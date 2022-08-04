Что должно случиться, чтобы «Бавария» не выиграла Бундеслигу?

Перед каждым сезоном Бундеслиги мы что-то придумываем на тему чемпионства «Баварии»: в 2020-м набирали состав из всех немецких клубов, способный перегнать гегемона, в 2018-м игнорировали лучшую команду и составляли таблицу из 17 участников чемпионата.

В этот раз – фантазия о проблемах, которые могут возникнуть у «Баварии» в кампании-2022/23. Важно: мы не прогнозируем провал мюнхенцев, а просто выявляем потенциальные кризисные точки.

Опасение №1 – нет чистого нападающего

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан уже заявил, что клуб не будет этим летом покупать форварда на замену Роберту Левандовскому.

Команда Юлиана Нагельсманна не впервые теряет главного бомбардира. «Невозможно заменить Тимо Вернера, мы не умеем создавать клонов. Наша главная задача – заменить его 34 гола», – говорил тренер «Лейпцига» летом 2020-го.

Задачу не выполнили: в Бундеслиге-2019/20 с Вернером на пике «Лейпциг» наколотил 81 мяч, в 2020/21 – 60. Но команда не стала хуже – с третьего места поднялась на второе. И пускай забивали меньше, зато защищались гораздо лучше.

Второй сезон часто зачисляют в опыт игры Нагельсманна без нападающих. Это не совсем так: тогда были Юссуф Поульсен и Александр Серлот (31 полный матч в Бундеслиге на двоих) – два больших форварда, любящих играть в подыгрыше. Это не классические забивалы, но все-таки игроки, с которыми можно легко упрощать игру. В «Баварии» ради этой функции остается Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но его место в клубе несопоставимо ниже позиций Поульсена и Серлота в том «РБ».

Конечно, формально у «Баварии» сохраняется бешеная атакующая вариативность: Садьо Мане, освоивший позицию центрфорварда в «Ливерпуле»; Серж Гнабри, который играл у Нагельсманна на острие атаки в «Хоффенхайме»; вездесущий Томас Мюллер; мобильные Сане, Мусиала, Коман; Леон Горетцка со знаменитыми забеганиями вторым темпом; 17-летний новичок Матис Тель – как бы нападающий, при этом способный сыграть на разных флангах (Нагельсманн будет рад, если он забьет десятку за сезон).

Но едва ли кто-то них настреляет 35 голов – результат Левандовского в Бундеслиге-2021/22. Вряд ли даже 29 (эту отметку Роберт пробивал в шести сезонах Бундеслиги за «Баварию» из восьми). Левандовски извлекал максимум из мощной позиционной атаки, а «Бавария» обладала сильнейшим форвардом штрафной. Это был взаимовыгодный союз.

Игрока с таким умением найти позицию для удара в клубе теперь нет. Но есть вопрос не только по завершению – «Бавария» долгие годы с отрывом лидировала в Бундеслиге по навесам. При Нагельсманне число подач уменьшается, но в прошлом сезоне их все еще было много. Без Левандовского показатель упадет еще сильнее.

Это не плохо – просто индикатор скорых изменений. И важно качественно заменить навесы другими созидательными маневрами. На это наверняка уйдет время.

Худший сценарий: Мане и Гнабри вообще не забивают в стартовых турах, Нагельсманн форсирует интеграцию Теля (слишком зеленый), авантюрно экспериментирует (пробует на острие Комана/Сане) – голов все равно слишком мало. Соперники успешно адаптируют тактику «Вильярреала» (низкий блок с контратаками) и уничтожают идеи атакующего механизма, а постоянно грузить в штрафную не на кого.

Опасение №2 – ошибки в защите никуда не денутся

«Бавария» в Бундеслиге с каждым сезоном пропускала все больше: 17 мячей в 2015/16, затем 22, 28, 32, 32, 44. Нагельсманн нарушил неприятную тенденцию – по сравнению с последним годом Флика снизилось и реальное число голов (37 против 44), и ожидаемые пропущенные (37,1 xG против 41).

Но показатель все равно далек от элитного уровня, и Юлиан стабильно критиковал игру без мяча: «Это одна из главных слабостей. Мы пропускаем слишком много голов в атаках, которые было легко предотвратить». При этом тренер указывал на прогресс при контратаках соперника – с них команда Флика пропускала гораздо чаще.

В этом пункте все сводится к поиску баланса. «Бавария» играет в футбол, с которым почти невозможно играть без серьезных ошибок. С одной стороны, высочайшая линия защиты и агрессивный прессинг дают базис одной из самых доминантных команд мира, с другой – открывают сопернику гектары свободного пространства.

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Даже лидеры вроде Киммиха, Нойера и Горетцки регулярно ошибались. Главный антигерой – Дайо Упамекано, у француза хватает проблем с выбором позиции и неловкими решениями под давлением. Теперь есть еще де Лигт – большой фанат индивидуальных дуэлей, чей стиль смелых выдергиваний подходит «Баварии», но без ошибок он тоже не обойдется.

Худший сценарий: «Бавария» еще дальше отойдет от гармонии доминирующей структуры с индивидуальными ошибками. Упамекано опять привозит, де Лигт разделяет шалости Дайо, Нойер не рассчитывает выходы и вдобавок становится хуже на линии, Павар (если останется) традиционно проводит нормальные матчи с каким-нибудь странным фокусом (пенальти на ровном месте), Дэвис слишком рано идет в дриблинг и обрезается.

Опасение №3 – интеграция новичков

Последняя масштабная трансферная кампания от «Баварии» – лето 2019-го. Тогда на Люку Эрнандеса («Атлетико»), Бенжамена Павара («Штутгарт»), Микаэля Кюизанса («Гладбах»), Фите Арпа («Гамбург»), аренды Филиппе Коутиньо («Барселона») и Ивана Перишича («Интер») потратили 139,5 млн евро. Еще и забрали в аренду Альваро Одриосолу из «Реала».

Летом 2022-го «Бавария» закупилась на 137,5 млн.

Мане позиционируется как главный форвард; де Лигт впишется в схему с тремя ЦЗ, о которой много мечтал Нагельсманн; Мазрауи – на правый фланг защиты (там чаще всего играл Павар, который может переехать в АПЛ, хотя тренер хочет, чтобы тот остался); Гравенберх вполне может рассчитывать на основу, учитывая очередную травму Горетцки. Пожалуй, только Матису Телю сложно надеяться на моментальное место в основе.

Закупка кажется хорошей. Де Лигт, Гравенберх и Мазрауи выращены в «Аяксе», идейно близком «Баварии», а Мане готов пахать без мяча и играть на команду. Мазрауи, кстати, очень нетипичный краек, любящий смещаться к центру поля. Нагельсманн так использовал Йосипа Станишича в прошлом сезоне.

Что может пойти не так? Про де Лигта понятно: храбрые стыки всегда рискованны. Вопрос по Мане – его бомбардирские способности в роли центрфорварда на длинной дистанции. Гравенберх выделялся невероятным атлетизмом на уровне Эредивизи, но даже там ему часто не хватало четких решений в предголевых ситуациях – над этим еще нужно много работать. Мазрауи проигрывает много мячей в стыках.

Конечно, на интеграцию уйдет время. Любая большая закупка вызывает опасение, но вместе с рисками всегда есть потенциал для улучшений.

Худший сценарий: адаптация всех новичков будет слишком долгой. Учитывая масштаб закупки, это сильно скажется и на игре, и на результатах.

Опасение №4 – покупка Конрада Лаймера

Почти нет сомнений, что каждый трансфер «Баварии» согласуется с Нагельсманном. Он ездил на переговоры с Мане, был на финальной беседе с де Лигтом, максимально положительно анонсировал Теля.

Но важнейший переход с лоббированием Нагельсманна пока не состоялся. Речь о Конраде Лаймере из «Лейпцига».

Главный факт о Лаймере, который ярко характеризует его игровой стиль: в сезонах-2021/22 и 2019/20 он был самым прессингующим футболистом топ-5 лиг (35,4 и 33,2 попытки в пересчете на 90 минут). Между двумя кампаниями – перелом лодыжки, из-за которого Конрад почти полностью пропустил сезон-2020/21.

Сезон-2019/20 Лаймер провел именно под руководством Нагельсманна. Весь прошлый год Юлиан последовательно говорил, что «Бавария» нуждается в прессинг-машине в центр поля – да, он просил прессинг-машину, имея в активе Киммиха и Горетцку. Справедливости ради, Лаймер даже на их фоне выглядит монструозно и обгоняет обоих по прессинг-действиям аж в два раза.

Разумеется, при владении он бесконечно уступает Киммиху в плане ведения игры, и у него нет очевидной фишки, какой обладает Горетцка с его включениями в штрафную. Желая Лаймера, Нагельсманн мечтает о гаранте той самой сбалансированности между агрессивностью на мяче и безопасностью без мяча.

Если Салихамиджич договорится с «Лейпцигом» (по информации Kicker, просят 30 млн евро), покупка Лаймера станет главным сигналом: «Бавария» прямо сейчас доверяет Нагельсманну на 100%. Он получает тех, кого хочет. Если тренер не добьется успеха в зоне комфорта, руководство из исполнителя желаний превратится в сурового истца.

Пока кажется, что отношения между Хасаном и Нагельсманном гораздо лучше, чем связка Хасана и Флика. Осталось самое сложное – подтвердить доверие топ-результатами.

Худший сценарий: «Бавария» купит Лаймера, а тот провалится в новом клубе. Нагельсманн будет доверять Конраду, пока тот не оправдает ожиданий – из-за этого в клубе начнутся проблемы (тем более что разрушится уже привычный центр Горетцка-Киммих). У Салихамиджича возникнут серьезные претензии.

Опасение №5 – неожиданно мощный «Дортмунд» или «Лейпциг»

«Боруссия» и «Лейпциг» – традиционно два главных претендента на сюрприз в гонке за первое место.

Новый спортивный директор «Дортмунда» Себастьян Кель провел хорошую трансферную кампанию еще до лета, но есть два важных нюанса. Во-первых, противоречивое решение по главному тренеру – убрали Марко Розе и поставили Эдина Терзича, который был временщиком после увольнения Люсьена Фавра и перед приходом Розе. Тогда «Дортмунд» выиграл Кубок Германии, но не впечатлял по игре. Главная надежда по Терзичу – улучшение атмосферы в раздевалке с игровым прогрессом новичков и талантливой молодежи.

Во-вторых, страшный форс-мажор со злокачественной опухолью Себастьяна Аллера. Его переход из «Аякса» выглядел очень грамотной сделкой, но теперь «Дортмунд» экстренно ищет нового нападающего.

У «Дортмунда» точно есть вводные для сильного сезона, но без Аллера и с Терзичем невнятный год тоже никого не удивит.

С «Лейпцигом» скучнее: после нескольких мощных закупок команда проводит спокойное лето. Подписали только левого латераля Давида Раума из «Хоффенхайма» и волнореза Ксавье Шлагера из «Вольфсбурга» в центр поля. Вероятно, главное усиление – полная предсезонка с Доменико Тедеско, который пришел в декабре 2021-го и спас вроде бы безнадежный сезон, вытащив команду в ЛЧ и забрав Кубок Германии.

На отрезке 2022-го «Лейпциг» с Тедеско по очкам даже обогнал «Баварию», дрейфующую в конце сезона: 36 против 35. Можно надеяться на конкуренцию с дистанцией в полноценный сезон.

Есть «Байер», который вернулся в зону ЛЧ спустя три года. Есть клыкастые «Унион», «Фрайбург», «Кельн» и «Майнц» – но с точки зрения борьбы за чемпионство это уже совсем фантастические сюжеты.

Худший сценарий: «Дортмунд» или «Лейпциг» проводит сезон жизни. У «Боруссии» срабатывают все новые трансферы, а Терзич оказывается талантливым мотиватором. У «РБ» срабатывают любые идеи Тедеско. «Бавария» даже без кризисов вдруг столкнется с серьезным противником.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Stuart Franklin, Alexander Hassenstein, Maja Hitij, Lars Baron ; globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa; кадры трансляции «Матч ТВ»