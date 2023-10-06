Записки АПЛоголика
Блог

Наш блогер побывал на «Уэмбли»: там Италия и Англия устроили ремейк финала Евро

Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Харри Кейн Харри Кейн
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Репортаж из Лондона.

Сказать, что в Англии был ажиотаж перед игрой с Италией, было бы явным преувеличением. Это всего лишь отборочный матч, Англия уверенно лидировала в группе, и никто не сомневался, что «львы» выйдут на Евро. Мой коллега Джейкоб, с легкостью жонглирующий названиями команд и именами игроков первых трех английских дивизионов, узнал только от меня, что накануне матч с Италией. Отборочные матчи он не смотрит совсем – неинтересно, и ждет не дождется возвращения АПЛ; но вот когда начнется сам ЧЕ, он, как и все страна, будет следить, затаив дыхание. Напротив, двое других моих коллег англичан, обычно футболом особо не интересующиеся, собирались на этот матч. В общем, вы поняли, какого рода публика собралась на «Уэмбли» этим вечером.

В прессе повышенного интереса я тоже не заметил. Дежурные заметки, сфокусированные на своей команде. Освистают ли опять Хендерсона? Кто заменит Сака? Сыграет ли кто-то из резервистов, вышедших против Австралии? Конечно, финал Евро вспоминали, но призыва отомстить любой ценой не было. Тем более, что после того финала был уже отборочный матч в Италии (которой Англия выиграла). Кто-то из журналистов заметил, что было бы символично снова обыграть дейстсвующего чемпиона и потенциально выбить его из турнира (у Италии на хвосте сидит Украина, и такой сценарий тоже был не исключен). Карл Уоукер и Гарет Саутгейт, давая пресс конференцию перед матчем, не были так кровожадны и не скрывали, что согласны на ничью (которая выводила Англию на Евро). «При счете 0-0 я не буду отправлять вратаря вперед на последней минуте», разумно заметил Гарет (Пикфорд облегченно вздохнул).

При всем при этом, все билеты на официальном сайте «Уэмбли» были раскуплены за несколько дней до игры. Я покупал за три месяца, и три места (включая 2 детских) обошлись всего в 50 фунтов, столько же, сколько стоит один дешевый билет в АПЛ.

Приятно держать в руке бумажные билеты – в АПЛ все уже уныло-цифровое

Дорога на Уэмбли

Мы приехали немного раньше – народу еще не очень много. Немало семей с детьми. Итальянцев не видно.

Olympic way от метро до стадиона
Я обернулся посмотреть.. 83194 зрителя посмотрят эту игру

Болельщиков в футболках сборной немного. Видно, что много туристов. Просто сравните предыдущее фото с аналогичным ниже, сделанным на финале Евро-2020. По сравнению с тем матчем (где воздух был буквально пропитан напряжением и даже злостью от полувекового ожидания трофея), атмосфера вчера была очень спокойная и дружелюбная.

Финал Евро-2020 (фото, как и все остальные, мои)

Как известно, на «Уэмбли» играются полуфиналы и финалы кубка Англии. Поднимаясь по эскалатору, можно изучать интересные факты из финалов разных лет.

Рубрика «Любопытный факт» – Луи Саа забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии – на этому ему потребовалось 25 секунд

И вот мы на трибуне. Пришли с детьми пораньше, чтобы посмотреть на мини шоу, которое обычно происходит перед такими матчами.

Маленькое шоу перед игрой

После небольшого представления минутка патриотиозма...

Призывы к миру – на английском и русском

....Которая сменятся минутой молчания в память об убитых на днях болельщиках сборной Швеции, и также об убитых в Израиле (в Англии был большой скандал, связаный с отказом футбольной ассоциации подсветить стадион в цвета флагов Израиля, так что, видимо, решили пойти на такой компромисс).

Составы – и реакция трибун

Непредсказуемость – это не фирменная черта Саутгейта (хотя, справедливости ради, в недавнем матче с Австралией сыграли полностью резервом), и вышли все, кто должен быть в таком матче. Единственная интрига была в том, сыграет ли в опорном зоне освистанный за связи с саудовскими шейхами Хендерсон, или почти не играющий в клубе Келвин Филиппс (тоже получающий деньги от шейхов, между прочим!). Вышел в итоге последний, и его тоже встретили немного неодобрительно – в Англии не понимают, за что Саутгейт ставит игрока без игровой практики. Также традиционно смешанная реакция была на выход Магуайра, ну а самого теплого приема удостоился Кейн – Беллингему все-таки еще есть куда расти до него в плане популярности (но, думается, это не займет много времени). В атаке Кейну и Джуду помогали на флангах Фоден (вместо Сака) и Рэшфорд.

Первый тайм – классически скучная Англия, контратакующая Италия

Англия сразу забрала мяч, и привычно начала играть в Испанию – много владения без явных шансов. Италия в первые 15 минут почти не переходила центра поля. Мало моментов – много фолов, две желтые карточки в первые минут десять – ничего себе эмоции для отборочного матча! Англичане продолжали нависать над воротами гостей, и в эти минуты казалось, что три очки хозяева заберут без проблем. Но никогда не списывайте со счетов Италию – редкая атака на 15й минуте, и совершенно неожиданный гол бывшего нападающего «Вест Хэма» Скамакки напомнил нам о том, что центр обороны Англии – это их ахиллесова пята. Гол стал для хозяев холодным душем в этот холодный октябрьский вечер: и футболисты, и болельщики откровенно сникли. В этом момент у меня было полное ощущения, что я нахожусь в театре или кино – так было тихо на трибунах.

Сектор гостей празднует гол

Скорости в игре упали: опасный выстрел Италии на 25-й минуте, и вялый удар головой Джуда на исходе 30-й это все, что случилось к концу получаса игры. Трибуны окончательно приуныли, как вдруг Джуд Белингем заработал пенальти. После проверки VAR Харри Кейн точен : 1-1 !

Харри Кейн готовится бить пенальти.

Англия воспряла, и игра пошла в том же духе, что вначале: «львы» владели мячом, но без особых моментов, контратаки Италии были поопаснее. Чемпионы Европы в эти минуты напоминали себя классических – не тех, атакующих, с Евро-2021, а поколения 90х и нулевых голов: надежные в обороне и с разящими контратаками. У меня в эти минуты было ощущение, что скорее «скуадра», чем Англия, забьет второй – так опасно смотрелись их контрвыпады. У Англии выделялись активностью Рэшфорд и Беллингем – последний опасно бил в конце тайма – спас Доннарума. В целом ничья выглядела заслуженным итогом не очень интересного первого тайма.

Редкая позиционная атака Италии в конце первого тайма

Второй тайм – творцы против ремесленников

Вторую часть игры я бы описал двумя слова : НА КЛАССЕ. Англия прибавила тогда, когда было нужно. Рэшфорд (после прекрасного паса Джуда Беллингема), и Кейн забили по отличному голу и продемонстрировали, почему, кроме отлаженной командной игры, в футболе иногда важно и индивидуальное мастерство ... которого не нашлось у Италии. «Скуадре Адзурре» ответить было не чем и не кем (меня, например, немного шокировало, что в основе вышел Эль Шарави, о котором я уже и совсем забыл), и шансов отыграться у них, или забить хотя бы один, практически не было.

Вообще, осталось ощущение, что Италия сильно деградировала после победного Евро, в то время как Англия как минимум стала сильнее на Джуда – которого Харри Магуайр назвал после матча сильнейшим полузащитником мира. Страшно представить, что на домашнем Евро-2028 Джуду будет всего 25!

 

Харри Кейн забивал или ассистировал в каждом матче этого отбора

Ликование на трибунах. По сравнению с эмоциями на матчах АПЛ – выглядит все сдержанно, даже чинно.

Дети довольны (если что, дети не мои)

3:1 за 15 минут до конца. Можно идти домой – завтра многим в школу.

Реакция

Англия (очевидно, вдохновленная моей предыдущей заметкой про ранний выход Шотландии) вышла из не самой простой группы за 2 тура до конца отбора: 5 побед и одна ничья в 6 играх. В последние годы английские болельщики лишены традиционной русской забавы считать расклады до последнего тура – они даже не подозревают, как много адреналина они упускают!

Италии же предстоит борьба до самого конца с Украиной и, право, это будет символично, если в итоге потерянные 6 очков с родоначальниками футбола будут стоить итальянцам места на Евро – красивая будет месть, won’t it ?

В Англии, конечно, снова начались разговоры о победе на Евро: согласно опросу на сайте BBС после матча (опрос еще открыт), 39% процентов считают, что сборная выиграет турнир, и другие 25% думают, что она дойдет до финала, но проиграет. Ждем лета!

В заключение, обложки англиских газет на утро

 

Фото: Paul Chesterton/Global Look Press

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Терентьев
Авторский взгляд с трибуны: Джуд или Кейн - кто главный в этом составе?)
Кто больше понравился против Италии?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий