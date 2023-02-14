Шупо-Мотинг – основной форвард «Баварии». Он покоряет Бундеслигу старыми добрыми стеночками

Артем Денисов аккуратно восхищается.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг – основной форвард «Баварии» перед плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Еще летом 2022-го это звучало бы странновато, а немецкие медиа писали, что 33-летний камерунец вот-вот уедет в Катар на заработки.

Первые два года в «Баварии» Шупо был приемлемой подменой Роберта Левандовского, который почти не нуждался в бэкапе. Шупо-Мотинг прекрасно свыкся с амплуа запасного – в «Баварии» всегда подчеркивали его веселый характер и положительное влияние на атмосферу. То же самое он делал и в «ПСЖ» – профессиональный игрок ротации.

Вдруг оказалось, что Шупо – не только приятный человек, но и хороший футболист. Настолько хороший, что в отсутствии других девяток вполне заслуженно рассчитывает на место в основе. И вуаля: 7+2 за 14 игр в Бундеслиге, 3+2 в 3 матчах Кубка Германии и 3 мяча в 4 турах Лиги чемпионов.

Почему он так хорош?

Главная сила Шупо-Мотинга – подыгрыш. Он абсолютно командный игрок

Нагельсманн любопытно описывал позицию Шупо: «Он не совсем классическая девятка, поскольку много предлагает себя между линиями. Скорее десятка, способная сыграть на острие. Редкий типаж, поэтому мы ценим его».

Любовь Нагельсманна к форвардам, умеющим и любящим играть на команду, известна давно. В «Хоффенхайме» таким был Сандро Вагнер, в «Лейпциге» – Юссуф Поульсен. Большие нападающие выступали в роли умных столбов: они скидывали мячи партнерам после забросов из глубины, когда команда при выходе из защиты сталкивалась с прессингом. Их навык был актуален и на стандартах, и при кроссах – можно ведь не только бить, но и ассистировать, сбрасывая мяч на ударную точку.

Бенефис Шупо как умного столба в этом сезоне – второй матч с «Барселоной» (3:0) в группе ЛЧ. В первой игре Шупо не было, и «Барселона» раcплющивала короткие розыгрыши «Баварии» от ворот. Во второй игре с Шупо «Бавария» раз за разом проходила прессинг длинными передачами: Эрик-Максим дергался вниз, предлагал себя, принимал мяч и быстро скидывал партнеру. Так было в первой голевой атаке.

Весомый бонус Шупо-Мотинга в сравнении с Поульсеном и Вагнером – резкость и чувство тайминга для спусков в глубину. Он не просто ждет заброса и готовится к верховому единоборству, а действует на опережение и играет в касание. Проще и эффективнее.

«Такова моя работа: цепляться за мячи и инициировать атаки», – говорил Шупо осенью 2022-го.

Разумеется, подыгрыш Шупо не исчерпывается помощью при выходе из обороны. Перед штрафной соперника он даже визуально ярче. Камерунец обзавелся фишкой – игра в стенку. Может, звучит без вау-эффекта, но это надо видеть.

Здесь ассистирует Лерою Сане – идеальный темповый пас внешней стороной стопы.

Тут стенка с Джамалом Мусиалой. Оцените: Шупо не играет сразу в касание, а собирает четверых игроков «Майнца» вокруг, перед самим пасом наклоняет вперед корпус, чтобы выждать максимально возможную паузу – все для того, чтобы игроки «Майнца» полностью его окружили, а Мусиала бил без потенциального блока.

Шупо замечательно читает движения партнеров, именно поэтому вроде бы банальные стенки стали супероружием «Баварии».

Конечно, камерунец грамотно подыгрывает не в 100% случаев. Его желание создать для партнера идеальные условия иногда заканчивается тем, что Шупо просто закапывается с мячом, пытаясь переключить всех соперников на себя. Его окружают так, что выбраться нет шансов ни у Шупо, ни у мяча.

Другой спорный нюанс – излишняя тяга Шупо к подыгрышу. Иногда он безосновательно уходит от штрафной куда-то вглубь. Так «Бавария» вроде бы получает игрока в стадии развития, но никого нет на острие.

Сложно сказать, было бы командному нападающему место в основе, если бы не голы.

Шупо-Мотинг и забивает много! Тоже благодаря стенкам

Шупо-Мотинг хорошо движется в гонке бомбардиров Бундеслиги: забил 7 мячей (больше только у 9 игроков), хотя сыграл меньше 50% минут от общего времени и впервые попал в старт лишь в 10-м туре.

Есть соблазн сравнивать камерунца с Робертом Левандовским. Много шуток (точно шуток?), что Шупо-Мотинг уже заменил поляка: забивает очень много, так еще и лучше подыгрывает. Усиление!

Поэтому важно проговорить: Левандовски, конечно, сильнее как конвейер голов. В последние сезоны, вероятно, сильнее любой другой чистой девятки. На длиннющей дистанции он колотил больше всех не только в абсолютных значениях, но и в показателях вроде минут на гол. И с бешеной вовлеченностью, постоянно лидировал по ударам и касаниям в чужой штрафной. Поиск ударной позиции – один из главных навыков Роберта.

Все это заметно и по последнему сезону Левандовского в «Баварии», первому и единственному году Роберта с Нагельсманном. Не восхищала только реализация, что случается редко, но все-таки бывает (в сезоне-2018/19 было гораздо хуже).

У Шупо-Мотинга, наоборот, сезон-2022/23 прорывной не только по результативности, но и по качеству реализации. В среднем по карьере Шупо забивал чуть меньше, чем ожидалось. В этом сезоне лучше Шупо моменты реализуют лишь четыре игрока Бундеслиги (Нкунку, Мусиала, Хофманн из «Гладбаха» и Беккер из «Униона»).

Как же Шупо забивает? Стенки!

С Гнабри.

С Команом.

Характерен и дубль против «Герты». Оба гола с отскоков, один – просто подкат, другой – корявый удар в падении. «Баварии» подобных мячей порой сильно не хватает против автобусов. Хорошо, когда центрфорвард и так пополняет число голов.

Чего не хватает? Естественно, голов головой. Возможно, Шупо просто нуждался в хорошем поставщике навесов, и тут внезапно ворвался Жоау Канселу, который уже дал ассист на Шупо в 1/8-й Кубка Германии (забил не головой, но после подачи). Левандовскому, например, много кроссов обеспечивал Коман, который в этом сезоне их делает хуже.

Еще недостает общего ударного объема. Для форварда территориального гегемона вроде «Баварии» Шупо не так уж много бьет и касается мяча в штрафной. Ему тяжело выигрывать борьбу при простреле из статики. На этом фоне работающие стенки выглядят еще заметнее, когда Шупо атакует на скорости. Без нее он теряет остроту. Защитники подъедают.

Шупо-Мотинг в основе – это вообще может быть долгосрочно?

Шупо ворвался в идеальный момент: до матча с «Фрайбургом», когда впервые вышел в основе в Бундеслиге-2022/23, «Бавария» победила лишь однажды за 6 игр чемпионата. На этой дистанции Мане, Гнабри и Мюллер, выходившие на острие в разных играх, забили лишь 2 гола (Мане свой забил в матче, где уже сместился на привычный левый фланг). При этом никакой катастрофы, которую рисовали некоторые фанаты «Баварии», не было. Команда стабильно создавала моменты, играла в хороший атакующий футбол. Не выдающийся, но хороший. Не зря в Лиге чемпионов все было замечательно.

С камерунцем качество футбола еще улучшилось, а результаты восхищали: 7 матчей в Бундеслиге до ЧМ – 7 побед. А ведь еще 2 из 2 в ЛЧ с «Интером» и «Барсой».

Форвард, который в среднем забивает 3 гола за 4 игры, еще и подыгрывает партнерам, еще и помогает выходить из обороны, нигде не затеряется. Даже в «Баварии». Отрезок перед ЧМ – нечто невероятное. Едва ли хоть кто-то ожидал, что Эрик-Максим даже в пиковой форме способен забивать 3 гола за 4 игры.

Но в конце марта Шупо исполнится 34 года. Это игрок, который никогда не колотил больше 10 голов за чемпионат (столько было в «Майнце»-2011/12 и 2012/13). Вряд ли боссы «Баварии» всерьез рассчитывают, что он сохранит голевой темп на ближайшие пару сезонов. По-настоящему тащил на дистанции 15 матчей – красавчик. Продержится до конца сезона или еще отметится в ЛЧ – герой. Он уже превзошел любые ожидания.

Камерунец отбивается от любых вопросов насчет тайны неожиданного прогресса. Талдычит лишь о тренировках: «Я не делал ничего особенного, никак не менял подход к делу. Просто продолжал хорошо тренироваться и ждать возможности, вот и все. Счастлив быть частью «Баварии» и получать так много минут».

Или: «Никаких секретов нет. Я выкладываюсь по полной на каждой тренировке. Рад, что во время матчей все тоже получается. Я верю в себя и верю в партнеров, вот почему все так хорошо».

Мусиала подмечал, что Шупо-Мотинг обрел полезную самоуверенность. Нагельсманн несколько раз выделял физическую форму: и сам форвард спрогрессировал в этом компоненте, и постоянная игровая практика принесла пользу.

Сейчас «Бавария» занята переговорами с Шупо по продлению контракта. Нагельсманн публично признается, что хотел бы и в будущем видеть Эрика-Максима в составе, спортивный директор Хасан Салихамиджич говорит об «очень хороших переговорах». Почти нет сомнений, что увидим Шупо в «Баварии» и в следующем сезоне.

По текущему соглашению он получает 3,5 млн евро, меньше только у запасного кипера Ульрайха, запасного правого защитника Станишича и Буна Сарра, который в следующий раз сыграет за «Баварию» только в случае апокалипсиса. Шупо явно будет зарабатывать больше, но не настолько, чтобы финансам «Баварии» стало больнее.

Единственный нюанс – даже не по зарплате, а по игровому будущему в клубе – амбиции Шупо. Под Харри Кейном, Маркусом Тюрамом или Рандалем Коло-Муани он вряд ли захочет сидеть так плотно, как под Левандовским. Имеет моральное самореализаторское право. На другой чаше весов – образцовая лояльность и статус идеального игрока ротации с положительным влиянием на командную атмосферу. При такой конфигурации токсичным персонажем он точно не станет.

Пока за Шупо можно спокойно радоваться: обычный ролевик, который наслаждался (но не прохлаждался!) в статусе игрока ротации топ-клуба, превратился в одного из лучших бомбардиров Бундеслиги. Даже если ненадолго – ну и ладно. Приятно наблюдать за его историей успеха.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Matthias Hangst, Adam Pretty ; REUTERS/Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/IMAGO/Frey-Pressebild/Deines