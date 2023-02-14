Шупо-Мотинг – основной форвард «Баварии». Он покоряет Бундеслигу старыми добрыми стеночками
Артем Денисов аккуратно восхищается.
Эрик-Максим Шупо-Мотинг – основной форвард «Баварии» перед плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Еще летом 2022-го это звучало бы странновато, а немецкие медиа писали, что 33-летний камерунец вот-вот уедет в Катар на заработки.
Первые два года в «Баварии» Шупо был приемлемой подменой Роберта Левандовского, который почти не нуждался в бэкапе. Шупо-Мотинг прекрасно свыкся с амплуа запасного – в «Баварии» всегда подчеркивали его веселый характер и положительное влияние на атмосферу. То же самое он делал и в «ПСЖ» – профессиональный игрок ротации.
Вдруг оказалось, что Шупо – не только приятный человек, но и хороший футболист. Настолько хороший, что в отсутствии других девяток вполне заслуженно рассчитывает на место в основе. И вуаля: 7+2 за 14 игр в Бундеслиге, 3+2 в 3 матчах Кубка Германии и 3 мяча в 4 турах Лиги чемпионов.
Почему он так хорош?
Главная сила Шупо-Мотинга – подыгрыш. Он абсолютно командный игрок
Нагельсманн любопытно описывал позицию Шупо: «Он не совсем классическая девятка, поскольку много предлагает себя между линиями. Скорее десятка, способная сыграть на острие. Редкий типаж, поэтому мы ценим его».
Любовь Нагельсманна к форвардам, умеющим и любящим играть на команду, известна давно. В «Хоффенхайме» таким был Сандро Вагнер, в «Лейпциге» – Юссуф Поульсен. Большие нападающие выступали в роли умных столбов: они скидывали мячи партнерам после забросов из глубины, когда команда при выходе из защиты сталкивалась с прессингом. Их навык был актуален и на стандартах, и при кроссах – можно ведь не только бить, но и ассистировать, сбрасывая мяч на ударную точку.
Бенефис Шупо как умного столба в этом сезоне – второй матч с «Барселоной» (3:0) в группе ЛЧ. В первой игре Шупо не было, и «Барселона» раcплющивала короткие розыгрыши «Баварии» от ворот. Во второй игре с Шупо «Бавария» раз за разом проходила прессинг длинными передачами: Эрик-Максим дергался вниз, предлагал себя, принимал мяч и быстро скидывал партнеру. Так было в первой голевой атаке.
Весомый бонус Шупо-Мотинга в сравнении с Поульсеном и Вагнером – резкость и чувство тайминга для спусков в глубину. Он не просто ждет заброса и готовится к верховому единоборству, а действует на опережение и играет в касание. Проще и эффективнее.
«Такова моя работа: цепляться за мячи и инициировать атаки», – говорил Шупо осенью 2022-го.
Разумеется, подыгрыш Шупо не исчерпывается помощью при выходе из обороны. Перед штрафной соперника он даже визуально ярче. Камерунец обзавелся фишкой – игра в стенку. Может, звучит без вау-эффекта, но это надо видеть.
Здесь ассистирует Лерою Сане – идеальный темповый пас внешней стороной стопы.
Тут стенка с Джамалом Мусиалой. Оцените: Шупо не играет сразу в касание, а собирает четверых игроков «Майнца» вокруг, перед самим пасом наклоняет вперед корпус, чтобы выждать максимально возможную паузу – все для того, чтобы игроки «Майнца» полностью его окружили, а Мусиала бил без потенциального блока.
Шупо замечательно читает движения партнеров, именно поэтому вроде бы банальные стенки стали супероружием «Баварии».
Конечно, камерунец грамотно подыгрывает не в 100% случаев. Его желание создать для партнера идеальные условия иногда заканчивается тем, что Шупо просто закапывается с мячом, пытаясь переключить всех соперников на себя. Его окружают так, что выбраться нет шансов ни у Шупо, ни у мяча.
Другой спорный нюанс – излишняя тяга Шупо к подыгрышу. Иногда он безосновательно уходит от штрафной куда-то вглубь. Так «Бавария» вроде бы получает игрока в стадии развития, но никого нет на острие.
Сложно сказать, было бы командному нападающему место в основе, если бы не голы.
Шупо-Мотинг и забивает много! Тоже благодаря стенкам
Шупо-Мотинг хорошо движется в гонке бомбардиров Бундеслиги: забил 7 мячей (больше только у 9 игроков), хотя сыграл меньше 50% минут от общего времени и впервые попал в старт лишь в 10-м туре.
Есть соблазн сравнивать камерунца с Робертом Левандовским. Много шуток (точно шуток?), что Шупо-Мотинг уже заменил поляка: забивает очень много, так еще и лучше подыгрывает. Усиление!
Поэтому важно проговорить: Левандовски, конечно, сильнее как конвейер голов. В последние сезоны, вероятно, сильнее любой другой чистой девятки. На длиннющей дистанции он колотил больше всех не только в абсолютных значениях, но и в показателях вроде минут на гол. И с бешеной вовлеченностью, постоянно лидировал по ударам и касаниям в чужой штрафной. Поиск ударной позиции – один из главных навыков Роберта.
Все это заметно и по последнему сезону Левандовского в «Баварии», первому и единственному году Роберта с Нагельсманном. Не восхищала только реализация, что случается редко, но все-таки бывает (в сезоне-2018/19 было гораздо хуже).
У Шупо-Мотинга, наоборот, сезон-2022/23 прорывной не только по результативности, но и по качеству реализации. В среднем по карьере Шупо забивал чуть меньше, чем ожидалось. В этом сезоне лучше Шупо моменты реализуют лишь четыре игрока Бундеслиги (Нкунку, Мусиала, Хофманн из «Гладбаха» и Беккер из «Униона»).
Как же Шупо забивает? Стенки!
С Гнабри.
С Команом.
Характерен и дубль против «Герты». Оба гола с отскоков, один – просто подкат, другой – корявый удар в падении. «Баварии» подобных мячей порой сильно не хватает против автобусов. Хорошо, когда центрфорвард и так пополняет число голов.
Чего не хватает? Естественно, голов головой. Возможно, Шупо просто нуждался в хорошем поставщике навесов, и тут внезапно ворвался Жоау Канселу, который уже дал ассист на Шупо в 1/8-й Кубка Германии (забил не головой, но после подачи). Левандовскому, например, много кроссов обеспечивал Коман, который в этом сезоне их делает хуже.
Еще недостает общего ударного объема. Для форварда территориального гегемона вроде «Баварии» Шупо не так уж много бьет и касается мяча в штрафной. Ему тяжело выигрывать борьбу при простреле из статики. На этом фоне работающие стенки выглядят еще заметнее, когда Шупо атакует на скорости. Без нее он теряет остроту. Защитники подъедают.
Здесь можно поставить на матч «Бавария» – «ПСЖ». Коэффициент на победу «Баварии» больше 2,5
Шупо-Мотинг в основе – это вообще может быть долгосрочно?
Шупо ворвался в идеальный момент: до матча с «Фрайбургом», когда впервые вышел в основе в Бундеслиге-2022/23, «Бавария» победила лишь однажды за 6 игр чемпионата. На этой дистанции Мане, Гнабри и Мюллер, выходившие на острие в разных играх, забили лишь 2 гола (Мане свой забил в матче, где уже сместился на привычный левый фланг). При этом никакой катастрофы, которую рисовали некоторые фанаты «Баварии», не было. Команда стабильно создавала моменты, играла в хороший атакующий футбол. Не выдающийся, но хороший. Не зря в Лиге чемпионов все было замечательно.
С камерунцем качество футбола еще улучшилось, а результаты восхищали: 7 матчей в Бундеслиге до ЧМ – 7 побед. А ведь еще 2 из 2 в ЛЧ с «Интером» и «Барсой».
Форвард, который в среднем забивает 3 гола за 4 игры, еще и подыгрывает партнерам, еще и помогает выходить из обороны, нигде не затеряется. Даже в «Баварии». Отрезок перед ЧМ – нечто невероятное. Едва ли хоть кто-то ожидал, что Эрик-Максим даже в пиковой форме способен забивать 3 гола за 4 игры.
Но в конце марта Шупо исполнится 34 года. Это игрок, который никогда не колотил больше 10 голов за чемпионат (столько было в «Майнце»-2011/12 и 2012/13). Вряд ли боссы «Баварии» всерьез рассчитывают, что он сохранит голевой темп на ближайшие пару сезонов. По-настоящему тащил на дистанции 15 матчей – красавчик. Продержится до конца сезона или еще отметится в ЛЧ – герой. Он уже превзошел любые ожидания.
Камерунец отбивается от любых вопросов насчет тайны неожиданного прогресса. Талдычит лишь о тренировках: «Я не делал ничего особенного, никак не менял подход к делу. Просто продолжал хорошо тренироваться и ждать возможности, вот и все. Счастлив быть частью «Баварии» и получать так много минут».
Или: «Никаких секретов нет. Я выкладываюсь по полной на каждой тренировке. Рад, что во время матчей все тоже получается. Я верю в себя и верю в партнеров, вот почему все так хорошо».
Мусиала подмечал, что Шупо-Мотинг обрел полезную самоуверенность. Нагельсманн несколько раз выделял физическую форму: и сам форвард спрогрессировал в этом компоненте, и постоянная игровая практика принесла пользу.
Сейчас «Бавария» занята переговорами с Шупо по продлению контракта. Нагельсманн публично признается, что хотел бы и в будущем видеть Эрика-Максима в составе, спортивный директор Хасан Салихамиджич говорит об «очень хороших переговорах». Почти нет сомнений, что увидим Шупо в «Баварии» и в следующем сезоне.
По текущему соглашению он получает 3,5 млн евро, меньше только у запасного кипера Ульрайха, запасного правого защитника Станишича и Буна Сарра, который в следующий раз сыграет за «Баварию» только в случае апокалипсиса. Шупо явно будет зарабатывать больше, но не настолько, чтобы финансам «Баварии» стало больнее.
Единственный нюанс – даже не по зарплате, а по игровому будущему в клубе – амбиции Шупо. Под Харри Кейном, Маркусом Тюрамом или Рандалем Коло-Муани он вряд ли захочет сидеть так плотно, как под Левандовским. Имеет моральное самореализаторское право. На другой чаше весов – образцовая лояльность и статус идеального игрока ротации с положительным влиянием на командную атмосферу. При такой конфигурации токсичным персонажем он точно не станет.
Пока за Шупо можно спокойно радоваться: обычный ролевик, который наслаждался (но не прохлаждался!) в статусе игрока ротации топ-клуба, превратился в одного из лучших бомбардиров Бундеслиги. Даже если ненадолго – ну и ладно. Приятно наблюдать за его историей успеха.
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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Matthias Hangst, Adam Pretty ; REUTERS/Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/IMAGO/Frey-Pressebild/Deines
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