Аргентинозавр – один из крупнейших динозавров в истории. А как такая махина (от 60 тонн) могла существовать?

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Раздел Sports.ru о животных развивается: после текста об эндемиках Австралии и инструкции, как правильно держать котиков, рассказываем об аргентинозавре, одном из крупнейших динозавров в истории.

Почему аргентинозавр так называется?

Все ожидаемо: останки аргентинозавра найдены на современной территории Аргентины. Первую кость в 1987 году обнаружил фермер Гильермо Эредиа в 8 км от 13-тысячного городка Пласа-Уинкуль в провинции Неукен. Думал, что наткнулся на окаменевшее бревно, но на всякий случай сообщил о находке местному музею, который распознал кость динозавра.

В 1989-м известный аргентинский палеонтолог Хосе Ф. Бонапарте организовал на месте обнаружения масштабные раскопки. Вполне удачно: команда Бонапарте вызволила из очень твердой породы семь спинных позвонков, нижнюю часть крестца (сросшиеся позвонки между спинным и хвостовым позвонками), несколько крестцовых ребер. Все это тоже отправилось в местный музей.

Бонапарте и его коллега Родольфо Кориа в 1993-м описали новый род и вид, назвав его Argentinosaurus huinculensis – по стране и городу раскопок: Аргентина, Пласа-Уинкуль.

Проблемы возникли с описанием первой кости, найденной Эредиа: Бонапарте определил ее как эродированную (то есть отчасти разрушенную из-за эрозии) большеберцовую кость, а в 2004-м группа уругвайских палеонтологов под руководством Херардо Мацетты идентифицировала левую малоберцовую кость.

Еще в 1996-м Бонапарте обнаружил полную берцовую кость аргентинозавра, деформированную из-за окаменения в первоначальном месте раскопок. Мацетта тоже нашел часть бедренной кости, которая точно принадлежит экземпляру того же рода. Но в научном сообществе нет единого мнения о том, что эти бедренные кости – часть скелета именно аргентинозавра.

Это самый крупный динозавр в истории?

Вопрос сложен настолько, насколько прост был вопрос о происхождении его имени.

159-сантиметровый в длину и 129-сантиметровый в ширину спинной позвонок восхищает размером.

Аргентинозавр относится к группе зауроподов, которые отличаются длинной шеей, длинным хвостом, маленькой головой (кстати, относительно длины тела голова аргентинозавра даже по меркам зауроподов считается очень маленькой) и массивными столбообразными конечностями. Зауроподы – самая крупная по размерам группа животных, когда-либо существовавших на суше.

Аргентинозавр причислен к титанозаврам, среди которых хватает травоядных 20+ метров в длину. Но был, например, мадьярозавр – длиной всего лишь 5,7 метра и весом в полтонны. Карлик в сравнении с аргентинозавром.

Вот только как определить точные характеристики гигантов?

Существует два глобальных подхода к определению веса и роста динозавров. Первый – измерение известных костей и масштабирование на их основе. Например, по окружности плечевой и бедренной костей с последующим сопоставлением с другими динозаврами. Второй – трехмерная реконструкция динозавра на основе имеющихся останков.

Преобладает мнение, что наилучший вариант оценки размеров динозавров – комбинирование двух подходов. В 2020-м известный журнал Biological Reviews выпустил большое исследование со сравнением двух методологических подходов. Вывод: большинство оценок, выдвинутых разными подходами – масштабированием и реконструкцией, совпадают.

Но с аргентинозавром много путаницы. Оценки длины плавают в диапазоне от 22 до 35 метров, а веса – от 60 до 108 тонн. Такие серьезные колебания – из-за неполноты останков.

Один только известный американский ученый Грегори Пол в 1994 году определял аргентинозавра как 80-100-тонное существо длиной в 30-35 метров. В 2016-м скорректировал вес до 50 тонн, в 2019-м дал оценку в 65-75 тонн по свежей разработанной модели реконструкции скелета.

Обычно диапазон сокращают до длины в 30-35 метров и веса в 60-75 тонн. Можно с уверенностью говорить, что аргентинозавр – один из крупнейших динозавров в истории, но едва ли когда-нибудь его безоговорочно провозгласят крупнейшим. По гигантскому размеру всегда рядом упоминаются суперзавр, амфицелий, брухаткайозавр, аламозавр.

Как такая махина вообще могла существовать?

Несколько факторов.

1. Быстрый и эффективный прием пищи: аргентинозавры не тратили время на жевание, срывали и сразу употребляли растительность, в день набиралось по 50 килограммов. Длинная шея помогала дотянуться до еды, недоступной другим травоядным.

2. Большой размер позволял подолгу удерживать пищу внутри пищеварительного тракта – всегда хватало энергии расти дальше.

3. Ареал обитания – геологическая формация Уинкуль, где процветали аргентинозавры, выделялась большим разнообразием растений: от папоротников и роголистников до семенных растений неизвестного происхождения. Там же обитал титанозавр чоконзавр.

4. Постоянное восстановление популяции. В 2016 году ученые Марк Халлетт и Мэтью Ведель определили, что вылупившиеся из яиц аргентинозавры были не длиннее одного метра и не тяжелее 5 килограммов. В каждой кладке – по 10-15 яиц. Аргентинозавров всегда хватало. Другое дело, что из-за гигантских размеров некоторые яйца уничтожались неуклюжими сородичами.

5. Рост как реакция на гигантских хищников. На аргентинозавров мог охотиться мапузавр длиной до 12 метров, один из крупнейших тероподов (динозавры, передвигающиеся на двух ногах, большинство – хищники).

Любопытная теория о мапузаврах: они могли атаковать аргентинозавров стаей. На это намекают ископаемые останки мапузавра, где нашли кости сразу семи особей разных стадий роста. Если так, мапузавры – первый пример стадного поведения крупных тероподов, кроме всеми известного тираннозавра. Хотя, разумеется, всегда можно объяснить подобное случайным скоплением туш.

BBC Earth предполагал, как могла выглядеть схватка мапузавров против аргентинозавра.

А ученый Билл Селлерс из Манчестерского университета с помощью компьютерного моделирования и методов машинного обучения, определив комбинацию движений с минимизацией затраченной энергии, представил оптимальную походку аргентинозавра. Из интересного: динозавр ограничивался скоростью в 7,2 км/ч и одновременно шагал передней и задней конечностями с одной стороны тела. По мнению Селлерса, особь весом 83 тонны достигала функционального предела.

Фото: en.wikipedia.org; newscientist.com/JAMES KUETHER/SCIENCE PHOTO LIBRARY