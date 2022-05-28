Анчелотти против «Ливерпуля»: шутил про Стамбул-2005, на чуйке выбрал Индзаги в финале ЛЧ-2007 (дубль!), мог занять место Клоппа

Карло Анчелотти против «Ливерпуля» – классика футбола. И сегодня мы насладимся новым раундом красивой дуэли.

В хронику поместились два финала ЛЧ, мерсисайдское дерби, зарубы «Ливерпуля» против «Наполи» – и даже история, что именно Анчелотти мог возглавить клуб осенью 2015-го, а не Юрген Клопп.

Реакция Анчелотти на Стамбул-2005 – еще одна причина уважать Карло

Мы все прекрасно знаем, но давайте проговорим: именно Карло Анчелотти руководил фантастическим «Миланом», который столкнулся с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов-2004/05. Итальянцы вели 3:0 к перерыву, но англичане сделали 3:3 и вырвали победу в серии пенальти.

Это была первая встреча Анчелотти с «Ливерпулем». Они могли пересечься еще 21 год назад, когда «Рома» с Карло в составе прорвалась в финал Кубка европейских чемпионов-1983/84. Была красивая история: команда уничтожала всех дома (3:0 против «Гетеборга», 1:0 против ЦСКА из Софии, 3:0 против берлинского «Динамо», 3:0 против «Данди Юнайтед» – и это после 0:2 в Шотландии), и финал турнира проходил именно на «Стадио Олимпико». Вот только в решающей игре хозяйская магия исчезла, и «Ливерпуль» забрал трофей – тоже, кстати, в серии пенальти. Анчелотти из-за травмы пропустил финал, как и матчи двух предыдущих стадий.

Вряд ли тренер грустил перед Стамбулом-2005. «Милан» выглядел титанически: Дида, Мальдини, Неста, Стам, Кафу, Пирло, Зеедорф, Гаттузо, Кака, Шевченко, Креспо. Такой состав даже на клавиатуре набираешь с придыханием.

Страшно подумать, что на старте тренерской карьеры Анчелотти называли неудачником – за пять сезонов в «Парме», «Ювентусе» и «Милане» он забрал лишь Кубок Интертото. Тренер называл триумф в ЛЧ-2002/03 важнейшим в карьере, потому что он наконец избавился от глупого клейма. И тут прорвало: Кубок Италии, Суперкубок УЕФА, Серия А, Суперкубок Италии. Из Стамбула ждали второго ушастого.

Не привезли.

Ценные воспоминания из автобиографии Анчелотти: «Не было гнева. Это неправильная реакция, потому что отношение игроков к делу было потрясающим. Это лучший финал в моей карьере по качеству игры. Как тренер я контролировал все аспекты игры: стратегию, тактику, мотивацию, разбор соперника. Но счет на табло я контролировать не мог. Элемент случайности бывает всегда. Впрочем, время учит делать все, что в твоей власти, чтобы сводить эти помехи к минимуму.

Разумеется, поражение в финале стало колоссальным разочарованием. Но даже теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что ничего бы не изменил к подготовке в игре. Я часто слышу, что мы просто перестали играть после первого тайма, но это не так. Мы хорошо играли – даже в дополнительное время. «Ливерпуль» провел шесть удачных минут из 120, а «Милан» играл отлично остальные 114.

Когда случился первый гол «Ливерпуля», мы играли так хорошо, что я всерьез думал, что сейчас мы забьем еще несколько мячей. После второго я задумался над укреплением обороны, но третий гол случился так быстро, что мы ничего не успели сделать. По прошествии тех шести безумных минут мы вновь взяли игру под контроль и вновь могли забить несколько раз. Даже в дополнительное время у нас были шансы, и мы должны были забивать еще, но не сложилось».

Тренер вспоминал, что даже такое поражение не убило клубную атмосферу. Боссы «Милана» не обвиняли Анчелотти. По воспоминаниям Карло, даже среди игроков не было озлобленности – все отправились на каникулы, где каждый по-своему справлялся с разочарованием.

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани подтверждал: «Никаких встречных обвинений не было, все поддержали Карло. Мы одинаково восприняли поражение – огромное разочарование. Но в первом тайме в Стамбуле «Милан» играл потрясающе и отлично провел второй тайм – за исключением тех самых шести минут. Мы могли победить. На 120-й минуте Ежи Дудек чудесно спас после удара Шевченко».

Все привыкли хвалить Анчелотти за умение дать звездам свободу и не загонять в рамки. В лучшие времена такие футболисты превозносят тренера на примере собственного величия – посмотрите на Бензема. Но при кризисе сценарии бывают разными. Звездный «Милан» не уничтожил Анчелотти. Алессандро Неста вдумчиво объяснял: «Это вина игроков. В перерыве Карло сказал: «Давайте, парни, мы еще не закончили. Нет, нет, нет, до конца далеко. Выходите на поле и забивайте еще, еще два, потому что только тогда игра будет окончена».

Единственная ошибка: он не поставил меня в список пенальтистов. В манчестерском финале против «Ювентуса» я пробивал пенальти в серии и забил. В Стамбуле Карло меня не выбрал, и это единственная ошибка, которую он сделал за те восемь лет, что мы провели вместе. Неплохо, а?»

Позднее Анчелотти вспоминал о Стамбуле-2005 с долей юмора. Например, в 2020 году при разговоре с Джейми Каррагером в роли эксперта Sky Sports он припомнил экс-защитнику «Ливерпуля», как тот изгалялся в дополнительное время: «Я отчетливо помню, что ты неловко тянул время уже в экстра-таймах. Дважды падал на поле и ждал медиков».

Другой случай – с Хаби Алонсо, который торжествовал с «Ливерпулем» и позднее играл у Карло в «Реале» и «Баварии»: «Ох, как же часто мы вспоминали об этом с Анчелотти. Диалог обычно сводился к двум репликам:

– Хаби, твой кубок принадлежит мне!

– Камон, мы отдали вам этот кубок два года спустя, так что перестань».

Да, в 2007-м Анчелотти все-таки победил «Ливерпуль» в финале ЛЧ. Индзаги сделал дубль, хотя игроки и боссы настаивали на Джилардино – Анчелотти доверился чуйке

В этот раз «Милан» забрал Лигу чемпионов – на дубль Филиппо Индзаги был недостаточный ответ в виде позднего гола Дирка Кюйта. 2:1.

Самая любопытная история – выбор нападающего на финал. В ретроспективе, когда знаем о дубле Индзаги, звучит странновато. А в реальности Анчелотти было непросто: либо Филиппо, либо Альберто Джилардино.

«Игроки и руководство ясно дали понять, что считают Джилардино лучшей кандидатурой», – рассказывал Анчелотти. Тренера смущало, что Джилардино мало забивал в еврокубках, тогда как Индзаги мог похвастаться важными мячи в Лиге чемпионов. Хотя конкретно в сезоне-2006/07 Джилардино с запасом обгонял Индзаги по голам во всех турнирах: 16 против 9. После финала ЛЧ стало 16 на 11.

«Даже если бы Индзаги не забил, я все равно считал бы свое решение верным. Потому что оно было моим. В конце концов, мне платят за принятие таких решений, и увольняют, если я ошибаюсь. Не буду врать: у меня были рациональные аргументы, но в конечном счете я доверился инстинкту. Иногда ты принимаешь решение, за которым нет логической причины. Просто чуйка подсказала. Объяснить такое игрокам не всегда просто», – вот такой секрет от Анчелотти.

Галлиани подтверждал, что в клубе лоббировали выход Джилардино. Босс бесился из-за ужасной работы Индзаги на тренировках. Дело не в настроении – он просто вечно терял мяч и иногда с трудом обрабатывал простые пасы низом. Галлиани трубил про это Анчелотти, а тот отмахивался философски: «Индзаги – странный зверь. Быть может, завтра будет его день».

Вердикт от Галлиани: «Дело было не в том, что Джилардино казался непроверенным игроком – это ценный актив команды, он забил в полуфинале против «Ман Юнайтед». Карло согласился со мной, что Индзаги не блистал, но у него просто сыграло чутье. У него есть чутье на такие матчи».

Финал получился странноватым – особенно в парадигме ожидание-реальность, ведь зрители ждали эпичный ремейк Стамбула. «Милан» нанес пять ударов по воротам, три – в створ, два оказались голевыми.

Это была очень нужная победа. Празднуя, Анчелотти назвал ее особенной из-за игровых трудностей, которые захлестнули команду в середине сезона. Зеедорф, Кака и Гаттузо вспоминали Стамбул – очевидных реваншистских лозунгов не было, но понятно, какой груз слетел с плеч.

Любопытный комментарий оставил Индзаги – его спросили о первом голе, когда форвард подправил мяч после удара Андреа Пирло со штрафного. Филиппо похвалил Анчелотти: «Это не случайность. В прошлом году мы схожим образом забили «Эмполи», иногда срабатывает. Это идея Анчелотти, мы репетировали подобное на тренировках».

Анчелотти мог возглавить «Ливерпуль» – тогда тренером стал Клопп

После двух финалов ЛЧ борьба успокоилась. Анчелотти пересекался с «Ливерпулем», работая в «Челси» и «Реале», но это был совсем другой уровень давления.

• С «Челси» Анчелотти выиграл АПЛ-2009/10, дважды обыграв «Ливерпуль» 2:0. В следующем сезоне лондонцы финишировали вторыми, отдав две игры – 0:1 и 0:2. «Ливерпуль» заканчивал шестым-седьмым.

• «Реал» разобрал «Ливерпуль» в группе ЛЧ-2014/15: 3:0 и 1:0. Мадридцы штурмовали с максимальными 18 очками, а мерсисайдцы даже не прошли в плей-офф ЛЕ, пропустив «Базель». Причем все было в их руках – очная игра в последнем туре на «Энфилде». Вместо победы схватили лишь ничью.

Следующая точка – октябрь 2015-го. «Ливерпуль» уволил Брендана Роджерса и искал нового тренера. Тогда и наняли Юргена Клоппа – да, он в клубе уже седьмой год. Даже трудно поверить, что в списке кандидатов Клопп соседствовал с Анчелотти.

Карло был безработным с мая 2015-го после увольнения из «Реала». Он мог вернуться в «Милан», но отказал клубу из-за желания передохнуть. Занялся здоровьем (сделал операцию из-за спинального стеноза – хроническое сужение центрального позвоночного канала) и на время переехал в канадский Ванкувер.

«Медиа связывали меня с «Ливерпулем», – рассказывал Анчелотти позднее. – Я был заинтересован в работе, но не расстроился, узнав, что назначат Юргена Клоппа. Это правильный выбор». Уже в декабре 2015-го к Анчелотти обратилась «Бавария», на что Карло среагировал в своем стиле: «Отдых точно шел на пользу, но отказаться от возможности возглавить такой великий клуб просто невозможно».

Получилось не очень. Можно уже выводить формулу: если у Анчелотти не было матчей с «Ливерпулем», значит, ничего хорошего не получится.

Дальше расклад сил изменился – уже Анчелотти руководил андердогами («Наполи» и «Эвертон»), пытаясь сбить с хода машину Клоппа. Было увлекательно: в ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль», «Наполи» и «ПСЖ» зарубились за выход из группы, где «Ливерпуль» обогнал «Наполи» в последнем туре (1:0), хотя Аркадиуш Милик на 90+2 мог не пустить англичан в плей-офф. Не было бы ни 4:0 против «Барсы», ни победы в ЛЧ. Бы.

В ЛЧ-2019/20 «Наполи» вместе с «Ливерпулем» спокойно прошли в плей-офф, обогнав «Зальцбург» и «Генк».

В «Эвертоне» результаты тоже впечатляют: обмен победами и две ничьи. Причем победа «Ливерпуля» была в Кубке Англии, в АПЛ Клопп не взломал «Эвертон» Анчелотти. И красиво, что Карло вспомнил о прошлом клубе, когда мы узнали двух финалистов ЛЧ-2021/22: «Я остаюсь эвертонцем, так что для меня это дерби».

Коллекция игр скоро пополнится. Да и вдумайтесь: личностью какого масштаба нужно быть, чтобы накопить персональную историю противостояний с великим клубом?

Великим тренером, не иначе.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Adam Davy – PA Images, Alex Livesey, Dennis Grombkowski/Bongarts