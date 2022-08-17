Искусственный интеллект советует «Тулузе» трансферы по продвинутой статистике. Уже разнесли всех в Лиге 2, а владельцы купили еще и «Милан»

Главный в проекте – экс-разработчик авиасимуляторов.

Год назад мы писали про смелый эксперимент в бельгийском «Юнионе» – состав команды формировали из бесплатных игроков с помощью компьютерного алгоритма. Вышла сказочная история: только поднявшись в топ-дивизион, «Юнион» сразу взял первое место в регулярном чемпионате. Правда, на втором этапе (топ-4 команды по итогам регулярки играют с собой еще по раза) «Юнион» пропустил «Брюгге» и не стал чемпионом.

Это не уникальный сюжет – французская «Тулуза» тоже мечтает об успехе, покупая новичков по алгоритму, который вычисляет лучшие варианты по статистическим показателям.

Есть первый результат: в сезоне-2021/22 «Тулуза» выиграла Лигу 2 и вернулась в элиту, установив исторический рекорд турнира по голам в эпоху 20 команд-участников (с сезона-1998/99) – 82 мяча.

Программу придумала инвестиционная компания, пригласившая экс-директора «Ливерпуля» (привел Суареса и Кэрролла) и разработчика авиасимуляторов (теперь главный аналитик)

Ренессанс «Тулузы» совпал с пандемией. До вспышки команда уже напоминала больного в терминальной стадии: странные трансферы, вялая борьба за выживание, грустный футбол и по результатам, и по качеству. В сезоне-2019/20 достигли дна – 13 очков после 28 туров, последнее 20-е место, до 18-й позиции (еще не спасительной, а лишь дающей стыки) – 14 очков. Тогда Лигу 1 из-за коронавируса не продолжили – «Тулузе» не пришлось страдать еще 10 игр.

Летом 2020-го американская инвестиционная компания RedBird Capital выкупила 85% акций клуба у французского бизнесмена Оливье Сандана. Во Франции американцев не любят: есть плохие примеры вроде «Бордо» (купили клуб, чтобы заработать на новом ТВ-контракте лиги), чаще покупки просто срываются (только этим летом так случилось с «Анжером» и «Сент-Этьеном»).

Но RedBIrd – приятное исключение. У компании уже были косвенные связи в спорте – инвестирование в Fenway Sports Group, которой принадлежат «Ливерпуль» (АПЛ), «Питтсбург» (НХЛ) и «Бостон» (МЛБ).

Среди 400 других инвестиционных проектов RedBird с общим капиталом в 6 миллиардов долларов светилась компания Zelus, которая занимается аналитикой данных. Новые владельцы придумали коллаборацию: выбрали девять аналитиков из Zelus и отправили их на помощь новому менеджменту «Тулузы». Тут два главных лица: президент Дамьен Комолли и шеф отдела аналитики данных Жюльен Демо.

Комолли не новое лицо в европейском футболе. Он работал в «Арсенале» (в первые 7 лет тренерства Венгера привел Коло Туре и Гаэля Клиши), «Тоттенхэме» (ссорился с тренером Мартином Йолом), «Сент-Этьене» (владелец обвинял Комолли в необдуманных тратах).

Пожалуй, противоречивые результаты Комолли-менеджера лучше всего подсвечивает следующий факт: как директор по стратегии «Ливерпуля» он был главным двигателем транcферов Луиса Суареса и Энди Кэрролла. В Мерсисайде его вспоминают без радости – ладно уж Кэрролл, но Комолли привел в клуб Чарли Адама, Стюарта Даунинга, Себастьяна Коатеса, Крэйга Беллами. И Джордана Хендерсона, которого в первые годы жестко критиковали.

В отличие от Комолли, Жюльен Демо вообще никогда не был в профессиональном футболе. Он увлекался аэродинамикой, работал на сборке самолетов Airbus в родной Тулузе, позже разрабатывал авиасимулятор для учебного центра подготовки пилотов в Великобритании. «Задачи те же: есть данные, нужно создать удобную модель для их интерпретации и донести обработанные знания до других», – рассказывал Жюльен в интервью Europe-Cities.

В середине 2010-х он переехал в США, учился сначала на тренера по бейсболу, затем перекинул внимание на футбол – и восторгался любовью американцев к продвинутым данным. Демо вернулся во Францию в 2018-м, занялся консультацией футбольных, баскетбольных и регбийных клубов и выиграл конкурс среди футбольных аналитиков, проводимый «Сиэтлом» из МЛС. RedBird пригласили Жюльена в «Тулузу», проанализировав его выступление на конкурсе.

Как все работает: алгоритм высчитывает лучших по продвинутой статистике 70 лиг

Разумеется, алгоритм засекречен. Но из интервью функционеров «Тулузы» можно выдернуть отдельные детали.

1. Располагают базой данных по 70 футбольным лигам. «Разумеется, есть вся информация по игрокам, например, АПЛ и Бундеслиги, но она нам не особо нужна – мы не потянем ценники. Гораздо важнее, что мы владеем данными по игрокам вплоть до четвертого английского дивизиона и третьего немецкого», – хвастался Комолли.

Это точно полезно – лучший бомбардир «Тулузы» в сезоне-2020/21 (14 голов) и 2021/22 (20) Рис Хили пришел в клуб после игры в третьей и четвертой лигах Англии. Он переехал во Францию за 500 тысяч евро.

2. «Тулуза» не считает данные самостоятельно. Она закупает статистику у провайдеров. Так что все дело именно в авторском алгоритме по интерпретации данных, а не в разработке собственных статистических метрик.

3. Предпочитают игроков до 25 лет, которых впоследствии можно выгодно продать.

Пока было лишь два исключения: правый защитник Миккель Деслер (26 лет) и центральный полузащитник Брехт Деягере (аж 30, но до трансфера он провел в «Тулузе» год в аренде).

4. В алгоритм вшито прогнозирование выступлений игрока при переходе из одной лиги в другую.

Комолли рассказывал на примере покупки центрального полузащитника Бранко ван ден Бомена: «По алгоритму мы сделали вывод: при переходе из второго голландского дивизиона во французскую Лигу 2 статистические показатели ван ден Бомена не должны просесть, – объяснял Комолли. – Это наиболее сложная задача при трансфере: спрогнозировать, как игрок из одной игровой модели, из конкретной футбольной культуры, с четкой ролью в своей команде, покажет себя в новой среде, в новой команде, в новой лиге. Я считаю, что наш алгоритм хорошо справляется с этой задачей».

Ван ден Бомен провел фантастический сезон перед промоушеном (12+21 по гол+пас) – его лучший результат в Нидерландах был 11+15 в «Эйндховене». Очевидно, «Тулуза» оценивала глубже.

5. «Тулуза» использует алгоритм как дополнительный аргумент в переговорах по игрокам. Демо рассказывал: «Ребята восхищаются подходом – недавно встретились с нападающим, показали ему карту всех касаний за все матчи с разбивкой по действиям: пасы, верховые единоборства, обводки. И представили карту ударов с продвинутой статистикой. Никаких видео, только цифры. На это ушло буквально 5 минут».

6. Алгоритм работает не только для трансферов на вход – он подсказал «Тулузе», что основной вратарь Максим Дюпе будет играть хуже в Лиге 1, чем в Лиге 2, поэтому от него стоит избавиться. Пока он в клубе, но этим летом уже купили Хьетиля Хауга из норвежской «Волеренги».

7. Алгоритм остается инструментом, а не универсальной вычислительной машиной, которая выдает список наиболее подходящих игроков, и менеджеры «Тулузы» просто связываются с приоритетными игроками. Демо уточнял, что за летнее трансферное окно-2021 отсмотрел 600 игроков.

Комолли так сформулировал отношение к алгоритму: «В футболе бесконечно много неопределенности. С помощью нашего метода мы всего лишь хотим максимально оградить себя от иррациональности».

Случайности все равно будут, но рациональный подход и систематизация знаний создают комфортную подушку безопасности.

Каких игроков советует алгоритм? Пробуем дешифровать

Теперь окунемся глубже и изучим, каких игроков приобретает «Тулуза» после внедрения алгоритма.

Начнем с очевидного – география покупок.

Больше всего «Тулуза» брала игроков из Франции и Нидерландов (по 3). Стейн Спирингс формально перешел из болгарского «Левски», но его тоже можно легко зачислить к голландским кейсам, поскольку в Болгарии он провел лишь полгода, а до этого вся карьера ограничивалась клубами из Нидерландов.

Следом идут Бельгия, Норвегия и Швеция. Из единичных покупок сразу заметны Дания и Финляндия.

Так что главные рынки для «Тулузы»: лиги северной Европы (Скандинавия + Финляндия) и чемпионаты Бельгии и Нидерландов. Географическая вариативность других точечных трансферов – США (даже не клуб МЛС), Австралия, Япония, Словакия – подтверждает, что команда прогоняет через алгоритм гигантское число лиг.

Почему приоритетными стали именно такие рынки? Во-первых, скандинавские лиги все еще очень атлетичны. Там до сих пор много атакуют навесами, а не входят в штрафную через пасы низом; пару лет назад был забавный тренд: лидеры по владению мячом не попадают в еврокубки (то есть не занимают места вверху таблицы). Фактура покупок понятна: из Дании выцепили крепкого ЦЗ Николайсена, а на правый фланг защиты из Норвегии пригласили Деслера с большим объемом фланговой активности.

Ван ден Бомен и Спирингс – главные фигуры в центре поля с бэкграундом второго голландского дивизиона. Там тоже культ атаки, присущий Эредивизи. Их главная фишка на мяче – отличное качество забросов и диагоналей. Бомен еще и отвечает за стандарты. Важно: это вполне сбалансированные игроки, которые полезны и без мяча. Оба справились с физическим сопротивлением болота Лиги 2 (рост ван ден Бомена – 190 см, Спирингса – 187).

Есть ощущение, что под Лигу 1 алгоритм советует чуть другой профиль игроков. Две главные покупки летом 2022-го: Абухляль из «Алкмара» и Даллинга из «Эксельсиора» (тоже вторая лига Нидерландов). Абухляль любит возиться с мячом, а Даллинга против «Ниццы» в первом туре поразил открываниями за спину – это точно пригодится в матчах, где «Тулуза» будет играть вторым номером. В Лиге 2 этот навык не очень актуален, потому что команда почти всегда атаковала с позиции силы. В Лиге 1 точно будет иначе.

И еще один пункт – трансферная стоимость. Заметно, что многих брали за 500 тысяч евро. Комолли в одном интервью упоминал, что игрок из Скандинавии в среднем стоит в 5 раз меньше игрока из Франции при схожем качестве игры и функциям. Вполне возможно, что в алгоритм вшита и оценка предполагаемой трансферной стоимости – так «Тулуза» получает список не только подходящих игроков по стилю, но и лучших по соотношению цена-качество.

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В начале июня 2022-го RedBird за 1,3 миллиарда евро купила еще и 70% акций «Милана» (стоимость – по данным Sky). По летнему трансферному окну понятно, что никаких гигантских вливаний в трансферы нет. При этом и смены спортивного менеджмента тоже нет – там своя уникальная система с триумвиратом.

Возможно, успех «Тулузы» на новом уровне (все-таки команда и без менеджерских инноваций должна была бороться за возвращение в Лигу 1) станет импульсом для схожих принципов и в «Милане».

А там не далека и целая вселенная клубов по типу «Ред Булл» или «Ман Сити». Но со своей особенной алгоритмической концепцией.

Фото: eastnews.ru/AFP/FRANCOIS NASCIMBENI; globallookpress.com/IMAGO/Thierry Breton, Panoramic