Азмун-Гложек показал, что позиция явно нуждается в апгрейде.

7. «Айнтрахт» убирает тренера спустя год после победы в Лиге Европы. Что случилось?

«Пожалуйста, прекратите обвинять команду в том, что игроки не прилагают усилий. Я вам кое-что расскажу. Старому Макото Хасебе 39 лет, он играет 90 минут в третий раз за неделю, позади уже 43 матча. Порой после матчей у него кровь в моче, но что он делает? Он снова играет. Я не хочу обсуждать настрой игроков. Заканчивайте с этим мусором», – монолог тренера Оливера Гласнера тянет на самую гневную речь сезона Бундеслиги. Полыхнуло из-за обвинений в недостатке мотивации после поражения 1:3 от «Хоффенхайма». Справедливости ради, Гласнер ранее сам обвинял игроков, пусть и с другого ракурса: «Нам просто не хватает качества. Я не знаю, как можно натренировать индивидуальное качество футболистов». Добрым адвокатом его не назовешь.

Совсем скоро после срыва Гласнера «Айнтрахт» подтвердил, что тренер покинет команду по окончании сезона. К моменту пресс-релиза «Айнтрахт» победил лишь дважды за 14 матчей (нуль – в семи матчах Бундеслиги) и из борьбы за место в ЛЧ опустился аж на 9-ю позицию. Сломалось атакующее трио Гетце – Коло-Муани – Линдстрем: Гетце в 2023-м больше ругался с судьями, чем играл в футбол, Линдстрем вылетел из-за травмы, а Коло-Муани… оставался крутым, без него «Айнтрахту» было бы еще хуже. Камада и Ндика странно расслабились, думая скорее о новых клубах. Их контракты истекают летом. Схожая ситуация у Соу, мечтающем об АПЛ.

Фактически Гласнер так и не смог привить любимые 4-2-3-1, поссорился с руководством клуба (то же самое было в «Вольфсбурге»), именно на дистанции по качеству игры за два сезона с ним «Айнтрахт» был хорош только осенью-2022. Но на другой чаше весов выигранная Лига Европы. Фанаты этого никогда не забудут. А вот будущему работодателю нужно внимательно оценивать Гласнера – интересный тренер, но пока точно не для топов.

8. План «Вольфсбурга»: бегит, турник, пресс качат, анжуманя

Классический Нико Ковач: вроде бы создает культ жесткой дисциплины (это, правда, не мешает «Вольфсбургу» вдруг лететь 0:6 против «Дортмунда» и 0:3 к 20-й минуте против «Баварии), но мало что может предложить дальше.

Обнадеживающий ракурс: по ресурсам и силе состава это не «Вольфсбург» 8-летней давности. Команда летом обновилась молодыми талантами, но не вундеркиндами, не звездами нового поколения – просто потенциально крепкие футболисты для Бундеслиги. Сразу бороться за топ-4 очень сложно. Но упустить хоть какие-то еврокубки, проиграв уже вылетевшей «Герте»… Это странно.

Печальный ракурс: «Вольфсбург» туго начал сезон, разыгрался ближе к ЧМ и вернулся в 2023-м победами 6:0 над «Фрайбургом» и 5:0 над «Гертой», но затем откатился к стартовой турбулентности. Смотрите: до сих пор не назвал ни одного футболиста. Были только отдельные вспышки. В атаке по-прежнему заметна нехватка идей. Защита вроде бы надежна, но именно вроде бы: нормально, нормально, а потом разрыв между линиями, слом компактности при командном прессинге, индивидуальная ошибка. «Волки» в этом сезоне действительно серые. Зато лидеры по спринтам.

9. «Майнц» – самая тренерская команда Бундеслиги. Ну ладно, после «Униона»

Настолько тренерская, что там даже лучшего игрока сезона выбрать аномально сложно. Кажется, Бо Свенссон контролирует «Майнц» так, что персонально решает, кто из футболистов должен стрельнуть в конкретный месяц.

Свенссон пришел в «Майнц» в январе 2021-го, когда клуб был слегка лучше «Шальке», одной из худших команд в истории Бундеслиги. «Майнц» спасся и с тех пор почти не меняется: 3-4-2-1, колюще-режущий стиль. Во время одного из матчей меня осенило, что «Майнц» – лучшая команда мира по пасам головой.

Стабильность в какой-то момент показалась стагнацией, но в 2023-м Свенссон вдохнул новую жизнь, упростив игру. Теперь атаки «Майнца» порой просто состоят из длинных забросов и борьбы за ничейный мяч у штрафной, но состав отлично подходит под этот футбол. Сзади Эдимилсон Фернандеш, которого Свенссон из атакующего (!) полузащитника превратил в центрального защитника (!!). Фернандеш отвечает за забросы. Впереди Людовик Ажорк или Карим Онисиво, верно цепляющиеся за воздушные мячи. Тройка центральных полузащитников отчаянно несется на подборы. А там уже и разыграть могут (серьезно, есть комбинации через пасы головой), и скинуть на фланг под подачу. Простым футболом «Майнц» влетел в десятку самых результативных команд топ-лиг в 2023-м. И да, убил мечту «Дортмунда» о чемпионстве.

10. Провал позиционного футбола «Гладбаха» Фарке

«Гладбах», второй год подряд финишировав на 10-м месте, уволил Даниэля Фарке сразу после завершения сезона. Резонно: концепт команды, постоянно владеющей мячом, полностью провалился, а ничего другого Фарке за целый год так и не предложил. Сам Фарке не видит провала – говорит, что удовлетворен остановкой негативного тренда в результатах (4-е место – 8-е – 10-е и вот теперь снова 10-е). Фанаты на это ответили тем, что при анонсе состава на последний матч сезона утопили фамилию Фарке оглушительным «БУУУ».

Состав «Гладбаха» плохо подходил под территориальное доминирование. Линия защиты слишком медлительна и недостаточно агрессивна, чтобы задирать ее на чужую половину. 22-летний опорник Куадио Коне, главный актив «Гладбаха», – игрок переходных фаз, редбулл-футбола от штрафной до штрафной, он не прогрессировал в системе Фарке. Команде дико не хватало интенсивности, физически это была самая слабая команда Германии. Сейчас клубы, играющие в короткий пас, должны и физически давить соперника – посмотрите, что «Ман Сити» сделал с «Лейпцигом» и «Реалом» во втором полуфинале.

При этом просто великолепный сезон провел Йонас Хофманн, набив 12+9 по гол+пас (больше только у Коло-Муани и Мусиалы). Хофманн изначально много хвалил Фарке именно за желание построить сильную позиционную атаку и был редким игроком, подходящим под такой футбол. Претендент на MVP сезона – может, не игрок года, но самый ценный для команды (хотя и тут Коло-Муани тяжело превзойти).

11. «Кельн» – самая бундеслиговая команда Бундеслиги

Бундеслиговая именно в стереотипности: бешеная интенсивность, агрессивный прессинг, моментальный переход из обороны в атаку, мягко говоря, не всегда надежная защита и буйный настрой, будто обкололи адреналином. Неудивительно, что лучший игрок «Кельна», опорник Элье Схири, намотал за сезон больше всех километров. Да и сам «Кельн» стал первой командой по пробегу – даже «Унион» позади!

На самом деле для современного стилистического ландшафта «Кельн» кое в чем даже уникален: команда Штеффана Баумгарта за два последних сезона отыграла 0 матчей в схеме с тремя ЦЗ. Только четверка в линию! В обоих сезонах остальные команды выходили с тройкой хотя бы раз, для почти половины формация 3-Х-Х была наиболее популярной. Представить такое в Германии 10 лет назад очень сложно. Но Бундеслига меняется, а «Кельн» играет по шаблону, утвержденному «Хоффенхаймом» Рангника, который затем освоила почти вся лига и который сейчас явно переосмысливает.

Это не значит, что «Кельн» лишен гибкости. Например, во второй половине сезона Баумгарт переместил Флориана Кайнца, одного из лучших метателей навесов, с фланга на позицию десятки (да, в современной Бундеслиге десятку хотя бы просто на схеме редко увидишь). Идея в том, чтобы на фланге всегда был дополнительный игрок, а Кайнц свободно смещался к боковой для перегруза зоны и поиска точки для кроссов.

12. «Хоффенхайм»: от ЛЧ в зону вылета

Самое болезненное падение по ходу сезона. После 7-го тура: 4-е место и зона ЛЧ. После 24-го тура: последнее, 18-е место и зона вылета. Лишь 6 очков за 17 туров – на 8 меньше, чем у любой другой команды на этом отрезке. Относительно хороший маркер происходящего в Бундеслиге: в начале сезона у априори сильных команд был кризис («Лейпциг», «Байер»), а затем конкуренция резко возросла («Шальке» и «Бохум» очнулись, даже «Герта» выискивала очки).

