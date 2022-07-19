«Бавария» отдала за Де Лигта почти 70 млн евро. Это разумный трансфер?

Артем Денисов разобрался.

22-летний Маттейс де Лигт – футболист «Баварии». Голландский центральный защитник перебирается в Мюнхен из «Ювентуса» за 67 миллионов евро (еще 10 млн возможных бонусов).

Это вторая по объему сделка в истории немецкого клуба, больше платили только за Люку Эрнандеса (80 млн). Любопытно, что в топ-4 трансферов теперь сразу три защитника – Дайо Упамекано обошелся в 42,5 млн. Компанию разбавил только Лерой Сане (60 млн).

Разберемся, как де Лигт показал себя в «Юве» и чего от него ждать в «Баварии».

Прогресс де Лигта в «Ювентусе» – факт. У его провалов в первые месяцы есть рациональные причины

Де Лигт в «Ювентусе» – железный игрок основы. В каждом из трех сезонов он входил в топ-5 полевых по игровым минутам, в кампании-2021/22 чаще появлялся только вратарь Войцех Шченсны.

Весь путь голландца в Италии можно разделить на два этапа. Первый ограничивается 3-4 стартовыми месяцами в Серии А: регулярные привозы, позиционные ошибки и постоянная игра рукой, которая быстро стала мемом (де Лигт рассказывал, что даже внутри команды его руки называют магнитами для мячей).

Второй отрезок – следующие 2,5 сезона. Защитник постепенно прогрессировал, прокачивая сильные стороны и двигаясь в исправлении слабых мест.

Проблемы на старте объясняются легко. Во-первых, «Юве» форсировал интеграцию Маттейса в основу из-за тяжелой травмы Кьеллини. Де Лигт подтверждал, что его хотели аккуратно подводить к основе: «План был таков: Кьеллини и Бонуччи продолжают играть, меня вводят в состав постепенно. Я не против, что меня сразу бросили в бой, но это серьезный вызов».

Во-вторых, де Лигт привыкал к новой структуре. «Аякс» играл с высокой линией обороны и частыми персональными установками. Защитник шел за ориентиром на чужую половину поля, не заботясь о позиции. На уровне Эредивизи Маттейс бескомпромиссно доминировал в дуэлях.

Маурицио Сарри в «Ювентусе» ставил зональную защиту: игроки обороняют пространство, а не конкретных соперников. Оригинальность требований Сарри в том, что он требует от центральных защитников держаться в створе ворот – так в любой момент игры без мяча будет шанс заблокировать точный удар. Так что де Лигт не просто попал в новую оборонительную модель – футбол Сарри требует от ЦЗ элитного выбора позиции. Голландец мог как угодно заигрывать мускулами, но без интеллекта врубиться сложно.

Тренер «Ювентуса» Джованни Мартушьелло объяснял первые сложности: «Де Лигт отстает в плане сыгранности с партнерами и еще ошибается позиционно». Игрок понимал претензии: «Мы играем зонально, а я до этого играл только персонально. Нужно привыкать к новой модели прессинга и к новым требованиям: когда спускаться к воротам, а когда подниматься».

Сарри занимался с Маттейсом персонально и относительно быстро встроил новичка. Де Лигт вошел в стадию медленной, но эффективной прокачки.

Голландца реже обыгрывали, причем процент успешных действий против дриблеров увеличился почти на 20 пунктов. Значительно уменьшилось число потерь и фолов. Сезон-2021/22 – прорывной по продуктивности прессинг-действий. От года к году растет количество перехватов. Снизилось число передач под давлением – быстрее работает с мячом.

Главная статистическая гордость де Лигта – верховые единоборства. Кажется, Маттейс недооценил физическую мощь соперников в Серии А. Только ворвавшись в новый чемпионат, он опрометчиво влетал в любые единоборства, проигрывал борьбу и терял позицию. Пришлось на время затихнуть и бороться аккуратнее, если мяч в воздухе.

Адаптировавшийся де Лигт резко поднял показатель успешности верховых дуэлей (68,4% в сезоне-2020/21) и теперь наращивает объем столкновений, удерживаясь на той же отличной отметке (68,1% в сезоне-2021/22 при +1 выигранном верховом единоборстве в пересчете на 90 минут).

Игровой портрет де Лигта: любит агрессивный стиль и много подсказывает

Прогресс де Лигта – не космический рывок от заурядного игрока до одного из лучших в мире. Он развивался в конкретной роли и не превратился в универсальную машину. В четком амплуа – агрессивный ЦЗ с большим числом индивидуальных дуэлей – голландец заслужил статус сильного игрока.

«Черновая работа очень важна. Люди называют ее грязной, но она мне по душе. Я люблю выносить мячи головой, люблю выигрывать единоборства. В этом смысле я защитник старой школы. Сейчас много игроков, которые просто держат позицию и прикрывают пространство. Я принимаю это, но мне нравится разбираться один на один. Сражаться с соперником. Это рискованный стиль, так что в «Юве» я учусь балансу», – пожалуй, лучше ди Лигта вряд ли кто-то сформулирует его игровую манеру. Соответствующие кумиры: Мальдини, Барези, Неста, Каннаваро.

Смелость и бульдозерные физические данные позволяют голландцу побеждать в стыках. При этом де Лигт серьезно продвинулся в анализе эпизодов: когда стоит выбрасываться из линии в фирменном стиле, а когда лучше сохранить позицию. Конечно, принимает правильные решения не в 100% случаев, но игрок такого типа не может играть вообще без ошибок.

Вот пример яркого оборонительного стиля Маттейса – в модели с двумя центральными защитниками, в команде с не самой высокой линией обороны он храбро улетает в единоборство и возвращает мяч.

Правда, в том же матче против «Болоньи» была ошибка: де Лигт снова дернулся высоко, но его обманули – соперник пропустил мяч на партнера, отрезав голландца.

Атлетизм особенно заметен в его игре корпусом. Речь не только о моментах, когда нужно ставить спину, чтобы мяч спокойно ушел в аут (хотя даже тут есть особенность – де Лигт так хорош, что способен ловко развернуться с мячом и скинуть с плеч соперника). За счет корпуса Маттейс выигрывает много ничейных мячей, резко оттесняя дуэлянта мощным туловищем. Он точно стал скоординированнее.

Другая яркая черта де Лигта – его лидерские качества, выражающиеся в постоянных подсказках партнерам. Это и инструкции для других защитников (актуально при позиционной защите средним или низким блоком), и окрикивания полузащитников, которые должны либо садиться ниже, либо подниматься, либо уходить к флангам. Вектор движения указывается жестами.

Классика из матча с «Аталантой»: де Лигт дернулся за игроком и, боясь полупозиции и свободы для соперника, не вернулся мигом в линию защиты.

Когда «Аталанта» возилась на фланге, голландец подсказал Уэстону Маккенни – нужно быстро поменяться местами. Готово.

Капитанские задатки защитника отмечала легенда «Юве» Алессио Таккинарди, отвечая на вопрос о том, кто из текущего состава не затерялся бы в команде 1996 года, выигравшей Лигу чемпионов: «Только де Лигт, может быть. Он силен ментально. Хотя я бы все равно выбрал Пьетро Верховода, если говорим про персональную опеку». Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар называл менталитет победителя главным качеством защитника.

Другой любопытный нюанс – де Лигт неприхотлив по конкретной позиции в центре защиты, помогает двуногость (почти 25% передач делает левой ногой). В «Юве» многое зависит от партнера: с Бонуччи чаще выходит слева, с Кьеллини – справа. Зачастую даже хорошие игроки зависят от ноги (левши держутся левее, правши правее), де Лигт даже в конкретном матче может менять сторону – и часто делает это, если ищет единоборства с подвижным форвардом.

При этом на мяче де Лигт не удивляет.

Он продвигает передачами реже Кьеллини, Бонуччи и Ругани. По проходам с мячом уступает только Джорджо, но ничем не выделяется даже на уровне Серии А. Любопытно, что сам Маттейс ищет нюансы: «У меня возникает больше свободы, когда на поле Кьеллини. Я могу чаще пасовать в атаку, сам продвигаться, создавать больше давления. С Бонуччи нужно играть по-другому – он сам любит длинные передачи. Я чувствую себя комфортно в обоих сценариях. Могу и обороняться, и созидать».

Реальность такова, что голландец даже в паре с Кьеллини часто обостряет реже напарника.

Что будет в «Баварии»? Впишется в игру без мяча, есть вопросы к стадии владения

Продолжим тему с продвижением. Сравнение с центральными защитниками «Баварии» показывает, как неохотно де Лигт делает вертикальные передачи и пробует таранные проходы.

Конечно, нужна скидка из-за стилей команд («Бавария» гораздо больше владеет мячом и играет с высочайшей линией защиты), но разрыв все равно похож на пропасть.

Нагельсманн давненько не встраивал защитника с такой инертностью на мяче. В сезоне-2021/22 он однажды жестко прошелся по Упамекано, который привез момент из-за паса назад: «Я поговорю с ним и посоветую, как действовать в схожих ситуациях. Упа знает, что не нужно пасовать назад. При давлении надо играть просто, но не назад – выбить мяч в финальную треть, даже если нет очевидного адресата».

Де Лигт, любивший обыгрываться с Шченсны, может затрястись. Хотя у редких вертикальных пасов голландца любопытный профиль – он предпочитает не вскрывающие по центральной оси, а диагонали на фланги. Это может хорошо сработать в «Баварии», ловко заигрывающей с шириной – максимально насыщают центр, чтобы оставить в изоляции у бровки Дэвиса/Комана/Сане слева. В этом плане есть потенциал – свежий правый защитник Нуссаир Мазрауи любит смещаться в центр, еще сильнее уплотняя зону.

В любом случае де Лигт будет чаще пасовать вперед. Может, не догонит даже текущие показатели Эрнандеса и Упамекано, но система Нагельсманна исключает игроков, которые дают только назад и поперек. Нужно быть готовым к ошибкам на мяче при интеграции в основу.

Что насчет интеграции в структуру без мяча? «Современные центральные защитники – не совсем защитники», – говорил Нагельсманн, имея в виду ставку как раз на созидательные навыки с зачатую посредственной базой оборонительных функций. У голландца все наоборот.

Любопытно, что в Нидерландах не все поняли Маттейса летом 2019-го, когда он выбрал «Ювентус». На родине многие (например, Луи ван Гал) ждали его в «Барсе», назывались и другие команды с высокой линией защиты вроде «Ман Сити». Де Лигт учился позиционной защите, а «Юве» подстраивался под выдергивания Маттейса.

Вот примеры из игры против «Вильярреала» в 1/8 ЛЧ-2021/22. «Юве» принимает соперника относительно низко, но голландец рискует. Это оправданно – нет игрока, влетающего в его зону, а конфигурация из трех ЦЗ (Ругани слева, Данило справа) позволяет ситуативно перейти на двойку с опорником, в которого тут превращается де Лигт.

Другая ситуация: де Лигт форсирует возврат мяча, выдвигаясь к центру поля.

Маттейс говорил, что до 15 лет играл в середине, причем был атакующим полузащитником, а не разыгрывающим опорником. Возможно, оттуда он и забрал столь храбрый для защитника стиль прессинга.

С двойкой ЦЗ такие выдвижения о-о-очень рискованны. Но в тройке они могут стабильно работать, если крайние центральные защитники своевременно сужают дистанцию между собой.

Вероятно, Нагельсманн выберет модуль 3-Х-Х – немецкие журналисты сообщали, что он наигрывает 3-5-2 с Мане и Гнабри в нападении. Хорошая новость для Маттейса. Сложно даже представить потолок смелых выдергиваний де Лигта в структуре Нагельсманна, учитывая, что в последних сезонах центральные защитники «Баварии» спокойно заходили на чужую половину поля.

Итого: «Бавария» получает агрессивного ЦЗ, который должен органично вписаться в игру команды без мяча, а его смелые выдвижения пригодятся в переходных фазах. Стадия позиционного владения вызывает вопросы из-за блеклого продвижения де Лигта, но его диагонали вписываются в атакующий механизм, поэтому есть потенциал для роста.

Интригующий вызов для игрока, тренера и команды.

Фото: fcbayern.com