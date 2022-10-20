Неймара сейчас много хвалят за игру без мяча. Справедливо?

Заслуживал комплиментов и в «Барселоне».

Неймар украл старт сезона-2022/23. Едва ли за период в «ПСЖ» бразильца хвалили так активно и разнообразно, как сейчас – даже негативно настроенные к самому «ПСЖ» зрители.

Дело не только в 9+7 по гол+пас всего за 10 матчей Лиги 1 или 12+9 во всех турнирах. Неймар постоянно получает комплименты за игру без мяча и работу в обороне.

Дальше – ни слова про магию Неймара в атаке. Только анализ его игры в защите.

Неймар специфически играет без мяча: иногда бездумно, но всегда страстно. Он способен пахать

В начале октября у Неймара уже был лаконичный манифест о его игре без мяча: «Знаю, что я не лучший защитник, но стараюсь помогать одноклубникам. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Отрабатывать сзади – естественный процесс. Важно делать это регулярно – только так можно подготовиться к главным матчам.

Сейчас я чувствую себя более полноценным игроком. Могу защищаться, забивать голы, делать решающие передачи».

Уже набралось несколько непривычных хайлайтов.

1. На 3-й минуте Суперкубка Франции против «Нанта» (первый официальный матч в сезоне) Неймар запрессинговал защитника соперника и заблокировал его пас так, что мяч ушел в аут. Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре засмеялся и с иронией крикнул Нею: «Ты что, теперь будешь защищаться?»

2. Против «Бенфики» в Лиге чемпионов спустился в свою опорную зону, уверенно пошел в жесткий отбор и вернул мяч, не дав сопернику зайти в штрафную.

3. С «Монпелье» в Лиге 1 скопил 21 прессинг-действие (больше только у Марко Верратти – 29) и пять раз отобрал мяч (лучший в команде). Он установил личный рекорд по попыткам отбора за все годы в европейском футболе, начиная с сезона-2013/14 в «Барселоне».

Матч с «Монпелье» очень показателен. С одной стороны, Неймар доказал, что может пахать без мяча. С другой, его оборонительная работа порой выглядела абсолютно безрассудно. Это проявлялось и в позиционных странностях (на скриншоте ниже – побежал к вратарю, оставив своего игрока на фланге, и его сразу отрезали пасом обратно), и в агрессивности борьбы (сфолил пять раз, однажды очень жестко, но явно без намеренной грубости – просто не хватает навыков отбора).

Иногда его поведение без мяча можно назвать инстинктивным – напоминает действия детей во дворе. Но «ПСЖ» все равно в выигрыше. Во-первых, напор Неймара без мяча – это любопытная находка для контрпрессинга (то есть для прессинга сразу после потерь мяча). Если Неймар упускает мяч, он очень настроен на быстрый возврат, и здесь его страсть любой ценой отобрать в ответ вполне уместна.

К тому же Неймар все-таки умеет держать позицию, просто порой срывается. В этом сезоне были отрезки, когда Неймар садился третьим полузащитником в центр поля – редко, но очень метко в ситуациях, когда «ПСЖ» чересчур долго держится без мяча. Это правда ценно.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подчеркивал: «Неймар – главный игрок атакующего трио с точки зрения оборонительного потенциала. Его страсть уместна в игре без мяча. Мбаппе и Месси в этом отличаются. Ней дает лучший баланс».

Это не просто слова – согласно данным L’Equipe, против «Ювентуса» в ЛЧ Гальтье хотел поручить одному из игроков нападения персонально следить за опорником Леандро Паредесом. Неймар сам вызвался.

Когда «ПСЖ» откатывался назад, Неймар оказывался в центре между Мбаппе и Месси и опекал Паредеса.

Если «ПСЖ» шел в прессинг, Месси и Мбаппе выдвигались на центральных защитников, а Неймар приклеивался к опорнику «Юве».

Были эпизоды, когда после насыщенного отрезка владения Неймар с опозданием включался в оборонительную работу, но обвинить в лени его невозможно. Бразилец пробежал против «Юве» 9,9 км, больше в составе «ПСЖ» накрутили только Рамос (10) и Верратти (10,5).

В сентябрьской паузе на сборные Неймар проговорил важную деталь – он в отличной физической форме: «Я счастлив. Моя физподготовка хороша, это заметно и в клубе, и в сборной. Надеюсь, сохраню темп до чемпионата мира».

Стыкуется с летними инсайдами L’Equipe: французское медиа сообщало, что в «ПСЖ» приятно удивлены предсезонной подготовкой Неймара: он соблюдал диету, сбросил лишний вес, выкладывался в зале и на тренировках, легко нашел язык с новым тренером.

По статистике Неймар не делает ничего уникального. Это нормально – он много помогает без отборов и прессинг-действий

Может удивить, что статистика оборонительных действий Неймара в этом сезоне не особо выделяется на фоне других кампаний за «ПСЖ». Почти все лучшие показатели бразилец собрал в сезоне-2021/22.

Хороший повод для напоминания: оборонительная статистика часто бывает малопоказательной – важен не объем действий, а правильность выбора позиции и действия в каждый конкретный момент. Данные лишь отображают активность.

В восприятии игры Неймара важно доверять визуальным впечатлениям, видеть его труд в эпизодах, где нет прямой разрушительной работы.

Это в первую очередь касается выбора позиции – бразилец готов играть вариативно: прикрывать центр защиты соперника, играть по опорнику, спускаться в центр поля. Хотя понятно, что мы говорим не про прессинг-машину.

Другой важный навык Неймара, заметный при Гальтье, – готовность спускаться при розыгрышах «ПСЖ» от ворот, чтобы на дриблинге или через короткий розыгрыш проходить прессинг соперника.

Пожалуй, ярче всего было заметно против «Лилля» (7:1), который стабильно высоко душил «ПСЖ» давлением. Спуск Неймара к левому латералю Нуну Мендешу – один из постоянных вариантов выхода из защиты в атаку. На плечах бразильца висел кусачий опорник Бенжамен Андре. Можно подытожить их локальный поединок ничьей: и Андре несколько раз жестко вернул мяч с остановками Неймара, и Неймар быстрым перепасом с Мендешем организовал пару опасных быстрых выпадов.

Самое очевидное влияние Неймара – его работа на контрасте с оборонительным вкладом Мбаппе и Месси. Не сказать, что Килиан и Лео полностью освобождены от работы без мяча. У Мбаппе, например, есть крутая фишка с ситуативным давлением, «ПСЖ» нередко угрожает после его редких, но ценных высоких возвратов. И все-таки оба явно уступают Неймару в трудолюбии без мяча.

Месси говорил: «Мы с Неймаром знаем друг друга очень давно. Хотелось бы провести больше времени в «Барселоне», но я рад, что судьба свела нас в «ПСЖ». С ним приятно работать, он настоящий командный игрок».

Неймар защищался и в «Барселоне». Он играл левого полузащитника, пока Месси и Суарес были впереди

Оборонительные навыки Неймара не магический феномен, внезапно открытый в 30-летнем возрасте. Было время, когда бразилец стабильно защищался.

Это сезоны-2013/14 и 2014/15 в «Барселоне». Тогда Неймар относительно строго работал в амплуа левого вингера. При владении сверкал открываниями за спины – можно даже сказать, что его забегания затуманивали мастерство дриблинга.

Со временем влияние на игру «Барсы» росло: и обводки уже превосходили фокусы за «Сантос», и нашлась связь с Месси (отсюда постоянные рывки по диагонали в штрафную и любимые забросы-черпачки Лео).

Вместе с этим Неймар дельно работал без мяча. «Барса» перестраивалась на 4-4-2 с Суаресом и Месси в нападении, а Неймар отыгрывал левого полузащитника. Ничего невероятного, но бразилец постоянно прикрывал бровку и следил за передвижениями правого защитника соперника. По необходимости помогал Альбе вблизи своей штрафной.

Помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ высоко котировал работу Неймара без мяча: «В «Барсе» недооценивали работу Неймара в обороне. Он давал баланс команде с тремя чистыми нападающими. В сборной Бразилии и «ПСЖ» он так больше не делает».

Позднее Унаи Эмери, работавший с Неймаром в «ПСЖ», рассказал, что бразильцу не нравилась нагрузка без мяча: «Заточенность «Барсы» на Месси и большой объем работы с бегом туда-обратно по флангу, – причины, по которым Неймар ушел из клуба».

В сезонах-2015/16 и 2016/17 в «Барсе» Неймар уже сильно отличался от стартовой версии. Изменилась его игра при владении – он гораздо чаще спускался в недодачу и реже открывался за спины. Уже не так отрабатывал в защите, хотя разница с Месси все равно была заметной.

Переход в «ПСЖ» не только гарантия свободы в атаке (в первый сезон Неймар касался мяча больше 90 раз на 90 минут, запредельный показатель для игрока нападения). Это еще и освобождение от регулярных нагрузок без мяча. При этом и в «Париже» были отдельные игры (особенно в ЛЧ и особенно при Томасе Тухеле), когда Неймар реально помогал защите, в том числе и на знакомой позиции левого вингера.

И не стоит забывать про травмы, Неймар регулярно получал повреждения с восстановлением за пару недель, иногда ломался на два-три месяца. Разумеется, травматичность почти наверняка тоже повлияла на его восприятие игры без мяча: меньше стыков, меньше физической нагрузки.

Так что само по себе явление обороняющегося Неймара не выглядит уникальным, но его готовность работать на команду без мяча все равно заслуживает внимания.

Важно: Гальтье балансирует игру не только благодаря Неймару. Переход на тройку защитников, гигантский объем работы латералей, постоянные передвижения Верратти и Витиньи в линии атаки/защиты, эпизодические включения Мбаппе и Месси без мяча – все это помогает, иначе у проекта не было бы никаких шансов на успех в ЛЧ.

Но без оборонительной работы Неймара современному «ПСЖ» было бы гораздо сложнее.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Michael Regan; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency