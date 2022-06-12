АФМ арестовало бывшего пресс-сека «Кайрата» Козачкова: журналиста подозревают в пособничестве ОПГ, сам Козачков считает это местью за статьи

В декабре Казахстан всколыхнуло громкое задержание журналиста Михаила Козачкова. Создатель спортивного сайта Fanatik.kz и бывший пресс-атташе «Кайрата» славился разоблачительными статьями о сотрудниках госорганов, а теперь сам подозревается в преступлениях.

О чем речь?

18 декабря журналист Вадим Борейко сообщил о задержании Михаила Козачкова на парковке у Парка первого президента – предположительно сотрудниками АФМ (Агентство по финансовому мониторингу – прим.).

АФМ подтвердило задержание журналистa. По версии агентства, Козачков был пособником организованной преступной группы Коспаева в совершении рейдерских захватов.

Информационные возможности журналиста якобы использовались для совершения атак на будущих жертв захватов. Для получения компромата, по мнению следствия, Козачков привлек своего знакомого – Бурхана Жансейтова, у которого был опыт в органах и доступ к информации. Именно данные Жансейтова, по сообщениям АФМ, и публиковались Козачковым.

Кроме того, Жансейтов был одним из модераторов канала, помогающим создавать необходимый общественный фон в комментариях, удаляя неудобные сообщения. Далее, прямая цитата АФМ:

«Следствием доказано, что Жансейтов и Козачков получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге. Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте «Есентай сити», принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына – Абдыгаппарова.

При этом, журналист грубо нарушал требования Закона «О средствах массовой информации», поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне.

В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления.

По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности».

По информации АФМ, так называемая ОПГ Коспаева знала о расследовании, поэтому при помощи Козачкова в июле «был реализован план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе».

«12 июля в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом.

По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками.

Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения установлено, что оперативная машина не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней».

По версии следствия Козачков не только освещал ситуацию, искажая факты, но и координировал действия Айдоса Коспаева. Он, к слову, объявлен в розыск.

Сам Козачков считает это местью Элиманова (руководителя АФМ) за статью о его жене:

«Я немного расстроен, потому что вчера пропустил финал Чемпионата мира. Дело в том, что вчера днем меня задержали сотрудники АФМ. Сейчас уже больше суток мне не могут предъявить официальное подозрение. Я из-за этого даже показания дать не могу, весь день сидим с адвокатами, ждем постановление.

Я понял, что меня обвиняют в рейдерстве и участии в организованной группировке. «Рейдерство» и «ОПГ» – это то самое громкое дело вокруг «Есентай сити» и других объектов. Как я понимаю, моя «преступная деятельность» заключается в том, что я писал статьи об уголовном деле Алмаса Абдыгаппарова, осужденного за хищения. Ресторатор украл миллион долларов, это установлено расследованием полиции, проверено прокуратурой и его вина доказана судом. Но почему-то никого из следователей, прокуроров и судей не обвиняют в рейдерстве, а журналиста, написавшего об этом несколько статей, уже отправили в изолятор.

И я готов объяснить почему. На самом деле причина моего задержания – личная месть со стороны руководителя АФМ – Жаната Элиманова.

О его неприязни мне сообщили летом, когда ко мне на переговоры от лица зампреда АФМ Елемесова пришел мой знакомый сотрудник Агенства – Медет. Он объяснил, что меня хотят закрыть, потому что я мешаю АФМ. Мы общались несколько раз, но так ни к чему не пришли.

А буквально в ноябре я познакомился с известным бизнесменом Гаджи Гаджиевым. Он знаком с моим шефом через супругу Раушан.

Гаджи Гаджиев через какое-то время заявил, что Элиманов хочет меня посадить и надо с этим что-то делать. Гаджиев объяснил, что Элиманов обижен на мою статью про его жену. Я действительно писал о ней, когда она стала потерпевшей по делу о финансовой пирамиде, а Элиманов, видимо, обиделся.

Я показал Гаджи переписку с другой потерпевшей, просившей меня написать об их деле. Мне показалось странным, что у главного борца с финансовыми преступлениями жена стала клиентом финансовой пирамиды. Текст лежит на фейсбуке, называется «Пацаны не поймут».

И Гаджи Гаджиев обещал поговорить с Элимановым, но попросил меня написать что-то вроде объяснительной – я отказался, мне не в чем оправдываться.

Я не виноват в том, что пишу статьи об уголовных и судебных делах. Я не виноват в том, что АФМ-щики постоянно косячат.

Я не виноват в том, что конвой АФМ привозил пьяным Кайрата Боранбаева со следственных действий.

Я не виноват в том, что 14 из 25 ОПГ, направленных в суд АФМ, были развалены, судьи оправдали людей.

Я не виноват в том, что Генеральная прокуратура нашла сотни незаконно зарегистрированных уголовных дел у следователей АФМ.

Да, я об этом писал. Вот весь состав «преступления». А виноват я только в том, что оказался наивен. Я слишком быстро поверил после январских событий, что у нас в стране хотят построить новый, справедливый Казахстан.

<…>

Настоящая журналистика часто – голос горькой правды, которую больно слушать и нелегко принять. Она раздражает и злит тех, чье беззаконие и коррупцию изобличает...

У них велик соблазн заткнуть этот голос и продолжать свои грязные делишки, запугивая и преследуя тех, кто проливает свет на эту грязь. Меня преследуют за правду. Меня преследуют за то, что я пытался рассказать людям как их обманывают, обкрадывают, подавляют, нарушают их права и забирают у них будущее.

Меня обвиняют в том, что я писал заказные статьи, называют сумму в 52 млн. тенге. Это откровенная ложь. Эти люди понимают, что в нашем прогнившем и продажном обществе чем более наглой и беспринципной является неправда, тем легче в нее верят измученные несправедливостью люди. Я не боюсь этих обвинений. Только прошу показать мне эти миллионы, которые я якобы получил. Посмотрим, как эти обвинения будут доказаны в суде на глазах у всего народа».

Что за ОПГ, кто их жертвы и что писал о них Козачков?

Козачков часто писал о неудачах Агентства по финансовому мониторингу (которым руководи Элиманов) в больших делах (против экс-министра здравоохранения Биртанова и руководителя ветеринарной лаборатории). Журналист предлагал закрыть этот орган и сделать в МВД управление по расследованию экономических преступлений из-за плохих показателей.

Также у Козачкова всплывали статьи о задержании полицейскими парня (предположительно водителя руководителя Карагандинского АФМ) с подозрительным веществом в пакетике и пистолетом в барсетке, переводе денег сотрудникам агентства племянником Боранбаева.

В апреле Азим Абдуллаев (потерпевший в рейдерстве по версии АФМ – прим.) обвинил Болата Назарбаева в рейдерском захвате его бизнеса.

В это же время у Козачкова вышли статьи о том, что АФМ несколько раз прекращал дело против компании Абдуллаева (ТОО «Шалкар-17») о подделке алкоголя для освобождения от выплаты акцизов.

Козачков подробно писал о деле Абдыгаппарова (второй потерпевший в рейдерстве по версии АФМ) в хищениях миллиона долларов у AV-Construction. Также о том, что ресторатор должен государству около 2 млрд. тенге.

AV-Construction в июле сообщал, что Абдыгаппаров пользовался покровительством Кундуз Назарбаевой, дочери младшего брата Елбасы, и бывшего сотрудника АФМ Бекзата Усенова – зятя Болата Назарбаева.

Коспаев фигурировал в статьях Козачкова только раз: где он в следствии по словам Абдыгаппарова являлся получателем миллиона долларов. Тогда Михаил рассказывал, что Коспаев простил Абдыгаппарова.

В июне АФМ начало расследование о рейдерстве в связи с обращением жены Абдыгаппарова. Также сторона Абдыгаппарова сообщала о сфабрикованности прежнего дела о хищении.

6 июля 2022 Козачков сообщал о слежке над Бурханом Жансейтовым (якобы соучастник в рейдерстве) одним из органов, также помощи юридического консультанта в обнаружении слежки над коллегой Лейлой Рамазановой.

15 июля АФМ задержал Жансейтова в связи воспрепятствованием деятельности правоохранительных органов, направленных на ликвидацию ОПГ.

Козачков писал, что юристу вменяют две статьи – хулиганство с применением оружия (но ножа нет ни на одной видеозаписи) и применение насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни и здоровья.

В августе Козачков опубликовал видео с пресс-конференции со словами сестры Жансейтова, сообщающей о ложности обвинений АФМ о связях с Болатом Назарбаевым.

Что пишут другие?

Адвокат Козачкова Анна Веретельникова сообщила о нарушениях во время обыска.

«Меня ДЭР г. Алматы не допускает к следственному действию. Закрылись в квартире моего доверителя, не отвечают на звонки в дверь. Час под дверью стою. Сотрудники попытались меня увести от квартиры, вниз по лестнице, якобы чтобы поговорить. Дверь открылась, я не успела подняться, снова заперли. Продолжаю звонить – не открывают».

Дежурный прокурор сказал – помочь не может. Скинула уведомление и удостоверение – ноль реакции».

Редакция «Времени» (газета, где работал журналист) считает, что Козачкова просто хотят заткнуть.

«Статьи, на которые ссылается АФМ, подготовлены по материалам проверок прокуратуры и полиции. Михаил никогда не предлагал к публикации неподтвержденную информацию, которую перед печатью скрупулезно проверяет еще и редакционная юридическая служба. Иначе бы редакцию давно разорили судебными исками «герои» расследований Михаила. Никаких госсекретов в них не содержится.

Что касается статей про упомянутого в заявлении ресторатора Абдыгаппарова, то они касались конкретного судебного процесса, по которому уже состоялся приговор суда и Абдыгаппаров признан судом преступником. Признан судом, а не Козачковым!»

Мать Абдыгаппарова и учредитель ТОО Kapchagay Marine Club Юлия Мельникова заявила, что была вынуждена бронировать номера в отеле и лучшие столики для участников ОПГ. Среди так называемых VIP-гостей, по ее словам, был якобы журналист Михаил Козачков.

Жена Мейржана Туребаева (обвинен в создании и руководстве финпирамидой) Дана Есеева сообщила, что журналист получал секретные данные.

«Мы долго ломали голову, зачем ему это, сейчас все пазлы сходятся. В пресс-релизе АФМ указывается, что Козачков получал информацию от сотрудников правоохранительных органов, с целью дискредитации определенных людей и получал за это щедрое вознаграждение от заказчиков. Нам теперь все очевидно, откуда у Козачкова были на руках процессуальные документы, которые составляли охраняемую законом тайну, почему он так яростно преследовал Мейржана.

И вопрос, почему некоторые правозащитные организации сейчас заступаются за Михаила, а когда Мейржана без оснований и доказательств арестовали, они молчали?» – написала Дана Есеева.

Депутат мажилиса Азат Перуашев сравнил Козачкова с Месси.

«Один из моих коллег, когда мы обсуждали ситуацию, он сказал, что это все равно, что на фоне ЧМ закрыть Месси. Потому что Козачков в журналистском поле настолько талантливый, авторитетный журналист».

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Генпрокуратура должна обеспечить надзор.

«На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступило обращение ряда представителей медийного сообщества по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за законностью расследования и в установленном законодательством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные права задержанного журналиста как гражданина Казахстана должны быть соблюдены в полном объеме», – заключил Руслан Желдибай.

Генпрокуратура начала проверку:

«В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова».

****

Неизвестно, чем будет закончено дело. Сейчас известно, что Козачкова взяли под стражу прямо из зала следственного суда. Несмотря на попытки защиты добиться менее суровой меры заключения, Михаил будет находиться под арестом как минимум до 18 февраля.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, сайт Абдыгаппарова, Капитал/Руслан Пряников, сайт АФМ РК, сайт Премьер-министра РК, сайт Президента РК, инстаграм Бурхана Жансейтова, Orda.kz, «Время».