«Хоффе» и в начале сезона казался интригующей, но сыроватой командой. А потом сложились три фактора. Первый – невезение: команда хоть и была плоха, но по ожидаемым очкам шла на 14-м месте. Второй – очень слабый центр поля, практически в каждом матче уступали середину: много проигранных дуэлей, проблемы с компактностью, дыры в опорной зоне. Не просто так кризис совпал с тяжелой травмой Гриши Премеля – не главный талант, но главный борец. Третий фактор – плохой прессинг. «Хоффе» был второй по интенсивности давления командой Бундеслиги, но при этом одной из худших по высоким возвратам мяча, еще и без голов после этих высоких возвратов. Вдобавок пропускал больше всех в Бундеслиге после контратак. Тут срабатывает сочетание двух пунктов: и пустующий центр поля, и плохой прессинг.

Естественно, по ходу спада клуб сменил тренера: вместо Андре Брайтенрайтера пришел Пеллегрино Матараццо. Моментального преображения точно нет – главное, что есть спасение. После лета можно ждать, что Матараццо придумает 100 разных способов выйти из обороны низом (работающими явно будут не все 100). И да, смены позиций обязательны – на финише сезона Матараццо уже пробовал форварда Бебу и хавбека Беккера на позиции правого латераля.

13. «Вердер»: лучшая связка нападающих в Германии

В сезоне-2021/22 Никлас Фюллькруг и Марвин Дукш подчинили вторую Бундеслигу с 19+6 и 21+9 по гол+пас (да, Дукш был даже результативнее). В сезоне-2022/23 Фюллькруг и Дукш завоевали первую Бундеслигу с 16+5 и 12+6. Их связка помогла «Вердеру» очень быстро забыть о борьбе за выживание после возвращения в элиту.

Фюллькруг – главная неочевидная звезда Бундеслиги. Классическая девятка, о вымирании которых постоянно говорят в Германии. Выиграть позицию внутри штрафной, здорово выпрыгнуть под навес, сильно пробить головой – вот его визитная карточка. При этом без заметной техники он еще и стабильно подыгрывает партнерам. Тут сразу видно, что немецкий футболист.

Дукш с ростом 188 см (такой же у Фюллькруга) играет иначе. Часто именно он оказывается в роли подающего на Никласа. Исполняет треть угловых «Вердера», любит играть в пас, смещается на фланги и в глубину. Это типаж второго форварда, более нацеленного на созидание. Самый тонкий и элегантный футболист «Вердера», хотя и головой вколачивать тоже умеет. Во втором круге, когда Фюллькруг сбавил обороты и выбывал из-за травм, Дукш качественно забрал бомбардирские обязанности напарника. Фюллькруг, кстати, называл Дукша лучшим партнером в карьере.

14. Святая троица «Бохума»: длинные забросы Риманна, адский прессинг и ауты Антви-Аджея

554 длинных передач сделал вратарь «Бохума» Мануэль Риманн. Это на 165 больше, чем у ближайшего преследователя в топ-5 лигах. При этом Риманн держится среди лучших и по точности этих передач – 47,1%, 4-е место. Доказал, что выносы от штрафной до штрафной могут быть главным атакующим инструментом целой команды. Хорошо, что голова 194-сантиметрового Филиппа Хофманна всегда ждет, когда в нее с 40 метров попадет мяч.

8,88 PPDA – интенсивность прессинга «Бохума» после назначения Томаса Леча в сентябре 2022-го. Это самое бешеное давление в Бундеслиге. А ведь Леч пришел в команду, которая шла последней с 1 очком за 7 туров. С тех пор «Бохум» загонял почти всех. Леч ставит не только на физподготовку – очень много адаптаций под соперников. Были и отличные – например, под «Лейпциг» подстроились в духе «Ман Сити», когда команда Пепа вынесла «РБ» 7:0 и задушила прессингом. Были и провальные – например, против «Дортмунда», когда замысел с двойной опекой Асано (следил одновременно и за Хуммельсом, и за Геррейру) провалился так, что почти всегда свободны были и Хуммельс, и Геррейру, главные двигатели мяча «Боруссии».

127 аутов сразу в штрафную забросил вингер «Бохума» Кристофер Антви-Аджей. Вингер! Он даже не крайний защитник. На 50 аутов больше, чем у ближайшего конкурента. «Бохум» несколько раз забивал после этих аутов. Летит далеко, сильно, точно, а штрафную «Бохум» всегда наполнит. Там не только Хофманн, но и защитник Машович, допустим. У него аж 4 гола за сезон.

15. Персональный прессинг «Аугсбурга». Уважаем?

Закончился уже 12-й сезон «Аугсбурга» в Бундеслиге подряд. Сколько смотрю Бундеслигу, столько «Аугсбург» борется за выживание. Успешно борется. Финишировал на любимом 15-м месте, уже в четвертый раз – оно идет сразу после стыков и зоны вылета. Догадаетесь о втором по популярности месте? Его делят 14-е и 13-е (по два раза).

Возможно, в этом сезоне был самый увлекательный для просмотра «Аугсбург» за последние годы. Точно не лучший, а именно увлекательный. Тренер-новичок Энрико Масен, которого летом 2022-го забрали из второй команды «Дортмунда», внедрил персональный прессинг – редкое для Бундеслиги явление. Эксперимент скорее неудачный, но не прям провальный. Видно, что команда по набору игроков ни технически, ни психологически, ни физически (о-о-очень много травм) не готова стабильно носиться по всему полю, иногда почти полностью залезая на чужую половину без мяча и постоянно существуя в дуэлях 1-на-1. Дыр гораздо больше, чем успешных агрессивных возвратов.

Но «Аугсбург» все равно выжил благодаря спасениям вратарей Гикевича и Коубека, бомбардирским подвигам Мергима Бериши (то, что он забивает больше, чем собирает желтых, – реально подвиг) и внезапной зимней покупке 19-летнего таланта Арне Энгельса из «Брюгге» всего за 100 тысяч евро – мгновенное серьезное усиление. «Аугсбург» вообще зимой был самым активным на трансферном рынке – будто боссы почувствовали, что по инерции сохранить прописку не выйдет. Свое дело знают.

16. Как хорошо, что «Штутгарт» остался. Была бы xG-аномалия – как у «Униона», только наоборот

«Штутгарт» с 16-го места отправился в стыки, где спокойно разгромил «Гамбург», но по ожидаемым очкам команда финишировала на 6-м (!!!) месте в Бундеслиге. Это зона еврокубков. Если бы «Штутгарт» вылетел, это, возможно, была бы самая сильная команда, когда-либо вылетавшая из Бундеслиги. Главные причины разброса между качеством и результатами: очень слабая вратарская позиция (провалился и основной Флориан Мюллер, и сменщик Фабиан Бредлов) и проблемы с центрфорвардом (Гирасси – окей, но он надолго выбывал из-за травмы, адекватной замены не было).

В остальном «Штутгарт» вообще не выглядел кое-как выживающей командой. Борна Соса стрелял вариативными навесами с левого фланга. Константинос Мавропанос и Ватару Эндо (как же эпично выглядят его капы) – короли единоборств. Хироки Ито достойно продвигает мяч. Здоровый Гирасси – хороший форвард, еще и очень полезный в подыгрыше.

Сезон заканчивали с Себастьяном Хенессом (экс-«Хоффенхайм»), который разбудил команду после сонливого отрезка с Бруно Лаббадией. Его главная находка – раскрытие Йоши Вагномана, легенды Football Manager, который получил вызов в сборную Германии быстрее, чем начал хорошо играть за клуб. Вагноман – правый латераль в 3-4-2-1, но на мяче он превращается во флангового нападающего, а функции крайнего защитника исполняет Мавропанос (правый ЦЗ в тройке). Слева Соса (и порой Фюрих) навешивают в штрафную, а справа под кроссы набегает Вагноман (и иногда Мавропанос вместе с ним). Одна из лучших наработок вообще в этом сезоне Бундеслиги.

17. «Шальке» вылетает не так безысходно, как 2 года назад

Незадолго до паузы на ЧМ казалось, что «Шальке» опять без шансов улетит во вторую Бундеслигу. Ужасная защита, плохая атака, вообще не за что зацепиться. Немного подсвечивался арендованный у «Лейпцига» опорник Краусс. Да и все. С командой Бундеслиги, в основе которой выходит футболист уровня Хеннинга Матричани, явно что-то не так.

Но «Шальке» не сдался. Тренер Томас Райс еще перед ЧМ в паре матчей показал, что команда, может, и слабая, но не безнадежная. Путем ошибок (1:6 от «Лейпцига» с одним из худших прессинг-планов сезона) Райс подкрутил защиту «Шальке» так, что команда выдала 8-матчевую серию без поражений! Атака оставалась посредственной, но было видно, как команда старается. Так сильно, что эти старания при нехватке качества все равно приносили очки. В этом смысле характерны итоговые 11 голов Бюльтера за сезон – не самый талантливый игрок атаки, которого можно вообразить, но он правда выкладывался. И так все: от Матричани и Крала до вратаря Фэрманна (не забыли?), который очень даже неплохо вернулся в ворота.

Рывка в 2023-м не хватило, чтобы спастись, и сложно назвать кого-то кроме «Герты», кто был хуже «Шальке» на сезонной дистанции. Но в этот раз команда точно вылетает без издевательских насмешек.

18. Лайфхак по сжиганию 400 млн инвестиций от «Герты»

«Герта» нарушает здравый смысл, так что нарушит и правило о трех абзацах. А вот и лайфхак.

• Найти (такие обычно сами находятся) горе-инвестора, готового всего за пару лет вложить 374 миллиона евро без внятного долгосрочного планирования;

• Придумать странный концепт, за которым нет ничего, кроме громкого слогана Big City Club. Якобы раз Берлин большой город, то там обязательно должен быть сильный клуб, просто по определению ничего не может пойти не так;

• Почти 200 миллионов потратить на серую массу. 24 млн за Пентека!;

• Поставить тренером то Юргена Клинсманна, то Бруно Лаббадию. Серьезно, они должны создать команду с ЛЧ-амбициями?;

• Пару сезонов кое-как отбиваться от вылета, чтобы… Не, не перезагрузиться, а все-таки наконец вылететь.

Сандро Шварц создал удивительно невзрачную команду, где почти единственным созидательным инструментом были индивидуальные действия Лукебакио. Кажется, сама «Герта» не сразу поняла, как неказистые ничьи сменились последовательными поражениями. Сменились за счет того, что так-себе-защита до ЧМ в 2023-м скатилась до объективно ужасного состояния. Если закинули бы на поле всю семью Дардаи (легенда Пал опять принял тренерские обязанности после увольнения Шварца), хуже бы не стало.

Главные тактические тренды

1. Длинные ауты в штрафную. Бундеслига с отрывом лидирует по аутам сразу в чужую штрафную, и это именно тренд: в сезоне-2020/21 таких аутов было лишь 1,8 в среднем за матч, в этом сезоне – 3,6, рост аж в два раза.

Уже упоминали про феноменального Антви-Аджея со 127 аутами в штрафную за сезон. Есть еще Сильван Видмер (70, «Майнц»), Седрик Брюннер (60, «Шальке»), Килианн Сильдийя (57, «Фрайбург»), Бенно Шмитц (52, «Кельн»). Это только те, у кого 50+ попыток. Рори Делапы на минималках есть еще в «Аугсбурге», «Герте», «Унионе», «Айнтрахте».

Проект «Футбол в цифрах» проводил исследование с обработкой около 40 тысяч вбрасываний аутов в финальной трети поля. Результаты говорят о том, что стратегия длинного заброса в штрафную эффективнее, чем розыгрыш накоротке. Хотя длинные забросы предпочитают лишь в 14% случаев.

Почти наверняка в ближайшие годы увидим рост аутов в штрафную и в других чемпионатах. Тем более Бундеслига активно экспортирует аут-монстров: Мусса Ниакате уже восхитил АПЛ, а фанаты Бундеслиги прекрасно помнят его броски времен «Майнца».

2. Очень много нападающих-столбов. Факт: 7 из 10 нападающих с небольшим количеством выигранных верховых единоборств в пересчете на 90 минут – из Бундеслиги. Это Кевин Беренс («Унион»), Филипп Хофманн («Бохум»), Жордан Сьебатшо («Унион»), Людовик Ажорк («Майнц»), Дэви Зельке («Кельн»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Никлас Фюллькруг («Вердер»).

Они есть почти во всех командах – у «Шальке» вообще трио (Теродде, Фрай, Польтер). Исключения: только «Гладбах» и «Хоффенхайм». Даже «Бавария» и «Дортмунд» не стеснялись преодолевать прессинг забросами на Шупо-Мотинга и Аллера, когда те были доступны.

Преодоление прессинга – кажется, очень важный аспект, почему столбы так востребованы. Не все команды с ними играют в навесбол. Но для всех команд большие форварды служат удобной опцией упрощения игры, если давление соперника слишком велико. Важно не только уметь толкаться, но и чувствовать партнеров, удобно подыгрывать, скидывать мячи.

В этом плане очень сильный сезон провел Грегорич из «Фрайбурга». Один из факторов, почему «Фрайбург» снова финишировал так высоко.

3. Ни одного мегабомбардира. Антирекорд Бундеслиги-2022/23 – еще никогда за всю историю турнира, с сезона-1963/64, лучший бомбардир не забивал так мало (16 голов, результат Фюллькруга и Нкунку). Было минимум 17.

При этом, как можно подумать, нет никакого кризиса общей результативности: 3,17 гола в среднем за игру, высочайший показатель среди топ-5 лиг и больше, чем в последние два сезона Бундеслиги, когда колотили Левандовски и Холанд, а им помогали Андре Силва (28 голов в сезоне-2020/21) и Патрик Шик (24 гола в сезоне-2021/22).

Очевидна связь с популярностью нападающих-столбов. Форварды не только должны замыкать передачи, но и связывать игру команды (хотя бы через прием забросов на 30 метров), подыгрывать, помогать выходить из защиты, не выключаться без мяча, потому что без одного элемента прессинг уже не будет продуктивным. Конечно, и забивать тоже должны.

Команд Бундеслиги нет ни в списке худших по результативности среди топ-лиг, ни среди самых зависимых от одного форварда (даже «Вердер» с 31% голов Фюллькруга от общей суммы мячей не входит в топ-10). Это означает, что команды достаточно разнообразны, чтобы не зависеть от фигуры единичного бомбардира. Другое дело, что никто не отказался бы от бомбардира, забивающего 30 голов за сезон. И таких в Бундеслиге сейчас нет.

Лучшие трансферы сезона

Рандаль Коло-Муани (из «Нанта» в «Айнтрахт» свободным агентом). Да, свободным агентом, если вы вдруг не знали. Президент «Нанта» Вальдемар Кита еще и ругал Коло-Муани, что тот не уважает клуб, который дал ему дорогу в жизнь, и не продлил контракт. А Коло-Муани ведь выложился до последнего, помог выиграть Кубок Франции. Раз футболист попадает и в топ лучших игроков сезона, значит, не включить его в лучшие трансферы будет преступлением. Представьте, если «Айнтрахт» его продаст за 100+ млн. Тогда кража из «Нанта» выглядит одним из лучших решений в истории спортивного менеджмента.

Маттиас Гинтер (из «Гладбаха» во «Фрайбург» свободным агентом). Вот это все офигели, когда он летом вместо «Баварии» и «Интера» уехал во «Фрайбург». Вернулся домой – был в системе клуба с 11 до 20 лет. К надежной игре в защите (спокойно чувствовал себя и в паре ЦЗ, и в тройке) приплюсовал 4 гола после включений на стандарты и бесконечные забросы в сторону Грегорича через все поле. Зачастую точные и удобные.

Маттейс де Лигт (в «Ювентуса» в «Баварию» за 67 млн евро). Можно иронизировать над волейбольными талантами Де Лигта, но это центральный защитник, идеально отвечающий ценностям «Баварии»: смелый, агрессивный, любящий играть с территориальным доминированием, готовый обрубать атаки соперника аж на чужой половине. При всей проактивности Де Лигт был вполне надежен, допускал минимум серьезных ошибок. Еще и издалека пару раз идеально зарядил.

Ксавер Шлагер (из «Вольфсбурга» в «Лейпциг» за 12 млн евро). Шикарный опорник для Бундеслиги с телом хоккеиста. В чемпионате, где за 30 секунд мяч может 8 раз перейти от одной команды к другой, он будет именно тем, кто 4 раза вернет мяч своей. И еще раз 10 выигрывает ничейные мячи на отскоках. Шлагер идеально подошел Марко Розе – они хорошо сработались уже в «Зальцбурге» несколько лет назад.

Арне Энгельс (из «Брюгге» в «Аугсбург» за 0,1 млн евро). Зимний трансфер. Вот он один из немногих в «Аугсбурге», кто готов технически-психологически-физически тянуть персональную опеку. Сразу стал ключевым исполнителем стандартов – качественно навешивает. Необычный главный навык для центрального полузащитника, да? Он и на фланге может сыграть – важно для «Аугсбурга», постоянно меняющего схемы. Точно еще сыроватый, может, на фоне более сильных одноклубников так бы не выделялся, но с учетом низкой цены и мгновенного влияния на команду оказался в топ-5.

Лучшие игроки сезона

Йозуа Киммих. Лучше всех опорников в мире продвигает мяч, а его диагонали по потенциалу легендарности могут нагнать забросы Пирло. Киммих до ЧМ шел на уровне, близком к статусу лучшего игрока мира. После ЧМ было заметно, что спад по физике в «Баварии» коснулся даже Йозуа, и главное, что всплыли старые ошибки без мяча, когда агрессивные выпады приводят не к возврату, а опасным дырам в центре. Но его системообразующая роль в позиционных атаках затмевает упомянутые пробелы. По итогам этого сезона можно точно сказать, что Киммих именно по влиянию на качество и стиль игры – главный футболист «Баварии».

Джуд Беллингем. Лидер «Дортмунда» по ударам, обводкам, пасам вразрез, рывкам с мячом, проходам с продвижением, продвигающим передачам, отборам, перехватам, заблокированным передачам, возвратам мяча, заработанным фолам. Тотальный полузащитник. Правда, еще и лидер по потерям мяча и нарушениям. Большую часть времени впечатляюще балансировал между «дает гигантский объем с удивительной вариативностью навыков» и «в некоторых эпизодах недорабатывает», но к маю выключений накопилось слишком много. Явно устал, но все равно оставил титаническое впечатление.

Рандаль Коло-Муани. Без него весенний «Айнтрахт» даже представлять страшновато. Его резкие и интеллектуальные забегания за спину – чит-код для Бундеслиги. Так еще и может спокойно проходить соперников на дриблинге. Не жадничает. Готов быть классическим завершителем внутри штрафной. Готов уходить в глубину и стягиваться на фланги. Готов реально пахать без мяча. В отличие от Нкунку, Коло-Муани еще не сформировался как железный топ-игрок. Но, во-первых, потенциал восхищает, а во-вторых, это не мешает ему уже сейчас быть одним из лучших футболистов Бундеслиги.

Кристофер Нкунку. Стал более эгоистичным в решениях (это нормально и даже правильно, учитывая трансформацию в бомбардира) и более эмоциональным (теперь может жестко напихать партнеру, больше всего достается Вернеру – вполне по делу, кстати). Его техника, лидерские качества, очевидные способности много и разнообразно забивать восхищают. Так хорош, что даже травма, из-за которой с учетом рецидива пропустил четыре месяца, не мешает быть в топ-5 лучших. Это говорит о высоком уровне Нкунку (вместе с тем говорит и о низком уровне конкуренции среди потенциально лучших игроков).

Джамал Мусиала. Для меня самый неочевидный персонаж в топ-5 – можно вспомнить и Фюллькруга, и Грифо, и Хофманна, и Фримпонга как альтернативы. Но все-таки для Мусиалы нашел больше оснований: второй после Коло-Муани по гол+пас в лиге, невероятная осенняя форма, автор чемпионского гола (и не случайного, а с великолепным ударом). Весенняя форма Джамала расстраивает, на нем спад по физике сказался гораздо заметнее, чем на Киммихе. И если осенью Мусиала издевался над крупными защитниками, будто бы становясь неуязвимым к стыкам, то весной его затягивали в болото единоборств, где не до легкости и эстетики. Сезон неровный, но все равно сильный.

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Чем вам запомнился сезон Бундеслиги? Делитесь впечатлениями в комментариях.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Dean Mouhtaropoulos, Selim Sudheimer, Frederic Scheidemann, Adam Pretty, Maja Hitij, Oliver Hardt; globallookpress.com/IMAGO/osnapix, Julian Meusel / SVEN SIMON, IMAGO/Mladen Lackovic, IMAGO/Frey-Pressebild/Deines, Ralf Ibing/firo Sportphoto, IMAGO/Jan Huebner, Jan Woitas/dpa