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Марио Гетце едет на ЧМ, хотя 5 лет не играл за сборную. Где он пропадал? Как очнулся? Почему Флик его взял?

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Да, Марио Гетце едет на ЧМ-2022. 10 лет назад, когда Франц Беккенбауэр назвал его лучшим атакующим футболистом Германии, а Феликс Магат увидел талант, который рождается раз в столетие, вряд ли бы кто-то удивился, что в 2022-м 30-летний Гетце поедет на очередной большой турнир.

Но жизнь сложилась иначе. Место Гетце в заявке на ЧМ – один из главных сюрпризов от Ханси Флика. 

Почему Гетце упал? Игровая нестабильность, травмы и внезапная проблема с обменом веществ

Периоды Гетце и Пепа Гвардиолы в «Баварии» полностью совпали: вместе пришли (2013-й), вместе ушли (2016-й). Было много экспериментов (главный – Гетце в роли ложной девятки), которые на топ-уровне так и не сработали, хотя статистика не прям ужасает, и в первых двух сезонах Гетце забивал по 13 мячей. Марио позднее говорил, что работа с Гвардиолой – бесценный опыт, с помощью которого Марио открыл футбол с новых ракурсов. А вот его агент Фолькер Штрут (сейчас уже не работают вместе) был категоричнее: «Пеп уничтожил Гетце».

Марио никогда не называл трансфер в «Баварию» провалом, но трудно спорить, что от 21-летнего золотого мальчика с потенциалом лучшего игрока поколения ждали большего. Ждали мирового класса на долгие годы. Не получилось. 

Гетце вернулся в «Дортмунд» летом 2016-го и провел – страшно подумать – еще четыре года, которые уже сейчас (а ведь с его ухода прошло чуть больше двух полных лет) рисуются серыми мазками. Гетце страдал игровой нестабильностью, ритм постоянно сбивали микротравмы. 

Неожиданный пункт мучений – проблема с метаболизмом, из-за которого Гетце постоянно чувствовал мышечную усталость. Марио узнал о нарушении обмена веществ и пропустил из-за лечения весь второй круг сезона-2016/17: «Это не смертельный вирус, от которого невозможно избавиться. Я просто нуждался в нескольких месяцах лечения. Теперь проблемы с обменом веществ – часть моей жизни, но я чувствую себя гораздо лучше». 

Марио больше переживал не из-за самого процесса восстановления – боялся реакции клуба: «Когда ты травмирован, можно легко сказать: «Смотрите, у меня разрыв связок». Вместо этого я должен был сказать: «Смотрите, у меня проблема, но вы не способны ее увидеть». При этом Гетце говорил, что Томас Тухель, который тогда тренировал «Дортмунд», с пониманием отпустил Гетце лечиться.

Он вернулся, боссы восхищались силой духа, но прорыва в игре не было. Даже 7+7 по гол+пас в Бундеслиге-2018/19 не стали символом ренессанса – в следующем сезоне тренер Люсьен Фавр мало доверял Гетце, пробовал его то в центре нападения, то восьмеркой и говорил, что система 3-4-3 просто не подходит Марио. И выбирал систему, а не Гетце. 

Летом 2020-го Гетце свободным агентом ушел в нидерландский ПСВ и относительно жестко прошелся по «Дортмунду»: «За четыре года сменились четыре тренера – это слишком много. За это время выиграли лишь один трофей – Кубок Германии. Чтобы быть успешным, нужна стабильность на тренерском посту. В «Дортмунде» слишком много ротации на важных местах. 

Я сомневаюсь, что принял правильное решение, вернувшись в «Боруссию». Особенно на контрасте с достижениями Юргена Клоппа в «Ливерпуле» – я мог бы оказаться там».

Фанатам это сильно не понравилось. Внезапная критика клуба, так многие еще и не простили Гетце первый уход из «Дортмунда». Это был не просто трансфер в «Баварию» – слив новости случился за 36 часов до полуфинального матча ЛЧ-2012/13 против «Реала». Гетце обвиняли в убийстве командного духа (кстати, Матс Хуммельс подтверждал, что раздевалка была просто в шоке). Отсюда и «Иуда», перечеркнутая фамилия на футболках и даже сожжение атрибутики. Позднее давила и немецкая пресса, которая называла Гетце живым селфи за наигранные эмоции во время разных интервью.

Понятно, что это не черно-белая история, где Гетце либо страдалец, сломанный системой Гвардиолы и завышенными ожиданиями на старте карьеры, либо ленивый парень, который постоянно принимал неправильные решения и плохо следил за здоровьем. 

Как Гетце очнулся? Уехал из Бундеслиги, спокойно играл в ПСВ, уверенно держится в «Айнтрахте»

С переходом Гетце в ПСВ получилась эпичная история: он официально стал игроком клуба 6 октября 2020-го, это был последний день удлиненного летнего трансферного окна, и один из главных инсайдов дали работники кафе в паре кварталов от стадиона ПСВ в Эйндховене. Они заприметили большой внедорожник «Мерседес» и решили узнать, кто сидит внутри. Так появились первые снимки Гетце в Нидерландах. Марио потом даже ходил в это местечко и сфотографировался с инсайдерами.

В ПСВ Гетце не показал чего-то гениального – просто полезный игрок, сильный по меркам Эредивизи, но он не делал разницу, которую ждали фанаты ПСВ (даже тут неоправданные ожидания!). 6+6 по гол+пас в 24 матчах сезона-2020/21 и 5+7 в 35 играх сезона-2021/22, по продвинутой статистике тоже без восторгов.

При этом Гетце наконец обрел стабильность, которую не уничтожили оставшиеся микротравмы. Гарант спокойствия – немецкий тренер ПСВ Рогер Шмидт, который был главным двигателем переговоров с Марио. 

Гетце как бы уехал из Бундеслиги, но оказался в абсолютно бундеслиговой игровой модели. Шмидт – фанат агрессивного компактного высокого прессинга, любящий скоростной и атакующий футбол. Марио нравилось: «Шмидт верил в меня. Было интересно смотреть, как он использует наработки концепта и философии клубов «Ред Булл». Прессинг просто фантастический. В идеях Рогер даже радикальнее Пепа». 

В Нидерландах Гетце полностью сменил фитнес-режим: «В Германии я постоянно тренировался. В выходные все равно устраивал небольшие тренировки, желая достигнуть наилучшей физформы. Когда был трехнедельный отпуск, я возвращался к работе спустя три дня отдыха. Теперь понимаю, что поступал очень тупо». В Нидерландах Марио заменил дополнительные тренировки йогой и тхэквондо. Подмечал и другую деталь: «Больше внимания уделяю сну и питанию».

Шмидт хвалил Гетце за отличную форму. Когда летом 2022-го тренер отправился в «Бенфику», было много слухов, что Марио поедет вслед за Рогером. Но Гетце перешел в «Айнтрахт», а Шмидт пытается реанимировать другого немецкого чемпиона мира – Юлиана Дракслера. С ним пока сложнее, чем с Гетце. 

«Айнтрахт» с Гетце поживает счастливо: 4-е место в Бундеслиге перед паузой на ЧМ и выход в плей-офф ЛЧ, хотя еще после четырех туров команда шла последней в группе. 

Сначала Марио исполнял десятку в 4-2-3-1 («Айнтрахт» смотрелся плохо), потом играл под нападающим в 3-4-2-1 («Айнтрахт» ожил). Вместе с Йеспером Линдстремом и Рандалем Коло-Муани он составляет одно из самых ярких атакующих трио евросезона. Коло-Муани – мастер открываний за спины, Линдстрем – спринтер, Гетце – связующий между полузащитой и нападением, между флангом и центральной осью. Вся троица отлично работает в прессинге: нет постоянного высокого давления, но компактный блок мешает продвигать мяч. Результат: 3-е место по общему числу высоких возвратов в Бундеслиге (137) и 2-е по ударам после возвратов (22).

