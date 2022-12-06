После травм Погба, Бензема и Люки Эрнандеса Франция стала даже круче. Как это?

Матч с Австралией – возможно, самый важный на ЧМ.

В комментариях на Sports.ru проскакивает мнение, что Аргентина вряд ли бы прошла в финал ЧМ-2022 без нокдауна от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче на турнире. Вот тут, например, коммент про саудовский чапалах набрал 37 плюсов. Возможно, все так и было, хотя в концепцию слабо вписываются 60 минут против Мексики до чудесного гола Месси из-за штрафной: минимум креатива, медленное владение, много проигранных стыков.

Встречное мнение: первый матч Франции на турнире против Австралии (4:1) – и по результату, и по качеству игры – сильно повлиял на дальнейший успех сборной в Катаре. Именно в этой игре Дешам радикально (по своим меркам) переосмыслил состав, выставив одну из самых смелых версий за 10+ лет в сборной.

И не ошибся.

Естественно, изменения – следствие длиннющего списка травмированных: в центре поля нет Погба, Канте и Бубакара Камара (ему Дешам давал много шансов в Лиге наций), в атаке – Карима Бензема и Кристофера Нкунку, в защите без Преснеля Кимпембе.

Что необычного было в составе?

Двойка агрессивных центральных защитников Конате и Упамекано (после Австралии Варан восстановился и заменил Конате), лишь двое очевидных центральных полузащитников Тчуамени и Рабьо, а по краям Мбаппе и Дембеле одновременно выкручивают оппонентам позвонки вместо третьего полузащитника для оборонительной гармонии.

Сочетание игроков стало еще смелее на 13-й минуте первого матча, когда левого защитника Люку Эрнандеса из-за разрыва крестов заменил его брат – ультраатакующий Тео Эрнандес.

Вероятно, без Тео все было бы иначе. За 13 минут Франция успела пропустить, Рабьо дал несколько неточных поперечных передач, а монструозная по именам атака существовала в изоляции.

Но уже в середине первого тайма Рабьо забил после подачи со штрафного от Тео, а чуть позже Мбаппе вместе с Тео уничтожили правый фланг защиты Австралии, пока Жиру наедался навесами.

Вероятно, при здоровых Погба и Канте мы бы не увидели Тчуамени и Рабьо. Либо увидели бы классику Дешама: Канте и Погба в центре поля, Рабьо балансирует между центром и левым флангом атаки а-ля Матюиди в 2018-м. Или Канте и Тчуамени в центре, Погба левее. Конечно, можно дать шанс Эдуардо Камавинга, или Юссуфу Фофана, или Маттео Гендузи, или Жордану Верету, но даже Дешам не настолько прагматичен, чтобы вписывать кого-то из них в состав вместо Дембеле. Да и игроки специфичные, только Фофана тянет на классического разрушителя – не зря именно он заменил Рабьо из-за простуды в полуфинале против Марокко.

Но мы смотрим на Тчуамени и Рабьо: Орельен вобрал в себя отборы и перехваты Канте и против Англии ударил так, как, может, не ударил бы Погба; Адриен просто восхищает выбором позиции (с чем у Погба даже в лучшие времена в сборной бывали проблемы) – и борется в центре поля, и помогает защите, и перегружает фланг, и включается в штрафную. Своеобразный, но внезапно сбалансированный дуэт.

Вероятно, при здоровом Кимпембе мы бы увидели попытки Дешама реконструировать чемпионский центр защиты Варан-Умтити – получилась бы неплохая реплика, пускай и с обязательными эпизодическими помутнениями Кимпембе под прессингом.

Вместо этого наблюдаем Упамекано и иногда Конате, за которыми следить всегда веселее: могут и привезти на ровном месте, но обычно дают хороший оборонительный объем и уместную вертикализацию игры через продвигающие передачи. С ними Франция не так сильна в исключительно автобусном сценарии, зато хороша в быстрой нейтрализации соперника при переходе из защиты в атаку через заброс. А так на ЧМ играют очень многие.

Вероятно, Жиру в вакууме проигрывает Бензема по игровым навыкам.

