«Монако» сыпался, но взлетел в ЛЧ с 9 победами подряд. Хех, а ведь серия началась с выздоровлением Головина

Важный, но не главный игрок.

13 марта. «Монако» проигрывает симпатичному «Страсбуру» 0:1 и после 28 тура держится на девятом месте Лиги 1. До зоны еврокубков – 6 очков, до ЛЧ – 9.

21 мая. «Монако» драматично упускает победу против «Ланса», получая на 90+5.

Между этими датами – красивая серия из девяти побед подряд, благодаря которой команда взлетела в зону ЛЧ. Пропущенный мяч от «Ланса» спустил «Монако» со второй позиции (групповой этап ЛЧ) на третью (квалификация в ЛЧ).

И все-таки подъем «Монако» – одна из самых удивительных историй весны.

«Монако» сменил тренера в Новый год. Сначала было ужасно

1 января Нико Ковача убрали из клуба. Спорное решение: команда слабо зашла в сезон, не прошла квалификацию в ЛЧ, но закончила 2021-й с одним поражением за 11 игр.

Главной причиной казался разлад внутри команды. Издание L’Equipe сообщало, что Ковач возомнил себя военным командиром, и некоторые игроки (например, центральный полузащитник Юссуф Фофана) сливали тренера. Забавно, но тот же L’Equipe затем дал инсайд, что футболисты были в шоке, узнав об увольнении. Они думали, что Ковач под давлением просто станет менее требовательным.

Замену нашли очень быстро – выцепили Филиппа Клемана, который три года подряд выигрывал чемпионат Бельгии (один раз с «Генком» и дважды с «Брюгге»).

Дальше – безнадега.

• Три победы, три ничьих и три поражения в Лиге 1. Откат с седьмой позиции на девятую, но сильнее пугал рост отставания. Ковач ушел, оставив команду в одной победе от еврокубков и в двух – от ЛЧ. При Клемане разрыв от топ-5 увеличивался.

• Вылет из Кубка Франции в полуфинале от «Нанта». Абсолютно по делу, хотя это был блестящий шанс забрать трофей, учитывая, что «ПСЖ» вылетел еще в 1/8-й.

• Вылет из Лиги Европы в 1/8-й против «Браги». И ведь тоже по делу! Проигрывая 0:3 по ходу двух игр, «Монако» беспомощно тыкал в бронированный автобус.

Казалось, команду ждет чистка. По данным L’Equipe, владелец клуба Дмитрий Рыболовлев решил убрать всю вертикаль власти: тренера Клемана, спортивного директора Пола Митчелла (экс-«Лейпциг») и вице-президента Олега Петрова. Медиа уточняло, что результат матча с «ПСЖ», который следовал сразу после «Браги», не повлияет на вердикт.

«Монако» уничтожил «ПСЖ» 3:0. И резко очнулся, продолжив брать максимум очков.

Невероятная серия «Монако». Как ее объяснить?

Коротко: «Монако» принял игру вторым номером как должное.

Еще на стартовом отрезке с Клеманом команда забрала все важные победы без владения: 4:2 против «Ланса» с 34%, 2:0 против «Лиона» с 36%, 1:0 против «Марселя» с 34%. При этом ни одной победы в шести играх с 60%+ владения.

Это была инертная структура худших игр с Ковачем: много бессмысленного движения и минимум вскрывающих передач. И хотя Клеман экспериментировал – например, пробовал левого защитника Кайо Энрике на ЦАПе (его первая позиция в футболе, в «Монако» так еще не играл) – суть не менялась. Стерильное владение без моментов. Ответный матч с «Брагой» в ЛЕ – квинтэссенция.

После этого началось возрождение. Теперь «Монако» создает больше моментов и лучше их реализует, хотя гораздо меньше владеет мячом и менее интенсивно прессингует (смотрим на PPDA – отношение числа успешных передач соперника на количество всех оборонительных действий; чем меньше показатель – тем активнее прессинг).

