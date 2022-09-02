SD Family готовится к новому сезону Медиалиги: владелец говорит о борьбе за чемпионство, за клуб даже заявили Аршавина

Скоро начнется новый сезон Медиалиги: казахстанский SD Family продолжит участвовать в турнире.

В дебютном сезоне выступления команды нельзя назвать успешными: клуб занял 8-е место в группе и вышел в ¼ финала, где их с легкостью одолел «Basement» (0:3).

Перед началом нового сезона владелец клуба Дидар Сыдыкбек заявил, что команда будет бороться только за чемпионство.

Недавно в интернет просочилась заявка SD Family: в спиках оказался сам Андрей Аршавин

Заявка команды для участия в медиалиге отличается от обычного футбола. Здесь игроков условно делят на три группы: в первую попадают «медийные футболисты», во вторую – профессионалы, а в третью – все остальные

В заявке SD Family 27 человек: среди медийных футболистов неожиданно оказались экс-профессионалы Темирлан Нуртолеуов, Самуэль Чуквума, Аксултан Сламбеков. Удивительно, но Андрей Аршавин тоже оказался среди «медийных», хотя условные Куаныш Советов и Стивен Езеннайя попали в списки профессионалов.

Среди медийных также блогеры Sailandro (Сайлаубек Ергазы), Archibaaalt (Артур Аскарулы), Ерболат Жанабылов, стендапер Ансаган (Садырханов), солисты ИК Алдияр Жапарханов и Илья Гуменный.

В команде есть девушка – Сандугаш Ергазы (какую роль она будет играть пока неизвестно). Возможно, она попала в заявку из-за пожеланий президента Лиги Николая Осипова.

«Девочка в составе тоже, по моему мнению, точно должна быть. Думаю, это добавит дополнительную аудиторию к лиге. И никто не говорит о том, что это должна быть играющая девочка» – говорил об этом Осипов.

В новом сезоне за SD выступят два бывших игрока Национальной сборной Казахстана – Айбол Абикен, дисквалифицированный за допинг, а также Евгений Постников, завершивший карьеру в прошлом сезоне.

Что с Аршавиным? Андрей Сергеевич в заявке, но говорят, что это пиар-ход и играть он не будет

Андрей Аршавин хоть и попал в заявку, но его выступления за казахстанскую команду под большим вопросом. Некоторые источники уже сообщили, что заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин не давал согласие на включение в состав одной из команд для участия в Медиалиге.

Сам Аршавин ранее высказывался на тему участия в выставочных играх.

«Мне тяжело участвовать в этих матчах, хотя с Володей Быстровым мы начали тренироваться с 2006 годом.

Перспектива формата матча легенд? Все зависит от зрительского и спонсорского интереса. Я бы хотел, чтобы игра 2 сентября в подобном формате стала последней», – признавался Андрей после матча легенд «Зенита» и «Спартака».

Ранее заявлялось о возможной заявке Аршавина в команду РФС, хотя источники телегерам-канала «Мутко против» утверждают, что в этом сезоне в медиалиге ветерана «Зенита» не будет.

Кто точно сыграет? Владелец не назвал Аршавина, но заявил об участии Абикена и Постникова

Официальная информация о заявке SD была в видео владельца – Дидара Сыдыкбека. Помимо 13 игроков из Казахстана, которые вылетят в Москву 7 сентябя, к команде примкнут россияне: «Зенита» Данил Разворотнев, Максим Чудинов, российский скаут Амир Каримов, а также бывший защитник «Астаны» Евгений Постников, проживающий в российской столице.

Блогер Sailandro будет выполнять роль играющего тренера, Тима Левша (Темирлан Нуртолеуов), Ершат Кадырболатов, Абылай и Далель займутся контентом команды.

Точно полетят также солисты группы «ИК» Гуменный и Жапарханов, стендапер Ансаган, блогеры Archibaaalt и Ерболат Жанабылов.

Сыдыкбек из заявки, попавшей в интернет, не назвал экс-футболистов Александра Берга, Досжана Кенжегулова, Ерасыла Аханова и Андрея Аршавина, также Дидар не упомянул единственную девушку в составе – Сандугаш Ергазы.

Тренировать команду будет экс-тренер «Казахмыса» и «Жениса» Дмитрий Черемных.

По словам Сыдыкбека, клуб ищет усиление на позиции вратаря, защитника и крайнего полузащитника. Идут споры вокруг нападающего: главный тренер хочет усиления, хотя Сыдыкбек полагает, что состав укомплектован.

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Следующий сезон медиалги начнется совсем скоро: в сентябре стартуют первые игры.

Тогда же станет известно: поможет ли Аршавин казахстанской команде и сможет ли SD улучшить свой результат.

Фото: «Кайрат», «Зенит», Медиалига, MTEX Management.