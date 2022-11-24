Пепе крут и в 39. Без него Португалии сложно продвигать мяч

Сыграв против Уругвая в возрасте 39 лет и 275 дней, Пепе стал третьим в списке самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов мира. Старше него лишь камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней на ЧМ-1994) и канадец Атиба Хатчинсон (39 лет и 294 дня на ЧМ-2022).

Скала.

Центральный защитник держит уровень. В трех последних клубных сезонах Пепе пробивал 20+ матчей за «Порту» в Примейре, и даже в текущей кампании начинал железным основным, но перед ЧМ пропустил полтора месяца из-за травмы колена. Восстановился и попал на 4-й чемпионат мира. Ехал запасным, однако Данилу Перейра сломал ребра на тренировке, и Пепе снова стал основным.

Хорошо отыграл полные матчи против Уругвая и Южной Кореи. С Уругваем стал лидером Португалии по точным передачам в финальную треть (4), сделал 3 точных продвигающих паса – больше только у Бруну Фернандеша и Вильяма Карвалью, набил 2+2 по отборам+перехватам – первое место, выиграл 2 верховых единоборства со 100% показателем побед в дуэлях и – внимание – 9 возвратов мяча, лучший результат в сборной.

Против Южной Кореи остался лучшим по отборам+перехватам с теми же 2+2, лидировал по заблокированным ударам (2) и выносам (5). Главная фишка – регулярные диагонали на левый фланг, благодаря которым Пепе с отрывом обогнал всех по пасам в финальную треть (10). Ярчайший хайлайт – предголевой пас, когда именно Пепе продвинул мяч на Диогу Далота отличным забросом.

Как он это делает?

Игровой стиль: хорошая связка с Диашем, способен и разрушать, и мастерски продвигать

Тренер Португалии Фернанду Сантуш еще до матча с Уругваем говорил: «Пепе – монстр. Он не просто затычка. Если выходит на поле, у него всегда важная роль. У Португалии нет игрока с его списком навыков».

Пепе хорош и в разрушении, и в продвижении.

C Уругваем без мяча Португалия регулярно забирала мяч после длинных забросов от ворот в атаку. Оказывается, играть так против Пепе и особенно Рубена Диаша – очень плохая идея (кто бы мог подумать?).

Диаш и Пепе хорошо адаптировались друг под друга. Когда длинную перекусывал Диаш, Пепе спускался ближе к штрафной для контроля потенциальной скидки. Держал расстояние, чтобы не упустить форварда за спину.

Когда Пепе реагировал на летящий мяч, Диаш играл смелее и ловил уругвайца, открывавшегося под потенциальную скидку, в офсайд.

По-настоящему аккуратная игра Пепе актуальна только при длинных передачах Уругвая. При контрпрессинге, когда Португалия теряла мяч и сразу пыталась накрывать Уругвай, защитник порой дергался высоко, эффективно играл в проактивной манере.

Пепе здорово показывал себя и в эпизодах, когда требовалось прикрывать правую бровку при подъемах Жоау Канселу. Там регулярно ситуативным противником оказывался Дарвин Нуньес, но форвард «Ливерпуля» ни разу не прошел Пепе на скорости.

Из неприятного: удар Кавани на 58-й минуте, когда Пепе явно проиграл позицию (справедливости ради, скорее надо хвалить просто идеальное движение нападающего, а не ругать защитника), и пара моментов с затяжным принятием решений – лишь однажды это привело к неприятному обрезу, но против более агрессивного и эффективного соперника были бы проблемы.

Те же затяжки бывали и против Южной Кореи, но и она не наказала Пепе. Сон и компания предложили несколько резких контратак, но и в таком сценарии защитник держался хорошо – плассировался до штрафной, а дальше инициировал стык, который заканчивался возвратом. В ситуации со вторым пропущенным Пепе еще не вернулся с углового.

При владении Пепе стабильно хорошо продвигал мяч. Вот пример сразу после контрпрессинга.

А вот – явная заготовка с игрой на третьего.

Фундамент хорошего продвижения Пепе – его относительно широкая позиция. Удобна конфигурация в позиционной атаке со спуском полузащитника (Невеш/Карвалью) между центральными защитниками, чтобы Пепе мог уходить ближе к флангу и получать лучший ракурс для пасов вперед.

С Уругваем только пристреливался к диагоналям на левый фланг, против Южной Кореи это уже был один из главных паттернов продвижения Португалии.

Кстати, против Кореи был характерный момент, когда Пепе агрессивно показывал Далоту, чтобы тот быстрее убегал выше, а Пепе мог занять его широкую позицию. И это практически при розыгрыше от ворот.

Если не купировать угрозу более серьезным прессингом, Пепе может и в плей-офф сильно помочь атаке Португалии.

Секрет долголетия: ставит любовь к футболу даже выше правильного питания и сна

«Пепе не просто выкладывается на тренировках и идет домой, – рассказывал бразильский полузащитник Пауло Ассунсао, хороший друг Пепе, игравший с ним несколько лет за «Порту» в середине 2000-х. – Я бы назвал его самоотверженным. Сон, питание, уход за телом – без этого никак. И он всю свою жизнь делает то, что любит».

Сон и питание – очевидные секреты. Пепе рассказывал: «В «Реале» все было на таком высоком уровне, что приходилось соответствовать. При этом там не было строгих рамок, врачи учили понимать организм. Мне это особенно пригодилось в контексте работы на тренировках и сбалансированного питания.

Я очень люблю рис с мясом, как и почти все, кто родился в Бразилии. Нравится испанская и португальская кухня, и у меня нет строгих запретов на конкретные продукты».

Мало конкретики, да? Любопытно, что сам Пепе и не говорит о питании как об икс-факторе долголетия. Отвечает, только когда спрашивают. Сам он на вопрос о бесконечной карьере уводит разговор к другому тезису: «Я не могу один день тренироваться, а в другой день готовиться к тренерским курсам. Распыление сил повлияет на мой тонус. Думаю только о следующей тренировке, следующей игре, следующем титуле. Мне слишком важен соревновательный режим, чувство конкурентоспособности, чтобы думать о чем-то другом».

Эта мысль – о том, что Пепе так хорош, потому что продолжает жить только футболом – сквозила и раньше. Пару лет назад он говорил: «Я занимаюсь любимым делом. Очень люблю футбол. Это привилегия: всю жизнь делать то, что любишь. Каждый день перед тренировкой просыпаюсь счастливым, потому что знаю, что получу от работы удовольствие».

Тони Мартинес, играющий с Пепе в «Порту», говорил: «У него ментальность чемпиона. У характера нет возраста. Именно поэтому в 38 он играет как 25-летний».

Абсолютно ту же мысль подчеркивал Сантуш: «Пепе остается Пепе. Он всегда в гневе, если на поле что-то идет не так. Он всегда в гневе, если проигрывает. Еще хуже, если недоволен собственной игрой.

Интенсивность его игры восхищает. Посмотрите матчи «Порту» – вы увидите абсолютно того же футболиста, что играл за «Реал». Он до сих пор не сдал».

Пока посмотрите матчи сборной Португалии.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Pedro Nunes; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency