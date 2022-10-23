Женщина избивала девочку-гимнастку: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

В мессенджере WhatsApp распространялся ролик — в нем женщина тащит за руку девочку, кричит на нее, а потом изо всех сил толкает на машину и ребенок ударяется головой. Видео снято проходившей мимо девушкой, которая попыталась успокоить женщину и остановить избиение.

Еще в рассылке было сказано, что женщине ничего не будет, поскольку она родственница сотрудника прокуратуры и он ее обязательно «отмажет».

По информации журналиста Михаила Козачкова, в видеоролике жена сотрудника генпрокуратуры Кадыржана Маматаева – Алмагуль и ее дочь гимнастка Аяла.

Отец-прокурор считает, что все «раздуто». МВД начали расследование, а женщина отделалась штрафом

МВД отреагировал на запрос журналистки Жанны Ахметовой и сообщил о расследовании.

Журналисту Козачкову удалось побеседовать с самим сотрудником генпрокуратуры. Маматаев признал, что на видео его дочь. Он также рассказал, что не считает это избиением.

— Это не избиение. Вы же сами видели видео – она локтем там… Вчера комиссия из акимата смотрела, вся комиссия – двенадцать человек, каждый смотрел по три-четыре раза. Она локтем ударилась, это видно же. На месте были сотрудники полиции, снимали на видео, синяка или каких-либо царапин нету. Вы просто раздули.

Она должна была участвовать в соревнованиях, ее отстранили. Она абсолютная чемпионка по художественной гимнастике, все специалисты спорта от нее ждали такого результата. А вы так преподнесли, что мы ее там каждый день… Да, это спорт, есть требование такие жесткие, тем более, художественная гимнастика, вы это прекрасно понимаете.

Уполномоченный по правам человека Аружан Саин сообщила, что в курсе об инциденте.

— Я на связи и с Генеральной прокуратурой, и с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения, которые отрабатывают ситуацию с комиссией по делам несовершеннолетних акимата города Астаны. О принятых мерах в отношении нарушенных прав девочки жду полной информации от вышеуказанных государственных органов.

Жанна Ахметова сообщила, что к матери Аялы Маматаевой применили статью 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) административного кодекса РК и оштрафовали на 33 тысяч тенге.

Доктор права Халида Ажигулова назвала причины такого легкого наказания.

— Статья 127 применяется, если не было насилия над детьми. Но если есть факты насилия и жестокого обращения с детьми, то полиция обязана применить статью 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного Кодекса.

Самое ужасное, что полиция может вообще ничего не делать в случае избиения родителем своего ребенка. Некоторые полицейские специально квалифицируют дело по статье 73-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) или 73-2 (побои) КоАП вместо статьи 140 УК РК.

Особенность этих статей в том, что согласно статье 64 (Освобождение от административной ответственности в связи с примирением сторон) КоАП, административные дела по этим статьям возбуждаются только по заявлению потерпевшего лица . А если потерпевшее лицо – ребенок, то такое заявление может написать только родитель.

В казахстанском законодательстве есть еще одна статья уголовного кодекса – 110 за «Истязания», по которой родителей теоретически могут привлечь к ответственности за систематические избиения ребенка.

Здесь слово «систематически» означает, что родитель должен избить своего ребенка минимум три раза (!) в течение года , чтобы полиция возбудила уголовное дело. Однако, если никто не сообщает в полицию или полиция не регистрирует случаи насилия в семье и не возбуждает дела по факту насилия над ребенком в семье, что и происходит на практике, то и эта статья не применяется. По сути эта статья кажется «мертвой».

Фото: телеграм-канал Михаила Козачкова, Tengrinews.