Но именно на ЧМ-2022 Оливье абсолютно органичен в роли форварда-ориентира (четыре гола: три в одно касание, два головой), прекрасно взаимодействует с Килианом Мбаппе и успешно выполняет своеобразные для нападающего задачи. Хороший пример – от опорника Марокко Софьяна Амрабата: «Жиру преследовал меня по всему полю. Я сказал ему: «Да остановись же ты!» Он ответил, что ему велели играть со мной весь матч».

Трудно представить, чтобы кто-то сыграл лучше Жиру в роли, которая будто бы придумана для Жиру. Хотя в этом контексте любопытен вызов Рандаля Коло-Муани: тоже очень высокий форвард, умеющий замыкать головой, тоже любящий играть на команду и полезный в прессинге, только выгодно отличается скоростным дриблингом и открываниями за спины в быстрых атаках. Коло-Муани вполне может стать новым Жиру для контратакующей команды с Мбаппе-суперзвездой.

После Австралии Дешам сделал лишь одно неожиданное (Варана учитывать странно) изменение за весь турнир – сразу после первого тура убрал Бенжамена Павара и поставил на правый фланг защиты Жюля Кунде. И публично раскритиковал Павара: «Не считаю, что он находится в правильном расположении духа. Вы просите меня – что имеется в виду? Это физические проблемы или у него что-то в голове? Я скажу так: первый матч не убедил, поэтому и сделал такой выбор».

Тренер не просто так упомянул «что-то в голове»: Павар признавался, что страдал от депрессии, а за месяц до ЧМ его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Невозможность ментально настраиваться на матчи – это тоже травматическое. Кунде не разрывает, но едва ли выглядит слабым звеном. Учитывая, как странно Павар вел себя при пропущенном голе от Австралии, замена на Кунде – тоже усиление.

И главное: после вынужденных посттравматических обновлений лидеры Франции – Мбаппе и Гризманн – на ЧМ набрали форму, которую мы не видели с ЧМ-2018. Мбаппе получил оптимальную позицию слева в атаке. Он бы все равно выжигал левый фланг, но, например, на Евро-2018 из-за трех номинальных полузащитников одновременно (Канте, Погба, Рабьо) часто оказывался вторым форвардом, который смещался шире. Менее удобная расстановка.

А Гризманн всерьез претендует на статус лучшего игрока турнира. Все в восторге от его оборонительных качеств, но он ведь и в созидании и продвижении без шансов обходит Гризманна-2018, который вообще-то тоже заслуженно срывал комплименты. Антуан уверенно заменил Погба в роли связующего между защитой и полузащитой, между полузащитой и нападением, между центральной осью и флангами.

Трудно сравнивать Францию-2022 и Францию-2018 объективными категориями «лучше» – «хуже». Для болельщиков чемпионская команда всегда будет лучше, здесь Франции-2022 нужен еще один шаг.

Вероятно, для нейтральных зрителей Франция-2022 приятнее (хотя бы по первым матчам с Австралией и Данией), хотя это все еще аккуратная, прагматичная команда Дешама, умно придерживающаяся идеала о том, что невозможно доминировать 90 минут. Нужно грамотно реагировать на отрезки, когда игру контролирует соперник.

Но в деталях – вроде чуть более смелой структуры с Дембеле вместо третьего полузащитника, открытого левого фланга с Тео Эрнандесом и Мбаппе, проактивным центральным защитником Упамекано – эта Франция по-футбольному просто круче. Острее и в отрезках владения, и в отрезках вторым номером.

Вряд ли бы хоть одну из этих деталей мы бы увидели без травм.

Негативный нюанс – команда не так надежно закрывается в автобусе, и это может стать проблемой против Аргентины с Месси. Англия подходила к воротам при 0:1, Дания получила моменты только после того, как Франция успокоилась в атаке, Марокко тоже угрожало достаточно.

У Дешама есть опция и того самого третьего полузащитника (чтобы загерметизировать опорную зону), и опция перехода на пятерку в линию (чтобы укрепить левый фланг защиты), но обстоятельства даже во время ЧМ будто препятствуют такому выбору: травма Люки, чтобы играл Тео, ментальные проблемы Павара, простуда Рабьо – без него Дешам точно не сыграет с тремя центральными полузащитниками, поскольку к Тчуамени тогда придется ставить сразу двух запасных, а не одного, и все это ценой убранного в запас Дембеле.

Любое решение будет объяснимым, Пока просто фиксируем, что до финала Дешам выбирал рискованный по своим меркам вариант – и он работал успешно.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington