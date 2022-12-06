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После травм Погба, Бензема и Люки Эрнандеса Франция стала даже круче. Как это?

Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Люка Эрнандес Люка Эрнандес
Ибраима Конате Ибраима Конате
Дидье Дешам Дидье Дешам
Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Оливье Жиру Оливье Жиру
Футбол Футбол

Матч с Австралией – возможно, самый важный на ЧМ.

В комментариях на Sports.ru проскакивает мнение, что Аргентина вряд ли бы прошла в финал ЧМ-2022 без нокдауна от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче на турнире. Вот тут, например, коммент про саудовский чапалах набрал 37 плюсов. Возможно, все так и было, хотя в концепцию слабо вписываются 60 минут против Мексики до чудесного гола Месси из-за штрафной: минимум креатива, медленное владение, много проигранных стыков.

Встречное мнение: первый матч Франции на турнире против Австралии (4:1) – и по результату, и по качеству игры – сильно повлиял на дальнейший успех сборной в Катаре. Именно в этой игре Дешам радикально (по своим меркам) переосмыслил состав, выставив одну из самых смелых версий за 10+ лет в сборной. 

И не ошибся.

Естественно, изменения – следствие длиннющего списка травмированных: в центре поля нет Погба, Канте и Бубакара Камара (ему Дешам давал много шансов в Лиге наций), в атаке – Карима Бензема и Кристофера Нкунку, в защите без Преснеля Кимпембе.

Что необычного было в составе? 

Двойка агрессивных центральных защитников Конате и Упамекано (после Австралии Варан восстановился и заменил Конате), лишь двое очевидных центральных полузащитников Тчуамени и Рабьо, а по краям Мбаппе и Дембеле одновременно выкручивают оппонентам позвонки вместо третьего полузащитника для оборонительной гармонии.

Сочетание игроков стало еще смелее на 13-й минуте первого матча, когда левого защитника Люку Эрнандеса из-за разрыва крестов заменил его брат – ультраатакующий Тео Эрнандес. 

Вероятно, без Тео все было бы иначе. За 13 минут Франция успела пропустить, Рабьо дал несколько неточных поперечных передач, а монструозная по именам атака существовала в изоляции. 

Но уже в середине первого тайма Рабьо забил после подачи со штрафного от Тео, а чуть позже Мбаппе вместе с Тео уничтожили правый фланг защиты Австралии, пока Жиру наедался навесами. 

Вероятно, при здоровых Погба и Канте мы бы не увидели Тчуамени и Рабьо. Либо увидели бы классику Дешама: Канте и Погба в центре поля, Рабьо балансирует между центром и левым флангом атаки а-ля Матюиди в 2018-м. Или Канте и Тчуамени в центре, Погба левее. Конечно, можно дать шанс Эдуардо Камавинга, или Юссуфу Фофана, или Маттео Гендузи, или Жордану Верету, но даже Дешам не настолько прагматичен, чтобы вписывать кого-то из них в состав вместо Дембеле. Да и игроки специфичные, только Фофана тянет на классического разрушителя – не зря именно он заменил Рабьо из-за простуды в полуфинале против Марокко.  

Но мы смотрим на Тчуамени и Рабьо: Орельен вобрал в себя отборы и перехваты Канте и против Англии ударил так, как, может, не ударил бы Погба; Адриен просто восхищает выбором позиции (с чем у Погба даже в лучшие времена в сборной бывали проблемы) – и борется в центре поля, и помогает защите, и перегружает фланг, и включается в штрафную. Своеобразный, но внезапно сбалансированный дуэт.

Вероятно, при здоровом Кимпембе мы бы увидели попытки Дешама реконструировать чемпионский центр защиты Варан-Умтити – получилась бы неплохая реплика, пускай и с обязательными эпизодическими помутнениями Кимпембе под прессингом. 

Вместо этого наблюдаем Упамекано и иногда Конате, за которыми следить всегда веселее: могут и привезти на ровном месте, но обычно дают хороший оборонительный объем и уместную вертикализацию игры через продвигающие передачи. С ними Франция не так сильна в исключительно автобусном сценарии, зато хороша в быстрой нейтрализации соперника при переходе из защиты в атаку через заброс. А так на ЧМ играют очень многие.

Вероятно, Жиру в вакууме проигрывает Бензема по игровым навыкам.

Но именно на ЧМ-2022 Оливье абсолютно органичен в роли форварда-ориентира (четыре гола: три в одно касание, два головой), прекрасно взаимодействует с Килианом Мбаппе и успешно выполняет своеобразные для нападающего задачи. Хороший пример – от опорника Марокко Софьяна Амрабата: «Жиру преследовал меня по всему полю. Я сказал ему: «Да остановись же ты!» Он ответил, что ему велели играть со мной весь матч». 

Трудно представить, чтобы кто-то сыграл лучше Жиру в роли, которая будто бы придумана для Жиру. Хотя в этом контексте любопытен вызов Рандаля Коло-Муани: тоже очень высокий форвард, умеющий замыкать головой, тоже любящий играть на команду и полезный в прессинге, только выгодно отличается скоростным дриблингом и открываниями за спины в быстрых атаках. Коло-Муани вполне может стать новым Жиру для контратакующей команды с Мбаппе-суперзвездой.

После Австралии Дешам сделал лишь одно неожиданное (Варана учитывать странно) изменение за весь турнир – сразу после первого тура убрал Бенжамена Павара и поставил на правый фланг защиты Жюля Кунде. И публично раскритиковал Павара: «Не считаю, что он находится в правильном расположении духа. Вы просите меня – что имеется в виду? Это физические проблемы или у него что-то в голове? Я скажу так: первый матч не убедил, поэтому и сделал такой выбор». 

Тренер не просто так упомянул «что-то в голове»: Павар признавался, что страдал от депрессии, а за месяц до ЧМ его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Невозможность ментально настраиваться на матчи – это тоже травматическое. Кунде не разрывает, но едва ли выглядит слабым звеном. Учитывая, как странно Павар вел себя при пропущенном голе от Австралии, замена на Кунде – тоже усиление.

И главное: после вынужденных посттравматических обновлений лидеры Франции – Мбаппе и Гризманн – на ЧМ набрали форму, которую мы не видели с ЧМ-2018. Мбаппе получил оптимальную позицию слева в атаке. Он бы все равно выжигал левый фланг, но, например, на Евро-2018 из-за трех номинальных полузащитников одновременно (Канте, Погба, Рабьо) часто оказывался вторым форвардом, который смещался шире. Менее удобная расстановка.

А Гризманн всерьез претендует на статус лучшего игрока турнира. Все в восторге от его оборонительных качеств, но он ведь и в созидании и продвижении без шансов обходит Гризманна-2018, который вообще-то тоже заслуженно срывал комплименты. Антуан уверенно заменил Погба в роли связующего между защитой и полузащитой, между полузащитой и нападением, между центральной осью и флангами.

Трудно сравнивать Францию-2022 и Францию-2018 объективными категориями «лучше» – «хуже». Для болельщиков чемпионская команда всегда будет лучше, здесь Франции-2022 нужен еще один шаг. 

Вероятно, для нейтральных зрителей Франция-2022 приятнее (хотя бы по первым матчам с Австралией и Данией), хотя это все еще аккуратная, прагматичная команда Дешама, умно придерживающаяся идеала о том, что невозможно доминировать 90 минут. Нужно грамотно реагировать на отрезки, когда игру контролирует соперник. 

Но в деталях – вроде чуть более смелой структуры с Дембеле вместо третьего полузащитника, открытого левого фланга с Тео Эрнандесом и Мбаппе, проактивным центральным защитником Упамекано – эта Франция по-футбольному просто круче. Острее и в отрезках владения, и в отрезках вторым номером. 

Вряд ли бы хоть одну из этих деталей мы бы увидели без травм.

Негативный нюанс – команда не так надежно закрывается в автобусе, и это может стать проблемой против Аргентины с Месси. Англия подходила к воротам при 0:1, Дания получила моменты только после того, как Франция успокоилась в атаке, Марокко тоже угрожало достаточно. 

У Дешама есть опция и того самого третьего полузащитника (чтобы загерметизировать опорную зону), и опция перехода на пятерку в линию (чтобы укрепить левый фланг защиты), но обстоятельства даже во время ЧМ будто препятствуют такому выбору: травма Люки, чтобы играл Тео, ментальные проблемы Павара, простуда Рабьо – без него Дешам точно не сыграет с тремя центральными полузащитниками, поскольку к Тчуамени тогда придется ставить сразу двух запасных, а не одного, и все это ценой убранного в запас Дембеле.

Любое решение будет объяснимым, Пока просто фиксируем, что до финала Дешам выбирал рискованный по своим меркам вариант – и он работал успешно.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington

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