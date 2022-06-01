Жара в казахстанском хоккее: «Сарыарка» посчитала легионеров и назвала «Иртыш» смешным, а тренер «Иртыша» заявил, что соперники – «блатные россияне», которые радуются избиению детей

В выходные прошел очередной тур чемпионата Казахстана: в одном из матчей карагандинская «Сарыарка» буднично обыграла очередного соперника – на этот раз павлодарский «Иртыш».

Игра запомнилась не результатом, а послематчевой пресс-конференцией тренеров – Скудры и Штайгера. В этом баттле подняли извечный вопрос в среде казахстанских любителей хоккея – о наплыве легионеров.

13 ноября «Сарыарка» (действующий чемпион) разгромил «Иртыш» со счетом 9:2, а в конце матча случились две драки и серия удалений у гостей – одно из них за «исключительную грубость».

На послематчевом интервью тренер «Сарыарки» Петерис Скудра был очень недоволен такой грубой игрой павлодарцев.

«Мы должны этой команде смешной забивать намного больше, чем 9 голов. Многие рекламу делают какую-то Павлодару, но я ничего не увидел за что зацепиться. Грубость? Это показывает уровень Павлодара. Явная грубость, явные грязные вещи в конце игры – это просто ....

Для меня это смешно, для меня это в первую очередь показывает уровень тренерского штаба: ты должен выходить и уметь играть до конца, а то что было 3-4 минуты последние – для меня смешно. В колено, прыгать сзади на кого-то – ну, такие дешевые вещи».

Евгений Штайгер ответил на это так.

«У нас команда собрана почти из местных воспитанников, чем не может похвастаться «Сарыарка». Пона ... Ну, набрали более опытных россиян и блатуют ходят по лиге. Ну а лично Петерису Скудре могу передать: если бы он мне в лицо сказал, у «Сарыарки» был бы другой тренер!

Какие комментарии? Блатные. Ну, не блатные, более опытные ребята, прошедшие КХЛ и ВХЛ, обыграли детей и радуются ходят. Никаких установок на драки у нас не было. А что говорят – это бред. Ребята столкнулись – подрались, это хоккей, эмоции перехлестнули».

У конфликта получилось продолжение – Штайгер пришел в комменты инстаграма казахстанского хоккейного портала.

«Проиграли опытному сопернику. Но нужно с уважением относиться к сопернику, что не сделал Петерис. Я думал, мы коллеги, а оказалось, он остался таким же мудаком, каким был в Новокузнецке, когда ему жопу пинали и он спрашивал: «За что?». Потому что как игрок был мудак, так и стал как тренер».

Конфликт между Скудрой и Штайгером идет давно. Тренеры вместе играли в новокузнецком «Металлурге» в сезоне-2006/07. В том сезоне, по слухам, Скудра отказался поддержать свою компанию в драке после похода в ночной клуб, за что его «наказали» свои же. В компании были спортивный директор «Металлурга», один из тренеров и Штайгер. Неизвестно, было ли все так на самом деле, но вскоре клуб вместо Скудры (приехал после НХЛ) дал шанс своему юному воспитаннику Сергею Бобровскому (сейчас один из лучших вратарей НХЛ).

После баттл продолжился между пресс-службами клубов – посты уже удалены, но сохранились скрины. «Сарыарка» насчитала 12 россиян в заявке «Иртыша», павлодарцы ответили на это так.

«Очень глупо и высокомерно ведет себя гость нашей страны – тренер «Сарыарки» Петерис Скудра. Не по-мужски. Какое право он, гость, имеет обзывать нашу команду, тренерский штаб.

Скудра, получающий в месяц от 6 до 10 тысяч евро и летающий на самолете, когда вся его команда и его пацаны, за которых он якобы горой, едут и томятся в душном поезде и автобусе, так вот его может завтра и не быть в нашем чемпионате (так оно и будет, запомните), но сказанные им глупости останутся.

Также смешно, как и Скудра, выглядит пост официального аккаунта «Сарыарки» о том, что в составе «Иртыша» сегодня были россияне. Не поленились и посчитали даже. Так вот мы тоже посчитали игроков лего-клуба «Сарыарка». Из 22 человек только шесть чистые казахстанцы: Пархоменко, Борисевич, Демин, Данияр (оба 4 звено), вратари Микушин и Коваль. Остальные это обманщики с двойным купленным гражданством. Почти все якобы казахстанцы в составе «Сарыарки» – это просто ложь.

В понтах Скудры только понты. Все это мы уже давно проходили. Не надо гордиться тем, Петерис, что вы выносите в одну калитку слабые команды без игроков уровня тех, что есть у вас. Да и будь вы такой крутой тренер, то работали бы не в нашей лиге. Почему у вас нет контракта в КХЛ или ВХЛ? Верно, там вы никому не нужны. Нигде вы не нужны!

Не мы начали эту клоунаду, но знайте, что не вы тут один умный у нас. Вы просто высокомерный бизнесмен».

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Следующие очные матчи «Иртыша» и «Сарыарки» пройдут 3 и 4 февраля в Павлодаре. Прямо сейчас карагандинцы идут первыми с отрывом в 11 очков, а павлодарцы занимают девятое место из 12 клубов (в плей-офф попадают 8).

Федерация хоккея оштрафовала Скудру на 490 тысяч тенге за его высказывания и пригрозила дисквалификацией, если что-то подобное еще повторится. Штраф грозит и Штайгеру.

Фото: КХЛ, «Сарыарка».