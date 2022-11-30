«Придется уничтожить друга». Хакими – бро Мбаппе в «ПСЖ» и соперник в полуфинале ЧМ

Новая дуэль.

В январе 2022 года Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими сходили на стадионы чемпионата мира. Прогуливаясь по полю «Эдьюкейшен Сити», Мбаппе рассказывал, что здесь сыграет против Туниса, а потом, если все сложится, Франция уже на финальных стадиях встретится с Марокко и Хакими.

«Мне придется уничтожить друга. Это разобьет часть моего сердца, но таков футбол», – шутливо угрожал Мбаппе.

«Я его раздавлю», – ответил Хакими, пытающийся сохранить серьезное лицо.

Мбаппе внезапно оказался прав. «До скорой встречи, мой друг», – послание от Хакими в соцсетях за пару дней до полуфинала ЧМ-2022.

Дружба Хакими и Мбаппе: Килиан учил Ашрафа французскому, вместе ходят по ресторанам и придумывают празднования голов

Ашраф и Килиан – хорошие приятели. В соцсетях постоянно мелькают общие фото, в раздевалке сидят рядом, вдвоем участвуют в благотворительных акциях «ПСЖ» – например, весной 2022-го навещали детей в больнице при университете Сент-Клауда.

И постоянно празднуют голы вместе.

В интервью Le Parisien Хакими рассказывал: «Мы сдружились спонтанно, с моего первого дня в клубе начали хорошо общаться. Нет одной причины. Нам обоим по 23 года (Хакими исполнилось 24 в ноябре, Мбаппе догонит 20 декабря – Sports.ru), у нас схожие интересы, много говорим о музыке и видеоиграх, ходим в одни рестораны, просто весело проводим время вместе. Я искренне уважаю Килиана как личность.

В первые месяцы он старательно помогал мне с французским (в Марокко многие знают французский, но Хакими родился и вырос в Испании – Sports.ru). С ним мог постоянно улучшать беглость речи».

Хакими – реальный защитник Мбаппе в ситуациях, когда на Килиана давят медиа. В конце мая 2022-го он успокаивал Францию, ждущую, переедет ли Мбаппе в «Реал». Осенью, после сливов о желании Килиана неожиданно уйти из «ПСЖ» после продления контракта, Ашраф уверял, что Мбаппе счастлив в клубе, поэтому переживать не о чем. И в беседах, расхваливая мощь Мбаппе а-ля любой другой игрок «ПСЖ», Хакими мило подчеркивает, что Мбаппе как друг еще круче, чем Мбаппе как футболист.

Мбаппе отвечает взаимностью. В январе 2022-го поздним вечером Килиан вдруг капсом оповестил весь мир в соцсетях: «Ашраф Хакими – лучший правый защитник в мире. Всем спокойной ночи». Мбаппе написал это, смотря 1/8 финала Кубка Африки Марокко – Малави. Хакими забил победный гол, сделав 2:1.

Мбаппе трогательно отмечает успехи Хакими с Марокко. После победы над Испанией в 1/8 финала опубликовал фото с эмодзи – флагом Марокко, коронной и сердцем.

И любит подкалывать Ашрафа в клубных видео. Рассказывал, что в тренировках выходов 1-на-1, пока все делают максимум два-три-четыре касания, выбегая на вратаря, Хакими ласкает мяч по 25 раз, прежде чем ударить.

В доброй истории был один спорный момент: из предстоящего фильма Amazon про «ПСЖ» слили эпизод, как Мбаппе сурово обвинял Хакими в перерыве одного из матчей из-за плохих передач.

– Клянусь, посмотри повтор. Были плохие пасы.

– Если все было так, прости.

– Да хватит извиняться, просто давай хорошие пасы.

Хакими – защитник с душой нападающего. Любит играть за Марокко больше, чем за «ПСЖ», хотя в «ПСЖ» структура удобнее

Ашраф точно набросал игровой автопортрет: «Я защитник с душой нападающего. Обожаю участвовать в построении атак, искать голевые шансы, готов делать все ради команды. Моя цель – быть максимально полезным. Неважно, придется ли играть в четверке защитников, в пятерке или пускай даже в двойке. Тренер говорит – я делаю».

Идеальная роль для Хакими – правый латераль в схеме с тремя центральными защитниками, где Ашраф закрывает всю бровку. В сравнении с первыми пробами в «Реале» он улучшил оборонительные навыки, но его реальная мощь – была, есть и наверняка будет – в атакующих включениях. В прошлом сезоне только в Лиге 1 Хакими сделал 4+6 по гол+пас, в этом – 3+1, еще два ассиста в Лиге чемпионов. Очень качественно режет углы в поиске ударной точки, хорошо открывается под обостряюшие пасы, рационален в финальном решении – понимает, когда бить, а когда отдать партнеру.

Мбаппе и Хакими в игре почти не взаимодействуют, есть разве что классика с прострелами Ашрафа на Килиана и оригинальная находка со смещением Мбаппе на фланг и выдвижением Хакими на острие.

Хакими при Кристофе Гальтье стал сильнее, это напрямую связано со сменой формации: теперь Ашраф именно правый латераль, а при Маурисио Почеттино чаще действовал правым защитником в модуле 4-Х-Х. Ради оборонительного баланса приходилось бегать вперед с оглядкой. Теперь, с большей свободой включений в финальную треть, Хакими выглядит гармоничнее. Особенно расцвел в прессинге – с подстраховкой от Рамоса активнее выдвигается на крайних защитников, после его отборов и перехватов в высокой позиции «ПСЖ» уже забил пару голов.

Неочевидная деталь – по действиям с мячом он на предпоследнем месте в «ПСЖ». Ниже только Мбаппе, который на старте сезона много играл относительно выдвинутого форварда.

Для игры «ПСЖ» это даже хорошо. Латерали Мендеш и Хакими не застаиваются в защите, идут высоко и перегружают линию обороны соперника, еще и растягивая ее для коридоров под забегания Неймара, Мбаппе и Месси. При Почеттино оба встречались с мячом гораздо чаще (Хакими – 74,7, Мендеш – 72,7), но давали меньше пасов в штрафную и под удар. КПД реально вырос.

Гальтье объяснял успех Хакими: «Когда наш центр поля диктует темп, Ашраф получает нужную свободу в атаке и надежную подстраховку в защите. При правильных условиях он просто потрясающий игрок».

При этом французские журналисты ищут интриги во вроде бы спокойной и успешной игре Хакими в «ПСЖ». И Ашраф дает поводы – в интервью Marca сравнил игру за Марокко и за «ПСЖ»: «Моя роль в сборной отличается от роли в клубе. В Марокко я имею большее значение, чаще работаю с мячом, условия более комфортные».

Вот иллюстрация слов: на ЧМ-2022 у него 62,2 действия с мячом в пересчете на 90 минут. Больше, чем в «ПСЖ», хотя клуб владеет мячом 60,5% времени, а сборная – 32,4%. И в Марокко Хакими лидер по этому показателю с гигантским отрывом, у Найефа Агерда на втором месте 47,4.

Хотя формально система в Марокко не так удобна Хакими, как структура «ПСЖ». В Марокко приходится играть правым защитником в четверке.

Парадоксального тут нет: Хакими уже дорос до статуса топ-игрока, которому приятно чувствовать себя главным игроком в команде. В «ПСЖ» он остается винтиком механизма, на работу которого сильно влияют адаптации под Месси, Мбаппе и Неймара. И Хакими пока явно готов качественно выполнять обслуживающие задачи, при этом успевая сверкать в излюбленной роли ситуативного завершителя.

Хакими будет сложно против Мбаппе, но это не дуэль в одни ворота

Тренер Марокко Валид Реграги анонсировал дуэль на фланге: «Хакими знает Мбаппе лучше, чем я. Никакого персонального плана не будет. Хакими – настоящий чемпион, так что я не беспокоюсь».

Любопытно, если Марокко и правда никак не скорректирует игру под Мбаппе. Даже против топ-сборных Марокко выбирает средний блок с взрывающейся агрессией при попытках соперника зайти в финальную треть. Любой продвигающий пас в опорную зону или к краю штрафной – мгновенные попытки отбора. Если, конечно, соперник вообще найдет коридор для вскрывающей передачи в очень компактной оборонительной структуре Марокко.

Против Мбаппе должно быть сложнее. Его скоростной дриблинг против среднего блока очень опасен. Даже при подстраховке, ведь пространство за спинами все равно будет, а Килиан с хорошим пробросом и ускорением может обежать и двоих, и троих.

Проблема углубляется тем, что Мбаппе не единственный дриблер. На правом фланге готов взрываться Усман Дембеле. Тео Эрнандес может вспахать левую бровку вместе с Мбаппе. У Испании, например, не было дриблеров подобного уровня.

Оставить средний блок – значит оставить знакомую и работающую структуру, но при этом создать Франции вполне приятные условия. Откатиться в низкий блок – значит отойти от работающего механизма, но дать меньше пространства для опасных обыгрышей. Хотя у Франции появятся другие паттерны – например, спокойные подачи на Жиру сразу под удар.

Или прострелы в опорную зону, которая при откате в штрафную у Марокко проседает. Португалия получила несколько моментов именно передачами во второй темп. Иногда сразу после неудачных попыток Марокко выбежать в контратаку: Хакими уже улетал, партнеры захлебывались, теряли мяч, и из зоны Ашрафа шел неприятный прострел.

Что важно в контексте Хакими:

1. Ашраф не уступает Мбаппе в пиковых ускорениях. По данным The Athletiс, оба входят в топ-10 скоростных рывков на ЧМ-2022, Хакими даже превосходит Мбаппе: 35,3 км/ч (6-е место) против 35,2 км/ч (8-е место). Понятно, что это лишь главные спринты, и слишком опрометчиво каждые 5 минут проверять Хакими скоростным дриблингом Килиана. Марокканца явно не будут каждый раз обходить на два корпуса, но и попытки нейтрализовать Мбаппе на 100% в его стихии – так себе идея.

2. Хакими – игрок, которого на ЧМ-2022 обводят чаще всего (7 раз), но который при этом лидирует по отборам+перехватам (26). В пересчете на 90 минут все не так радикально, но абсолютные значения выдают забавную картину. Хорошо подсвечивается агрессия Хакими против оппонентов – он ищет стыки, чтобы вернуть мяч, играет раскованно. Против Мбаппе это тоже опасно.

Но не только Марокко надо думать о нейтрализации Мбаппе. В теории был бы любопытен смелый вариант Марокко на правом фланге с включениями Хакими, высокой позицией Хакима Зиеша (правый вингер) и помощью Аззедина Унаи (правая восьмерка и открытие турнира) на фланге. Англия последовательно давила на зону левого защитника Франции Тео Эрнандеса, которому вообще не помогал Килиан Мбаппе, не спасала даже помощь полузащитников – англичане массивно перегружали фланг.

Хакими, Унаи и Зиеш – звезды Марокко, умеющие играть в быстрый пас – удачно накладываются на разряженную территорию Франции. Продолжая фантазию: при перегрузах зоны Тео актуальны переводы Марокко на другой фланг на Софьяна Буфаля, сильнейшего дриблера сборной. В изоляции ему удобнее раскачать и создать опасный момент.

Даже без чересчур смелой установки, а лишь с эпизодическими вылазками в атаку все это может работать.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/JB Autissier via www.imago-image, Gao Jing; Instagram/achrafhakimi; Twitter/KMbappe