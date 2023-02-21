Коло-Муани разрывает Бундеслигу. Откройте этот текст быстрее, чем Рандаль открывается за спины защитникам

Артем Денисов – о том, кого сложно обогнать.

Рандаль Коло-Муани – тот самый форвард-джокер сборной Франции. Это после его удара в финале ЧМ на 123-й минуте Эмилиано Мартинес сделал самый важный сэйв турнира.

После финала 24-летний парень, конечно, сильно переживал: «Я буду думать об упущенной возможности всю оставшуюся жизнь. Это невозможно забыть. Но нужно продолжать играть. Каждый нападающий упускал шансы. Нельзя опускать руки».

Он не расклеился. После ЧМ за «Айнтрахт» у Рандаля 7+2 за 7 игр. В Бундеслиге-2022/23 он набрал 10+10 в 20 матчах – лучший ассистент чемпионата и лучший вообще по результативности. А еще были два победных гола в групповом этапе ЛЧ – в пятом туре против «Марселя» (2:1) и в шестом против «Спортинга» (2:1). Именно Коло-Муани вытащил команду в плей-офф.

Мы уже восхищались его судьбой: он сложно адаптировался к резкому росту (вымахал до 187 см), страдал из-за травм, в 17 не мог найти профессиональный клуб и думал бросить футбол.

Теперь поговорим про его игровое развитие. Январский мяч в ворота «Баварии» – лучшая иллюстрация, если нужно было бы одним голом охарактеризовать форварда. Атака в два человека, антилопный спринт, легкий дриблинг, точный удар.

Вообще-то Коло-Муани сверкал уже в «Нанте». Это команда, в которой часто атаковали всего три игрока

Любой взрыв результативности можно принизить тезисом в духе «да просто стрельнул, это игрок одного сезона». Коло-Муани уже побил сезонный рекорд по гол+пас, но в «Нанте» тоже стабильно приносил результат, пусть и без невероятных цифр: 10+4 в Лиге 1-2020/21 и 12+4 в 2021/22.

«Нант» – отличная школа для контратакующих игроков атаки. Отличная, но жестокая. Их структура выглядела так: 11 игроков защищаются, тройка нападающих атакует.

Вот они слева направо: нигериец Мойзес Саймон, Коло-Муани и француз Людовик Блас. Их прорывы напоминали мантру Десмонда Досса в фильме «По соображениям совести». Как герой Эндрю Гарфилда повторял: «Боже, дай мне спасти еще одного», так Коло-Муани, Саймон и Блас отправлялись в очередной забег к чужим воротам, встречая на пути сначала одного соперника, потом еще одного, потом еще одного. Часто спотыкались, но продолжали пытаться.

И если Досс творил подвиги в одиночку, то у «Нанта» хотя бы был боевой юнит. Блас в дополнение к обводкам вырезал элегантный вскрывающий пас за спины защитникам на Коло-Муани, Саймон мог на скорости подать или прострелить, сам Коло-Муани охотно подыгрывал партнерам. Его позиция центрфорварда была условной: тройка постоянно взаимозаменялась, лишь бы протащить мяч к чужим воротам.

Коло-Муани с усмешкой говорил, что стиль «Нанта» требует невероятной интенсивности: «Я так много ускоряюсь, так глубоко отхожу, что после спринта мне не хватает ясности перед воротами. Даже порой последний пас смазываю».

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре понимал, что для нападающих в такой системе нужен уникальный симбиоз работоспособности и таланта. И восхищался Коло-Муани: «Он футболист и атлет. Скорость, ведение единоборств, рывки с мячом, техника владения – все на высшем уровне. Позиционно универсален, выглядит органично и на острие, и ближе к флангу. Он щедр, прекрасно играет на команду.

Хочу заметить вот что еще: когда весной 2022-го Рандаль уже подписал предварительный контракт с «Айнтрахтом», он мог бы расслабиться, не рисковать здоровьем в стыках. Вместо этого продолжил давать максимум».

«Айнтрахт» – отличный выбор. Все еще много контратак и новое атакующее трио

Да, «Айнтрахт» заранее договорился с Коло-Муани – о его летнем переходе в статусе свободного агента известили еще 4 марта 2022-го. Соглашался на «Франкфурт», даже не зная, что клуб выиграет Лигу Европы и так завоюет путевку в Лигу чемпионов.

Команда меняет режимы, но в первую очередь опасна в контратакующем стиле, в переходных фазах, как и «Нант». В 3-4-2-1 Коло-Муани снова оказался в атакующей тройке. Теперь его напарники – Марио Гетце и Йеспер Линдстрем. Позиционная взаимозаменяемость остается, но новые партнеры отличаются навыками.

Линдстрем (7+2 по гол+пас в Бундеслиге) – мастер открываний за спины и скоростного дриблинга. Гетце не так заточен под последний пас и тем более завершение, в быстрых атаках он связывает Коло-Муани и Линдстрема с остальной командой. Посредник.

Тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер классно фиксирует становление Коло-Муани. На вопрос о первых впечатлениях назвал две особенности: скорость и послушание в выполнении игровых задач. После ЧМ признавался, что Рандаль стал психологически увереннее, вовлеченнее в жизнь команды. «Теперь у него не всегда одно лицо», – замечал Гласнер. Не стесняется иногда ругать – допустим, говорил, что они с Линдстремом должны лучше понимать, когда один отскакивает в недодачу, а другой открывается за спины.

