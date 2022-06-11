Спортдир «Ниццы» мечтает сбагрить тренера в «ПСЖ». Это как?

Восхитительный сюжет.

«ПСЖ» спонсирует веселье во французском в футболе. Коротко:

1. Один из главных претендентов на замену Маурисио Почеттино – тренер Кристоф Гальтье, работавший только в «Сент-Этьене», «Лилле» (выиграл Лигу 1) и «Ницце»;

2. Спортивный директор «Ниццы» хочет избавиться от этого тренера;

3. Новый спортивный руководитель «ПСЖ» котирует Гальтье выше Зидана.

Давайте разберемся подробнее.

Почему спортдир «Ниццы» так не любит своего тренера?

В четверг спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье вдруг посоветовал «ПСЖ» быстрее договориться с Гальтье, если клуб хочет именно его.

«Вероятно, он все-таки останется в «Ницце» – реальность такова, что у него действующий контракт. Но действия «ПСЖ» смущают меня… Когда клубы такого уровня приходят за вашими игроками или тренером, трудно сказать: «Нет». Нужно выстраивать команду на новый сезон, а «ПСЖ» усложняет задачу. Если боссы «ПСЖ» хотят Гальтье, они не должны медлить».

Это не все. Фурнье жестко прошелся по тренерским качествам Гальтье: «Наша команда могла выступить лучше в этом сезоне. Сильно не хватало динамики в атаке, смелости. Гальтье был чрезвычайно успешен в «Лилле» (выиграл с клубом Лигу 1-2020/21 – Sports.ru), но – как это иногда случается с игроками – на новом месте показал себя уже не так хорошо.

Мы заняли девятое место по голам. Думаю, многие из топ-8 хотели бы иметь такую атаку, как у нас. Индивидуально у игроков большой талант. А вот коллективной игры нет».

История кажется еще драматичнее, если учитывать другой факт: Фурнье почти наверняка уйдет из «Ниццы», если Кристоф Гальтье продержится тренером до 1 сентября 2022 года. Именно до этой даты рассчитан текущий контракт спортдира. Его просто не продлят. А Гальтье уйдет только при хорошем предложении от нового клуба.

Отношения максимально токсичные. Главная причина – тренер недоволен зимней трансферной кампанией. Взяли вингера-бегунка Билала Браими («Анжер», 7 млн евро) и переломанного крайка Жордана Амави («Марсель», аренда).

Позиция Гальтье: «Команда работает превосходно, но у нас еще слишком много неработающих частей. Мы боремся за путевку в ЛЧ, при этом усиливаемся игроком со скамейки «Анжера».

Ответка Фурнье: «Гальтье оправдывается и бежит от реальности. По иронии судьбы именно Браими сделал третий гол в последнем матче сезона против «Реймса» («Ницца» победила 3:2, проигрывая 0:2; Браими отдал ассист на третий мяч – Sports.ru)».

Резонный вопрос: почему Фурнье просто не уволит Гальтье? Он не может. В «Ницце» спортдир отвечает за комплектование состава – поиск новых футболистов и продажу имеющихся. Тренер отвечает за игру и результаты. Иерархически они соседи.

Тогда другой вопрос: почему Фурнье и Гальтье до сих пор работают вместе? Выбора нет. Фурнье сам советовал руководству пригласить Гальтье летом 2021-го. И спортдира убрать нелегко: у него достойная репутация и 12 лет в клубе. Решили дождаться конца контракта.

Сам Гальтье философски относится к конфликту: «Это как семейный брак – к счастью, мы не разводимся после каждый ссоры».

Почему «ПСЖ» заинтересовался Гальтье?

Путь Кристофа Гальтье далек от топ-клубов. В 2000-е он трудился ассистентом, затем подхватил «Сент-Этьен» и проработал там с 2009-го по 2017-й. Крепкая команда: никогда не падала ниже ожиданий, но и без удивительных успехов. Дальше был «Лилль», который Гальтье вытянул из болота и сенсационно привел к чемпионству.

Делал он это вместе с Луишем Кампушем, которого 10 июня официально назначили в «ПСЖ» советником по футбольным вопросам. Португалец будет отвечать в Париже за трансферы.

Кампуш и Гальтье – важнейший дуэт сенсационного «Лилля». Кампуш ввозил пачку талантливых футболистов, Гальтье встраивал их в жесткую систему.

Оба в восторге друг от друга. «Кристоф удивительно проницателен в оценке игроков – как их лучше использовать. Меня восхищает его внимание к мельчайшим деталям при работе с командой. Он фантастический мотиватор, находит подход и к опытным игрокам, и к молодым, всегда держит рабочую этику. И он замечательный человек», – нахваливал Кампуш.

Гальтье решился уйти из «Лилля» сразу после исчезновения Кампуша из клуба (середина сезона-2020/21). Он честно доработал сезон, выиграл титул и переехал в «Ниццу».

Теперь Кампуш сделает все для воссоединения.

Есть подробности переговоров?

Новичок в управлении «Парижа» уже включился в работу: авторитетное медиа Le Parisien сообщало, что Кампуш ездил в Милан, чтобы обсудить с боссами «Интера» потенциальный трансфер защитника Милана Шкриньяра.

Параллельно полезли инсайды о продвинутых переговорах «ПСЖ» с Зинедином Зиданом. Об этом затрубили сразу несколько источников: целые медиа (RMC Sport, Europe1) и отдельные журналисты (Омар Алтундаг, Сабер Дефарж). Одни пишут, что предложение невероятное щедрое – отказаться слишком сложно; другие сообщают, что главные договоренности уже достигнуты.

Представитель Зидана в медиа Ален Мильяччо резко опроверг слухи и разговоры о том, что эмир Катара Тамир бин Хамад Аль Тани лично уговаривал тренера возглавить клуб: «Даже не уверен, заинтересован ли он в назначении Зидана».

При этом Мильяччо не утаивает интерес «ПСЖ» к тренеру. Вот только пришедший Луиш Кампуш явно настроен на другой вектор. Гальтье связывали с «ПСЖ» еще незадолго до прихода португальца, после – Кристоф едва ли не самый часто упоминаемый кандидат.

Любопытная формулировка от Foot Mercato: с Гальтье вроде бы уже вели беседу и уведомили, что «ПСЖ» заинтересован в схеме с тремя центральными защитниками. Специализация Гальтье – 4-4-2: так играл «Лилль», так работает и «Ницца». В «Сент-Этьене» тоже были четыре защитника в линию.

Самое время вернуться к конфликту Гальтье и Фурнье.

Главное опасение «Ниццы» перед приглашением Гальтье – та самая схема. Фурнье рассказывал: «Мы долгое время играли 4-3-3. Я спросил Кристофа, точно ли стоит переходить на 4-4-2? Подходящий ли у нас набор игроков?»

Согласно интервью спортдира, Гальтье парировал: «Да, это подойдет Алексису Клод-Морису. Я люблю Каспера Дольберга, он тоже раскроется».

Дольберг сильно буксовал и забил 6 голов (в предыдущих сезонах было 6 и 11), прогресса нет; Клод-Морис растворился – 0+2 в 10 матчах с 0 игр в основе. Еще «Ницца» срочно покупала форварда Анди Делора перед закрытием летнего трансферного окна-2021, так как в составе были доступны лишь два нападающих: Дольберг и Амин Гуири, который вообще не похож на типичную девятку и часто уходит на фланг.

Вряд ли «ПСЖ» будет адаптироваться под Гальтье.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Federic Chambert via www.imag/www.imago-images.de, Oryk HAIST/SVEN SIMON