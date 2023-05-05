Помните «Класс-92» Скоулза и Бекса? У «Спартака» есть такой же, но в Медиалиге

«Класс-98».

«Народная Команда» закончила выступление в третьем сезоне Winline Медиалиги. Выйти в плей-офф с первой попытки не удалось, но пошумели знатно: перфомансы в стиле «Евротура» и «Сынов анархии», тысячи фанатов на трибунах «Москвича» и эффектный шоу матч на «Открытии».

Еще «Народная Команда» запомнилась уникальной фишкой – в клубе только люди, которые болеют за «Спартак». А в ростер предпочитают брать ребят, которые поиграли за «Спартак» или хотя бы учились в академии красно-белых. Воспитанников искали на Tranfermarkrt и в Football Manager.

При таком подходе не избежать пересечений. Сразу четыре игрока «Народной Команды» учились в команде 1998 года рождения. Тот выпуск подарил «Спартаку» Максименко, Рассказова и Ломовицкого, а «Народной Команде» – Никиту Киселева, Кирилла Орехова, Кирилла Феофилактова и Антона Клочкова.

Ниже – монологи парней. О поездках во Францию, матчах в юношеской Лиге чемпионов и атмосфере в академии. И о том, почему у многих из выпуска 1998-го не получилось во взрослом футболе.

Никита Киселев, полузащитник (7 матчей в МФЛ-3). Обыгрывал «Барселону»

Я уже давно в медийном футболе. Многие знают меня по кличке Киса и сезону за «БроукБойз». Но вряд ли вы в курсе моего спартаковского прошлого. В детстве я играл в академии «Мытищи» и много забивал. А в школу «Спартака» попал, можно сказать, через Андрея Тихонова.

Со мной в «Мытищах» играл сын Тихонова – Михаил. И с Андреем Валерьевичем у меня были хорошие отношения. Кажется, он замолвил за меня словечко в «Спартаке». Ко мне проявляли интерес «Динамо» и ЦСКА. Но у меня и дедушка был фанатом «Спартака», поэтому выбор был очевиден.

С профессиональной карьерой не сложилось. Один тренер был против меня, поэтому «Спартак» не предложил продлить контракт. Просмотры в других командах тоже не получились. Классика: говорили, что я слишком молодой, нужны опытные.

Для поддержания формы я решил проиграть на КФК, но на просмотровой игре в меня прыгнул чудак. Потом оказалось, что он всю жизнь играл в хоккей с мячом, а тут решил футбол попробовать. Я порвал крест и выбыл на полгода. Но не отчаялся и снова начал искать клубы.

Самая смешная ситуация была в Муроме. Приехал на просмотр, а в один из дней не пошел на восстановительную баню. Решил поспать. А утром тренер спрашивает, почему в бане не был. Я ответил, что хотел выспаться. Он сказал: «Хорошо, тогда домой поедешь». И на следующий день меня отправили.

За годы в академии «Спартака» у меня накопилось много историй.

Когда мне было 12 мы играли против сверстников из «Юве». Проигрываем 0:1. При угловом в наши ворота Фил (Кирилл Феофилактов – прим. Sports.ru) с чудаком боролся. Ему не понравилось, что Кирилл сделал фейк-плевок, и он пожаловался: «Он в меня плюнул». Судья подошел к нашему тренеру: «Либо заменяйте, либо удаляю». – «Удаляй». И мы играли в меньшинстве

А с «Барселоной» играли на турнире в Испании. Конечно, остались без мяча. За первый час мы всего раз перехватили мяч! На одну минуту – и сразу забили. Это был Макей. Больше мяча мы не видели, но обыграли «Барсу» (1:0).

Еще одна история. Сидим на базе в Тарасовке. Вратарь с полевым рубятся в НХЛ на приставке. Оба играют слабо. Полевой забивает, начинает подкалывать: «Слабый-слабый!» Вратарь разозлился и взял его на треугольник в удушающий. Я смотрю, что тот, как будто, сознанку потерял, ноги повисли. Чудак падает без сознания, бьется виском о «Плейстейшн». Другой футболист говорит: «Назар, ну ты че? Зачем приставку ломаешь?»

У него начались эпилепсия, слюна изо рта пошла. Мы его начали откачивать. А у нас на следующий день игра с «Динамо». Тренер спрашивал: «Назар, ты как? Готов играть?». Но не выпустил. Побоялся.

Кирилл Орехов, полузащитник (7 матчей в МФЛ-3). Рассказывает, в чем сложность быть выпускником академии «Спартака»

Вообще я 1999 года, но перед чемпионатом России меня привлекали в команду 1998-го. Там я и остался.

Когда вспоминаю время в «Спартаке», то сразу на ум приходит последний сезон. Состояние подвешенное: контракт заканчивается летом, а продлевать его не хотят. На зимние сборы я поехал заряженным, с уверенностью, что все образуется.

Идеальным шансом проявить себя была игра против «Интера» на «Сан Сиро». «Спартак» тогда пробился в 1/16 финала юношеской Лиги чемпионов. До сих пор помню дату: 6 февраля 2018-го.

