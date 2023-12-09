Дождь из игрушек на стадионе «Бетиса». Мы узнали, как появилась самая добрая традиция в футболе 🧸

Отдельное шоу в матче «Бетиса» с «Реалом» – перерыв. Севильские болельщики устроили традиционный дождь из игрушек.

Они летели и с первых рядов, и с самых верхних ярусов 55-тысячного «Бенито Вильямарин».

У тех, кто ближе к полю, больше работы: кроме своих, нужно придать дополнительное ускорение игрушкам с отдаленных мест.

Дети, которым повезло прорваться поближе к полю, счастливы швырять игрушки еще и еще.

Эта традиция родилась в 2018-м, с перерывом на пандемийные пустые стадионы сейчас бросали пятый раз. Новый урожай подсчитать еще, конечно, не успели, но все эти годы количество впечатляет.

🧸🧸 16 000 в первый раз на матче с «Эйбаром».

🧸🧸🧸 17 500 было во второй раз, когда играли в 2019-м с «Атлетиком».

🧸🧸🧸🧸 19 000 в еще полуковидном 2021-м, игра с «Сосьедадом».

🧸 14 000 в новогодней спецверсии-2022, на игре с «Атлетиком» 29 декабря, когда сезон Ла Лиги возобновился после чемпионата мира. Бросать пришлось уже после Рождества – хорошо, что в Испании еще есть 5 января, праздник Трех королей.

Теперь – и идеальная дата, и такой привлекательный соперник, чтобы дополнительно запомнить поход на игру метанием игрушки.

У «Бетиса» на этот раз были варианты: еще в четверг играть с «Рейнджерс» последний тур Лиги Европы (все же риск не , а 21 декабря принимать другого лидера, сенсационного – «Жирону». Но цель в том, чтобы эти игрушки радовали нуждающихся детей в Рождество, поэтому гораздо удобнее сейчас, чуть заранее.

Традицию так и называют – La lluvia de peluches, дождь из игрушек. Или просто Peluchada . В этом слове, особенно если прочитать вслух, нетрудно угадать по звучанию тот же корень, что и в слове «плюшевый» на русском.

Когда клуб анонсирует акцию, отдельно оговаривает, что это должно быть игрушки до 30 сантиметров в высоту/ширину, не тяжелее 200 граммов, без батареек и прочих надстроек – и безопасность, и просто удобство. Любопытно, что, например, в 2019-м просили ограничиться 35 сантиметрами и 300 граммами.

Огромных медведей, как в фигурном катании, тут все же не кидают. Хотя принести на стадион можно и такого, просто на входе есть игрушечный фэйс-контроль: слишком большие экспонаты просто сразу передают на хранение, чтобы потом распределять вместе со всеми брошенными с трибуны.

Сама традиция выросла из других проектов «Бетиса», рассказывает Sports.ru руководитель социального направления клуба Мария Виктория Лопес Санчес.

«Мы с каждом разом охватываем все больше направлений, поэтому с каждым разом все труднее отвечать на все входящие запросы, – продолжает она. – Ближе к новогодним праздникам становилось все больше организаций, которые приходили за помощью в том, чтобы дети могли получить подарки. Однажды я увидела, как болельщики одной из команд бросали игрушки для детей из больницы, приглашенных на матч, и подумала, что с нашим количеством болельщиков и их отзывчивостью так можно обеспечить игрушками действительно многих нуждающихся».

Мария признает, что активность фанатов значительно превзошла ожидания клуба. Увидел, насколько идея зацепила аудиторию, дождь из игрушек решили повторять каждый год.

Теперь это один из главных нефутбольных поводов, благодаря которому о «Бетисе» говорят по всему миру. Причем не только после нового вечера с игрушками – например, в начале декабря футбольный аккаунт ESPN запостил прошлогоднее видео и назвал традицию одной из лучших в футболе. Англоязычный аккаунт «Бетиса» тогда ответил, что нового повода ждать совсем недолго, а через пару дней объявил, что игрушки нужно приносить именно на игру с «Реалом».

В «Бетисе» особенно рады, что резонанс мотивирует другие клубы проводить похожие акции, признается Мария Лопес Санчес в разговоре со Sports.ru . Севильцы в день дождя из игрушек уверены: матчдэй на 100% становится привлекательным.

Куратор акции рассказывает, что в первый год собранные игрушки отправили местным организациям, представляющим малоимущие группы населения, с которыми работали в течение сезона. Но теперь, с ростом популярности акции и количества игрушек, приходится структурировать детальнее. В прошлые годы игрушки уезжали за пределы Андалусии, их отдавали в разные регионы Испании, а также в Южную Америку, Украину и Африку.

«Наш отдел социальных проектов классифицирует организации, убеждается, что они работают с детьми, и включает в распределение, – рассказывает Мария. – После матча клубные волонтеры собирают все игрушки и делят в зависимости от активности организаций и количества детей на их попечении. Как правило, все забирают в течение следующей недели, чтобы успеть превратить эти игрушки в новогодние подарки».

Фото: Gettyimages/Fran Santiago; imago sportfotodienst, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press