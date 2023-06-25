Тушит жуткие пожары, мелькнул в РПЛ, теперь – в Медиалиге. Это жизнь игрока «Бей Беги»

Монолог пожарного.

В Winline Медиалиге встречаются футболисты с по-настоящему необычной судьбой.

Один из таких – 28-летний центральный защитник Андрей Налетов. Он был перспективным игроком и даже провел матч матч в РПЛ, но в 22 года закончил из-за травм. Налетов нашел себя после футбола – стал пожарным-спасателем. Но и спорт не забросил. Андрей играет в медиафутбольной команде «Бей Беги» и даже забил на «Открытие Арене».

В воскресенье «Бей Беги» играет полуфинал третьего сезона Медиалиги. Без Налетова этого не случилось бы – именно Андрей забил решающий мяч в последнем туре и вывел клуб в стыковые матчи.

Ниже – монолог Налетова. О том, как стать пожарным, совмещать эту работу с медийным футболом и кайфовать от помощи людям.

Налетов сыграл лишь матч в РПЛ – когда Аленичев выставил молодежку против ЦСКА. Карьеру испортили травмы колена

С самого детства моя жизнь была связана со спортом.

Все началось в шесть лет с секции борьбы, потом были дзюдо и, самое главное, мини-футбол. Там получалось, и тренер поспособствовал переходу в школу спортивного резерва «Спартак-2». Там я оказался в восемь лет, были успехи: выступал за команду на год старше, стал капитаном, меня вызывали в сборную Москвы 1995 года рождения и сборную России.

В 17 лет я выпустился. У меня лежали предложения от ЦСКА и «Динамо», где тренировал Михаил Галактионов. Я прошел часть межсезонья с обеими командами, но подписался с ЦСКА – контракт на два года.

В ЦСКА все было потрясающе: отличная атмосфера, боевой состав, мощный тренерский штаб в лице Валерия Минько и Александра Гришина. Все испортила травма колена. МРТ показала разрыв мениска. В ЦСКА всех футболистов на контракте страхуют и лечат за счет клуба. Но я ждал страховку долго, месяца три. Поэтому промучился с менисками пять месяцев вместо двух.

За игровой практикой поехал в Нижний Новгород, в дубль «Волги». Классный сезон, выходил во всех матчах. Но рецидив травмы колена все испортил. Я лег на операцию, в это время главная «Волга» вылетела из РПЛ. Мне было 18, я хотел играть в Премьер-Лиге, поэтому не продлил контракт с ЦСКА. Сейчас понимаю – зря. Нужно было бороться, доказывать.

В РПЛ я сыграл лишь один матч. Это случилось в 2015-м, был в молодежке тульского «Арсенала» . Матч был немного конфликтный: Аленичев в знак протеста бросил против ЦСКА молодежный состав. Я был капитаном в дубле «Арсенала», так что с ЦСКА меня тоже выпустили капитаном. С нами вышли серьезные ребята: Акинфеев, Тошич, Березуцкие, Муса. Мы старались играть в качественный футбол, но, конечно, уступили. Матч зарядил меня эмоциями, дал стимул стремиться вперед.

С футболом я закончил в 2017-м, в 22 года. Причина – несколько травм колена. Врачи не смогли подобрать ключики и починить его. Но я не унывал и надеялся найти себя в другой сфере. Так и получилось.

«Ты заходишь в пропасть, ничего не видишь». Как Налетов спасает жизни

В 2021-м на встрече с друзьями познакомился с человеком. Заговорили о структурных войсках. У него как раз брат работал пожарным-спасателем. Он заметил, что я крепкий парень, и посоветовал попробовать себя в пожарно-прикладном деле. Я отучился три месяца в Зеленограде в центре подготовки на пожарного-спасателя.

Зачеты были серьезные. Помимо стандартных тестов на физическую готовность, которые все себе представляют, есть чисто пожарные испытания. Например, надевание боевой одежды на время. Перед тобой боевка, шлем, краги, сапоги, в них штаны. Быстро влетаешь, накидываешь лямки, разворачиваешься, затягиваешь куртку, ремень, поднимаешь руку – готов. Дается 27 секунд.

Дальше забег на третий этаж по трехколенной лестнице. Надо выбежать из 12 секунд.

После обучения меня распределили в 207-й отряд. Территориально он в «Москва Сити». Это самый большой отряд не только в России, но и в Европе: 250 работников, по 30 человек смена. Позже я узнал, что это один из престижных отрядов. Попасть туда нелегко. Меня взяли из-за хорошей физической формы (спасибо футболу) и личных качеств. А еще помогло, что я вожу мотоцикл. Когда теплеет, некоторые пожарные пересаживаются на мотоциклы, чтобы быстрее реагировать на вызовы.

Помню свой первый пожар. Очень основательный. Есть ранги пожаров – от первого до пятого. Этот был пятый. Горело трехэтажное здание техцентра . Снаружи кирпичное, но межэтажные перекрытия были деревянными. Ситуация осложнялась тем, что в здании лежали углекислотные баллоны, которые при определенной температуре могли взорваться.

Ты заходишь в пропасть, темноту, ничего не видишь. У тебя только плечо товарища. Мы идем в звене из четырех человек – командир и три бойца. Все в аппаратах: с включенным стволом и рукавом с водой под давлением. Мы ищем очаг возгорания. Это антуражно. Одному не вытащить эти баллоны. Главное, чтобы на них не перекинулось пламя и не случился взрыв. В этот момент у обычного человека была бы паника, но мы остаемся хладнокровными. Это стрессовая ситуация, риски огромные.

Слава богу, все было профессионально было выполнено. Не только нашим звеном, но и коллегами из других отрядов. Порядка двух часов устраняли огонь.

Ради чего я иду на эти риски? Я по натуре такой человек, что хочу помогать людям, оказавшимся в опасности . Я для себя определил, что моя жизнь будет складываться из мужской работы. Это профессия благородная. Кто если не мы? Мы всегда приходим первыми.

График у меня сутки через четверо: день работаю, четыре отдыхаю. Бывают и другие задачи, смежные с основной работой. В нынешнее время пожарным предлагают на добровольной основе пойти на фронт: и в качестве бойцов-фронтовиков, и в качестве пожарного-спасателя. Внутренние командировки бывают по пожару, распилу деревьев, прокладыванию мостов для прохождения техники. Ребята охотно идут, потому что поездки хорошо монетизируются, выдаются грамоты.

Возможно, я бы тоже поехал, но у меня футбол и «Бей Беги». Совместить пока не получается.

В «Бей Беги» по-доброму шутят над профессией Налетова, а в части – уважают. Гол на «Открытии» пересылали друг другу пожарные смены

Несмотря на удовольствие от пожарной службы, я скучал по спорту. Были даже надежды вернуться в профессиональный футбол, поехать на просмотр. Но колено намекало, что это вряд ли возможно. А вот для любительского уровня я пока гожусь.

Летом 2022-го мне позвонил Матин Умаров, с которым мы выступали за «Спартак-2». Он очень близко общался с Иракли Эль Президенто (Иракли Саная, один из боссов «Бей Беги» – прим. Sports.ru). Я вообще не знал о медийном футболе. «Амкал», 2Drots – незнакомые названия. «Бей Беги» только-только создавался и меня пригласили на отбор. C первого дня было человек 40 – селекция серьезная, отсеяли многих. Но я как-то сразу закрепился, тренер Сергей Горелов меня отобрал.

Когда я подписывался с «Бей Беги», руководители не знали о моей профессии. А в команде это быстро разошлось. Ребята на тренировке шутят: «Нел, давай, потуши уже что-нибудь». Двигаемся и улыбаемся.

Один из лучших моментов в «Бей Беги» – матч на «Открытие Арене».

По атмосфере напомнило нашу игру с ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. Мы рубились в Лондоне против «Арсенала». Это было настолько красиво, что сердце в пятки уходило. Против нас играл Гнабри, он же забил. По антуражу игра на «Открытии» очень похожа.

Мы с «Бей Беги» сделали большой шаг вперед и победили. А мне даже удалось забить! Мой гол на «Открытии» – навсегда в сердце.

После матча я понял, что не зря вернулся в спорт. Спасибо Медиалиге и «Бей Беги» – здесь я могу раскрыть потенциал, который погас в профессиональном футболе.

Конечно, на работе видели мой гол. Он разлетелся по отряду, смены пересылали по чатам. Меня завалили положительными эмоциями.

Обычно всем интересны зарплаты. Я воздержусь от точных цифр, но скажу, что в пожарной безопасности платят больше . Возможно, в «Бей Беги» условия поменяются, но нужно что-то выиграть. Сейчас мы идем к финалу МФЛ-3, и я рассчитываю, что зарплаты пересмотрят.

***

Я доволен своим выбором. За два года пожарно-спасательной службы я вжился в свою профессию и стал единым кулаком с сослуживцами. Рад и горд, что судьба сложилась так.

Я не считаю себя супергероем. Есть люди, которые защищают свою землю, Родину. Они для меня супергерои. А у нас просто мировоззрение такое: нам важно приходить на помощь первыми, выполнять работу квалифицированно, надежно и безопасно.

Для меня пожарная служба – это работа на всю жизнь.

С угрозами жизни я пока не сталкивался. Слава богу. Мой ангел хранитель рядом со мной. Оберегает и позволяет двигаться дальше.

Фото: ФК «Бей Беги»; личный архив Андрея Налетова