Пока во «Франкфурте» Коло-Муани восхитительно стабилен. Контратакующие звезды порой исчезают в стилистически неприятных матчах. Например, если соперник сам играет вторым номером и закрывается в штрафной. Или не дает разбегаться тактическими фолами. У Линдстрема при таком сценарии возникают проблемы. Коло-Муани не теряется.

Даже в дебютной игре в Бундеслиге, выйдя в перерыве при 0:5 против «Баварии», Рандаль шел в прессинг и однажды подкараулил ошибку Нойера.

В январе против «Фрайбурга» (1:1), который постоянно сбивал «Айнтрахт» агрессивными стыками и вообще не давал заходить в штрафную, Коло-Муани идеально воспользовался единственным моментом.

Это не игрок, который делает хет-трик, а потом молчит три-четыре матча. У него всего 5 игр в Бундеслиге без голов и ассистов. Стабильность, а не единичные вспышки.

Коло-Муани уже обзавелся серьезным поклонником – легендарный Лотар Маттеус в эфирах Sky регулярно восхищается Рандалем: «Я в восторге от Коло-Муани, от его смелости на поле, скоростного футбола, уверенности в действиях. Хороший дриблинг, хорошие удары, хороший последний пас. Один из лучших игроков чемпионата Германии».

Игровой портрет Коло-Муани. Здесь скорость, дриблинг, открывания за спину, рывки и ассисты

Теперь детальнее о том, почему Коло-Муани бескомпромиссно опасен в контратакующей модели. Спойлер: Маттеус лаконично и очень четко все описал.

Примеры возьмем из одного матча с «Байером» – логично показать богатство его инструментария конкретной игрой. Все, о чем пойдет речь, можно увидеть в исполнении Коло-Муани в рамках одного матча.

Икс-фактор успеха – открывания за спину. У Рандаля выдающееся сочетание интеллекта и физики. Интеллект проявляется в тайминге рывков, он отлично выбирает момент для старта; физика – в ускорении, с которым сложно совладать любому центральному защитнику.

Или вот – внимание на первые секунды видео.

Другой важный навык – дриблинг. Коло-Муани занимает 5-е место по попыткам обводок в Бундеслиге (81). Всего 32 успешных обводки и 7-я позиция. Показатель успешности в 39,5% статистически не восхищает, но по целесообразности обводок и визуальной эффективности вопросов нет.

Как и в «Нанте», Рандаль пробует разный дриблинг: при свободе за спиной защитника пробрасывает мяч и летит в спринт на длиннющих ногах, на ограниченном пространстве либо элегантно путает переступами и врубает технику, либо пробует тараном проскользнуть между защитниками.

Дриблинг связан с мобильным передвижением по чужой половине поля и смещениями из центра на фланги, где Коло-Муани предлагает себя под пас и тащит мяч ближе к штрафной на рывках. По продвигающим рывкам с мячом, по рывкам в чужую треть поля, по рывкам в штрафную Коло-Муани один из лучших форвардов топ-5 лиг.

Так он не просто создает моменты себе, но и ассистирует партнерам. Прострелом с фланга, например. Или изящным разрезающим пасом на Линдстрема – это важный элемент их химии.

Сам Коло-Муани проговаривал очевидные, но стоящие мысли: «Я обожаю чувство, когда после моего паса забивает партнер. Конечно, я предпочитаю забивать сам. Но как-то странно бить самому, если видишь партнера в лучшей позиции».

Ассистентский дар Коло-Муани все-таки не стоит чересчур возносить: да, он лучший ассистент Бундеслиги, но ожидаемых ассистов всего 3,4. Разница в 6,6 между реальными и ожидаемыми голевыми передачами – самая внушительная в топ-5 лигах. Это значит, что после пасов Коло-Муани игроки «Айнтрахта» аномально хороши в реализации.

Рандаль угрожает не только в быстрых выпадах. В наполненной штрафной может быть опасен как классический таргетмен. Он не уничтожает атлетизмом, зато благодаря резкости, координации, чтению траектории передачи отлично предлагает себя под навесы. И рост под 190 см явно полезен.

Структурный компонент – помощь в прессинге. Коло-Муани и в оборонительной фазе очень старателен, вообще не выключается, инициирует давление. Тут весь «Айнтрахт» хорош: у команды 170 высоких возвратов мяча (4-е место в Бундеслиге) и 6 голов после них (1-е место).

Что еще нужно освоить Коло-Муани? Комбуаре говорил, что Рандаль должен прогрессировать в игре спиной к чужим воротам. Цепляться за верховые мячи после длинных забросов, чтобы помогать команде проходить высокий прессинг. Ставить корпус.

Проблема в том, что у Коло-Муани тело кенийского марафонца: длинноногий и худой. С набором массы потеряет легкость.

Он уже сейчас выглядит цельным игроком, которому нужно закрепить высокое качество на длинной дистанции и прогрессировать в уже имеющихся навыках. Лучше оценивать эпизоды для дриблинга, лучше предлагать себя под прострелы/навесы. В открываниях за спину, например, он уже сейчас один из лучших в мире.

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Топ-клубы уже изучают кандидатуру Коло-Муани. Слухи связывают его с «Баварией», «Ман Юнайтед», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом». Немецкие медиа настаивают именно на «Баварии». Источники в «Айнтрахте» сообщают, что за него будут просить 100 млн евро. Действующий контракт – до лета 2027-го. Ситуация на трансферном рынке такова, что любой результативный форвард востребован. Коло-Муани еще и ассистирует, трудится без мяча, играет по всему периметру атаки.

Единственное, но очень важное опасение – зависимость Рандаля от контратакующей модели. Все-таки его лучшие качества блестят при свободном пространстве за спинами соперника.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann