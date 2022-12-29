«Ланс» – главное открытие сезона и французская «Аталанта». Первое поражение «ПСЖ» – их работа

Тренер помешан на йоге.

«Ланс» набрал 40 очков после 17 туров и идет 2-м в Лиге 1, уступая «ПСЖ» лишь 4 очка.

Мощный факт: в истории чемпионатов Франции была лишь одна команда, которая после 17 туров шла на 2-м месте с большим количеством очков. Это «Ним» в сезоне-1959/60 – 41, если менять 2 очка за победу в ту эпоху на 3. Тогда «Ним» и финишировал 2-м, не догнав великий «Реймс» с Раймоном Копа и Жюстом Фонтеном. Теперь команда-сюрприз пробует свергнуть нового гегемона.

Очно уже получается. «Ланс» 1 января разбил «ПСЖ» 3:1, продлив невероятную серию: команда еще не теряла очков на родном «Болларт-Делелис», 9 побед в 9 матчах. После того, как «Арсенал» оступился с «Ньюкаслом» на «Эмирейтс» (0:0), «Ланс» остался единственной командой топ-лиг со 100% очков в домашних матчах.

Просто представьте: фанаты скромного «Ланса» уже 5 месяцев ходят на стадион и видят только победы. Ну ладно, это с учетом паузы на ЧМ. 4 месяца – тоже сказка.

Пора узнать о «Лансе» больше – эта команда того заслуживает.

«Ланс» называют французской «Аталантой». Почему?

В начале 2022-го мы рассказывали, как «Аталанта» изменила футбол, вдохновляя нескольких середняков из разных (иногда даже нетоповых) лиг. Рецепт: персональный прессинг, фигура тренера важнее любого игрока, схема 3-4-3, идеальная физподготовка, конкретные тактические фишки (например, ротация атакующей тройки для адаптаций под соперника и выдвижения крайних центральных защитников в атаку).

«Ланс» никогда не заявлял о преемственности, и можно спорить, поскольку первичный признак (персональный прессинг) никогда не казался определяющей характеристикой. Команда пользовалась персоналкой для адаптаций под конкретных соперников, чаще даже совмещала персональный и зональный прессинг (например, атакующая тройка играла по тройке ЦЗ соперника, или, наоборот, защитники «Ланса» персонально опекали нападающих).

Зато вторичные признаки – схема 3-4-3, физподготовка, ротация нападающих, выдвижения крайних ЦЗ – уже третий сезон важные детали портрета «Ланса». Поэтому сравнение дискуссионное, но оно без лишних манипуляций удобно для анонса «Ланса» тем, кто еще не смотрел их матчи.

Как «Ланс» играет? Главная ценность – надежная оборона, есть попытки ставить позиционный футбол

«Ланс» хорошо обороняется и старается развивать позиционную атаку.

С первым тезисом все просто: «Ланс» меньше всех пропускает в Лиге 1 (11 мячей), в лигах топ-5 меньше в пересчете на 90 минут только у «Барселоны», «Ювентуса» и «Ньюкасла». Важно: показатель ожидаемых пропущенных – 18,4 xGA. Тоже хороший результат (2-й во Франции), для ресурсов «Ланса» даже отличный, но сильный контраст с фактическими пропущенными. Комбо из везения с плохой реализацией соперников и мощной игрой вратаря Бриса Самба, который по ударам в створ пропустил на 5 голов меньше ожидаемого (2-й результат во Франции и 4-й в лигах топ-5).

У «Ланса» удивительное сочетание тройки центральных защитников: в самом центре играет гигант Кевин Дансо (190 см), по бокам Факундо Медина (184 см) и Жонатан Гради (180 см). Забавная статистика верховых единоборств: Дансо выиграл 43 воздушных дуэли, всего в воздухе 78,6% побед – просто запредельный показатель. Медина и Гради забрали по 15 дуэлей, один побеждает наверху в 44,1% случаев, другой – в 45,5%. Для центральных защитников очень плохо.

Но это взаимовыгодный союз: Дансо в одиночку компенсирует слабость Гради и Медины на втором этаже, а коренастая пара затуманивает эпизодическую неповоротливость Дансо. Медина и Гради агрессивно выдергиваются, помогают гасить угрозу на флангах, полезны против резких и легких нападающих. И внизу мощны в стыках так же, как Дансо в воздухе.

Этому трио помогает командная структура, «Ланс» обычно встречает соперника в среднем блоке с 5-2-3, по мере давления переходит на 5-4-1 (игроки по бокам атаки садятся крайними полузащитниками). Физподготовка и понимание позиционной игры делают «Ланс» сложным для вскрытия.

Гради в интервью хвалил оборонительные навыки атакующих партнеров: «Наши нападающие постоянно помогают защите – и при обороне полуфлангов, и даже при спусках в центр поля, почти в опорную зону. Мы улучшаем игру с мячом, но тренер продолжает повторять, что наш фундамент – надежная защита».

Со вторым тезисом про позиционную атаку все сложнее.

«Ланс» серьезно продвинулся по владению, в сезоне-2020/21 было 51,1%, в сезоне-2021/22 – 50,7%. Теперь это один из лидеров Лиги 1 по территориальному доминированию, но эффективность их позиционных атак пока не восхищает.

У «Ланса» неплохой набор игроков для развития позиционного футбола. Первая стадия перспективна: все три ЦЗ «Ланса» – в топ-10 футболистов Лиги 1 по рывкам с мячом (Медина – 2-й, Гради – 7-й, Дансо – 10-й), Медина еще и один из лучших по продвигающим пасам.

Перед чужой штрафной важнейшие роли исполняют Флориан Сотока и Секо Фофана. Сотока (по схеме – один из трех игроков нападения) трансформировался из классического столба в игрока между линиями, теперь он идейный лидер «Ланса» на мяче, великолепно ищущий свободное пространство.

Фофана (по схеме – центральный полузащитник) кошмарит оборону соперника постоянными ударами и дриблингом. Он стилистически более хаотичен, добавляет неожиданности иногда спокойному владению. Ему важно оказываться на левом фланге, оттуда любит смещаться под удар.

Кстати, обратите внимание на заполненность штрафной – ценно для создания угрозы с флангов.

Сотока много смещается на правый фланг, там у «Ланса» работает главная связка: Сотока и правый латераль Пшемыслав Франковски. Разыгрывают мяч, помогают друг другу выйти на навес/прострел без давления, Франковски делает много рывковой работы и даже смещается к штрафной под удары, пока Сотока вытягивает за собой защитника.

Фундаментальный паттерн «Ланса» таков: крайний центральный защитник (Гради/Медина) делает продвигающий пас между линиями, где себя предлагает Фофана или один из игроков атакующей тройки, а другой открывается под ответную скидку (Сотока/Кошта), и затем в идеале идет пас за спины защитникам, куда выбегает нападающий (Опенда). Если обостряющий пас на Опенду не проходит, всегда можно перевести мяч на фланг Франковского.

Пока «Лансу» временами не хватает скорости движения мяча низом – без этого качественная позиционная атака невозможна на техническом уровне. Как только игра ускоряется, «Ланс» сразу создает угрозу. Хороший индикатор интеллектуальной готовности.

Смущает, что на левом фланге у латераля Дейвера Мачадо дикий перекос в сторону обороны. Он слабо вовлечен в атаку, хотя КПД иногда запредельный: уже и забивал, и ассистировал, и зарабатывал пенальти. Но на дистанции левый фланг кормится лишь включениями Фофана и ситуативными смещениями туда кого-то из атакующего трио. Так что пока позиционная атака «Ланса» живет между центральной осью и правой бровкой. Это может быть осознанной жертвой ради надежной защиты. Там к Мачадо вопросов нет.

Фиксируем: в позиционках «Ланса» нет чего-то выдающегося, важнее сам факт движения к позиционному футболу. Развитие точно есть. Так «Ланс» становится вариативнее, ему проще действовать против автобусов со дна таблицы.

Все это организовал Франк Эс. Очень честный тренер, обожающий йогу

«Ланс» – безусловно тренерская команда. С Франком Эсом она поднялась в Лигу 1 и успешно держится здесь третий сезон.

Это первый серьезный тренерский проект 51-летнего Эса, хотя в 2023 году он отметит 20 лет в профессии. В 2003-2006 годах работал в любительском «Майене», в 2006-2012 тренировал юношеские команды «Ренна» (там, например, обучал 13-летнего Уэсли Саида, который теперь забивает за «Ланс»), снова пробовал главным в любительском «Шанже», в 2013-2017 работал в структуре «Лорьяна» (сначала главным в резервной команде, затем помощником в главной), в 2017-2020 возглавлял резерв «Ланса» и в конце февраля 2020-го получил дебютный большой шанс в профессиональном футболе после увольнения Филиппа Монтанье. «Ланс» тогда боролся за подъем из Лиги 2, но потерял форму, победив лишь однажды за семь игр.

Дальше повезло: c Эсом «Ланс» победил в двух матчах подряд, вернулся в топ-2 Лиги 2, чемпионат остановили из-за пандемии коронавируса, и промежуточные итоги после 28 туров стали финальными. Так команда поднялась в Лигу 1.

Эс интересовался тренерской работой еще игроком, он провел около 300 матчей во втором французском дивизионе. Тренер «Лаваля» Дени Трох, работавший с Эсом в середине 1990-х, вспоминал, что Франк расспрашивал его о структуре тренировок и организации вокруг себя группы игроков.

Почти все, кто работал с Эсом, подчеркивают его честность, спокойствие, непосредственность, добродушие, простоту. «Я не встречал ни одного человека, который бы негативно относился к Франку», – говорил Патрик Леру, работавший в «Майене», пока там тренировал Эс.

Джибриль Диани, игравший у Эса в резерве «Ланса», объяснял связь между личностью Эса и его тренерскими идеями: «Из-за честности и добродушия Франка игроки ему доверяют. За такого тренера хочется биться. Франк любит давать игрокам специфические задачи, иногда меняет их привычные позиции и роли, и без правды в глаза, даже если она печальна, прогресса быть не может. Через откровенное общение он понимает, что нужно изменить, как лучше использовать футболиста».

Многие игроки «Ланса» в интервью объясняют успехи клуба прекрасной атмосферой в команде, упорной коллективной работой, постоянными мотивационными импульсами Эса – это все известные штампы, но в футболе, где нужно биться друг за друга, биться за тренера, где нужно добегать на волевых, «Лансу» нет равных как минимум в Лиге 1.

А еще Эс фанатеет от йоги и сделал ее обязательной частью каждой тренировки: «Мы уделяем йоге по часу, это часть восстановительных процедур, необходимая работа над дыханием. У нас есть инструкторы, и в этом плане я эгоист, не иду на уступки. Пока я в «Лансе», в «Лансе» будет йога».

Для тренерской команды у «Ланса» много индивидуально ярких игроков. Подсвечиваем каждого

«Ланс» неординарен и по персоналиям в составе. Возможно, некоторые игроки – например, Секо Фофана за счет уникального игрового стиля или Флориан Сотока из-за сказочного карьерного пути – выделяются даже сильнее тренера. Это объективно нетипичный случай. Можно сравнить с тоже успешным «Фрайбургом» из Бундеслиги, там Кристиан Штрайх – точно первая ассоциация с клубом.

Коротко – про всех заметных фигур «Ланса». Многие из них без системы «Ланса» и Франка Эса вряд ли оказались бы в команде со 2-го места Лиги 1, но вполне могли индивидуально сиять в середняках чемпионата.

• У вратаря Бриса Самба есть уникальная фишка – намертво ловит мяч одной рукой. Звучит специфично? Вот как он это делает. По-пижонски рискованно, но максимально эпично. Он даже против «ПСЖ» так однажды прервал навес.

• Факундо Медина – опасный провокатор. Такие обитают внизу айсберга, где на поверхности все бесятся из-за Диего Косты. Если бы этот аргентинец играл против Нидерландов в 1/4 финала ЧМ, голландцы точно бы закончили 120 минут с минимум одной красной карточкой.

• Жонатан Гради – парень без академического футбольного образования, попал в профессиональный футбол лишь в 21. Начинал правым защитником, но его медлительность пугала даже по меркам Лиги 2. Теперь сияет как харизматичный крайний ЦЗ. Может, без тяжелой игровой эволюции он бы не умел так круто тащить мяч на рывках.

• Салис Абдул-Самед – выжигающий опорник, при этом не только забирает мячи, укладывая соперников на газон, но и классно отыгрывает диспетчера. Редкий типаж, подходящий для команды первого номера, которой еще и важно уметь позиционно защищаться. В 2019-м был на просмотре в «Лансе», но клуб выбрал Шейка Дукуре, летом 2022-го он стал самой дорогой продажей в истории, уехав в «Кристал Пэлас» за 22,6 млн евро. Вы понимаете, кого «Ланс» купил на замену из «Клермона».

• Секо Фофана придумал страшный микс из смещений с ударом в стиле Арьена Роббена и таранного дриблинга на рывках а-ля Мусса Дембеле из «Тоттенхэма» в середине 2010-х. После победы над «ПСЖ» он не стеснялся: «Я знаю, что по игровым качествам соответствую уровню Лиги чемпионов».

• Пшемыслав Франковски дает нереальный объем действий: навесы, прострелы, удары, рывки. Не всегда качественно, но количества так много, что в каждом матче приносит пользу.

• Про 32-летнего Флориана Сотока мы уже рассказывали. Он порвал кресты в любительском футболе, работал в обувном магазине, выиграл Универсиаду в Казани, подписал первый профессиональный контракт в 24, на тренировках вынужденно закрывал позицию правого защитника, снова спускался на любительский уровень, снова поднимался.

И самое восхитительное, что его игровая эволюция мало уступает насыщенной биографии. Он перестал быть форвардом штрафной, ушел в пространство между защитой и полузащитой соперника, чтобы давать обостряющие передачи за спины, и научился смещаться то на фланги, то даже в глубину.

• 22-летний Лоик Опенда – мастер открываний за спины. Так хорош в этом, что только за счет одного навыка может дорасти до околотопового клуба. Летом 2022-го стал главной покупкой «Ланса» в истории (9,8 млн евро из «Брюгге»). Он лучший бомбардир команды с 8 голами.

При этом замечен диссонанс: «Ланс» вроде бы думает о территориальном доминировании, но главному форварду гораздо удобнее контратакующий футбол.

• Давид Кошта заслужил попасть в список авансом. Он постепенно развивается, ловко ищет пространство между линиями, подходит под гибридность «Ланса» (играя в атакующей тройке, спокойно может отходить в центр полузащиты при позиционной обороне), для атакующего игрока классно ищет стыки и возвращает мячи – короче, как Сотока, только больше сосредоточен на открываниях в опорной зоне, а не на флангах, и ростом 168 см, а не 187.

Из «Ланса» уже ушел сильный спортдир. Влияние Эса только увеличивается

Осенью 2022-го «Ланс» пережил важные изменения: спортивный координатор (то есть спортдир и гендир одновременно) Флоран Гизольфи уехал в «Ниццу» и клуб вместо полноценной замены просто расширил тренерские обязанности Франка Эса до позиции генерального директора. Клуб продлил с ним контракт до 2027-го (было до 2025-го) и сделал помощника Гизольфи Грегори Тиля техническим директором.

Тиль тоже договорился с «Ниццей» – Гизольфи настаивал, чтобы новый клуб подписал и его помощника. На продвинутых стадиях Тиль неожиданно засомневался и в итоге решил остаться в «Лансе».

По данным L’Equipe, Эс будет больше следить за молодежным центром «Ланса», а Тиль станет главным по трансферам. При этом роль Эса в оценке входящих и исходящих сделок возрастет (она и до этого была большой).

Во Франции переживают, что Эс выдохнется из-за длинного списка задач – лучше концентрироваться на тренерской работе. Но Франк воодушевлен, и клуб ему полностью доверяет.

Гизольфи – точно серьезная потеря. Одна причина: с ним «Ланс» бесплатно подписал Шейка Дукуре, Лоика Баде, Жонатана Клосса и Кристофера Ву, а заработал на их трансферах 53,1 млн евро.

Флоран изобретательно подходил к спортивному менеджменту – покажем на примере трансфера Пшемыслава Франковского из «Чикаго Файр». Игрок рассказывал, что одним из аргументов на переговорах стала большая польская диаспора на севере Франции: «Приятно удивился, узнав, как много поляков болеют за «Ланс». Очень радуюсь, когда на матчах меня поддерживают персональные польские болельщики».

Так что «Ланс» потерял сильного специалиста, но Эс с Тилем и раньше играли важную роль в отборе новичков – это признавал сам Гизольфи.

А еще у «Ланса» надежный владелец – в 2016-м французский инвестор ливано-армянского происхождения Джозеф Угурлян пришел в клуб, избавился от долгов и постепенно развивает клуб. Фанаты уважают Угурляна за доступную ценовую политику.38-тысячный стадион в среднем заполняется на 97,8%, лучший результат в Лиге 1. И Угурлян после трансферных успехов инвестирует деньги в клуб – летом 2022-го «Ланс» потратил 32 млн евро, 6-й показатель во Франции.

И главное, что прямо сейчас есть дружный состав, наполненный яркими игроками, ведомый приятным тренером, с готовностью развиваться и дальше. У «Ланса» есть исторические ориентиры: в последний раз команда занимала 2-е место в сезоне-2001/02, тогда же в последний раз отобралась в ЛЧ, а последнее (и единственное) чемпионство Франции было в сезоне-1997/98.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, IMAGO/LAURENT SANSON, www.imago-images.de, IMAGO/Anca Tepei ; REUTERS/Pascal Rossignol