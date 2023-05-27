7 комментариев

Бывало хуже, чем против «Кельна».

Ради справедливости текст нужно начать с этой таблицы.

Пусть «Бавария» и кризисная, но она обошла «Дортмунд» по ожидаемым очкам, реальным и ожидаемым голам. Допустила меньше реальных и ожидаемых пропущенных.

Это все качественные показатели. Не стоит кидаться владением мячом, интенсивностью прессинга (PPDA), пасами в чужую штрафную, где «Бавария» тоже лидирует – это показатели стиля игры. Можно много владеть мячом, но мало создавать. Важнее, что «Бавария» создавала, забивала, допускала меньше «Дортмунда».

А теперь – к проблемам.

Это 11-я победа в Бундеслиге подряд – меньше очков, чем сейчас, не набирали

77 очков в прошлом сезоне – худший показатель за 10 сезонов. 71 очко в этом сезоне – худший показатель с Бундеслиги-2009/10, когда «Бавария» финишировала первой с 70 баллами.

По ожидаемым очкам примерно та же картина – лишь раз за 10 лет было хуже.

«Бавария» теряла очки на старте сезона, плохо начала 2023-й, постоянно спотыкалась после увольнения Нагельсманна и назначения Тухеля.

Потери на старте: ничего ужасного, качество игры оставалось стабильно высоким

Первый сбой – четыре подряд матча без побед в 4-7-х турах: 1:1 с «Гладбахом», 1:1 с «Унионом», 2:2 со «Штутгартом» и 0:1 с «Аугсбургом». Его часто вспоминали сразу после увольнения Нагельсманна: «Смотрите, уже осенью были проблемы».

Именно с качеством игры ничего страшного не происходило. У «Гладбаха» так вообще матч жизни провел Ян Зоммер, установивший исторический рекорд Бундеслиги по сэйвам (19 за один матч). По-настоящему плохой выдалась только игра с «Аугсбургом».

До этой серии «Бавария» блистательно начала сезон, почти не допуская моментов у своих ворот и разрывая всех в атаке без жестких привязок к позиции. После серии «Бавария» вернулась к стабильным победам с наконечником в виде Эрика-Максима Шупо-Мотинга, который еще и сверкал в подыгрыше. Да и как таковой серии без побед не было – неудачи в Бундеслиге разбавлялись победами в группе ЛЧ. Над «Барселоной» и «Интером», между прочим. Без учета названных четырех матчей «Бавария» лишь однажды не победила в первой части сезона – 2:2 с «Дортмундом».

Что могло быть лучше?

Эксперимент без девятки в первых матчах сезона работал шикарно, но затем все-таки возникли проблемы (матчи с «Унионом» и «Штутгартом», реализация против «Гладбаха»). Мане тяжело адаптировался. «Бавария» находила моменты даже против автобусов, но завершение порой пугало. Явление Шупо-Мотинга решило проблему.

Не всегда срабатывал прессинг. Тут тоже были проблемы с адаптацией Мане, которым криками и движениями рук управлял Мюллер. Зато из-под чужого прессинга «Бавария» выходила великолепно. Особенно при Шупо-Мотинге, который подарил опцию длинных забросов.

Команда плохо выглядела в позиционной защите. Актуально для игр со «Штутгартом» и «Дортмундом» – в обоих случаях «Бавария» упустила победу в дополнительное время.

Это не критично для первой половины сезона. Да и к паузе на ЧМ «Бавария» закрепилась на первом месте с 4 очками отрыва от «Фрайбурга». Мусиала сиял. В центре защиты сыгрались Упамекано и Де Лигт. Нойер тащил больше ожидаемого. Киммих проводил один из сильнейших отрезков в «Баварии» (а сильных отрезков у него было много). Сане перезагрузился и забивал дальними ударами. Выпадали только Коман и Мюллер, но их спад можно было рационально объяснить травмами.

Потери после ЧМ: медлительность и спад по физике

«Бавария» начала 2023-й с трех ничьих 1:1 подряд: с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом». Ни в одном из этих матчей «Бавария» не была хороша все 90 минут. C «Лейпцигом» – абсолютно равная игра почти без моментов (пропустили, когда «РБ» надавил сильнее обычного), с «Кельном» – плохой первый тайм (проигрывали 0:1), с «Айнтрахтом» – плохой второй тайм (дали сравнять после 1:0 и не организовали финальный штурм).

Этот спад явно серьезнее осеннего. «Бавария» все еще допускала мало моментов у своих ворот (ни в одном из трех матчей соперник не набил даже 1 xG), но меньше создавала у чужих. Позиционные атаки часто напоминали безопасный перекат, число быстрых выпадов уменьшилось. Команда явно просела физически.

Киммих ругал настрой и уровень самоотдачи, злился, что «Бавария» часто пропускает со стандартов. Нагельсманн говорил о медлительности в розыгрышах и движении, из-за чего «Баварии» сложно против глубоко обороняющихся команд. А Салихамиджич… Вот он обходился без самокритики, зато назвал Гнабри дилетантом за посещение недели моды в Париже между матчами.

В следующих 10 играх во всех турнирах «Бавария» 8 раз победила и дважды проиграла – после этого Нагельсманна уволили. Поражения: 2:3 против «Гладбаха» с 80 минутами в меньшинстве (удивило, как смело отрезками играла «Бавария» с 10 футболистами) и 1:2 против «Байера». Это главное тренерское поражение Нагельсманна в сезоне – «Байер» выглядел убедительнее и первым номером, и в открытом футболе, и автобусом.

Среди 8 побед: абсолютно заслуженный проход «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ и разгром по делу «Униона» (3:0), тогда главного догоняющего. Шупо-Мотинг продолжал забивать, Коман очнулся, Киммих и Горетцка разыгрались.

Но Нагельсманна уволили после «Байера». Можно сколько угодно рисовать теории заговора про сливы информации о клубе жены Юлиана в Bild до проблем в раздевалке, но Кан и Салихамиджич говорили только о недовольстве результатами: 5 побед в 10 матчах после Нового года и то самое осеннее проседание.

Кризис на старте 2023-го правда был. Пусть и недолгий, но «Бавария» упустила 6 очков. Потом еще 6 в матчах с «Байером» и «Гладбахом». Добавьте потери очков осенью (да, качество игры не пугало, но очками это не окупишь) – и вот «Дортмунд» уже лидирует с 1 баллом впереди. Правда, в Лиге чемпионов все замечательно, в Кубке ждут четвертьфинал, качество игры на дистанции скорее радует. И все-таки Кан и Салихамиджич решились уволить Нагельсманна и назначить Тухеля.

Наступил худший отрезок сезона.

Потери при Тухеле: физика стала еще хуже, сырая атака, принятие кризиса

У нас был отдельный текст про сложный старт «Баварии» Тухеля. Вот главное:

• Кризис в «Баварии» – не нагнетание, а официальная позиция клуба. Негативную динамику фиксировали Кан, Салихамиджич, президент Хайнер, Тухель, Мюллер и другие игроки. «Мы разваливаемся». «Мы недостаточно выкладываемся на поле». «Сейчас «Бавария» не в состоянии играть как надо».

• Тухель стартовал с активной критики игроков. Досталось Упамекано, Мане, Мусиале, Мюллеру, Горетцке. Ни один после критики не заиграл принципиально лучше.

• Сырая атака. В первых матчах при Тухеле команда плохо наполняла штрафную, хотя много навешивала. При этом Мюллер – теневая угроза при любом кроссе – мог остаться в запасе. Спуски Шупо-Мотинга были глубже, чем при Нагельсманне – он слишком заигрывался в подыгрыше и не успевал включиться в штрафную.

• Психологическая яма, плохое завершение, слабая физическая форма – это тоже «Бавария» на финише сезона. И это тоже критика, исходящая изнутри клуба. Обо всем говорил Тухель: «Мы недостаточно сосредоточены»; «В завершении нам не хватает решимости и здорового эгоизма. Все дело в плохом принятии решений»; «Мы выглядим измотанными, играем в полудреме. Команда выступает так, будто провела уже 70 матчей за сезон».

Именно в Бундеслиге были два очень похожих поражения «Майнцу» и «Лейпцигу»: «Бавария» останавливалась при 1:0 и налетала на 1:3, а во время камбэков соперников так терялась, что даже не била по воротам. И 1:1 с «Хоффенхаймом», напомнивший ничьи на старте 2023-го: тоже почти ничего не дали создать сопернику, но сами безопасно катали матч практически без опасных подходов.

***

Итого: осенью «Бавария» точно была лучшей в Германии – впечатление слегка подпортил отрезок из четырех матчей, где команда пусть и не играла плохо, но стабильно теряла очки. Старт 2023-го – первый отчетливый спад с медлительностью в атаке и проседанием по физике. Финальный отрезок с Тухелем после увольнения Нагельсманна – худшее время «Баварии» в сезоне. И результативно (вылеты из ЛЧ, из Кубка Германии, потери очков в Бундеслиге), и по качеству футбола. Опять всплыли медлительность и плохая физическая форма. Пожалуй, еще в более пугающем виде, чем на старте 2023-го. Некоторые игроки совсем расклеились после тренерской перестановки – например, Упамекано и Горетцка.

Сезон складывался непросто, но при Нагельсманне не было ощущения катастрофы. Без победы в Бундеслиге можно было бы сказать, что катастрофа случилась.

Составом, набранным под Нагельсманна, теперь руководит другой тренер, игроки недовольны, что их выставляют главными виновниками провалов, а болельщики развернулись против Кана и Салихамиджича, которых уже уволили.

Все очень сложно.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Dean Mouhtaropoulos, Alexander Hassenstein, Alex Grimm