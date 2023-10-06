Наш блогер побывал на «Уэмбли»: там Италия и Англия устроили ремейк финала Евро

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Репортаж из Лондона.

Сказать, что в Англии был ажиотаж перед игрой с Италией, было бы явным преувеличением. Это всего лишь отборочный матч, Англия уверенно лидировала в группе, и никто не сомневался, что «львы» выйдут на Евро. Мой коллега Джейкоб, с легкостью жонглирующий названиями команд и именами игроков первых трех английских дивизионов, узнал только от меня, что накануне матч с Италией. Отборочные матчи он не смотрит совсем – неинтересно, и ждет не дождется возвращения АПЛ; но вот когда начнется сам ЧЕ, он, как и все страна, будет следить, затаив дыхание. Напротив, двое других моих коллег англичан, обычно футболом особо не интересующиеся, собирались на этот матч. В общем, вы поняли, какого рода публика собралась на «Уэмбли» этим вечером.

В прессе повышенного интереса я тоже не заметил. Дежурные заметки, сфокусированные на своей команде. Освистают ли опять Хендерсона? Кто заменит Сака? Сыграет ли кто-то из резервистов, вышедших против Австралии? Конечно, финал Евро вспоминали, но призыва отомстить любой ценой не было. Тем более, что после того финала был уже отборочный матч в Италии (которой Англия выиграла). Кто-то из журналистов заметил, что было бы символично снова обыграть дейстсвующего чемпиона и потенциально выбить его из турнира (у Италии на хвосте сидит Украина, и такой сценарий тоже был не исключен). Карл Уоукер и Гарет Саутгейт, давая пресс конференцию перед матчем, не были так кровожадны и не скрывали, что согласны на ничью (которая выводила Англию на Евро). «При счете 0-0 я не буду отправлять вратаря вперед на последней минуте», разумно заметил Гарет (Пикфорд облегченно вздохнул).

При всем при этом, все билеты на официальном сайте «Уэмбли» были раскуплены за несколько дней до игры. Я покупал за три месяца, и три места (включая 2 детских) обошлись всего в 50 фунтов, столько же, сколько стоит один дешевый билет в АПЛ.

Приятно держать в руке бумажные билеты – в АПЛ все уже уныло-цифровое

Дорога на Уэмбли

Мы приехали немного раньше – народу еще не очень много. Немало семей с детьми. Итальянцев не видно.

Olympic way от метро до стадиона

Я обернулся посмотреть.. 83194 зрителя посмотрят эту игру

Болельщиков в футболках сборной немного. Видно, что много туристов. Просто сравните предыдущее фото с аналогичным ниже, сделанным на финале Евро-2020. По сравнению с тем матчем (где воздух был буквально пропитан напряжением и даже злостью от полувекового ожидания трофея), атмосфера вчера была очень спокойная и дружелюбная.

Финал Евро-2020 (фото, как и все остальные, мои)

Как известно, на «Уэмбли» играются полуфиналы и финалы кубка Англии. Поднимаясь по эскалатору, можно изучать интересные факты из финалов разных лет.

Рубрика «Любопытный факт» – Луи Саа забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии – на этому ему потребовалось 25 секунд

И вот мы на трибуне. Пришли с детьми пораньше, чтобы посмотреть на мини шоу, которое обычно происходит перед такими матчами.

Маленькое шоу перед игрой

После небольшого представления минутка патриотиозма...

Призывы к миру – на английском и русском

....Которая сменятся минутой молчания в память об убитых на днях болельщиках сборной Швеции, и также об убитых в Израиле (в Англии был большой скандал, связаный с отказом футбольной ассоциации подсветить стадион в цвета флагов Израиля, так что, видимо, решили пойти на такой компромисс).

Составы – и реакция трибун

Непредсказуемость – это не фирменная черта Саутгейта (хотя, справедливости ради, в недавнем матче с Австралией сыграли полностью резервом), и вышли все, кто должен быть в таком матче. Единственная интрига была в том, сыграет ли в опорном зоне освистанный за связи с саудовскими шейхами Хендерсон, или почти не играющий в клубе Келвин Филиппс (тоже получающий деньги от шейхов, между прочим!). Вышел в итоге последний, и его тоже встретили немного неодобрительно – в Англии не понимают, за что Саутгейт ставит игрока без игровой практики. Также традиционно смешанная реакция была на выход Магуайра, ну а самого теплого приема удостоился Кейн – Беллингему все-таки еще есть куда расти до него в плане популярности (но, думается, это не займет много времени). В атаке Кейну и Джуду помогали на флангах Фоден (вместо Сака) и Рэшфорд.

Первый тайм – классически скучная Англия, контратакующая Италия

Англия сразу забрала мяч, и привычно начала играть в Испанию – много владения без явных шансов. Италия в первые 15 минут почти не переходила центра поля. Мало моментов – много фолов, две желтые карточки в первые минут десять – ничего себе эмоции для отборочного матча! Англичане продолжали нависать над воротами гостей, и в эти минуты казалось, что три очки хозяева заберут без проблем. Но никогда не списывайте со счетов Италию – редкая атака на 15й минуте, и совершенно неожиданный гол бывшего нападающего «Вест Хэма» Скамакки напомнил нам о том, что центр обороны Англии – это их ахиллесова пята. Гол стал для хозяев холодным душем в этот холодный октябрьский вечер: и футболисты, и болельщики откровенно сникли. В этом момент у меня было полное ощущения, что я нахожусь в театре или кино – так было тихо на трибунах.

Сектор гостей празднует гол

Скорости в игре упали: опасный выстрел Италии на 25-й минуте, и вялый удар головой Джуда на исходе 30-й это все, что случилось к концу получаса игры. Трибуны окончательно приуныли, как вдруг Джуд Белингем заработал пенальти. После проверки VAR Харри Кейн точен : 1-1 !

Харри Кейн готовится бить пенальти.

Англия воспряла, и игра пошла в том же духе, что вначале: «львы» владели мячом, но без особых моментов, контратаки Италии были поопаснее. Чемпионы Европы в эти минуты напоминали себя классических – не тех, атакующих, с Евро-2021, а поколения 90х и нулевых голов: надежные в обороне и с разящими контратаками. У меня в эти минуты было ощущение, что скорее «скуадра», чем Англия, забьет второй – так опасно смотрелись их контрвыпады. У Англии выделялись активностью Рэшфорд и Беллингем – последний опасно бил в конце тайма – спас Доннарума. В целом ничья выглядела заслуженным итогом не очень интересного первого тайма.

Редкая позиционная атака Италии в конце первого тайма

Второй тайм – творцы против ремесленников

Вторую часть игры я бы описал двумя слова : НА КЛАССЕ. Англия прибавила тогда, когда было нужно. Рэшфорд (после прекрасного паса Джуда Беллингема), и Кейн забили по отличному голу и продемонстрировали, почему, кроме отлаженной командной игры, в футболе иногда важно и индивидуальное мастерство ... которого не нашлось у Италии. «Скуадре Адзурре» ответить было не чем и не кем (меня, например, немного шокировало, что в основе вышел Эль Шарави, о котором я уже и совсем забыл), и шансов отыграться у них, или забить хотя бы один, практически не было.

Вообще, осталось ощущение, что Италия сильно деградировала после победного Евро, в то время как Англия как минимум стала сильнее на Джуда – которого Харри Магуайр назвал после матча сильнейшим полузащитником мира. Страшно представить, что на домашнем Евро-2028 Джуду будет всего 25!

Харри Кейн забивал или ассистировал в каждом матче этого отбора

Ликование на трибунах. По сравнению с эмоциями на матчах АПЛ – выглядит все сдержанно, даже чинно.

Дети довольны (если что, дети не мои)

3:1 за 15 минут до конца. Можно идти домой – завтра многим в школу.

Реакция

Англия (очевидно, вдохновленная моей предыдущей заметкой про ранний выход Шотландии) вышла из не самой простой группы за 2 тура до конца отбора: 5 побед и одна ничья в 6 играх. В последние годы английские болельщики лишены традиционной русской забавы считать расклады до последнего тура – они даже не подозревают, как много адреналина они упускают!

Италии же предстоит борьба до самого конца с Украиной и, право, это будет символично, если в итоге потерянные 6 очков с родоначальниками футбола будут стоить итальянцам места на Евро – красивая будет месть, won’t it ?

В Англии, конечно, снова начались разговоры о победе на Евро: согласно опросу на сайте BBС после матча (опрос еще открыт), 39% процентов считают, что сборная выиграет турнир, и другие 25% думают, что она дойдет до финала, но проиграет. Ждем лета!

В заключение, обложки англиских газет на утро

Фото: Paul Chesterton/Global Look Press