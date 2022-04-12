Почему в Испании так много «Реалов»? И чем отличается «Вильярреал»?

Урок истории перед ЛЧ.

23 – столько «Реалов» играют в первых пяти дивизионах Испании, и это без учета резервных команд. 6 выступают в Ла Лиге-2021/22: «Мадрид», «Сосьедад», «Бетис», «Сельта», «Эспаньол» и «Мальорка». 4 – в Сегунде: «Вальядолид», «Овьедо», «Сарагоса», «Спортинг». Есть и известные в подземелье: «Депортиво» (да, легендарная команда – в третьей лиге), «Расинг», «Рекреативо».

Все они возникли из-за связи футбола и монархии.

Первый «Реал» – не из Мадрида. А самый свежий появился в 2012-м

Футбол в начале XX века быстро набрал популярность в Испании. Он долгое время обходился без лишней регламентации, оставаясь игрой ради веселья. Это заметил король Испании Альфонсо XIII, правивший с рождения в 1886 году до изгнания и провозглашения Второй Испанской Республики в 1931-м.

Сделка получилась взаимовыгодной. Только формируя профессиональное сообщество, клубы нуждались в подтверждении статуса хотя бы на формальном уровне. Статус королевской (именно это и означает «Реал») команды вполне подходил под запросы.

Первым «Реалом» стал «Депортиво» – в 1907-м. За ним в 1910-м потянулся «Сосьедад». Историк клуба Иньяки Мендоса рассказывал ESPN, как договаривались с королем: «Директор клуба обратился к Альфонсо. Это был вопрос престижа. Неформальная мотивация просьбы: королевская семья каждое лето отдыхала в Сан-Себастьяне, где базируется команда.

Мы быстро получили согласие. Через пять месяцев после запроса вышел официальный документ о переименовании команды из «Футбольного общества Сосьедад» в «Реал Сосьедад» с печатью короля».

«Эспаньол» получил аналогичную бумагу в 1912-м, «Сельта» и «Бетис» – в 1914-м, «Мадрид» – в 1920-м. В ответ монарх выбивал статус почетного члена клуба.

Конечно, короны на эмблемах команд – следствие уговора с королем.

Испанская федерация футбола тоже не упустила момент и в 1913-м стала королевской. Тут тоже были выгодные бонусы для обеих сторон – член федерации Пабло Гарсия Куэрва объяснял: «Король присваивал титул, а федерация быстро решала всю бюрократию и всегда шла на уступки с изменением официальных имен команд».

Почти все «Реалы» возникли в 1910-е и 1920-е – годы становления футбольной Испании и еще живущего монархического режима. Потом клубы срубали корону с эмблемы и прятали приставку в небытие, но политическая повестка вскоре вернула все на места.

Есть мнение, что на контрасте с политически активной «Барселоной», которая разделяет сепаратистские идеи Каталонии, «Реалы» продвигают политику централизованного государства. При этом реальных (извините) исторических фактов подобных акций нет. Другое дело – внутренние конфликты. Журналист и автор книги «Путешествие по испанскому футболу» Джимми Бернс рассказывал в интервью Al Jazeera: «Будучи каталонцами, болельщики «Барселоны» считают себя отличными от остальной Испании. «Реал» кажется им командой, представляющей остальную Испанию. Историческая связь клуба с королевской семьей формирует такое восприятие».

Пока в Испании остается монархия, появляются и новые «Реалы». Самый свежий – «Депортиво Гара» из небольшого городка Гарачико на острове Тенерифе. Реаловский ребрендинг прошел в 2012-м.

«Это большая гордость, – говорил президент клуба Педро Мартинес. – Нас знают на острове, у клуба богатая история. Сейчас в нашем активе команда, участвующая в непрофессиональной лиге Тенерифе, и три молодежных состава. Был долгий процесс с большим количеством документов, и мы очень рады, что к столетию «Гары» все получилось».

Так что традиция жива.

А что с «Вильярреалом»? Все дело в самом городе

«Вильярреал» основан в 1923 году, десятилетиями существовал в испанских низших дивизионах, впервые прорвался в Сегунду лишь в 90-е, в сезоне-1998/99 засветился в элите. О «Реале» в названии речи никогда не шло, да и зачем? «Реал Вильярреал»?

Разумеется, сама команда названа в честь города. Который хоть и держится центром керамической промышленности Испании, но живет там всего 50 тысяч человек.

Вильярреал как населенный пункт возник в 1274 году. На испанском его название буквально означает королевскую деревню. Основатель – король Арагона Хайме I Завоеватель – отвоевал территорию у мавров во время Реконкисты. Вильярреал стал важной стратегической точкой: всего в 65 километрах к северу от Валенсии, вокруг которой испанцы возвращали земли, а рядом – мусульманская крепость Бурриана, которую еще предстояло штурмовать.

Королевский статус получили с сопутствующим комплектом: можно было использовать королевский штандарт в качестве флага, в городе обосновалась делегация монарха, город получил представительство в парламенте Валенсии.

Первое время Вильярреал окружали стены, которые вскоре уничтожили из-за демографического роста, поселение буквально росло. Из примечательного – в Вильярреале и соседних пунктах часто бывали стычки с мудехарами. Это мусульмане, оставшиеся на Пиренейском полуострове после того, как испанцы отвоевали земли. Дальше – прогресс региональной экономики на продаже апельсинов, та самая керамика. И футбол.

Забавно, что этот Вильярреал – не единственный в Испании. Есть другие муниципалитеты – один, например, рядом с Сарагосой. Именно поэтому у того самого Вильярреала (где базируется «Вильярреал») в 1939-м появились уточняющие детали в имени: Вильярреал-де-лос-Инфантес.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle,, Gonzalo Arroyo Moreno; REUTERS/Massimo Pinca; globallookpress.com/imago sportfotodienst; instagram.com/_r.c.d._gara