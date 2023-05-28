И еще кое-кто.

У «Баварии» точно не все хорошо, но на индивидуальном уровне были игроки, которые заслуживают комплиментов, пусть некоторые и не провели цельный сезон.

Джамал Мусиала – лучший в «Баварии» по гол+пас уже в 20 лет

Забил гол, принесший «Баварии» чемпионство.

Это первый гол Мусиалы при Тухеле. Первый вообще с конца февраля! Как и у всей «Баварии», финальный отрезок сезона явно получился неудачным. Но так бывает, что один гол перекрывает много всего плохого.

Да и очень хорошего было много. Особенно в первой половине сезона. Мусиала забивал и ассистировал, шел в обводки на трех-четырех соперников и интеллектуально находил пространства между линиями, почти не жадничал и хорошо вписывался в командные розыгрыши. 20-летний Джамал стал лучшим футболистом «Баварии» по гол+пас – 12+10. В плане чувства игры Мусиалу справедливо сравнивали с Мюллером, только Джамал выигрывал дополнительные очки за счет техники, работы с мячом.

После ЧМ, где обводил всех подряд, Мусиала явно сбавил. Проигрывал много стыков. Джамал всегда казался щуплым, но осенью уходил ото всех за счет координации и резкости. Весной его чаще затягивали в болото из единоборств. Очевидное проседание по физподготовке.

Но сезон все равно прорывной.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг – самый неожиданный герой

Шупо-Мотинг прорвался в основу в 10-м туре Бундеслиги, набил 10+3 за 9 оставшихся матчей перед ЧМ, и в этих матчах «Бавария» одержала 100% побед! Хотя среди соперников были, например, «Барселона» и «Интер» в ЛЧ.

Камерунец на время стал идеальным форвардом для команды Нагельсманна: одновременно и наконечник, способный стабильно забивать, и еще один игрок в подыгрыше, участвующий в комбинациях. Нагельсманн определял его позицию как «девять с половиной»: «Он не совсем классическая девятка, поскольку много предлагает себя между линиями. Скорее десятка, способная сыграть на острие. Редкий типаж, поэтому мы ценим его».

Если соперник давил прессингом, «Бавария» выходила из защиты длинными передачами на Шупо: он цеплялся за мяч и скидывал партнерам. В позиционках Шупо помогал разыграть комбинацию в опорной зоне и сразу бежал в штрафную исполнять прямые обязанности форварда.

Он ведь и в 2023-м забивал! Была серия из четырех матчей с голами. Но травмы помешали закрепить успех осеннего отрезка. И все равно больше него из «Баварии» в Бундеслиге забили только Гнабри и Мусиала, хотя Шупо наиграл минут лишь на 12 полных матчей.

Пара Де Лигт – Упамекано. Если шокированы, дайте шанс объясниться!

Де Лигт и Упамекано в достаточном количестве матчей показали, что могут быть шикарной связкой центральных защитников при территориально доминирующем стиле игры. Они могут быть теми, кто едва ли не на чужой половине поля в проактивной манере раз за разом перекусывает попытки соперника хотя бы длинным забросом выйти из обороны.

В идеале нужен третий стабилизирующий защитник – им был то Павар, то Станишич. Можно вспомнить первую игру с «ПСЖ» в 1/8-й ЛЧ (да и вторую тоже, и там Де Лигт и Упамекано шикарно справлялись, но в более аккуратной манере).

Упамекано очевидно провалил финиш сезона, и ошибки были не только с «Ман Сити». Но очевидно и то, что он прогрессировал в сравнении с сезоном-2021/22, где помутнения не давали говорить ни о какой стабильности. Сейчас сложно предугадать, какая судьба ждет Упамекано с Тухелем – резкий спад Дайо подозрительно совпал с тренерской перестановкой в «Баварии».

Возможно, Тухелю не понравится идея с двумя настолько смелыми центральными защитниками. Но Нагельсманн показал, что наработка жизнеспособна и отвечает ценностям игры «Баварии» в исключительно атакующий футбол.

Йозуа Киммих – главный игрок «Баварии»

Киммих дорос до уровня, когда его средние матчи кажутся провальными. Плашка слишком высока.

Первая половина сезона – один из сильнейших отрезков Киммиха в карьере. Главный двигатель мяча в «Баварии», в Бундеслиге, один из лучших в Европе. Его точные переводы из центра на фланг – постоянный паттерн «Баварии», чтобы разбить компактность соперника, которому приходится реагировать на доставку мяча на фланг, расширяя коридоры между защитниками.

А ведь еще есть забросы за спину, отрезающие две линии защиты соперника. И даже опция дальнего удара.

Без мяча Киммих тоже был силен. Помогала структура Нагельсманна: часто за линией мяча находились не два, а три защитника (два ЦЗ + один крайний). Киммих мог смелее идти в любимый агрессивный контрпрессинг, выдергиваться, и в случае неудачи его страховала не пара, а тройка партнеров, иногда еще и Горетцка. Тухель старается сохранить наработку, но уже случаются сбои, которые выставляют Киммиха не в лучшем свете.

Но без Йозуа никуда. Скелет «Баварии». Особенно на фоне травмы Нойера и сниженного игрового времени Мюллера.

Хорошее про других

• Было бы прекрасно, если бы можно было замиксовать Сане, Гнабри и Комана в одного игрока-трансформера и наделить его стабильностью. Пока не придумали, как это сделать, поэтому каждый по отдельности выдает короткую серию топ-матчей и впадает во временное безвестие.

• По инсайдам у Горетцки совсем туманные перспективы при Тухеле. Жаль, ведь с Нагельсманном Леон точно сработался. Регулярно радовал сочетанием атлетизма (выигранные стыки) и интеллекта (поиск свободного пространства). Матчи с «ПСЖ» – абсолютный топ-уровень.

• Интересна судьба Мазрауи. Он неплохо адаптировался осенью, но после ЧМ много пропустил из-за болезни и даже публично выступил с недовольством из-за недостатка игрового времени. При владении он приносит много пользы: то создает ширину в атаке, то эффективно смещается к центру и вскрывает пасами полуфланг. В защите не всегда надежен. Пока кажется, что не полностью раскрыл потенциал, а увиденное скорее обнадеживает.

• Дэвис развивался в роли полуфлангового спринтера. Обычно такие играют у боковой, но Нагельсманн пробовал модернизировать позицию Дэвиса, чтобы его проходы сквозь половину соперников были опаснее из-за близости к центру. Дэвис проходил, но не всегда выбирал лучшие решения.

• Вы не забыли про Нойера? В первой половине сезона он пропустил на 3,7 гола меньше ожидаемого – это 2-й результат по итогам Бундеслиги. Уже стукнуло 37 лет, неизвестно, каким вернется после перелома ноги, но Тухель на него рассчитывает.

• Кана и Салихамиджича уволили.

Фото: globallookpress.com/Teresa Kroeger, Federico Gambarini, Marius Becker