Важно: очнувшееся «Монако» – не совсем контратакующая команда. Хотя бы в классическом понимании – то есть не та, что много забивает после быстрых выходов из обороны.

Сила «Монако» – в прессинге и в новой четкой структуре на мяче.

Вот эта структура: опорник Тчуамени близок к двум ЦЗ, Головин (номинальный ЛП), Фолланд (второй форвард/ЦАП), Фофана (ЦП) и Вандерсон (ПП) насыщают центральную зону, крайние защитники Кайо и Агиляр создают ширину, Бен-Йеддер – единственный, кто держится у линии защитников соперника.

Как это работает:

1. Важнейшая роль у разыгрывающего опорника Тчуамени. Он закладывает фундамент атаки: либо передача на фланг, либо попытка паса между линий, либо заброс на Бен-Йеддера, либо сольный проход, либо спокойное владение.

2. Многофункциональный центр: Фофана может спуститься к Тчуамени и попробовать сам продвинуть мяч проходом или пасом, Головин превращается в плеймейкера, получая мяч в опорной, Вандерсон больше других тяготеет к флангу, куда может вовремя отлететь для навеса, Фолланд ловит моменты для открываний в штрафную, либо предлагая себя, либо усложняя бытие защитников, которым важно не забыть о Бен-Йеддере.

3. Латерали не жмутся к бровке – для создателей ширины они располагаются достаточно узко. Почему? Клеман пытается не растянуть компактную оборону соперника (она обычно очень компактна из-за количества игроков «Монако» в центральной оси), а еще сильнее насытить пространство. Поэтому Кайо и Агиляр часто открываются под забросы на стыке лицевой и линии штрафной. Это смело.

Фиксируем: у «Монако» теперь проактивное владение. Отрезки доминирования на мяче стали короче, но команда нацелена именно на вскрытие обороны, а не на перекат.

В прессинге нет ничего революционного. «Монако» без мяча играет 4-4-2 с отличным командным движением и почти всегда зональными ориентировками (персонально эпизодами действуют только центральные полузащитники). Главная цель – заставить соперника отдать пас на фланг. Сразу выдвигается крайний полузащитник (на картинке – Вандерсон), туда же стягиваются форвард и ЦП (Боадю и Фофана).

Клуб отказался от постоянного высокого прессинга и отошел к варианту с агрессивным средним блоком. Давления меньше, но оно продуктивнее. Контрпрессинг тоже хорошо работает. Тут важно, что у многих атакующих футболистов – Фолланд, Бен-Йеддер, Головин, Вандерсон – развитые для их амплуа оборонительные навыки. Все могут жестко и полезно влететь в отбор, за счет физики и чтения игры перехватить передачу.

Клеман особенно радовался, что Бен-Йеддер прибавил именно в работе без мяча: «Думаю, Виссам стал более командным игроком. За время моего пребывания здесь он вырос в плане игры без мяча». Да и вообще тренер охотно общается с медиа: избегает надуманных комплиментов после тяжелых побед («Ох, не лучшая игра команды» после 2:1 с «Лиллем»), говорит о проблемах игроков (признавал, что работает над завершением головой у Тчуамени, и рассказывал, как много разбирал тактику по видео с Фофана). Может и пошутить – надеялся на переход Мбаппе в «Реал», чтобы можно было подобраться к «ПСЖ».

«Мы видим, как много работает наш тренер, – рассказывал Тчуамени. – Команда лучше воплощает его задумки. Филипп внушает в нас уверенность, он был честен, когда дела в клубе шли не так хорошо. Сейчас вы просто видите результат общей работы».

Еще один бонус – полезные замены Клемана. Тренер редко меняет основу на дистанции серии побед, при этом классно усиляет команду по ходу игр.

Фолланд вернулся в старт после нескольких удачных выходов на замену. Мирон Боадю подает признаки жизни, хотя при Коваче его адаптация казалась проваленной. Исмаиль Якобс стал сильным игроком ротации: может выйти слева и в защите, и в атаке, очень хорош в верховых единоборствах (74,5%) – через забросы на него «Монако» выходит из обороны в конце игр.

Итого: Клеман переосмыслил систему и ловко продвинулся с количества (речь о владении и интенсивности прессинга) к качеству. Совсем не доминатор, но команда способна добиваться результата в комфортном для этого состава стиле.

Серия побед началась, когда Головин вернулся в старт. Это не совпадение?

Факт: до 9-матчевой серии побед Александр Головин выходил при новом тренере только на замену. 7 появлений – и все со скамейки.

Первое попадание в основу – против «ПСЖ» (3:0). И хотя Головин ни разу не отыграл 90 минут, его влияние сложно недооценить: 1+2 по гол+пас, 3,04 паса под удар в пересчете на 90 минут (лидер «Монако»), 0,19 ожидаемых ассистов в среднем за матч (четвертый в клубе).

Можно ли переоценить вклад россиянина? Наверное, только в одном случае: сказать, что именно Головин – главный футболист «Монако». Вообще кажется, что в «Монако» сейчас нет очевидного тащера. Чуть сильнее других выделяются Бен-Йеддер (лучший бомбардир) и Тчуамени (координатор атак и разрушительная сила). Тот случай, когда вся основа на дистанции играет выше среднего.

Вот такая правда: Головин – очень важный игрок в этой серии. Позиционно его игра не сильно изменилась в сравнении с «Монако» Ковача: левый полузащитник без мяча, при владении перемещающийся ближе к центру, но готовый в эпизодах и двигаться вниз к ЦЗ, и задерживаться у бровки для комбинации с Кайо (левый защитник), и даже открываться к линии штрафной под скидку от Бен-Йеддера/Фолланда, когда последует заброс.

Изменилась структурная роль. Головин при Коваче был чуть ли не единственным игроком с функцией обострения при долгих позиционных перекатах. Теперь есть вариативность в исполнителях – выделяются Фофана, который теперь поднимается выше (при Коваче обитал рядом с Тчуамени), и зимний новичок Вандерсон из «Гремио», способный закрыть всю бровку, хорошо подающий, любящий дриблинг и навесы из глубоких позиций.

Да и самому Головину проще, когда команда готова креативить. Вот изумительный пас от Александра против «Бреста» – отрезал квартет соперников. Но здесь и командное движение отличное – нападающие увели защитников ближе к воротам, Фофана открылся на линии штрафной.

Приятно, что Головин отвечает за стандарты – пока с них очень много моментов и слишком мало голов. Грустно, учитывая, что в прошлом сезоне «Монако» был лучшей командой в Европе на угловых и штрафных. Тут объективное невезение – 5 гола при 13,2 xG. И справедливости ради, есть хорошая вариативность: Кайо и Вандерсон. Но здоровый Головин исполняет чаще всех.

И еще один важный момент – кризис Софиана Диопа, 21-летнего таланта, который прочно освоился в основе, пока лечился Головин. Клеман лепил из него игрока, похожего на Головина при Коваче, – тот самый плеймейкер, ответственный за всю остроту в позиционках. Диоп допускал аномально много брака. Не катастрофа, но разочарование. Головин заслуженно выиграл конкуренцию.

***

У Головина и «Монако» в этом сезоне много схожего: высокие ожидания после классного прошлого сезона, кризис (у клуба – по игре и по результатам, у игрока – из-за новых повреждений), сильная концовка (у клуба – подъем в зону ЛЧ, у игрока – возвращение в основу и много-много пользы).

Печально, что не случилось рывка на новый уровень, но еще зимой у «Монако» и Головина все было очень плохо. Финиш обнадеживает.

Фото: East News/Christophe Saidi/FEP/Icon Sport, Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport; globallookpress.com/Federico Pestellini via imago-images.de