По набору качеств Гетце выглядит классическим немецким универсалом: разрезающие за спины защитникам, четкий перепас, стеночки и забегания, ускользающие маневры на ограниченных пространствах (не совсем дриблинг), упомянутая работа без мяча. Ничем из этого он не выделяется на топ-уровне, но берет вариативностью. 

Ладно, отдельно можно выделить открывания. Поиск свободы в опорной зоне – классика Гетце. Вот голевая атака в матче с «Марселем» в ЛЧ – Марио замечательно предлагает себя недалеко от штрафной.

А вот другой тип открываний, актуальный против команд со схемой 3-4-3 (так было против «Байера» и «Спортинга»). Гетце регулярно получал мяч широко на левом фланге, но мог выжимать гораздо больше. Уже не хватает резкости в рывках и дриблинга, которым сверкнул в начале 2010-х. 

В теории подобное пригодилось бы в Германии, где слева выходит Давид Раум, любящий подключаться высоко. Гетце мог бы ситуативно дать баланса и обострить из глубины.

Статистика Гетце, как и в ПСВ, не восхищает: 2+1 в в 15 матчах Бундеслиги и 0+2 в 6 матчах ЛЧ. Но нужен контекст: у Гетце худшая разница в Германии между реальными и ожидаемыми ассистами (-2,3), именно после его передач порят моменты. А еще он занимает высокое 6-е место по предударным пасам с игры. Так что в плане созидания все вполне неплохо. 

Почему Флик вызвал его в сборную? Нет одной очевидной причины

В Германии никто бы не уничтожил Флика, если бы Гетце не поехал на ЧМ. Он не играл за сборную с 2017 года, его позицию центрального атакующего полузащитника закрывают Томас Мюллер и Джамал Мусиала, а текущая форма просто хорошая, но никакой фантастики.

«Мы уверены, что Марио – бриллиант, он способен сверкать. Сейчас он великолепен по физике, готов играть по 90 минут три раза в неделю. Гетце прекрасно действует в финальной трети, хорошо играет в касание, отлично чувствует командное движение. Он сильно повзрослел», – так выбор Гетце объяснил сам Флик. Какие еще мотивы?

• Общие качества Гетце: его командоцентричность, умение связывать полузащиту и атаку, польза в прессинге. 

• Личная симпатия Флика. По информации Sport Bild, Ханси в 2020-м общался с Гетце насчет возвращения в «Баварию». Тренер считал, что в условиях экономии из-за пандемии коронавируса такой бесплатный агент был бы полезен. Руководство клуба было против.

• Подходит схеме – и классической 4-2-3-1, и 3-4-2-1, которую Флик пробовал. Именно так сейчас играет «Айнтрахт». Правда, «Айнтрахт» – контратакующая команда, тогда как Германия Флика играет в доминирующий футбол, лишь раз за 15 матчей при тренере владение спускалось ниже 60% (и исключение – товарняк против Нидерландов тоже с высокими 59%).

• План Б. Германия – территориальный доминатор, но уже на групповом этапе будет Испания, которая точно не отдаст мяч просто так. Да, Гетце – уже не мастер дриблинга, но его разрезающие передачи будут актуальны против команд с высокой линией защиты.

• Флик просто не хочет париться, когда придется решать, кого выпускать ближе к 114-й минуте финала. 

Ни один из этих пунктов в вакууме не выглядит обязательным условием приглашения Гетце, но в сумме получается, что вызов Марио вполне логичен. Тот случай, когда оба сценария – и вызов, и невызов – воспринимались бы спокойно. Никакой категоричности.

Очевидны две опции использования Марио: десятка в 4-2-3-1 и позиция под нападающим в 3-4-2-1 (в «Айнтрахте» играет левее – и хорошо, в Германии больше конкуренции справа), по необходимости Гетце еще может сыграть левого вингера. Понятно, что Гетце выглядит запасным, примерно третьим-четвертым выбором по приоритету. Любое появление на поле – уже хорошо.

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Фото: globallookpress.com/Markus Ulmer, Thomas Eisenhuth

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