Когда впервые вышел на поле «Сан Сиро», то просто раскрыл рот от удивления. Эмоции от такого стадиона не передать. Из «Интера» понравился датский нападающий Йенс Одгор (в сезоне-2022/23 был основным в «АЗ Алкмар» – прим. Sports.ru). Вышел на 75-й минуте и сразу воткнул 2 мяча.

Я очень хотел сыграть, и, хотя дошло до дополнительного времени, меня так и не выпустили. После матча мне ничего не объясняли. Наш главный тренер Алексей Лунин всем пожал руки, мне сказал: «Извини, что не выпустил». После этого глаза потухли, руки опустились.

У меня никогда не было звездной болезни. Мол, я из «Спартака», и меня возьмут в любую команду. Наоборот, приходилось пахать вдвое больше. С игроков, которые прошли хорошие футбольные школы, спрашивали вдвойне.

Поэтому я легко поехал в чемпионат Беларуси. Проблем не было, все получалось. На каждой тренировке прибавлял, тренер лично говорил. Потом случилась травма – первые кресты.

Помню: на улице было тепло и нам дали натуральное поле. Оказалось, что моим коленям оно не понравилось. Борьба в воздухе, в момент приземления соперник идет в отбор корпус в корпус и мое колено уходит вовнутрь. Все произошло быстро и боли я не почувствовал. Дотренировался и поехал на МРТ. Там узнал, что у меня порваны кресты. Клуб пообещал оплатить операцию, но вскоре команда закрылась, президент обрубил финансирование. Месяц восстанавливался за свои с помощью реабилитолога, после чего вернулся к себе в Орел, где уже сам восстанавливался. Помогал ютуб – спасибо, что живем не в каменном веке.

Поправив здоровье, написал агенту, сказал, что готов вернуться в бой. И жизнь опять свела меня с Беларусью, где я на первой тренировке порвал вторые кресты. Из-за ковида операция постоянно переносилась, сделали спустя 2-3 месяца после травмы.

Так и закончилась моя спортивная карьера.

Сейчас я работаю в букмекерской компании аналитиком, как бы странно это ни звучало. Парень сестры сказал, что у них появилось вакантное место. И я, недолго думая, согласился. Раньше думал, что стану футбольным тренером, но быстро понял, что это не мое.

Кирилл Феофилактов, защитник (7 матчей, 2 жк в МФЛ-3). Оказался в «Спартаке» благодаря Ломовицкому, пошутил (неудачно) над Комбаровым

В детстве я болел астмой, поэтому моим лучшим другом был не мяч, а ингалятор. Но родители заметили мою сумасшедшую энергию и отдали на спорт: баскетбол, футбол, плавание, единоборства.

До сих пор помню треню по баскетболу, куда пришли два футбольных тренера-близнеца из клуба «Трудовые резервы». Они устроили нам просмотровый матч, в итоге взяли меня и приятеля. После сезона в «Резервах» меня пригласили в «Локомотив».

Там я провел 3,5 года. Приятное время. Дальше тесный футбольный мир связал меня со «Спартаком». Изначально это было просто на уровне крепкой дружбы, но Ломовицкий убедил, что форма Nike красно-белого цвета подойдет мне больше.

Я и подумать не мог, что этот клуб станет для меня вторым домом, а люди, которые меня окружали, превратятся во вторую семью. Но именно так вышло. За что я безмерно благодарен «Спартаку».

Была масса памятных моментов, но запал один, память о котором я бережно храню. Подростками мы часто выигрывали золото чемпионата России. После очередной золотой медали нас награждали в перерыве матча «Спартака». «Открытие», десятки тысяч зрителей, круг почета. Мы остановились напротив трибуны Б (фан-сектор «Спартака» – прим. Sports.ru) и устроили перекличку – как же мощно фанаты зарядили нас энергетикой. Это было невероятно. Я всегда мечтал выйти на это поле в качестве игрока основы и ощутить энергетику лучших болельщиков страны.

После этого награждения наша команда 98-го выиграла еще много трофеев. Я не думал, что это пик карьеры. Наоборот, это придавало стимул стараться. В какой-то момент меня (уже повзрослевшего) привлекали к тренировкам с основой, но не сложилось.

Была забавная история в дубле «Спартака». С нами на сборы полетел Кирилл Комбаров, за пару недель мы стали достаточно плотно общаться. Вернулись в Москву. На базе в Тарасовке мы с Максименко пошли в столовую на завтрак. Зашел Дима Комбаров. Я не признал его и, когда он стоял спиной, толкнул и спросил: «Ну как ты старый, отошел от сборов с дублем?» Его лицо нужно было видеть. Я спросонья не понимал, почему он так смотрит на меня. И только когда Максименко засмеялся я осознал всю беду ситуации.

Хочу немного рассказать о том, как это – быть воспитанником «Спартака». Особенный статус проявлялся во всем. Например, в числе зрителей на матчах. На нас всегда приходило смотреть много болельщиков и болельщиц. Намного больше, чем на другие академии. Именно на трибуне после одного из матчей я встретил свою красавицу жену, с которой мы по сей день рука в руке воспитываем маленького сынишку Богдана.

Конечно, это престижно. Я много раз слышал восхищенное: «Он из «Спартака». Сразу появлялось психологическое преимущество. Но и уровень ответственности колоссальный, потому что опозорить ромб для меня было катастрофой. Недопустимо!

После «Спартака» тяжело приспособиться к уровню других команд. С 2017 по 2021 год я покатался по Второй лиге и понял, что местному футболу недостает культуры игры. Он не доставляет мне удовольствия. После очередной поездки на просмотр я задавал себе один и тот же вопрос: «Зачем мне все это надо?» Думал, как использовать себя в других жизненных амплуа, пока возраст позволяет. И пришел к тому, что имею сейчас – строгие костюмы и роль чиновника в Правительстве Москвы. В мою ответственность входит транспорт Московской области, в основном связанный с РЖД.

Да, это не футбольный газон, но я привык быть лидером в коллективе, и с удовольствием применил футбольные качества в незнакомом для себя мире. Поменялось лишь амплуа, цель побеждать в каждой игре сменилась на решение поставленных задач.

Я давно следил Медиалигой, но относился скептически. Но потом изменил мнение и даже заглянул на тренировки к некоторым клубам. Когда на горизонте появилась «Народная команда» мы долго не могли сойтись в графике тренировок. На работе был очень трудный период: работал до ночи, а в выходные мечтал о здоровом сне. Но когда работа немного отпустила, я приехал.

Атмосфера в раздевалке сразу дала понять, что я хочу быть тут и только тут. Родные стены, знакомые лица и так душевно, словно я всю команду знаю не первый год. Сейчас мы бьемся плечо в плечо на одном поле, чему я очень рад.

Антон Клочков, защитник (пропустил МФЛ-3 из-за травмы). Благодаря академии «Спартака» пожил во Франции

У меня отец давний болельщик «Спартака». Поэтому выбора другого не было, с 9 лет я в спартаковской академии.

Сначала в школе «Спартака» учился мой старший брат. Он был в одном выпуске с Паршивлюком и Прудниковым. Играл за сборную Москвы и России, был одним из лидеров. Но он сам все упустил: загулял, пропускал тренировки. Его выгнали за год до выпуска. Так что я с детства смотрел и него и делал выводы, поэтому и дошел до выпуска из академии.

Увы, пробиться в дубль не получилось – травма.

Из академии «Спартака» мне запомнились детско-юношеские турниры. Нас постоянно приглашали.

В Италии мы добрались до финала, но проиграли «Интеру» 0:4. Ощущения были, словно играли с соперником на 2-3 года старше. Но мне хотя бы дали приз лучшему форварду турнира.

Когда мне было 10-11 лет, мы приехали во Францию. У «Спартака» была договоренность, что на время турнира мы по два человека живем в местных семьях. Все были гостеприимные, приняли нас как своих детей. Даже водили в «Макдональдс». Запомнилось, что у всех дома были игровые приставки, футбольное поле с воротами на участке. Конечно, не все в России могли такое себе позволить. Кстати, «Спартак» попросил семьи следить, чтобы мы не особенно гуляли по городу. Все-таки у нас турнир.

У нас один пацан был, его взрослая девочка-француженка чуть избивала. Он звонил папе: «Заберите меня». Конечно, его переселили. Общались мы жестами, а одна семья общалась через компьютер с помощью переводчика. Из поездки я понял, что в других странах к нам нормально относятся. Мне понравилось, что люди очень добрые. Причем все.

Еще летали в Голландию. Там не вышли из группы, проиграли АЗ 2:1. Потом играли с местной командой 96 года. Должны были на классе обыгрывать, но проиграли 5:0. Ужасное и запоминающееся поражение. Тренер был зол очень. У нас была последняя игра с «Шальке». Тренер сказал: «Как хотите, так и играйте. Мне без разницы!» И мы с ребятами сами выбирали состав. Потом он обратно зашел, назвал состав и ушел. 2:0 обыграли.

Из поездок самые крутые эмоции!

Когда мне написал Мак, я играл за «Ялту». Но с удовольствием сменил солнечный Крым на стадион «Москвич» ради родного клуба. Когда я пришел на первую тренировку «Народной Команды» узнал только Ореха. Феофилактов не приезжал на тренировки. Киса появился позже. Когда встретились с пацанами, вспоминали академию, приколы. Без этого никак.

Почему мы не заиграли? Наш год не был плохой, но на нас надежды не возложили. Бесчастных недолюбливал наш год, затем он возглавил дубль. Туда Бесчастных забрал большую часть 97 года – тех, кого тренировал. И кто-то из нас понял, что в футболе не получился, кто-то ушел в учебу, другие – в дубли «Локо» и «Динамо».

Многие в итоге встретились в «Народной Команде».

Фото: Народная Команда; spartak.com